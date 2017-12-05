 Не надо бояться. Армия на нашей стороне, - Саакашвили обратился к своим сторонникам

Об этом заявил Саакашвили в своем обращении к своим сторонникам после выхода из автомобиля правоохранителей, передает Цензор.НЕТ.
"Я сидел в автозаке с СБУшниками они их не любят. Полицейские их не любят. Армия на нашей стороне. Всю дорогу СБУшники ругали барыгу Порошенко. Поэтому не надо бояться. Нас миллионы. Мы очень сильные", - заявил Саакашвили.
"Мы должны пойти на Майдан, призвать всю Украину присоединиться и начать мирный протест избавления от Порошенко и его банды, от всех олигархов, от Медведчука, от Ахметова, от других олигархов, от Кононенко, от всех остальных. Я хочу сказать - ничего не бойтесь, они должны нас бояться. Мы не должны бояться, они должны убегать", - призвал он.
Ранее стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.
Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. На данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находится. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.
Має бути політичне рішення Парламенту.
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ему уже звонили представители Армии !
не веришь ?
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Такого я не пам"ятаю. Бггг. Вся трольня тут.
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как Медвечука или Ахметку - так посади, хотя они окопались получе Аль-Капоне - а как бизнес Бойка или Мураева - так ни-ни.
Пидорасты двуличные. Ниче, вся эта пена быстро спадет - найдут ментов, которые пропустили толпу к ватозаку, посадят грузинских клоунов , покажут всей стране документы... и вы скоты будете вслипывать что не знали, не думали и все такое... но хер вам поеверят - ваша скотская необучаемость разрушает страну не хуже ваты.
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крыша едет неспеша ...
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Не будьмо бидлом, панове! Робимо емблеми НЕГАЙНОЇ відставки злочинця Порошенка, чипляємо собі на одяг(сумку, авто) і так носимо до відставки шпигуна. Бо українців спишуть з рахунків усі цивілізовані країни.
Вже ношу у себе в Дніпрі.
Баригу Геть і негайно!
Ти ж не бидло?
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Вы будете смеяться, но сегодня в Киев доставили главную елку страны
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Пропал дом...(с)...
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Пэтя в цейтноте переходящий в цугцванг
Вот так легким движением руки кучка людей во главе с никаким политиком становится опасной силой
Эх Пэтя а ты дурак то...
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