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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 Не надо бояться. Армия на нашей стороне, - Саакашвили обратился к своим сторонникам

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили призвал к мирной акции протеста.

Об этом заявил Саакашвили в своем обращении к своим сторонникам после выхода из автомобиля правоохранителей, передает Цензор.НЕТ.

"Я сидел в автозаке с СБУшниками они их не любят. Полицейские их не любят. Армия на нашей стороне. Всю дорогу СБУшники ругали барыгу Порошенко. Поэтому не надо бояться. Нас миллионы. Мы очень сильные", - заявил Саакашвили.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мы должны пойти на Майдан, призвать всю Украину присоединиться и начать мирный протест избавления от Порошенко и его банды, от всех олигархов, от Медведчука, от Ахметова, от других олигархов, от Кононенко, от всех остальных. Я хочу сказать - ничего не бойтесь, они должны нас бояться. Мы не должны бояться, они должны убегать", - призвал он.

 Ранее стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийНа данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находитсяОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Источник: https://censor.net.ua/n3037506
 
 
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Армію в це втягувати не потрібно.
Має бути політичне рішення Парламенту.
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Рожа знакомая. Только чего в парике? Не надо бояться. Армия на нашей стороне, - Саакашвили обратился к своим сторонникам - Цензор.НЕТ 852
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Нужно еще и иметь Украинский,народный парламент,а не то что есть!
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КОГО?! Этих мосейчуков с допами и всяких с бирючковых-кошелевых?! Не смеши.
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На чьей это? На грузинской? И при чем тут армия вообще?
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Что то грузинский маргинальный галстукоед на себя много брать стал.
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ничего странного.
ему уже звонили представители Армии !
не веришь ?
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42446 посетителей

Такого я не пам"ятаю. Бггг. Вся трольня тут.
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А как же реформы? Мы только во вкус воршли. Газ ещё на 20% обещали повысить. Теперь все это накроется медным тазом? Не надо бояться. Армия на нашей стороне, - Саакашвили обратился к своим сторонникам - Цензор.НЕТ 4883
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сейчас гречка закончится и все разойдутся по домам
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спостерігається підвищений попит на сокири ... Не надо бояться. Армия на нашей стороне, - Саакашвили обратился к своим сторонникам - Цензор.НЕТ 2506
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И это правильно. Главное помните: живой свидетель - дитя вашего легкомыслия. Не надо бояться. Армия на нашей стороне, - Саакашвили обратился к своим сторонникам - Цензор.НЕТ 3234
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Армия на стороне Украины, а не на стороне Михо или Пети.
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Україна може мати конфлікт з ООН через побиття американського бізнесмена Міжнародний арбітраж вимагає від України звільнити заарештованого і побитого поліцією власника Житомирської кондитерської фабрики Ігоря Бойка
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какой он амерыканьский бизнесмен - защищаешь ватную русню, да, скотина зрадобляджскя?

как Медвечука или Ахметку - так посади, хотя они окопались получе Аль-Капоне - а как бизнес Бойка или Мураева - так ни-ни.

Пидорасты двуличные. Ниче, вся эта пена быстро спадет - найдут ментов, которые пропустили толпу к ватозаку, посадят грузинских клоунов , покажут всей стране документы... и вы скоты будете вслипывать что не знали, не думали и все такое... но хер вам поеверят - ваша скотская необучаемость разрушает страну не хуже ваты.
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А вот это святое . Этот политический бомж не имеет права касаться нашей армии .
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Армія так. А нацики відхватять по повній.
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националисты в той же армии, с первых дней всегда были
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На Элис писали уже, что батальон Кульчицкого отказался выполнять преступные приказы командования.
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Да,у армии уже давно руки чешутся порядок навести в Украине !!!
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В клозет вкинули дріжджі і почалось бродіння.
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Михо мог бы глупости не озвучивать. Народ их и без слов их увидит
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Боты, пакуйте чемоданы. Новое СБУ вас всех выловит.
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Тихо шифером шурша
крыша едет неспеша ...
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Народу уже не важно, кто зовет на Майдан, достали твари.
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все, що робить порошенко, обертається проти нього тільки з подвоєною силою.
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А ведь по сути, это призыв к гражданской войне.
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за Баригу ніхто захищати не буде , як тільки запахне смаженим - всі його пошлють НАХ , а сам він втече , як і його колишній бос - в Ростов !
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За Баригу лише 200 тролів на Цензорі. Але все вирішуєтьс не у мережі.
Не будьмо бидлом, панове! Робимо емблеми НЕГАЙНОЇ відставки злочинця Порошенка, чипляємо собі на одяг(сумку, авто) і так носимо до відставки шпигуна. Бо українців спишуть з рахунків усі цивілізовані країни.
Вже ношу у себе в Дніпрі.
Баригу Геть і негайно!
Ти ж не бидло?
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ЧАСТЬ СБУ-ШНИКИ КОГДА ВЕЛИ СААКАШВИЛИ В МАШИНУ МАТОМ РУГАЛИ ПОРОШЕНКО....СБУ И НАЦГВАРДИЯ СЕЙЧАС НА СТОРОНЕ НАРОДА
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Колос на глиняных ногах, кроме порохотролей и барыг с их бляТями не кто не поддержит
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Это знак походу))
Вы будете смеяться, но сегодня в Киев доставили главную елку страны

Не надо бояться. Армия на нашей стороне, - Саакашвили обратился к своим сторонникам - Цензор.НЕТ 5153
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Заеbали уже революциями...Дайте людям жить и работать спокойно!
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тебя тока начали - но если тебе понравилось)))))
Не надо бояться. Армия на нашей стороне, - Саакашвили обратился к своим сторонникам - Цензор.НЕТ 4138
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не знаю, как там армия за Михо, но они сейчас ожидают очередное обострение от сепаров в поддержку Пецы.
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Гастролеры против Барыг...
Пропал дом...(с)...
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1:0 в пользу Саакашвили
Пэтя в цейтноте переходящий в цугцванг
Вот так легким движением руки кучка людей во главе с никаким политиком становится опасной силой

Эх Пэтя а ты дурак то...
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Пьєтя дуже добре спонсорував мєнтов і нах.гвардію. а ЗСУ кидав постійно через..... ну зараз і побачиш.
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По закону от олигархов не избавиться, значит менять надо законы, а кто их принимает-депутатики.. Вот с них и надо начать, дубинами заставить работать или разогнать к монахам.. А поменяем Петю на Мишу.., в остатке все то же.. популизм и болтовня!!!
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интересно, сколько регионов убежит в этот раз? Не надо бояться. Армия на нашей стороне, - Саакашвили обратился к своим сторонникам - Цензор.НЕТ 4898
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе надо бояться. Армия на нашей стороне, - Саакашвили обратился к своим сторонникам
 
 
 
 
 
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