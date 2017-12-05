 Не надо бояться. Армия на нашей стороне, - Саакашвили обратился к своим сторонникам

Об этом заявил Саакашвили в своем обращении к своим сторонникам после выхода из автомобиля правоохранителей, передает Цензор.НЕТ.

"Я сидел в автозаке с СБУшниками они их не любят. Полицейские их не любят. Армия на нашей стороне. Всю дорогу СБУшники ругали барыгу Порошенко. Поэтому не надо бояться. Нас миллионы. Мы очень сильные", - заявил Саакашвили.

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"Мы должны пойти на Майдан, призвать всю Украину присоединиться и начать мирный протест избавления от Порошенко и его банды, от всех олигархов, от Медведчука, от Ахметова, от других олигархов, от Кононенко, от всех остальных. Я хочу сказать - ничего не бойтесь, они должны нас бояться. Мы не должны бояться, они должны убегать", - призвал он.

Ранее стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. На данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находится. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.