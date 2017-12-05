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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, Киевские новости, Общество
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 Колонна сторонников Саакашвили во главе с политиком направляется к Верховной Раде

Колонна активистов вместе с освобожденным из автозака лидером "Руха новых сил" Михаилом Саакашвили движется по направлению к Верховной Раде.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Сторонники Саакашвили во главе со своим лидером направляются через Майдан Незалежности по направлению к Верховной Раде.

По оценкам корреспондента Цензор.НЕТ в колонне насчитывается около 1000 человек.

Ранее стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийНа данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находитсяОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Источник: https://censor.net.ua/n3037504
 
   
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    Тююююю, а владелец бабы третьего тысячелетия уже посадил михо под домашний арест и даже лайк от писькова получил.
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    Горькая правда состоит в том что Хуйло и Порох партнеры по разваливанию украинской государственности (и неважно существует ли между ними прямой сговор или каждый действует сам по себе). Я сужу не по словам а по делам. о реальных делах того и другого.нынешние события подтверждают в очередной раз.
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    Слабовато кричал Киев вставай, услышали только наркоманы и бомжи.
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    это наркоманы и бомжи одолели спецназ СБУ ?
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    Да ладно, "спецназ СБУ". Это задерживало его СБУ, а по дороге вокруг машины были МВДшники.
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    та тут прямо канонада - лерок и прочих рвет напополам
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    Порохоботы, побросали клавиатуры и побежали держать двери изнутри... Колонна сторонников Саакашвили во главе с политиком направляется к Верховной Раде - Цензор.НЕТ 5816
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    Та-а-ак... Таки вовремя я на контракт свалил. А то ведь, как я посмотрю, шо-то намечается, напоминающее бардак. Можэ я его даже продлю... Не люблю я бардак.
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    Як сказав би вєлікомудрий віталька пьєтя готовся к зємлє
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    Юльковцы в панике "забудьте про Михо!!!" Вдруг про бахиню забудут 😀
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    что петя, страшно? Тут бульдозер не поможет.
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    Кацапы что скажите. Это ваш кандидат ?
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    Вот это правильно! Теперь СБУ-ушники и орлы Авакяна дружно вместе к верховной зраде идут.
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКолонна сторонников Саакашвили во главе с политиком направляется к Верховной Раде
     
     
     
     
     
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