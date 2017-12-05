 Колонна сторонников Саакашвили во главе с политиком направляется к Верховной Раде

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Сторонники Саакашвили во главе со своим лидером направляются через Майдан Незалежности по направлению к Верховной Раде.

По оценкам корреспондента Цензор.НЕТ в колонне насчитывается около 1000 человек.

Ранее стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. На данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находится. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.