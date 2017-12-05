Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

"Мы в курсе того, что происходит сейчас с господином Саакашвили. Мы также внимательно следим за этим случаем и надеемся, что следствие состоится вовремя и согласно всем требованиям закона", - сказали в представительстве.

"Также призываем органы власти, чтобы не дошло до нарушения основных прав господина Саакашвили", - отметили дипломаты.

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Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. На данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находится. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.