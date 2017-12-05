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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 "Призываем органы власти, чтобы не дошло до нарушения основных прав Саакашвили", - Представительство ЕС в Украине

В Представительстве Европейского Союза в Украине надеются, что следствие по делу лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили будет соответствовать требованиям действующего украинского законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

"Мы в курсе того, что происходит сейчас с господином Саакашвили. Мы также внимательно следим за этим случаем и надеемся, что следствие состоится вовремя и согласно всем требованиям закона", - сказали в представительстве.

"Также призываем органы власти, чтобы не дошло до нарушения основных прав господина Саакашвили", - отметили дипломаты.

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Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийНа данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находитсяОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3037492
 
 
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    Саакашвілі уже на свободі!!! сосати менти..!! уже через два дні парашенко буде весіти на стовбі на майдані!!
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    Ишь ты. Агенты кремля. Давай Пеця разворачивайся в таежный союз...
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    Будет и первый ему и второй если доседит первый... "Призываем органы власти, чтобы не дошло до нарушения основных прав Саакашвили", - Представительство ЕС в Украине - Цензор.НЕТ 9504
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    Любая наша власть рашу боится больше, чем Запад.
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    Самое тупое, что могла сделать власть, это сегодня устроить цирк с арестом Михо. Сам Саакашвили бы не смог собрать людей, тупая власть ему помогла, теперь будут бежать как и овощь
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    Не дошло. Его уже скрутили. Что курят эти сонные гомики?
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    От я повіри в би шо Міхо злигався з Курченком... но після 3ьох років протягом яких не посадили 99,9% чиновників-сепаратистів-корупціонерів поки немає віри шоколадним і мабуть вже і не буде...
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    Все было согласовано с ЕС. Так что Ес отошло в сторонку
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    на нормальном языке это звучит так.
    пэтя, ты собрал вокруг себя команду недоумков
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    Цікаво, а якщо Пєтю втокмачать писком в лайно, призупинивши безвіз, скільки годин воно буде залишатись х*йлом?
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    Они шо там курят??...панамская банда уже нарушила всё что могла!! Вы задрали со своей дипломатией...когда мы увидим адекватную позицию ЕС??
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    Все таки жиды тупые )) Они успевают насрать,но продумать им уже не дают,отвесив хорошого пенделя. Раньше они Саакашвили прятали от ниформационного поля. Теперь о нем весь мир будет болеть )) - Ну не дураки эти гнойсманы,парашенки,гонторевы и другие грязные жиды ? ! )))) Бутус,бань меня. Все равно твой сайтЮ, гавно стал.
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    Кстати, кто знает куда можно спетлять из помойки которой стал этот сайт, после того как стало невозможно выразить своё отношение к сообщениям или вычислить проплаченных нулёвок.
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    И раньше форум был какой-то петушиный - прокукарел и забыл. А сейчас полный отстой - типа книги отзывов в гостиннице...
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    Я тоже на эту тему задумался
    Но шоколадные - всё (сайты) приручили или подавили
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    Поця розпочав курликати свою лебедину пісню... Цікаво, а в лебедів діабет буває!
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    Поця розпочав курликати свою лебедину пісню... Цікаво, а в лебедів діабет буває!
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    ЕС что то всегда больше знает чем власть Украины
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    шоколадным властям некогда за "реформами". они знают только то, что никто не должен угрожать месту у корыта. остальное не интересно.
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    В Клемлі захистили нещасного П.О.ПОРОШЕНКА Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 5 декабря, что экс-президент Грузии, лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили является "головной болью Украины". Об этом сообщает
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    мосійчучка щойно сказав - потрібно щоб силовики силою придушили повстання і заарештували всіх зачинщиків...
    От так, і це говорить чмо-педрілло після всіх подій на Майдані...
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    Потому и не посадили, а пользуют.
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    Пиндосьі враги Украиньі?"Гейропа" нам не братья?Мьішебратья с мокшанцами?Да здравствует таежньій союз?пУтенВведиВайскаааааа!
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Призываем органы власти, чтобы не дошло до нарушения основных прав Саакашвили", - Представительство ЕС в Украине
     
     
     
     
     
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