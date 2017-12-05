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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1870) ФБР (134) Сытник (439) Холодницкий (357) САП (587)

 Сотрудничество НАБУ с ФБР является законным, - Сытник и Холодницкий. ВИДЕО

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили, что сотрудничество антикоррупционных органов Украины и сотрудников Федерального бюро расследований США соответствует нормам законодательства двух стран и международного права.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом он сказал в комментарии во время Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне.

"Честно говоря, было очень неприятно, когда нашим коллегам из ФБР просто на ровном месте бросили камень. Не совсем приятные впечатления от этого, как у меня лично, так и у наших коллег из ФБР США. Я думаю, что они отреагируют таким сухим разъяснением того, что произошло, какая форма нашего сотрудничества, и это сотрудничество полностью соответствует требованиям, как национального законодательства США и Украины, так и требованиям международного законодательства. Поэтому такие истерические заявления Генпрокурора все же свидетельствуют о том, что мы очень близко к концу. Дойдем ли мы до него, это вопрос политической воли", - сказал Сытник.

 Читайте на «Цензор.НЕТ»: Госсекретарь США Тиллерсон выступил в поддержку НАБУ, - Бутусов

О том, что сотрудничество украинских антикоррупционных органов соответствует нормам заключенного меморандума о сотрудничестве с ФБР заявил и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, который также находится на форуме в США.

"Я не могу комментировать слова Генерального прокурора. Действительно, я могу подтвердить, что у НАБУ на основании заключенных меморандумов есть определенное сотрудничество - не только с ФБР, у нас такие меморандумы есть с антикоррупционным директоратом Румынии, с Центральным антикоррупционным бюро Польши и рядом других антикоррупционных органов по всему миру. Вопрос не в том, есть или нет сотрудничества, это считается здоровым явлением ... Насколько я знаю как прокурор, который следил за этими делами, деятельность ФБР сводилась к консультированию и, собственно, к тем действиям, которые проводили они в рамках меморандума подписанного", - сказал Холодницкий.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.

 Читайте на «Цензор.НЕТ»: Все работающие под прикрытием агенты НАБУ находятся вне закона и используют контрабандную технику, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3037474
 
   
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у югика нет юридического образования, все его университеты -= на зоне.. так что "расследование коррупции в высших эшелонах власти - незаконно!"(с) порошенко
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и его патрону тоже балдуном и каждый день три раза на день
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для генпрокурора с одной ходкой лучше наверно что б ФСб это сделало
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А "дипломированному" прокурору все по боку.
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Луценко, ощутив полнейшее фиаско с наездом на НАБУ, радостно переключился на новую цель - Саакашвили. Теперь нас потчуют столь же идиотской версией "Миша - платный агент Курченко". Самое забавное, что никакой бред не мешает этому болвану оставаться генпрокурором. Худшее, что можно сейчас сказать об Украине - это фамилия генпрокурора (а, следовательно, как его патрона - и фамилия самого президента).
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Судя по тому бреду шо Юрыст несет в массы, Юрик глубоко на крючке у соевого.
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юрика и хряка вместо игрушек повесить на новогоднюю елку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Нельзя копать под шоколадного и его банду
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А Югик Апачи сказал что ФБР агенты кремля. Даже не знаю кому верить. Сотрудничество НАБУ с ФБР является законным, - Сытник и Холодницкий - Цензор.НЕТ 869
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Облом. Ткнули носом, как кота шкодливого.
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выводить на чистую воду воров- ЗАКОННО,но вонючий шоколадный хряк с шайкой это не признают вот и саакашвили арестовали
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Луценко в отставку , как редкого придурка. Позор Пете.
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З Новим 1937 роком вас, дорогі українці.Я буду як бультерєр переслідувати всю неручну опозицію залучаючи тисячі сбушників- гпушників,саджатиму в тюрми героїв добровольців,прослуховуватиму ваші телефони,і фак юесей ефбіай! За підтримку НАБУ !!!Ваш Президент миру.

Сотрудничество НАБУ с ФБР является законным, - Сытник и Холодницкий - Цензор.НЕТ 2133
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А ще я на день Святого Миколая подарую багатьом дітям - сиротам багато шоколаду.Ага, якби не так!
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Луценко, он без юридического образования.Это сказывается,но вы все его выбрали.А на политическую волю ссылаться не надо,надо работать.
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Вас уже в агенты записали вместе с Саакашвили , вы многое пропустили. Нас всех можно поздравить. С нашего молчаливого согласия мы стали соучастниками того, что у нас появился политзаключённый- президент Грузии . Я просто в шоке.
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А когда Луценко ПАРЛАМЕНТ будет мордой возить по трибуне? Во сколько смотреть прямой эфир , кто знает?
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Заседание закрытое . трансляции не будет
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Всех почему то финансирует США. Сначала евромайдан, теперь , тех кто борется с его полевыми крысами. Чем эти типа революционеры гидности отличаются от бандитов папередников ? уже ничем. Так, что была революция ? я не заметил........
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Так тебе по долгу службы не положено замечать позитив в Украине. А по поводу результатов революции - ты хоть знаешь почему и когда люди вышли на протесты ??
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Капец, Луценко настаивает на аресте Саакашвили. Экстрадировать не удалось, теперь вот это позорище
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Не генеральному долб...бу без профильного образования, которого нагло впихнул Порохатый Мародёр, судить о законности или незаконности работы ФБР тут.
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Представляете кадры мировых сми- как экс президент. Грузии бегает по украинской крыше??????
Петя, ты мудак
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США + укаїнці = ТАК!!!!!!!!!!!!!!!
Порошенко + Путін = Ні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Не будьмо бидлом, панове! Робимо емблеми НЕГАЙНОЇ відставки злочинця Порошенка, чипляємо собі на одяг(сумку, авто) і так носимо до відставки шпигуна. Бо українців спишуть з рахунків усі цивілізовані країни.
Вже ношу у себе в Дніпрі.
Баригу Геть і негайно!
Бо буде катастрофа
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законным! да...
но генпрёкуёю этого же не объяснили!
он же этого не знал...
ото ж... с трибуны выступать - это не законы до запятой, штудировать...
зато у него жена - женщина 3-го тысячелетия... а? съели?
(сарказм!)
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Какая разница законно или не законно, Вы все сделали, что бы сорвать расследование, уже не целесообразно прибывание ФБР. Разгласить агентуру, пидарасы
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Повычищают хоть этнической кацпани с прокурорских, судейских и полицейских должностей. Американцы давно говорили что в Украине слишком много российской агентуры.
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Вернуть Саакашвили украинское гражданство!
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Дания сегодня: Украина самая коррумпированная страна в Европе, 44%-это теневая экономика https://www.dr.dk/nyheder/udland/dr-i-ukraine-saadan-fusker-de-i-europas-mest-korrupte-land
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там уже бойня полным ходом выстрелы по людях из оружия цензор але
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Ой тримайтесь хлопці ФБР, як вош кожуха, бо картель дона Педра не спить....
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Мені здається, чи порохоботів значно поменшало? Співпраця НАБУ з ФБР законна, - Ситник і Холодницький - Цензор.НЕТ 978
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"Украине нет смысла бороться за свое тело в Донбассе, если она потеряет душу, погрязнув в коррупции. Антикоррупционные институты должны получить поддержку, ресурсы и защиту", - отметил Тиллерсон.
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Ну все геніальному прокурору , разом з ягою , якій три тисячі років , одна дорога - в Орду-Московію.
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Интересно, если бы НАБУ тайно работали в США, как бы к этому отнеслись? Уверен, что крайне негативно, но для Украины это норма, по крайней так считает Сытник))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудничество НАБУ с ФБР является законным, - Сытник и Холодницкий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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