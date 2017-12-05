 Сотрудничество НАБУ с ФБР является законным, - Сытник и Холодницкий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом он сказал в комментарии во время Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне.
"Честно говоря, было очень неприятно, когда нашим коллегам из ФБР просто на ровном месте бросили камень. Не совсем приятные впечатления от этого, как у меня лично, так и у наших коллег из ФБР США. Я думаю, что они отреагируют таким сухим разъяснением того, что произошло, какая форма нашего сотрудничества, и это сотрудничество полностью соответствует требованиям, как национального законодательства США и Украины, так и требованиям международного законодательства. Поэтому такие истерические заявления Генпрокурора все же свидетельствуют о том, что мы очень близко к концу. Дойдем ли мы до него, это вопрос политической воли", - сказал Сытник.
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О том, что сотрудничество украинских антикоррупционных органов соответствует нормам заключенного меморандума о сотрудничестве с ФБР заявил и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, который также находится на форуме в США.
"Я не могу комментировать слова Генерального прокурора. Действительно, я могу подтвердить, что у НАБУ на основании заключенных меморандумов есть определенное сотрудничество - не только с ФБР, у нас такие меморандумы есть с антикоррупционным директоратом Румынии, с Центральным антикоррупционным бюро Польши и рядом других антикоррупционных органов по всему миру. Вопрос не в том, есть или нет сотрудничества, это считается здоровым явлением ... Насколько я знаю как прокурор, который следил за этими делами, деятельность ФБР сводилась к консультированию и, собственно, к тем действиям, которые проводили они в рамках меморандума подписанного", - сказал Холодницкий.
Напомним, ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.
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Петя, ты мудак
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Порошенко + Путін = Ні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вже ношу у себе в Дніпрі.
Баригу Геть і негайно!
Бо буде катастрофа
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но генпрёкуёю этого же не объяснили!
он же этого не знал...
ото ж... с трибуны выступать - это не законы до запятой, штудировать...
зато у него жена - женщина 3-го тысячелетия... а? съели?
(сарказм!)
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