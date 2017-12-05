 Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

По его словам, сторонники Саакашвили из подручных средств соорудили баррикаду на улице Трехсвятительской. Дорогу также перегородил белый джип.

Автозак с Саакашвили предпринял попытку подняться вверх по ул. Трехсвятетельской, но активисты оперативно сместились и преградили автомобилю путь. Звучат призывы пробить шины, чтобы лишить автозак возможности передвигаться.

Правоохранители снова применили газ.





































Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. На данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находится. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.