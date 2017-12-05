 Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
По его словам, сторонники Саакашвили из подручных средств соорудили баррикаду на улице Трехсвятительской. Дорогу также перегородил белый джип.
Автозак с Саакашвили предпринял попытку подняться вверх по ул. Трехсвятетельской, но активисты оперативно сместились и преградили автомобилю путь. Звучат призывы пробить шины, чтобы лишить автозак возможности передвигаться.
Правоохранители снова применили газ.
Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. На данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находится. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.
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Вже ношу у себе в Дніпрі.
Баригу Геть і негайно!
Або ми не українці?
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https://www.unian.ua/politics/2279811-u-predstavnitstvi-es-prokomentuvali-zatrimannya-saakashvili.html
У Представництві Європейського Союзу в Україні сподіваються, що слідство у справі екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі відповідатиме вимогам чинного українського законодавства
"Ми в курсі того, що відбувається зараз з паном Саакашвілі. Ми також уважно слідкуємо за цим випадком і маємо надію, що слідство відбудеться вчасно і згідно усіх вимог закону", - сказали у Представництві. "Також закликаємо органи влади, щоби не дійшло до порушення основних прав пана Саакашвілі", - наголосили дипломати.
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Конфіскація твого барахла, Юга продажний, повна конфіскація.
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05.12.2017, 12:18 • 19 • 0
Є у мене думка, що все, що відбувається зараз на Костьольній, участь СБУ, Нацгвардії, Альфи і т.д. мають відношення до Саакашвілі, Курченка, демократії, верховенства права як цвях до панахиди.
Варто шукати в причинах подій не ефемерний політичний інтерес, а реальний матеріальний.
Сьогодні о 14:00 має відбутися засідання Аграрного комітету ВРУ, на якому депутати повинні розглянути з/п щодо продовження мораторію на продаж землі с/г призначення.
Увага суспільства прикута до дій активістів на Трьохсвятительській, і ось в цей час, без уваги суспільства засідання парламентського комітету може бути зірване. До чого це призведе? До того, що продовження мораторію не буде схвалене вчасно і з 01 січня українська земля піде на продаж. Хто купить? Назвати прізвища чи самі здогадаєтесь?
Олігархи стануть ще й латифундистами, а українці будуть позбавлені свого стратегічного ресурсу нахабно і цинічно. Адже навіть нормального обліку землі навмисно не налагоджено. Продаватися буде по сірих схемах, частково бабло ляже в кишені кадастрових чиновників, частково потрапить у бюджет і буде зараховано, як черговий успіх Володимира "стартапа" Гройсмана. Так що слідкуємо за засіданням Аграрного комітету - це значно більш стратегічне видовище, ніж затримання екс-президента Сакартвело.
Олександр ПОПОВ
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Вже ношу у себе в Дніпрі.
Баригу Геть і негайно!
Югу на нари! Довічно! З конфіскацією!
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За фабрикацию заведомо ложных улик.
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А ты, псина соевая, здесь шакалишь
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Ситуация такова...или кубло скрутит всех,повторяя ошибки янукодла...или Майдан их.
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А Михо поражает,чтобы оставаться в центре внимания он за пару лет превратился из политика-тяжеловеса международного уровня в эдакого петрушку-шоумена, который будет кукарекать для тех кто больше заплатит. Позор и ужасный финал ждут Михо. Хуйло наверное наслаждается конвульсиями своего обесценненого врага.
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