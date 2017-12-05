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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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 Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сторонники лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили продолжают блокировать автомобиль, в котором его пытаются увезти правоохранители.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

По его словам, сторонники Саакашвили из подручных средств соорудили баррикаду на улице Трехсвятительской. Дорогу также перегородил белый джип.

Автозак с Саакашвили предпринял попытку подняться вверх по ул. Трехсвятетельской, но активисты оперативно сместились и преградили автомобилю путь. Звучат призывы пробить шины, чтобы лишить автозак возможности передвигаться.

Правоохранители снова применили газ.

Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 01
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 02
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 03
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 04
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 05
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 06
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 07
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 08
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 09
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 10

Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 11
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 12
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 13
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 14
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 15
Сторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду 16

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. На данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находитсяОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Источник: https://censor.net.ua/n3037461
 
   
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Луценко заявил, что Саакашвили получил от Курченко 500.000$! Кому тут верить, вопрос риторический! Коррумпированному плокулолу или лидеру антикоррупционного движения!
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Югик ещё больший дебил чем Порох. Блять что он курит?
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Всіх зібрати і нах з України... І михо, і пецу, і югу, і гросю, і вону, і олєжку і всю пи..добратію
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Це хто? Знаєш його ? Якщо знаєш, кинь ще номер карти .
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Не будьмо бидлом, панове! Робимо емблеми НЕГАЙНОЇ відставки злочинця Порошенка, чипляємо собі на одяг(сумку, авто) і так носимо до відставки шпигуна. Бо українців спишуть з рахунків усі цивілізовані країни.
Вже ношу у себе в Дніпрі.
Баригу Геть і негайно!
Або ми не українці?
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В перекладі на просту мову: нам пофіг, ви там самі розберетесь)))))))

https://www.unian.ua/politics/2279811-u-predstavnitstvi-es-prokomentuvali-zatrimannya-saakashvili.html

У Представництві Європейського Союзу в Україні сподіваються, що слідство у справі екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі відповідатиме вимогам чинного українського законодавства

"Ми в курсі того, що відбувається зараз з паном Саакашвілі. Ми також уважно слідкуємо за цим випадком і маємо надію, що слідство відбудеться вчасно і згідно усіх вимог закону", - сказали у Представництві. "Також закликаємо органи влади, щоби не дійшло до порушення основних прав пана Саакашвілі", - наголосили дипломати.
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Нє, у перекладі на просту мову буде так: "ви довбодятли усі, ви нам пофіг хоч передохніть там усі, ось вам ще 20К муслімів , тіштеся. Для нас ви вже частина раші. Се ля ві і гуд бай і ще ахвідерзейн та чао!"
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Іуда Юга Луценка бреше. Були б ці в нього докази, виклав би раніше.
Конфіскація твого барахла, Юга продажний, повна конфіскація.
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Сьогоднішнє засідання Аграрного комітету набагато важливіше, ніж події на Костьольній, - думка
05.12.2017, 12:18 • 19 • 0

Є у мене думка, що все, що відбувається зараз на Костьольній, участь СБУ, Нацгвардії, Альфи і т.д. мають відношення до Саакашвілі, Курченка, демократії, верховенства права як цвях до панахиди.
Варто шукати в причинах подій не ефемерний політичний інтерес, а реальний матеріальний.
Сьогодні о 14:00 має відбутися засідання Аграрного комітету ВРУ, на якому депутати повинні розглянути з/п щодо продовження мораторію на продаж землі с/г призначення.
Увага суспільства прикута до дій активістів на Трьохсвятительській, і ось в цей час, без уваги суспільства засідання парламентського комітету може бути зірване. До чого це призведе? До того, що продовження мораторію не буде схвалене вчасно і з 01 січня українська земля піде на продаж. Хто купить? Назвати прізвища чи самі здогадаєтесь?
Олігархи стануть ще й латифундистами, а українці будуть позбавлені свого стратегічного ресурсу нахабно і цинічно. Адже навіть нормального обліку землі навмисно не налагоджено. Продаватися буде по сірих схемах, частково бабло ляже в кишені кадастрових чиновників, частково потрапить у бюджет і буде зараховано, як черговий успіх Володимира "стартапа" Гройсмана. Так що слідкуємо за засіданням Аграрного комітету - це значно більш стратегічне видовище, ніж затримання екс-президента Сакартвело.
Олександр ПОПОВ
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Не будьмо бидлом, панове! Робимо емблеми НЕГАЙНОЇ відставки злочинця Порошенка, чипляємо собі на одяг(сумку, авто) і так носимо до відставки шпигуна. Бо українців спишуть з рахунків усі цивілізовані країни.
Вже ношу у себе в Дніпрі.
Баригу Геть і негайно!

Югу на нари! Довічно! З конфіскацією!
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кажуть що у сбушников яки тяглы Михо був псковский акцент
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Нет больше Цензора.нет . Прихильники Саакашвілі продовжують блокувати автомобіль із ним, спорудили барикаду - Цензор.НЕТ 5717 Надо искать другой форум .
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Пан Парубий должен объявить о всеукраинской мобилизации на майдан и сам прибыть туда помогать строить баррикады!
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Очень меткое замечание. А если, майдановских снайперов уже зачистили, то можно срочно и новых набрать. У Палубия ведь уже опыт есть.
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Майдановские снайперы все служат в Министерстве нападения рфии .
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Хрен его знает, но не украинский патриот так точно, а Козлов безногий это человек Пашинского? Тот что ноги потерял на Донбассе и фоткался в форме Беркута под Радой, а потом родня в Москве плакала ?
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Луценко по всей видимости, сядет еще раз.
За фабрикацию заведомо ложных улик.
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народ уже понял, что за гнида эта srakaшвили. В чужой стране устраивать беспорядки-надо быть полным дебилом. швили, пшьло на йух в грызунию!
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Народ сейчас держит в кольце машину с Михо.
А ты, псина соевая, здесь шакалишь
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в Грузии он своему народу не нужен, если бы он был там нужен он не боялся бы своего народа домой приехать, ведь его партия не запрещена, почему они не побеждают на выборах
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молодцы украинцы, столько радости в параше давно не было, а весь мир смотрит как на дикарей
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Вас не поймешь, то про Украину "забыли", то весь мир смотрит.
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Они хотели бы забыть, но Украина настойчиво не даёт этого, чудит и чудит.
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вот уж точно, но очень обидно когда лучшие парни погибают а какое то быдло в несколько тысяч на улице миллионам указывают как жить - шлите их на фронт, пусть там показывают свою храбрость
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у КАЖДОГО мусора из оцепления перед глазами картинка КОШМАРА для них, образца 13-14 годов.
Ситуация такова...или кубло скрутит всех,повторяя ошибки янукодла...или Майдан их.
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Порошенко взрастил и возлелеял войну , она ему нужна была чтобы удержаться и укрепиться у власти, умышленно устроил котлы чтобы уничтожить добровольцев , и сейчас продолжает судить в тюрьмы тех в ком видит угрозу для себя.
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Реально бомжатник! Откуда их Беня завез? Кацапы в своих СМИ сцат кипятком от счастья и картинок этих "революционеров". В Европе опять покрутили пальцем у виска...
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"Сторонники лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили продолжают блокировать автомобиль, в котором его пытаются увезти правоохранители." - если забить чем-то выхлопную трубу, то машина никуда не поедет. Я в армии двумя солдатскими рукавицами Урал останавливал.
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УКРАИНА пора, вставай! Пора ебашить порохуйлянскую постмайданную пиздоту от власти порохуйла и его пидарасов!
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Чучело, почитай Правила форума. Там ясно запрещается ненормативная лексика. Иначе мысли излагать не получается?
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Те кто поддреживает Сакашвили сегодня - био- массовка для участия политических играх, чтоб бы вы о себе не думали. Вас в очередной раз обманули. Реального результата кроме информационного шоу все эти акции не будут иметь. Украине и Киеве наплевать на них.
А Михо поражает,чтобы оставаться в центре внимания он за пару лет превратился из политика-тяжеловеса международного уровня в эдакого петрушку-шоумена, который будет кукарекать для тех кто больше заплатит. Позор и ужасный финал ждут Михо. Хуйло наверное наслаждается конвульсиями своего обесценненого врага.
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, , ну , америкосы разрулят , , походу , петя с трампом торгуется за саака , , и слышит от дональда , , --. заибал , ты рошен / порошен , уже всех , , достал и европу и нас , , лучше бы коррупцию победил , чем михо терроризировать ,,, , и кстати , шоб два раза не вставать , , сурков с волкером почти сторговались , ,Украину принудят амнистировать героев гражданской войны , по примеру гражданской войны североамериканских штатов и еще другие , невыгодные некоторым укр-партиям условия выполнить , ,
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Бутусов , тебя тоже на крышу загнали ? Народ тебе верит , позорные "крестики " ставит в надежде ...
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Если соевые мародеры победят (не дай Б-же), то к весне заасфальтируют все улицы с брущаткой... под песни порохоботов про вызначный ремонт дориг
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А интересно, почему у мусоров шлемы без опознавательных номеров? Помню, сколько говна было вылито по этому поводу нынешними порохатыми в начале 2014 года. И идентифицировать нельзя, и пятое-десятое. Прошло четыре года. И что поменялось (вопрос, естественно, риторический)?
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Ты в ОБСЕ работаешь? На шлемах есть номера, лапоть.
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Кстати СЕГОДНЯ ЗАВЕЗУТ ЕЛКУ. Совпадение? Не думаю
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Армия должна взять ситуацию в стране под контроль. Органы власти исчерпали себя и не могут управлять страной в данный момент.
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Спорим, что Порошенко в Ростов не побежит? Ставлю свой топор.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСторонники Саакашвили продолжают блокировать автомобиль с ним, соорудили баррикаду. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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