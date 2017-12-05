 В столкновениях при задержании Саакашвили пострадали несколько правоохранителей, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил Директор отдела коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Несколько правоохранителей (пострадавших. - Ред.). Сейчас у нас один человек разбил стекло полицейской машины и он будет задержан за это, одна из женщин", – сообщил он.

Шевченко отметил, что некоторые граждане мешают проведению следственных действий.

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"Полиция и Нацгвардия останавливают эти препятствия и правонарушения, которые уже есть", – заявил представитель МВД.

Он заверил, что на месте проведения следственных действий находится достаточное количество правоохранителей, чтобы обеспечить публичный порядок и безопасность.

Ранее сообщалось о задержании лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили. Между его сторонниками и правоохранителями произошли столкновения. Автомобиль, в котором его пытались вывезти, блокировали.