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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, Происшествия
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 В столкновениях при задержании Саакашвили пострадали несколько правоохранителей, - МВД

Во время столкновений, которые произошли после задержания лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили, пострадали несколько правоохранителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил Директор отдела коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Несколько правоохранителей (пострадавших. - Ред.). Сейчас у нас один человек разбил стекло полицейской машины и он будет задержан за это, одна из женщин", – сообщил он.

Шевченко отметил, что некоторые граждане мешают проведению следственных действий.

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"Полиция и Нацгвардия останавливают эти препятствия и правонарушения, которые уже есть", – заявил представитель МВД.

Он заверил, что на месте проведения следственных действий находится достаточное количество правоохранителей, чтобы обеспечить публичный порядок и безопасность.

Ранее сообщалось о задержании лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили. Между его сторонниками и правоохранителями произошли столкновения. Автомобиль, в котором его пытались вывезти, блокировали.

Источник: https://censor.net.ua/n3037450
 
 
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    Розумні правоохоронці мають зараз йти на лікарняний до кінця особливого періоду.
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    рошен це все заварив, хай рошен це все і розгрібає, а правоохоронці та НацГвардія не мають виконувати злочинних наказів!
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    нацгвардии не привыкать. там 99,9% - беркут.
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    Ні не так. Беркуту було небагато і його і зараз критично мало! НацГвардія переважно не замішана в злочинах проти Майдану і тому боятись їм немає чого! Головне не заплямувати свою честь та службову справу новими злочинами та виконанням злочинних наказів мафіозної влади!
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    И РОЗУМНИ УЖЕ ДАВНО ЭТО ПОНЯЛИ. ЕДИНСТВЕННОЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ - "ИХ БИН БОЛЬНОЙ"...
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    Ты их интернетом поколотишь? Чи монитор заплюешь?
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    Більшовики в першу чергу брали пошту та телеграф, сьогодні Інтернет це більш потужна сила ніж пошта та телеграф у 1917 році!
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    Боюсь, что это пока только "подстрадали", всё ещё впереди..((
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    это работа цепных псов режима и нехрен жаловаться....авакян залижет им раны
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    какое отношение эти мусора имеют к правоохранителям?
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    ты себя ошибочно в люди записало. откуда тебе знать, кто мы ?
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    не обращай внимание, он отрабатывает.
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    Нічого нема.

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    Це тобі так хочеться? Майдан на замовлення не робиться.
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    Народ Украины имеет право оборонятся при осуществлении своего права на мирные акции протеста. Я ничего не перепутал? В столкновениях при задержании Саакашвили пострадали несколько правоохранителей, - МВД - Цензор.НЕТ 6262
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    а так же народ Украины, имеет право на любую подлость, если эта подлость на благо Украины.
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    Цензор , а сколько простых людей пострадало?
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    А що , 5 копійок , схоже на сепарське - " Беркут-герої" .
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    трамп подбирает здоровенных негров и говорят будет по очереди во все дыры зарвавшуюся власть ..мало не покажется
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    Лучше бы рыгам руки позаламывали, а то начинают уже подымать свои рыла, всякие мураевы с допами и т.д. ну ладно СБУ виднее.
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    Всі Покою щиро прагнуть.
    Та не в єден гуж всі тягнуть.
    Той направо, той наліво а все браття, то-то диво.
    Не маш любви, не маш згоди,
    Од Жовтої взявши води,
    През незгоди всі пропали - самі себе звоювали.

    И.С. Мазепа 1670 рік.
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    Кияни, їдемо до Європейки. Пора звільняти рідне місто від путлєрських беркутастів. Покажемо їм справжній Майдан.
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    Завтра приедет хвёдорыч и скока сторонников будет?
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    Та нет, там все правоохранители пострадавшие - еще при родах.
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    выдать всем по новогоднему подарку шоколадных конхвет
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    не жалко, пусть лерка ларченко мивинкой отпоит
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    Морально пострадали?? Теперь у них депрессия?? Надо подлечить за наши деньги....
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    Кровавый шоколад или как Порошенко финансирует агрессора. Миллиард в бюджет России. Липецкая фабрика 'Рошен' опубликовала отчет за 2016 год .https://strana.ua/news/70595-milliard-v-byudzhet-rossii-lipeckaya-konditerskaya-fabrika-roshen-opublikovala-otchet-za-2016-god.html#.WhQCEDhC2nc.twitter
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    Страдальцы херовы , на фронт гадов воевать это их прямая обязанность,а вместо мусоров солдаты в окопах сидят.
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    почувствуйте разницу - мои знакомые из ДУК уже больше 3 лет почти всё время на нулях, у них нет даже УБД.
    В столкновениях при задержании Саакашвили пострадали несколько правоохранителей, - МВД - Цензор.НЕТ 5673
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    Ви їх набираєте фізично відсталих...розумово також.
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    Думается ещё немного и эти "травмы" будут восприниматься как манна небесная...мусора, спешите на больничку, дальше будет "конечная"
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    а хде Петр Алексеевич?
    караван грузовков рашен готовит?)
    нет бы выступить, успокоить громаду)
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    Барыги со кролики, довели страну до беднейшего состояния , за всё время незалежности...Воровские таланты проявились наиболее ярко...А оставаться при власти и дальше хотца.., ведь ещё не всё разворовано...Похоже, начало нового Майдана , наблюдается... В столкновениях при задержании Саакашвили пострадали несколько правоохранителей, - МВД - Цензор.НЕТ 5081
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    какие на***й "правохранители" - охранка собакевича, не больше!
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    Ага разбежались... Киеву наплевать, он умней чем многие в кремле думают
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    Иуда Луценко, похоже войдет в историю круче Пшонки... Во, что делает золотой лавровый венок с людьми. Вообще рассудок потерял.
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    А придет Саакашвили к власти, эти пострадавшие правоохоронцы ещё и сядут надолго.
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    Щас вся страна зарыдает!
    Нью-беркут обижают....
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    "...пострадали несколько правоохранителей," --- ПОФИГ !!!
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    каждому по квартире и медальку шоколадную..
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    Придуркуваті хохли на службі в армяшки.
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    ти жидів собі за хазяїв маєш і рошен у них з дупи вилизуєш ще й на людей наклеп зводиш...
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    пробач, пробач, пробач - помилився я.... У зіткненнях при затриманні Саакашвілі постраждали кілька правоохоронців, - МВС - Цензор.НЕТ 550
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    а видаляти комент зараз вже не дозволяє...
    демократія s свобода суне з усіх боків...
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    осторожно!!! На крыше Банковой разогревают бочки с горячим шоколадом вместо смолы!
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ столкновениях при задержании Саакашвили пострадали несколько правоохранителей, - МВД
     
     
     
     
     
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