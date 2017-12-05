 В столкновениях при задержании Саакашвили пострадали несколько правоохранителей, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил Директор отдела коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
"Несколько правоохранителей (пострадавших. - Ред.). Сейчас у нас один человек разбил стекло полицейской машины и он будет задержан за это, одна из женщин", – сообщил он.
Шевченко отметил, что некоторые граждане мешают проведению следственных действий.
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"Полиция и Нацгвардия останавливают эти препятствия и правонарушения, которые уже есть", – заявил представитель МВД.
Он заверил, что на месте проведения следственных действий находится достаточное количество правоохранителей, чтобы обеспечить публичный порядок и безопасность.
Ранее сообщалось о задержании лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили. Между его сторонниками и правоохранителями произошли столкновения. Автомобиль, в котором его пытались вывезти, блокировали.
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ото і всі іноземні інвестиції.
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Та не в єден гуж всі тягнуть.
Той направо, той наліво а все браття, то-то диво.
Не маш любви, не маш згоди,
Од Жовтої взявши води,
През незгоди всі пропали - самі себе звоювали.
И.С. Мазепа 1670 рік.
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караван грузовков рашен готовит?)
нет бы выступить, успокоить громаду)
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Нью-беркут обижают....
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демократія s свобода суне з усіх боків...
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