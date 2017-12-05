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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций, - СБУ

В Киеве СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"5 декабря 2017 г. сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), задержали по месту жительства в Киеве Михеила Саакашвили. Правоохранители, в присутствии адвоката Саакашвили, объявили ему о подозрении в совершении преступления. Планируется его допрос следователями", - сообщили в СБУ.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Сторонники Саакашвили блокируют автомобиль, в котором он находится. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3037442
 
   
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Беларусь во власти подонков и пособников убийцы *уйла, а лукашисты бьются в падучей на украинских форумах. Дома порядок наведите, истерички 😀.
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та это не беларусь. не разговаривайте с флагами. это хуйловские трололо
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Главное, чтобы сябрам нравилось...
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Поздравляю. Рыгоаналы прокремлевские опять пришли к власти. Просто ето еще не все поняли. Притом ето уже не те наивные и прямолинейные рыгоаналы. А лживые, циничные и коварные, которые не имеют ничего святого.
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Если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума Вместо того, чтобы с улыбкой помахать ручкой 5 тысячам сторонников Михо и забыть Порошенко своими руками взыил до небес рейтинг Михо и сделал Саакашвили лидером протестного движения в Украине

Дурак ты Пэтя. Пакуй чемоданы.
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он психически нестабилен, это видно издалека
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Издалека видно, что ты краснопузое ватное дерьмо, которое портит европейский пейзаж.
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быстрее ты ватное дерьмо если думаешь что украинцы сами не разберутся без придурков из путинобада или с другой страны
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Петя с тобой не согласен, ведь это он наприглашал придурков из других стран начиная с Яресько.
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дно... цивилизованный мир офигевает и потихоньку самоустраняется с мыслью- а может роися не так уж и виновата... ну, а мы гордо жрем соевое дерьмо
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Ахметова за содержание банд ДНР когда задержат?
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Не до нього - тут важливіше з Саакашвілі розібратись...
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Как только вы сможете в суде это доказать, увы.

А вот Михеил понарушал уже столько , что его можно задерживать было уже десять.
Причем никто его не тянул за язык и руки. Он сам. Вопрос- и кто ему злобный буратина ? )
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Даунбасс - тобто ахметов, кореш шокопедрілли класний дядька...))???
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То есть, преступления Ахметова должен я доказывать, а на Саакашвили у власти уже есть якобы целое досье с его преступлениями?
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Вже зробив сотню емблем-стікерів негайної відставки шпигуна Бариги. На мітінгу-віче у себе в Дніпрі в Неділю о 12-00 буду роздавати людям(не бидлу))
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Відіо-звіт обіцяю Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 5180
Жирного Підора - Геть!!!!!!!!!
Шпигуна російського - Геть!!!!!!!!
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порохососы уже не вяжутся со своими высерами к людям, а кучкуются и любезничают друг с другом. цензор. нужен еще один апгрейд. а то в ольгино пожалуются
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А помните 1918г КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ И "ЧК"?. Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 7270
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Кремлёвские мутят что в Украине,хотят внутри Украину расколоть
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только всеукраинский погром спасет Украину от окончательного разграблением иудами
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Ригоботи , ну як вам ? Правда гарний день сьогодні?
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И Крым и Донбас оккупировали охраннники укрпроминвеста. Это очевидно же. И кремль тут не при чем.
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Зато Барыга на месте.
Кагал при власти.
Гешефты работают...
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Ну да. Порошенко же в президенты пошел будучи бедным как церковная мышь и не обеспечив детей. Ну да ну да
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михасектанты)
Бігом під будівлю СБУ протестувати!
Що? Кордон заважає?
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Если югык не докажет виновность Саакашвилли - все, жопа, жирная точка в очередном абзаце истории Украины, а ля 1991, 2004 или 2014.
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Все в Украіні є ; і газ і бюджет , тільки із- за поребрика не видно !
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Мне одному не понятно почему б/у президент Грузии пытается побороть преступность в Украине .а не у себя на родине . Он что там уже поборол всех и вся и ему хочется это сделать в чужой стране .
ПС.Депортировать его в РФ пускай там борется с преступностью . А,то получается что он грузин мессия ,а украинцы тупые и не на что не способны .
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Мы украинцы даже стесняемся управлять своим государством,на наших рынках директорами работают люди с других стран Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 9678
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Это Петя так считает что украинцы тупые. Ведь это он наприглашал Яресько, Сгуладзе, Деканоидзе, Супрун, Бальчишин и еще до хрена.
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А еще он пьет кровь украиномовных младенцев и распинает мальчиков в трусиках на русскоязычных досках объявлений!
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как по писаному...а списано с "обвинений в терроризме" в рашке, они тоже пекут такие обвинения, как горячие пирожки...
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Нормально, а то я вже хвилюватися за Міхуля почав. Саме страшне в нього вже позаду, з даху вже не наїпнеться, а в камері він там під наглядом буде, лікарі-наркологи обстежать якщощо допомогу нададуть.
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которые против будки - они все бандиты))) Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій, - СБУ - Цензор.НЕТ 4595
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Так и знал что он работает на грузинских бандитов.
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Саакашвили сбил двадцать российских боевых самолетов. А на счету Порошенко 20 сбитых украинских боевых воздушных судов. Других причин гонений на Саакашвили нету. Вы знаете сколько стоит бомбардировщик Ту -160 который по приказу Саакашвили сбили в Грузии?
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Расстрелять Порошенка за мародерство! - Гриценко
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Політичному опоненту шити кримінальну статтю , означає лишень одне - повернення в часи Геноциду- Голодомору .
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Если после этого еще кто-то считает, что в результате майдана "встали с колен" и произошла "революция гидности", то можно только удивиться. Людей просто обманули. И обманщики еще и нагло внушают, что люди встали с колен. В результате вставания с колен к власти пришли люди еще намного хуже и циничнее, но хитрее. И в отличие от попередников, владеющие английским, но по сути хуже любых азиатов.
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Так, если кто еще не заметил, мы уверенно прямуемо у тайожный союз, токо огородами, в отличие от незатейливого енакуевского батьки, шо пер туда напролом.
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После этого, если кто-то из тех кто выходил на майдан 2013 не выйдет в воскресенье, то он покажет себя только марионеткой, которым воспользовались мошенники для прихода к власти ради дерибана.
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Я думаю, что уже можно подводить итог, порошенко никогда не был демократом и представителем демократических сил, то что он делает, без вариантов, отдаляет Украину от ЕС, это откровенно диктаторские методы расправы, использование силовых структур для уничтожения политических конкурентов, оппозиция сегодня больший союзник президента чем демократы, хотя по большому счету - демократов не осталось, нет ни одной политической силы способной занять эту нишу. С этими методами только в восточный клуб.
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Самое худшее для власти что могло произойти
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И что же теперь будет ? Ваш прогноз каков ?
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Це классические симптомы синдрома Януковоща - обсер от переляку.
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Да ладно тебе. Ну, замели нарика. Не он первый, не он последний.
https://www.youtube.com/watch?v=hGGuGg5bY0w
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Та сказали бы уже прямо - Саакашвили мешает порошенко йолку ставить
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Так Луценко и НАБУ обвинил в незаконной деятельности. Тут налицо принцип: кто не с нами, тот преступник. "Держи вора" громче всех кричит именно вор.
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Сейчас ещё и Штаты поставят порошенке священный пендель. Сытника уже летал в Штаты , теперь ещё и арест Саакашвили. И ещё кто- то звездит о демократии и борьбе с коррупцией. Порошенко уже вскрылся по полной. Скоро даже тролли платные плеваться начнут
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ну что же, всех с очередной "Годовщиной Революции Достоинства"!

Порошенко у власти - три года позора и унижения, очередное дно пробито.
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Видать, не хило окурка прессуют, если он словами своих троллей уже не кричит, а вопит о третьем майдане!
Всё мы делаем правильно!
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Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций, - СБУ

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90% сотрудников СБУ в Крыму и на Донбассе изменили Родине и перешли на сторону врага. Многие являются активными участниками террористического и сепаратистского движения.
Я уже не говорю о других многочисленных тяжких преступлениях, в которых замешано СБУ наряду с её руководством.
Как говорится, кто бы пестел, а СБУ бы молчало.
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Це ж треба, щоби штатні порохо та кремлеботи так "зачірикали", - в "унісон"... Що, отримали відповідний наказ? Так це і так зрозуміло. Тільки це вже ні допоможе вашим господарям, - дуже скоро порох "піде у нірвану", а з його "адептами" люди будуть самі "розбиратись", за своїми "законами", - законами Вулиці! Чому? Та тому, що для більшості людей цей арешт має таке ж саме значення, як тоді, коли "дітей побили", - з великою несправедливістю! Подумайте хоч про це, "вумники"... А Саакашвілі сам винний, - треба було з баригами та бандюками ні "розмови вести" та "пропозиції робити", а закликати Патріотів України скидати банду з "тронів"! А зараз нехай "чухає груди консервною банкою" та визнає, що був неправий!
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А Порошенко, значит, они ни в чём не подозревают...
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Всего лишь ?!?! А чего так мелко ?! Вы ему непременно убийство Кенеди пришейте !! =)
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....прошу прощения часовню тоже Саакашвили развалил?? ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций, - СБУ
 
 
 
 
 
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