 Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"5 декабря 2017 г. сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), задержали по месту жительства в Киеве Михеила Саакашвили. Правоохранители, в присутствии адвоката Саакашвили, объявили ему о подозрении в совершении преступления. Планируется его допрос следователями", - сообщили в СБУ.

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