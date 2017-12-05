 Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"5 декабря 2017 г. сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), задержали по месту жительства в Киеве Михеила Саакашвили. Правоохранители, в присутствии адвоката Саакашвили, объявили ему о подозрении в совершении преступления. Планируется его допрос следователями", - сообщили в СБУ.
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Дурак ты Пэтя. Пакуй чемоданы.
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А вот Михеил понарушал уже столько , что его можно задерживать было уже десять.
Причем никто его не тянул за язык и руки. Он сам. Вопрос- и кто ему злобный буратина ? )
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Жирного Підора - Геть!!!!!!!!!
Шпигуна російського - Геть!!!!!!!!
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Кагал при власти.
Гешефты работают...
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Бігом під будівлю СБУ протестувати!
Що? Кордон заважає?
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ПС.Депортировать его в РФ пускай там борется с преступностью . А,то получается что он грузин мессия ,а украинцы тупые и не на что не способны .
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https://www.youtube.com/watch?v=hGGuGg5bY0w
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Порошенко у власти - три года позора и унижения, очередное дно пробито.
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Всё мы делаем правильно!
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90% сотрудников СБУ в Крыму и на Донбассе изменили Родине и перешли на сторону врага. Многие являются активными участниками террористического и сепаратистского движения.
Я уже не говорю о других многочисленных тяжких преступлениях, в которых замешано СБУ наряду с её руководством.
Как говорится, кто бы пестел, а СБУ бы молчало.
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