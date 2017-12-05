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 Политика Украины, Происшествия
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 Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции. ФОТОрепортаж

Сторонники Михеила Саакашвили выстроились в несколько рядов, чтобы не позволить полиции его вывезти. Полиция перекрыла улицу. 

Осуществляются попытки прорвать кордон полиции. В ход пошли петарды. Начались столкновения. Один мужчина облил себя бензином и угрожал себя подпалить. Ему это сделать не позволили. Сторонники Саакашвили настроены радикально. Угрожают пустить в ход горючие смеси.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 01
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 02
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 03
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 04
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 05
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 06
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 07
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 08
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 09
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 10
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 11
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 12

Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 13
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 14
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 15
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 16
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 17
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 18
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 19
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 20
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 21
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 22
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 23
Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции 24

Источник: https://censor.net.ua/n3037432
 
 
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НАЙВАЖЛИВІШЕ ... ВСІ .. т.зв силові структури в Україні .. мають бути РОЗФОРМОВАНІ .. окрім ЗСУ .. інші БАНДА олігархів .. важливо ПОВНА ідентифікація
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))) А ЗСУ расформировывать сцыкотно? А ну да, там все нормально
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пойду лучше Полтаву посмотрю, бо эти ура-патриоты за михо и йуличку уже даже не веселят, сходство с ватой 100% - путен бох, все кто не за путена, те за порошенко
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))))))))

Natalia Kapinus‏ @kapinusnatalia

Говоришь своим сторонникам, что ночуешь в палатке. Но ночуешь дома. Говоришь, что уволил своего пресс-секретаря за антисемитизм. Но не уволил. Более того, она с тобой в твоей квартире в семь утра, а вот жены дома нет. Бежишь на крышу. Грозишься прыгнуть. Дальше всё, как в тумане.
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Прихильники Саакашвілі намагаються прорвати кордон поліції - Цензор.НЕТ 5151это Порошенко его заставил так сделать, он нивинават)))))
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... слідуючий крок... УБЛЮДКИ з мінсрець ПОЗА законом ... ідентифікувати до третього коліна .. як раз той випадок .. НІЯКИХ сентиментів ....
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Ну вот...и беркутня, как у януковича....пора выносить эту очередную шоблу
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Ну конечно, если ты напоминаешь властям про обещания и законы - ты кремлёвский агент, сепар и т.д. Ворюги и сепары обвиняют Михо в том, что творям сами.... Зря Порох творит херню, зря.
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Если после этого еще кто-то считает, что в результате майдана "встали с колен" и произошла "революция гидности", то можно только удивиться. Людей просто обманули. И обманщики еще и нагло внушают, что люди встали с колен. В результате вставания с колен к власти пришли люди еще намного хуже и циничнее, но хитрее. И в отличие от попередников, владеющие английским, но по сути хуже любых азиатов.
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К власти не пришли другие. У власти остались те же, за исключением буквально нескольких. Кем был Порошенко раньше? Луценко? И т.д. То-то же. Проблема Майдана в том, что он не бы завершён. А он будет завершён лишь тогда, когда все те, кто хочет украсить собой новогодние ёлки, сделает это. Они об этом просят. Умоляют. Требуют. Всеми доступными им средствами.
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После этого, если кто-то из тех кто выходил на майдан 2013 не выйдет в воскресенье, то он покажет себя только марионеткой, которым воспользовались мошенники для прихода к власти ради дерибана.
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.. дивіться уважно РОДИЧІ .. цих злочинців у формі .. ПОТІМ щоби не було сльоз
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НАЙВАЖЛИВІШЕ ... ВСІ .. т.зв силові структури в Україні .. мають бути РОЗФОРМОВАНІ .. окрім ЗСУ .. інші БАНДА олігархів .. важливо ПОВНА ідентифікація
 показать весь комментарий
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... слідуючий крок... УБЛЮДКИ з мінсрець ПОЗА законом ... ідентифікувати до третього коліна .. як раз той випадок .. НІЯКИХ сентиментів ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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