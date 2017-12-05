 Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции. ФОТОрепортаж

Осуществляются попытки прорвать кордон полиции. В ход пошли петарды. Начались столкновения. Один мужчина облил себя бензином и угрожал себя подпалить. Ему это сделать не позволили. Сторонники Саакашвили настроены радикально. Угрожают пустить в ход горючие смеси.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.



















































