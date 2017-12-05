 Сторонники Саакашвили пытаются прорвать кордон полиции. ФОТОрепортаж

Осуществляются попытки прорвать кордон полиции. В ход пошли петарды. Начались столкновения. Один мужчина облил себя бензином и угрожал себя подпалить. Ему это сделать не позволили. Сторонники Саакашвили настроены радикально. Угрожают пустить в ход горючие смеси.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
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Natalia Kapinus @kapinusnatalia
Говоришь своим сторонникам, что ночуешь в палатке. Но ночуешь дома. Говоришь, что уволил своего пресс-секретаря за антисемитизм. Но не уволил. Более того, она с тобой в твоей квартире в семь утра, а вот жены дома нет. Бежишь на крышу. Грозишься прыгнуть. Дальше всё, как в тумане.
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