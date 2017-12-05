 Сотрудники СБУ проводят в доме Саакашвили следственные действия в рамках дела, расследуемого ГПУ, - Гитлянская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Действительно, проводят следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства", – сказала агентству.

При этом она не уточнила, о каком именно уголовном производстве идет речь.

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В то же время, как стало известно агентству, это уголовное производство касается чиновника предыдущей власти Украины.

Как следует из видеотрансляции, которую с места события ведет член политсовета "Рух новых сил" Иван Слободяник, возле квартиры Саакашвили находится несколько сотрудников СБУ в полной амуниции. Один из них объясняет, что для проведения следственных действий имеется соответствующее определение суда.