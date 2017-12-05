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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
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Все про:ГПУ (8098) обыск (1021) Саакашвили (2172) СБУ (11591) уголовное дело (2185) Гитлянская (109)

 Сотрудники СБУ проводят в доме Саакашвили следственные действия в рамках дела, расследуемого ГПУ, - Гитлянская

В Службе безопасности Украины подтверждают проведение во вторник утром обысков в доме лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили в рамках расследуемого Генпрокуратурой уголовного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Действительно, проводят следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства", – сказала агентству.

При этом она не уточнила, о каком именно уголовном производстве идет речь.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: У Саакашвили в квартире проходит обыск, - Сакварелидзе. ФОТО

В то же время, как стало известно агентству, это уголовное производство касается чиновника предыдущей власти Украины.

Как следует из видеотрансляции, которую с места события ведет член политсовета "Рух новых сил" Иван Слободяник, возле квартиры Саакашвили находится несколько сотрудников СБУ в полной амуниции. Один из них объясняет, что для проведения следственных действий имеется соответствующее определение суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3037421
 
 
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О, оказывается Саакашвили агент Путина?! Круто! Оказывается это Путин сделал в Грузии революцию, спасибо не знал
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а галстук был напичкан психотропными... переживаю за крышу... выдержит ли?
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На месте съемочные группы Reuters, BBC, Agence France Precce - стримят на весь мир этот беспредел шоколадного барыги
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наверное из-за этого обыска Луценко и отказался от поездки в США, что бы не пришлось отвечать за свои действия.
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Думаешь в штатах - Саака кому то нужен?
Стал бы шоколадный - лишать его гражданства
есди бы за политическим гастербайтером из Грузии
- стоял бы кто то серьезный в Вашингтоне...

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возле квартиры Саакашвили находится несколько сотрудников СБУ в полной амуниции


Каски, автоматы, бронежилеты? Ой дебилы...
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Порушення закону з боку співробітників СБУ не лишиться без покарання! Недопуск адвокатів до Саакашвілі і проведення слідчих дій без адвоката Саакашвілі, незаконне блокування помешкання Саакашвілі, відмова від надання документів згідно з якими проводяться слідчі дії, все це буде доказом злочинної діяльності СБУ!!!!! Сядуть усі!
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О, мочи падаль кокаиновую ! Респект СБУ: нах с Украины эту мразоту грузинскую!
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Зранку і вже прийняв, чи ти ще з вечора? Навіщо палишся? Сиди дома і не клацай пальцями...
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все видели...как подозреваемые в обмороки бухаются,больными претворяются,в шкафах прячутся ....но шоб ТАК визжали - миха як свиня прям
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Где СПАМ, где лайки? ППЦ! Арриведерчи, Цензор.
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Да ладно. Я уже начал даже привыкать к "покращенням". Хотя с ними Цензор конечно не тот. (
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Цензор объявил дни открытых дверей для кацатроллей
Нулевые мудаки стаями летят, расплескивая соловьиный помет телеканала «россия»
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Так всех подряд "обнулили". Посмотри. Я был в друзьях у более чем 70-ти человек, а заделался "нулевкой"
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неужели мы тебя больше не увидим?! ай-я-яй, какая потеря. Співробітники СБУ проводять у будинку Саакашвілі слідчі дії в рамках справи, яку розслідує ГПУ, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 8306
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О, бачу, що генітальний генеральний прокурор вже й "справу" проти Саакашвілі "наслинив", а "суд" вже й прийняв "рішення" про проведення обшуку. Як все скоро робиться. Якби ж таку швидкість демонстрували по справах різних сєпарів та прокацапскьких олігархів, але ж то - друзі.
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осталось дождаться, когда станет противно писать. Співробітники СБУ проводять у будинку Саакашвілі слідчі дії в рамках справи, яку розслідує ГПУ, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 1876
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И снова два клоуна СБУ и ГПУ работают в паре. Неужели пришли повязать бойко, левочкина, вилкула, мураева? Нет? Правильно, за теми стоит кремль, их трогать нельзя.))))
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По приказу из кремля , банковая отправила своих опричников на штурм квартиры М Саакашвили.
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чему вы здесь уроды соевые радуетесь??? вы настолько тупы что не видите к чему опять все в стране идет???
вас устраивает что гарант конституции идет дорогой беспредела? хотите жить как в рашке? я посмотрю что вы уроды запоете когда придут к вам домой. перевернут все вверх дном и подкинут еще что то. искрене вам этого желаю
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То ..сексота перейшла до баригі від *зековської банди * !!!
.Не звертай увагі ..Там хронічний *карієс *!!!!
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Да, они хотят как в рашке. Они по-другому не умеют жить. Рабам нужен хозяин. Они его и выбрали.
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На улице уже собираются люди. Киевляне , кто может, помогите Саакашвили. Это позорище ввиде расправы порошенко над оппозицией не должно быть в Украине .
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я уже парашют несу.....спасибо за понимание
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Саакашвили личный Враг путлера.....офшоренко жарит, щемит Саакашвили....Вопрос , кто тогда офшоренко?
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Марк Бронштейн, полностью вас поддерживаю ++++++++++
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барыженко все больше напоминает луку белорусского.
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Если такое происходит с публичными людьми то что будет с рядовыми активистами, задумайтесь. ,
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Соевый упорно с тупостью барана тянет нас в парашу.Это наверное и был его план.Скоро запад отвернется от нас окончательно и барыга попрется к своему хозяину лобызаться.Для этого шоколадная банда делает все.Кроме обсирать михо и садить патриотов ,ничего не научились.
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та им так проще за спамом скрівать неугодніе комменті..
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и я не дождусь... а мне на работу надо идти
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В самолёт Киев - Липецк? Не, уж эту путинскую крысу не выпустят.
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тварі провладні знущаються на людиною як кремлівські негідники.
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все опять идет к радикальным действиям от народа
эще пару наездов от потолка на любых деятелей
и усе)))
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Потому что в 2014-ом стрелять их нужно было, а не жалеть.
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KtybЛенин был на броневике, а Саки на крыше... а если крыша поедет?
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Агент ФСБ "шоколадка" вскрылся окончательно. Скоро окажется, что "уголовное дело" открыто ФСБ, и передано в ФСБУ в порядке помощи союзникам.
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Карлсон Мишка который живет на крыше.... Співробітники СБУ проводять у будинку Саакашвілі слідчі дії в рамках справи, яку розслідує ГПУ, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 6732
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СЕГОДНЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО СТАЛО ПОНЯТНО , ЧТО НАРОД УБЬЁТ ПОРОШЕНКО , КАК ЧАУШЕСКУ !!! АМИНЬ .
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Да многие говорят что не все доедут до чартеров в Аэропорту.....
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А если доедут - куда полетят? )) В Нигерию? Их даже Ын не примет...
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Уроди. Доречі янукович також діяв у межах закону.... де зараз хряк? І цей порохохряк там буде
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Луценко - гнида.
При Яныке он сел.
При Ташбаеве - ляжет...........
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А не плохая палатка у Саака...отапливаемая.... не то что у лохов им собранных..под Радой....
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скоро на крышу прибежит и Мураев... я вангую
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Когда власть поменяется, не забыть бы Грицака за решётку отправить. Там если покопаться-уголовщины на десяток лет наберётся.
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Я вот не понимаю соевых троллей. Ведь все максимально очевидно. Начиная с того, что общаемся мы все сейчас на обломках уничтоженного по приказу банковой цензора. 'Гарант демократии' расправляется со своими оппонентами просто у нас на глазах. А все началось, когда он расправился с корбаном, который в своё время помог Украине не стать оккупированной полностью. Что ждём- то? Что ещё нужно, чтобы понять истинное лицо власти порошенко ?
Ведь не бойку с левочкиным он на крышу загнал!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудники СБУ проводят в доме Саакашвили следственные действия в рамках дела, расследуемого ГПУ, - Гитлянская
 
 
 
 
 
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