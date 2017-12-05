 Сотрудники СБУ проводят в доме Саакашвили следственные действия в рамках дела, расследуемого ГПУ, - Гитлянская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
"Действительно, проводят следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства", – сказала агентству.
При этом она не уточнила, о каком именно уголовном производстве идет речь.
В то же время, как стало известно агентству, это уголовное производство касается чиновника предыдущей власти Украины.
Как следует из видеотрансляции, которую с места события ведет член политсовета "Рух новых сил" Иван Слободяник, возле квартиры Саакашвили находится несколько сотрудников СБУ в полной амуниции. Один из них объясняет, что для проведения следственных действий имеется соответствующее определение суда.
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Стал бы шоколадный - лишать его гражданства
есди бы за политическим гастербайтером из Грузии
- стоял бы кто то серьезный в Вашингтоне...
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Каски, автоматы, бронежилеты? Ой дебилы...
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Нулевые
мудакистаями летят, расплескивая соловьиный помет телеканала «россия»
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генітальнийгенеральний прокурор вже й "справу" проти Саакашвілі "наслинив", а "суд" вже й прийняв "рішення" про проведення обшуку. Як все скоро робиться. Якби ж таку швидкість демонстрували по справах різних сєпарів та прокацапскьких олігархів, але ж то - друзі.
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вас устраивает что гарант конституции идет дорогой беспредела? хотите жить как в рашке? я посмотрю что вы уроды запоете когда придут к вам домой. перевернут все вверх дном и подкинут еще что то. искрене вам этого желаю
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.Не звертай увагі ..Там хронічний *карієс *!!!!
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Цензор, верни лайки и спам!!!
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эще пару наездов от потолка на любых деятелей
и усе)))
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КарлсонМишка который живет на крыше....
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ШАКАЛАДНУЮ БАНДУ ГЭТЬ!
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При Яныке он сел.
При Ташбаеве - ляжет...........
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Ведь не бойку с левочкиным он на крышу загнал!
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