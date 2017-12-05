 У Саакашвили в квартире проходит обыск, - Сакварелидзе. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель Генерального прокурора Украины и член "Руха новых сил" Давит Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.
"У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костелная 7, кв 32. Собираемся!", - написал он.
По словам Сакварелидзе, Саакшвили находится на крыше здания. В квартире обыск, пишет Украинская правда.
Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтарь сообщила, что его телефон не отвечает.
Трансляцию с места событий у себя на странице в Facebook ведет член политсовета "Руха новых сил" Иван Слободяник.
…
- Э, вы чо! Мы скатываемся к методам Пиночета и Франко! Куда вы меня тащите?! Распустите Нацгвардию! Распустите СБУ! Тираны! Деспоты! Пустите! Давайте порешаем! Стеклянный ху…
Чо-то ржу.
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обшук з порушенням нового закону про обшуки
без адвоката
без постанови суду
без відео фіксація
https://www.facebook.com/ivan.slobodianyk.9/videos/1663976426958046/
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выбрали в один тур ставоеника кпемляи рады ....
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Скандалы | Пнд, 2017-12-04 08:33
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Что показала диверсия СБУ против НАБУ.
1 декабря, в день кровавого побоища на Банковой 2014-го, президент
Порошенко делом подтвердил, что курс подонка Януковича - в надежных
руках. И на Банковой поменялись только лица, но не преступная атмосфера.
Третью годовщину побоища (за которое из-за саботажа Банковой,
руководства ГПУ и МВД так никто и не ответил) группировка Порошенко
«отметила» показательной расправой с НАБУ. Задержав и рассекретив тайных
7 агентов Бюро через «сливные бачки» (Дзинзю и ему подобных).
В тему: НАБУ заявило про диверсію з боку СБУ. Ситник і Холодницький прийшли до Луценка
На фоне публичного «расстрела» НАБУ - агенты которого за год работы
разоблачили коррупционеров больше, чем СБУ и ГПУ вместе за 25 лет
проедания народных денег - глумливо попиарился преступник в ранге
генпрокурора Юрий Луценко. Гражданин, прямо ответственный за развал
и фабрикацию расследований в отношении лиц из ближайшего окружения
Януковича. И за регулярный «слив» материалов уголовных дел, что стоило
жизни, как минимум, уже одному особо ценному свидетелю - гражданину
РФ Игорю Вороненкову. Чьи показания Ю. Луценко публично разгласил,
а охрану - умышленно? - не предоставил.
Но если у Юрия Луценко одна перспектива - скамья подсудимых
(вероятно, то же самое ожидает и его сына - за убийство человека в ДТП,
и его супругу - за неуплату налогов в особо крупном размере), то у главы
СБУ Василия Грицака их пока две. Первая: пойти по кривой дорожке Юрия
Луценко (и первые шаги В. Грицак в этом направлении уже сделал). Или
все же мобилизовать остатки здравомыслия и чувство самосохранения
(о высоких материях - «офицер», «присяга», «слово чести».
«профессионализм» и т. д. в случае Грицака речь не идет), и отказаться
участвовать в очевидно преступной деятельности президентской команды.
Пока не поздно.
Подчеркнем знаковые моменты в грязной истории с выявлением,
задержанием секретных агентов НАБУ и «сливом» их персональных данных.
http://argumentua.com/stati/sbu-urok-predatelstva-o-diversantakh-v-tylu
Работа НАБУ подтвердила то, о чем робко говорили отраслевые эксперты: группировка Порошенко тесно связана бизнесом и обязательствами не только с такими могильщиками Украины, как Фирташ, Ахметов и Медведчук. Но и «кремлевским пулом» бизнесменов, действующих строго в интересах Путина. Чьим политическим проектом Петр Порошенко, вполне вероятно, и является
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возвращайся в свой
сказочный лестифлис...тебя там заждались...
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НьюсВан ведет прямую трансляцию на ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР.
Саакашвили на крыше обращается к гражданам Украины, адвоката не пропускают, люди в балаклавах не представляются, не показывают документы.
Это шо происходит в стране?????!!!!!!!!!!!
Шоколадная жопа совсем съехала с катушек и потеряла берега?!!!
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кілька поліцаїв спостерігають і нічого не роблять, щоб сбу
дотрималося нового закону, який так піарив сабаків
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Кстати к нему не пускают адвоката и депутатов.
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