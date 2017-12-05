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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:обыск (1021) Саакашвили (2172) Сакварелидзе (265)

 У Саакашвили в квартире проходит обыск, - Сакварелидзе. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТО

В квартире лидера "Движения новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили проходит обыск.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель Генерального прокурора Украины и член "Руха новых сил" Давит Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.

"У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костелная 7, кв 32. Собираемся!", - написал он.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Меня хотят шантажировать экстрадицией, предложив отправиться вместо Грузии в Голландию или Польшу, - Саакашвили

У Саакашвили в квартире проходит обыск, - Сакварелидзе 01

По словам Сакварелидзе, Саакшвили находится на крыше здания. В квартире обыск, пишет Украинская правда.

Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтарь сообщила, что его телефон не отвечает.

Трансляцию с места событий у себя на странице в Facebook ведет член политсовета "Руха новых сил" Иван Слободяник. 

 

У Саакашвили в квартире проходит обыск, - Сакварелидзе 02

У Саакашвили в квартире проходит обыск, - Сакварелидзе 03


У Саакашвили в квартире проходит обыск, - Сакварелидзе 04

У Саакашвили в квартире проходит обыск, - Сакварелидзе 05
У Саакашвили в квартире проходит обыск, - Сакварелидзе 06

Источник: https://censor.net.ua/n3037419
 
   
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- Мы хотим хунту! Решительности! Военных вместо торгашей! Война в стране! Пустите! С нами не порешаешь!

- Э, вы чо! Мы скатываемся к методам Пиночета и Франко! Куда вы меня тащите?! Распустите Нацгвардию! Распустите СБУ! Тираны! Деспоты! Пустите! Давайте порешаем! Стеклянный ху…
Чо-то ржу.
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По фото палатки, в которой проживает Мыхуйло, видно, что он и есть барыга.
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Там помилка в заголовку, вони хотіли сказати в наметі в Саакашвілі, він ж разом з пратестувальниками в палатках живе.
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стрім з квартири, де фсбу і прокуратура проводять
обшук з порушенням нового закону про обшуки

без адвоката
без постанови суду
без відео фіксація

https://www.facebook.com/ivan.slobodianyk.9/videos/1663976426958046/
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О чем говорить! Украине если не 100% пиздец, то минимум на 80%. А в 2018 будет 100%. Народ разбегается куда может! 10 миллионов работоспособных украинцев в бегах. Экономика развалена, на 2018 г планируется курс гривны 32-35. Землю скоро распродадут и свалят с баблом. МВФ послал на ПНХ. США тоже потеряло интерес. СЕ не светит минимум 25 лет. Какой моральный проплаченный урод может одобрять эту сволочную власть. Какой бы Михо не был но он прав!
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Порох уже договорился с ЕС на прием в Украину новых "колонизаторов".
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Нету у нас Народа - быдло только ...
выбрали в один тур ставоеника кпемляи рады ....
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З самого ранку порохоботи взялись до роботи.
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СБУ: урок предательства. О диверсантах в тылу

Скандалы | Пнд, 2017-12-04 08:33

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Что показала диверсия СБУ против НАБУ.

1 декабря, в день кровавого побоища на Банковой 2014-го, президент
Порошенко делом подтвердил, что курс подонка Януковича - в надежных
руках. И на Банковой поменялись только лица, но не преступная атмосфера.

Третью годовщину побоища (за которое из-за саботажа Банковой,
руководства ГПУ и МВД так никто и не ответил) группировка Порошенко
«отметила» показательной расправой с НАБУ. Задержав и рассекретив тайных
7 агентов Бюро через «сливные бачки» (Дзинзю и ему подобных).

В тему: НАБУ заявило про диверсію з боку СБУ. Ситник і Холодницький прийшли до Луценка

На фоне публичного «расстрела» НАБУ - агенты которого за год работы
разоблачили коррупционеров больше, чем СБУ и ГПУ вместе за 25 лет
проедания народных денег - глумливо попиарился преступник в ранге
генпрокурора Юрий Луценко. Гражданин, прямо ответственный за развал
и фабрикацию расследований в отношении лиц из ближайшего окружения
Януковича. И за регулярный «слив» материалов уголовных дел, что стоило
жизни, как минимум, уже одному особо ценному свидетелю - гражданину
РФ Игорю Вороненкову. Чьи показания Ю. Луценко публично разгласил,
а охрану - умышленно? - не предоставил.

Но если у Юрия Луценко одна перспектива - скамья подсудимых
(вероятно, то же самое ожидает и его сына - за убийство человека в ДТП,
и его супругу - за неуплату налогов в особо крупном размере), то у главы
СБУ Василия Грицака их пока две. Первая: пойти по кривой дорожке Юрия
Луценко (и первые шаги В. Грицак в этом направлении уже сделал). Или
все же мобилизовать остатки здравомыслия и чувство самосохранения
(о высоких материях - «офицер», «присяга», «слово чести».
«профессионализм» и т. д. в случае Грицака речь не идет), и отказаться
участвовать в очевидно преступной деятельности президентской команды.
Пока не поздно.

Подчеркнем знаковые моменты в грязной истории с выявлением,
задержанием секретных агентов НАБУ и «сливом» их персональных данных.
http://argumentua.com/stati/sbu-urok-predatelstva-o-diversantakh-v-tylu
Работа НАБУ подтвердила то, о чем робко говорили отраслевые эксперты: группировка Порошенко тесно связана бизнесом и обязательствами не только с такими могильщиками Украины, как Фирташ, Ахметов и Медведчук. Но и «кремлевским пулом» бизнесменов, действующих строго в интересах Путина. Чьим политическим проектом Петр Порошенко, вполне вероятно, и является

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Ага больше. Вернула твое набу всего 25 тыс грн. У меня и то зарплата бльше! У Саакашвілі в квартирі відбувається обшук, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 1624
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пизнец..."экс-губернатор Одесской области" и "на крыше"...это канешна уровень.... У Саакашвілі в квартирі відбувається обшук, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 9173чего он туда ломанулся? мал,мал испугался?и чего "честному человеку" по крышам бегать,как ср*ному коту?
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кот это сильно и не про него - он - цыпа - ципа, ципа))))
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Коку надо би перепрятать. Ривалюция вапаснасте!
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ацкий пизнец! запасаемся попкорном
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а-а, так вот почему цензор лайки и спамы убрал! барыга коронуется
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ты кто такой парниша,что бы тут судить об внутренних делах моего Государства-здрисни отсюда и других стесняющихся своего флага забери развелось тут вас детей повара пригожина как собак бродячих
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почему порохоботы против Украины?а вот и ответ

У Саакашвілі в квартирі відбувається обшук, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 300
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ты бы приблуда тут фуйню всякую не постил,а то уже к распятому мальчику приближаешься
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до свиданья, мой ласковый миша!
возвращайся в свой сказочный лес тифлис...тебя там заждались...

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Бляха-муха, весело у нас. И шо, он таки грозится спрыгнуть? От нам везет - шо не политик, то клоун. Цирк уродцев, блин.
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Предлагаю Михуилу скинутся на билет до Тбилиси!
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Можна, там Міхуль в джорджианский буцигарні табукретки кліпати буде, з часом борг поверне.
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откуда у этих революционеров, реформаторов, радетелей за народное благо все вот эти колонны в мраморе?!
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есть докфильм про его дела в Грузии,там есть все,за что его в Грузии в суде ну ни как не дождуться,а наш лох дал ему гражданство и у этого пути назад из Украины нет вот и ломится в абанк,что бы его не выдали
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Доигрался Мишико. Тут вам не Майдан.
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Это просто ПИЗДЕЦ!!!!!!!!!!!!
НьюсВан ведет прямую трансляцию на ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР.

Саакашвили на крыше обращается к гражданам Украины, адвоката не пропускают, люди в балаклавах не представляются, не показывают документы.
Это шо происходит в стране?????!!!!!!!!!!!
Шоколадная жопа совсем съехала с катушек и потеряла берега?!!!
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ЧЛенин с броневичка.вещал ..Мишка с крыши призывает....... У Саакашвілі в квартирі відбувається обшук, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 9184
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торкнула видно утренняя понюшка его конкретно,а может он и спать не ложился?
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зараз у супереч закону сбушники блокують доступ адвокату,
кілька поліцаїв спостерігають і нічого не роблять, щоб сбу
дотрималося нового закону, який так піарив сабаків
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та да когда юлька в тюрьме была Барыга у януковоща трудился не покладая рук а украинцы его потом выбрали У Саакашвілі в квартирі відбувається обшук, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 2817
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У Шоколадного прохиндея сдали нервы. Пошёл по пути Януковича.
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Саакашвили так и заявил.
Кстати к нему не пускают адвоката и депутатов.
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ага сейчас США впишутся,за рехформатора,он уже всех видимо зае*ал,аферист
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У вАльцманОВ, крыша совсем поехала.
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А х сколько порохо ботов повылазило, ух как же порох Михо боится.
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спасибо аваковским смотрящим, свадебному генералу бутусову и криворуким одминам, что добили форум. таки наши гниды хуже кацапских вош. желаю вашим детям сидеть в кацапском чебурнете
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Міхуль на даху цвірінькає, пістец. Це небезпечно, він вже перетворився в прташку яка вже вміє співати, але так і на навчилася літати, якщо гепнеться вниз обляпає всіх.
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такой опаснейший сепар - всех победили да?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Саакашвили в квартире проходит обыск, - Сакварелидзе. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТО
 
 
 
 
 
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