 У Саакашвили в квартире проходит обыск, - Сакварелидзе. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель Генерального прокурора Украины и член "Руха новых сил" Давит Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.

"У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костелная 7, кв 32. Собираемся!", - написал он.

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По словам Сакварелидзе, Саакшвили находится на крыше здания. В квартире обыск, пишет Украинская правда.

Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтарь сообщила, что его телефон не отвечает.

Трансляцию с места событий у себя на странице в Facebook ведет член политсовета "Руха новых сил" Иван Слободяник.







