 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения в зоне АТО, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины были ранены. Они доставлены в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.

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Напомним, 3 декабря российские наемники 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ.