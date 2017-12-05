 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения в зоне АТО, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины были ранены. Они доставлены в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.
Напомним, 3 декабря российские наемники 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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...БАРИГА ПО НОВОМУ ...гірше ЗЕКА !?
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https://newsone.ua/ru/sakvarelidze-v-dome-saakashvili-v-kieve-vylamyvayut-dver/
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Щей мураєвський ньюзван...
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А раненых мы лечим и не бросаем. В отличие от рашки
Вот и раненый Цензор не бросаем.
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