EN|RU|UK
Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Происшествия
  432  13
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5977) ранение (1580) штаб (867) Антитеррористическая операция (14688)

 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения в зоне АТО, - штаб

Вчера, 4 декабря, в районе проведения АТО трое украинских защитников получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины были ранены. Они доставлены в медицинские учреждения", - сказано в сообщении. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Враг 21 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 152-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. На Луганщине произошел пятичасовой бой, - штаб

Напомним, 3 декабря российские наемники 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения в зоне АТО, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3037415
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Смерть маскавітсько-фашиським окупантам !!!! Замес був жерсткий і це не дивно,коли 152 луплять та 120 ті.......Наші хлопці їм гарно виписали люлів.... Скорішого одужання нашім Захисникам та гарного полювання на нечисту наволоч з мокшанських та інших болот !!!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
У квартиру Саакашвілі ...ломають Двері ..!
...БАРИГА ПО НОВОМУ ...гірше ЗЕКА !? За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения в зоне АТО, - штаб - Цензор.НЕТ 7486

 показать весь комментарий
Ответить
 
Див ще і ТВ ..А не сиди і в іінтернеті За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения в зоне АТО, - штаб - Цензор.НЕТ 7636
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чому він в своєму ФБ це не написав ?
Щей мураєвський ньюзван...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он точку невозврата уже прошел, осталось ему уже недолго, деньги его погубят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каждый день получаем известия о ранениях наших защитников. Или не дай Бог о гибели. Это для власти пилильщиков бюджета, просто уже статистика. Но не для самих украинцев. Мы все по- прежнему ждём , что прийдут люди к власти, которые выкинут мордор с нашей земли. И брешут они, что это типа невозможно. Ведь вспомните , как освободили два села. И когда зашла Украина , то бывшая вата сразу стали говорить, что они - то и ждали там именно Украину всегда, а враг просто бежал. То же будет и в Донбассе.
А раненых мы лечим и не бросаем. В отличие от рашки
Вот и раненый Цензор не бросаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мураева , отрицающего войну с рашистами на передовую, хоть окопы рыть,чтоб калекой остался без рук , ног и глаза!!только тогда эта мразь узнает война это или переворот .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения в зоне АТО, - штаб
 
 
 
 
 
 вверх