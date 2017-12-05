 Враг 21 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 152-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. На Луганщине произошел пятичасовой бой, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, на луганском направлении нестабильным местом противостояния оставалась Светлодарская дуга. Самая большая интенсивность обстрелов была зафиксирована возле населенного пункта Луганское, били из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Так, с небольшими перерывами, продолжалась фактически на протяжении всех вчерашних суток.

Также сообщается, что в этом районе также произошло боестолкновение, которое продолжалось более 5 часов: "Наши бойцы отбили нападение диверсионно-разведывательной группы захватчиков из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса Южного военного округа РФ. В результате боя враг понес потери - один убит и еще двое ранены. Также, в этом районе противник из крупнокалиберных пулеметов бстреливал защитников Новолуганского".

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"Подвергая опасности гражданское население, оккупанты обстреляли из артиллерии калибром 152-мм подступы к Врубовке - населенного пункта, расположенного в нескольких километрах от линии соприкосновения. Этими коварными действиями российско-оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности", - сообщили в штабе.

Кроме того, более двух десятков мин калибром 120-мм были выпущены врагом по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку от Крымского и Причепиловка.

На донецком направлении противник из 82-мм минометов и пехотного вооружения неоднократно обстреливал опорные пункты вблизи Песков и Каменки.

"В общем, за прошедшие сутки было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ" - сообщили в пресс-центре АТО.

Напомним, 3 декабря российские наемники 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ.