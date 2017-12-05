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 Враг 21 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 152-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. На Луганщине произошел пятичасовой бой, - штаб

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО с минометов различных калибров и тяжелой артиллерии, которые запрещены минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, на луганском направлении нестабильным местом противостояния оставалась Светлодарская дуга. Самая большая интенсивность обстрелов была зафиксирована возле населенного пункта Луганское, били из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Так, с небольшими перерывами, продолжалась фактически на протяжении всех вчерашних суток.

Также сообщается, что в этом районе также произошло боестолкновение, которое продолжалось более 5 часов: "Наши бойцы отбили нападение диверсионно-разведывательной группы захватчиков из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса Южного военного округа РФ. В результате боя враг понес потери - один убит и еще двое ранены. Также, в этом районе противник из крупнокалиберных пулеметов бстреливал защитников Новолуганского".

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Наемники обстреляли из 120-мм минометов жилой сектор Майского и препятствуют восстановлению электроснабжения, - украинская сторона СЦКК. ФОТО

"Подвергая опасности гражданское население, оккупанты обстреляли из артиллерии калибром 152-мм подступы к Врубовке - населенного пункта, расположенного в нескольких километрах от линии соприкосновения. Этими коварными действиями российско-оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности", - сообщили в штабе.

Кроме того, более двух десятков мин калибром 120-мм были выпущены врагом по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку от Крымского и Причепиловка.

На донецком направлении противник из 82-мм минометов и пехотного вооружения неоднократно обстреливал опорные пункты вблизи Песков и Каменки.

"В общем, за прошедшие сутки было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ"  - сообщили в пресс-центре АТО.

Напомним, 3 декабря российские наемники 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Враг 21 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 152-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. На Луганщине произошел пятичасовой бой, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3037413
 
 
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Сашко - замість струшування повітря патріотичними гаслами, краще б ти зробив один невеличкий, але патріотичний поступок - відвідай райвійськкомат, стань на військовий облік.. Враг 21 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 152-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. На Луганщине произошел пятичасовой бой, - штаб - Цензор.НЕТ 4908
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Якщо й доведеться - то тільки після тебе..
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А ты из окопа строчишь? Миньеметчик?
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если чего то долго желать, то это обязательно сбудется. Будут гореть еще как, но побыстрее бы. Доброе утро и хорошего дня.
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Да... оч жаль парня... (((((((
Как говорит мой тезка: горіть у пеклі, москалі...
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Здохне путін хуйло і всі твої воші ,шо прийшли в Україну !!!! Співчуття сім'ям загиблих Героїв! (((((
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У квартиру Саакашвілі ...ломають Двері ..!
...БАРИГА ПО НОВОМУ ...гірше ЗЕКА !?
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и вы там каким боком-ломаете или держите.
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Вкотре слід нагадати, що 2/3 усіх втрат у сучасній війні завдає артилерія. Тобто, відведення української артилерії автоматично збільшує українські втрати втричі порівняно з кацапами. Інакше, як безкарним убивством українських громадян за змовою з урядом ворожої держави се назвати не можна. Протизаконні накази про одностороннє припинення вогню позбавляють українських вояків права захищати своє життя і здоров'я, що є брутальним порушенням статті 27-ої Конституції України і має всі ознаки державної зради, передбачені статтею 111-ю Кримінального кодексу України. Разом з тим, Конституція України статтею 60-ю надає українським воякам законне право не виконувати явно злочинних наказів, виданих громадянином Порошенком, державним зрадником і військовим злочинцем
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 21 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 152-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. На Луганщине произошел пятичасовой бой, - штаб
 
 
 
 
 
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