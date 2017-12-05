 За 5 лет в армии РФ умерло 3 тыс. военнослужащих, пик смертности приходится на 2014 год

Такие данные содержатся в документах тендера на страхование военнослужащих в 2018-2019 годах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой российскую газету "Ведомости"

В октябре 2017 г. страховая компания "Согаз" выиграла тендер на страхование военнослужащих Вооруженных сил России в 2018-2019 гг. стоимостью 11,2 млрд руб. В материалах тендера указана статистка страховых смертельных случаев. Согласно этим данным, в 2012 г. умерло 630 военнослужащих РФ, в 2013 г. — 596, в 2014 г. — 790, в 2015 г. — 626.

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Министерство обороны России перестало публиковать статистику об умерших от всех причин (болезни, убийства, самоубийства, аварии, несчастные случаи, в том числе на учениях, боевые потери) военнослужащих с 2010 г. При этом, по официальным заявлениям, в 2008 г. погиб 471 человек, в 2009 и 2010 гг., по данным прокуратуры, погибли 470 и 478 человек соответственно.

"Ведомости" отмечают локальный пик смертности в армии РФ в 2014 г., когда она достигла 790 человек и совпадает по времени с появлением информации об участистии российской армии в конфликте на Донбассе.

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