 За 5 лет в армии РФ умерло 3 тыс. военнослужащих, пик смертности приходится на 2014 год

Такие данные содержатся в документах тендера на страхование военнослужащих в 2018-2019 годах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой российскую газету "Ведомости"
В октябре 2017 г. страховая компания "Согаз" выиграла тендер на страхование военнослужащих Вооруженных сил России в 2018-2019 гг. стоимостью 11,2 млрд руб. В материалах тендера указана статистка страховых смертельных случаев. Согласно этим данным, в 2012 г. умерло 630 военнослужащих РФ, в 2013 г. — 596, в 2014 г. — 790, в 2015 г. — 626.
Министерство обороны России перестало публиковать статистику об умерших от всех причин (болезни, убийства, самоубийства, аварии, несчастные случаи, в том числе на учениях, боевые потери) военнослужащих с 2010 г. При этом, по официальным заявлениям, в 2008 г. погиб 471 человек, в 2009 и 2010 гг., по данным прокуратуры, погибли 470 и 478 человек соответственно.
"Ведомости" отмечают локальный пик смертности в армии РФ в 2014 г., когда она достигла 790 человек и совпадает по времени с появлением информации об участистии российской армии в конфликте на Донбассе.
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Да и тут с Украиной некоректно сравнивать - ну да, рашка из под тишка, на разваленную армию и с кучой предателей среди офицеров - всё поменялос с добрбатами - тоже без спецподготовки но с меньшем количеством предателей среди командиров (семенченко и ко не считаю, удивиельно что они не на нарах)
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Страашно, аж жуть!
(Вьісоцкий)
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у него практически не было армии в 14ом!
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«Вчора на парковці біля торгового центру у Львові я почув «стояти! Працює СБУ!». П'ятеро співробітників СБУ з автоматами поклали мене на землю, вдягли наручники, вдарили по голові, щоб не міг встати. Потім посадили мене в бус і тримали там близько 5 годин. Причину затримання не сказали, відмовили у допомозі адвоката, погрожували, що відвезуть мене в ліс. Представники ГПУ допитувались чим я займаюсь в партії», - розповів Сіцінський.
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Т.е. они планировали "уволить" определенное количество навоза еще до их отправки на завод удобрений
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Это полная чушь!
Унылое гавно не "умирает"!
Оно просто - ОЙ...Источник: https://censor.net.ua/n3037409
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це в середньому 2 в день?
а писали..., а брехали...
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це в середньому 2 в день?
а писали..., а брехали...
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