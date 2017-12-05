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 За 5 лет в армии РФ умерло 3 тыс. военнослужащих, пик смертности приходится на 2014 год

За период с 2012 по 2015 год в России умерли более 3 тысяч военнослужащих, пик смертей пришелся на 2014-й год.

Такие данные содержатся в документах тендера на страхование военнослужащих в 2018-2019 годах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой российскую газету "Ведомости"

В октябре 2017 г. страховая компания "Согаз" выиграла тендер на страхование военнослужащих Вооруженных сил России в 2018-2019 гг. стоимостью 11,2 млрд руб. В материалах тендера указана статистка страховых смертельных случаев. Согласно этим данным, в 2012 г. умерло 630 военнослужащих РФ, в 2013 г. — 596, в 2014 г. — 790, в 2015 г. — 626. 

Также смотрите: Идентифицированы двое российских военных преступников из реактивного дивизиона 18-й ОМСБр из Чечни, причастные к оккупации Крыма и Донбасса. ФОТОрепортаж

За 5 лет в армии РФ умерло 3 тыс. военнослужащих, пик смертности приходится на 2014 год 01

Министерство обороны России перестало публиковать статистику об умерших от всех причин (болезни, убийства, самоубийства, аварии, несчастные случаи, в том числе на учениях, боевые потери) военнослужащих с 2010 г. При этом, по официальным заявлениям, в 2008 г. погиб 471 человек, в 2009 и 2010 гг., по данным прокуратуры, погибли 470 и 478 человек соответственно.

"Ведомости" отмечают локальный пик смертности в армии РФ в 2014 г., когда она достигла 790 человек и совпадает по времени с появлением  информации об участистии российской армии в конфликте на Донбассе.

Также смотрите: Российский наемник Муслим Абумислимов, воевавший на Донбассе, уничтожен в Сирии, - блогер. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3037409
 
   
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    О а скільки їх там було заднім числом звільнено чи загинуло в побутових умовах, акурат циферку на 3-4 перемножити як мінімум, а реально десь на 5-ть множити треба За 5 лет в армии РФ умерло 3 тыс. военнослужащих, пик смертности приходится на 2014 год - Цензор.НЕТ 4121
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    перець - свиномоскалі - не гинуть, вон здихають як собаки дикі
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    Это, военнослужащие погибшие на территории педерации, по тем или иным причинам. Дедовщина, алкоголь, наркотики, недоедание,дистрофия, болезни, суицидники. Военные потери на фронтах, проходят по спецучёту и не подлежат огласке. Ведь точные цифры потерь ВОВ, до сих пор не рассекретили. А тем более Афган, Чечня, Грузия, Приднестровье, Украина, Сирия.
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    Туда бы ещё ильича и ына не помешало бы за компанию
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    Кацапы до сих пор скрывают сколько ванек в ВМВ погибло, а тут уже всех до одного посчитали!
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    Не умерло и погибло, а здохли як пси За 5 лет в армии РФ умерло 3 тыс. военнослужащих, пик смертности приходится на 2014 год - Цензор.НЕТ 7491
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    Да как-то пох... где точные цифры о наших потерях
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    10000 к 3000. Муженко превзошёл Жукова. Крутой чувак. Слава Украине.
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    если это и правда, то и тогда около 3:1, при чём тут додик жуков, там отношение 1:20-25, по краиней мере против латышких легионеров, так что - пустои вброс тебе вышёл.
    Да и тут с Украиной некоректно сравнивать - ну да, рашка из под тишка, на разваленную армию и с кучой предателей среди офицеров - всё поменялос с добрбатами - тоже без спецподготовки но с меньшем количеством предателей среди командиров (семенченко и ко не считаю, удивиельно что они не на нарах)
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    Это Вы общие потери ВСУ (погибшие +раненые) сравнили с только погибшими в ВС РФ? Да Вы, батенька, Геббельса переплюнули и даже кокошник не уронили.
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    Только всех их и видали, словно сгинули.
    Страашно, аж жуть!
    (Вьісоцкий)
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    Michail Postolak, вашей орде противостояли добровольцы, при чем тут Муженко, кацап?
    у него практически не было армии в 14ом!
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    в 2014 году - 790. Это хорошо что ты считаешь меня кацапом. Цензор своих не банит.
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    Дэбил - это только то что признали... а уволенные задним числом? а замоченые перед подписю контракта? а местные чмошники? А сволочь из всяких непризнанных "республик" типа абхазии и юж.осетии? а забугорные наемники? а наемники чвк? число 790 на 10 минимум умножь, мокша)))))))))))))))
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    Я думаю умножить допустимо на 15 или более
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    Любишь Kinga,я тоже, а какой альбом считаешь лучшим как мне то все с 86 до 90 ,а также 95, 2000 и 2003 включительно бомбовые, из Mersyful fate 84,94, 97, 99 на сегодня увы жаль у него нет сильного материала, возможно со здоровьем не всё гладко, ведь он перенёс операцию в результате которой было произведено коронарное шунтирование ,сосудов сердца он выдающаяся личность и легенда рок музыки,извини, но отвлечься от основной темы форума тоже иногда можно, так сказать музыкальная пауза
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    Мруть касатики аки мухи, кто от острого отравления солями тяжелых металлов, кто от гороха обдрыщется что ах кишки наружу, а кого и баклажаном на куски порветь ))
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    П'яний полковник РФ загубив у Горлівці флешку зі звітами бойовиків, - ІС
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    Активіста партії РУХ НОВИХ СИЛ, кандидата наук з державного управління, випускника Європейської академії Назара Сіцінського вночі затримали представники ГПУ і СБУ, коли той перебував у Львові у своїх справах.
    «Вчора на парковці біля торгового центру у Львові я почув «стояти! Працює СБУ!». П'ятеро співробітників СБУ з автоматами поклали мене на землю, вдягли наручники, вдарили по голові, щоб не міг встати. Потім посадили мене в бус і тримали там близько 5 годин. Причину затримання не сказали, відмовили у допомозі адвоката, погрожували, що відвезуть мене в ліс. Представники ГПУ допитувались чим я займаюсь в партії», - розповів Сіцінський.
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    вот и нанимайся на роботу и бери потом деньги от всяких небритых лиц без гражданства..... нема смыслу
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    http://info.rns.org.ua/posts/gpu-ta-sbu-pochali-areshti-lderv-ruhu-novih-sil/
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    ЧТо то как то мало, всего на 200 больше чем обычно, если учесть что сдыхали по полсотни за раз, недостоверно.
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    Рюсскае быдло дохнет штабелями,но ИХТАМНЕТ... За 5 лет в армии РФ умерло 3 тыс. военнослужащих, пик смертности приходится на 2014 год - Цензор.НЕТ 904это как в войне с Финляндией в 1940 году,подохло 90 000,а на самом деле 350 000
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    От вам россияне правду напишут! В Сирии тоже, небось, человек 100 погибло. Брехуны!
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    из Сирии ежедневно приходят в Москву и Питер 2 борта транспортной авиации плешивого педофила....,одних доставляют в военно-медицинскую академию им.Кирова,другиз в военные госпитали Подмосковья...,но ИХТАМНЕТ и не было никогда...рюсские не Дохнут...не горят..не тонут... За 5 лет в армии РФ умерло 3 тыс. военнослужащих, пик смертности приходится на 2014 год - Цензор.НЕТ 6199
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    Статистика мне понравилась ... Планируемые увольнения по "Риск 2" просто отлично!
    Т.е. они планировали "уволить" определенное количество навоза еще до их отправки на завод удобрений
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    "За период с 2012 по 2015 год в России умерли более 3 тысяч военнослужащих"...
    Это полная чушь!
    Унылое гавно не "умирает"!
    Оно просто - ОЙ...Источник: https://censor.net.ua/n3037409
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    Умерло или всё таки погибло или убито в том числе , на мой взгляд абсолютно разные вещи, а вообще имто которых имтамнет надо было вкурить и помнить,прежде чем туда куда не надо .нос свой поганый засунуть ,.и на нём же зарубить для своей же пользы , что пишется на одной из табличек от электриков на столбах "НЕ ВЛИЗАЙ УБЬЁТ"
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    Мордва, тебе ж сказали кремлевские шавки что Украины никогда не было и вообще-то она замерзла два года назад...
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    В статистику попали только те, кого не удалось "уволить" задним числом.
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    А что вы хотели. Такие широкомасштабные учения. Сирия. Вот и получайте. Не в Украине же они гибнут в конце концов. Ихтамнет. И тем более у ВСУ приказ огонь не открывать.
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    По графику они воевали получается с 2012 ))) на 2 млн армию смертность 0,01% это показатель охренеть какой маленький ..
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    В США при численности 1,4 млн военных , в год гибнет 1400 человек .. . В Украине сами считайте при армии в 250 тыс
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    не умерло а сдохло .. и не служащих а фашистов ... когда тут уже начнут называть вещи своими именами ?
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    Ну а что ж кацапы хотели - отпуск в Украине провести, разъезжая на расейском танке , и ещё и живым вернуться?
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    тю, 790 вояків за цілий 2014 рік?
    це в середньому 2 в день?
    а писали..., а брехали...
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    тю, 790 вояків за цілий 2014 рік?
    це в середньому 2 в день?
    а писали..., а брехали...
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    Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗа 5 лет в армии РФ умерло 3 тыс. военнослужащих, пик смертности приходится на 2014 год
     
     
     
     
     
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