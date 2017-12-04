 Госмиграционная служба третий раз отказала в предоставлении гражданства участнице АТО из России Юлии Толопе

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Толопа отметила: "Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию! Это требование украинской миграционной службы.

В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ.

В России меня разыскивает ФСБ. За то, что я приехала добровольцем противодействовать российской оккупации.

С самого начала войны, с лета 2014 года, я служила в батальоне "Айда"р, недавно закончила службу в 58-й бригаде.

Поэтому коротко: доброволец из России, была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Затем занималась аэроразведка. Ранения, контузии.

Депутатские запросы, представления на имя президента от министра - и ничего. Мне не дают гражданство. Меня посылать на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости.

ФСБшники не выбирают методов. Угнать могут даже из консульства, юридически это территория РФ.

Поэтому я прошу завтра всех собратьев и сестер, волонтеров, журналистов и просто сознательных украинский прийти и поддержать.

Завтра, вторника, 5 декабря, 15.00, ул. Добровольческих батальонов 5 (бывшая Панфиловцев) Жду!"