 Госмиграционная служба третий раз отказала в предоставлении гражданства участнице АТО из России Юлии Толопе

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Толопа отметила: "Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию! Это требование украинской миграционной службы.
В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ.
В России меня разыскивает ФСБ. За то, что я приехала добровольцем противодействовать российской оккупации.
С самого начала войны, с лета 2014 года, я служила в батальоне "Айда"р, недавно закончила службу в 58-й бригаде.
Поэтому коротко: доброволец из России, была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Затем занималась аэроразведка. Ранения, контузии.
Депутатские запросы, представления на имя президента от министра - и ничего. Мне не дают гражданство. Меня посылать на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости.
ФСБшники не выбирают методов. Угнать могут даже из консульства, юридически это территория РФ.
Поэтому я прошу завтра всех собратьев и сестер, волонтеров, журналистов и просто сознательных украинский прийти и поддержать.
Завтра, вторника, 5 декабря, 15.00, ул. Добровольческих батальонов 5 (бывшая Панфиловцев) Жду!"
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где она раньше справки брала чтобы служить по контракту?
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Обучение, слаживание, получение БМП.. и одинадцать месяцев командир, до февраля 15-го..
Это как это?
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Забув тільки про верховенство закону, чи може про право пом*янути, курва...
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Изначально я приехала просто посмотреть на Майдан.
Стрелять уже на фронте научились?
Нет, еще до этого. Я состояла в России в военно-патриотических клубах. Нас обучали стрельбе, самообороне, тактике выживания...
В Латугино был один из возрожденного войска Донского. Я сама раньше состояла в этом казаческом войске.
Дядя у меня ФСБ-шник
Мои документы сгорели. Все. Оригинала паспорта у меня нет. Есть только копия.
У меня дочка - украинская гражданка, поэтому я получаю на ребенка от государства 860 грн. Единственное - мне перестали платить помощь как матери-одиночке, потому что последние полгода я служила в ВСУ по контракту. Кроме того, у меня статус участника боевых действий, оформила его в 2016-м.
На данное время у меня статус лица, требующего дополнительной защиты.
Сейчас мое дело еще на рассмотрении находится (статус беженца). На это нужно до 6 месяцев, у меня этот срок истекает в декабре. Если в предоставлении статуса мне откажут - у меня будет пять рабочих дней на то, чтобы обжаловать решение.
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Эта ваша проблема мелькает уже давно. И ведомства всё ещё не нашли системного решения??? Дивлюсь и дивлюсь бесстыжим и ни на что настоящее не способным чиновникам.
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не можна своїх кидати як москалі напризволяще
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ДМС, яку не встигло розкуркулити НАБУ, відправляє РЕАЛЬНОГО БІЙЦЯ ЗА НАШУ ЗЕМЛЮ І ВОЛЮ фактично у рашен-фашистський концтабір за відсутність довідки від РАШЕН-ФАШИСТСЬКОЇ ВЛАДИ?
Я правильно описую, нічого не поплутав?
Ми, бля*ть, де живемо?
Ми, бля*ть, хто є?
Допоки нам/вам нагадувати слова німця пастора Німеллера - не за мною прийшли, тому я й мовчав?
Ви/ми ще не помітили, що до вас/нас вже прийшли, ну принаймні хоч щодо наших/ваших гаманців?, бля*ть?
Або не бачите, що за нікчемні мінські, підписані нашими переляканими обісранцями, угоди гинуть вже два роки НАШІ ЛЮДИ - просто так?
Та ні, не просто так. Бо є у того договорняка 2 бенефіціара.
Перший Путін, що міг за ними заховати свою неспроможність зжерти бодай щось за межами ОРДЛО, а другий Порошенко, який ховав за ними свої обісрані сподні.
Інших, серйозних причин для того, для нас ганебного договорняку, я не бачу.
А далі обидві сволоти зрозуміли, що можуть на цьому наваритись - кожний у себе і кожний на свій лад, і саме огидне те, що МИ ЦЕ СХАВАЛИ! І їмо досі, бля*ть...
І ось апофеоз НАШОГО МОРАЛЬНОГО ПРОВАЛУ, а може ПРОВАЛЛЯ? - віддаємо жабі нашого мураху?
Дякуючи батькам, у мене міцне серце, бо якби ні - вже давно сконав би, бля*ть...
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Хотел посмоьреть на их рожи, но их сайт https://dmsu.gov.ua/ не открывается.
Сколько же в Украине сепаров засело на местах. Саакашвили определленно нужен в президенты Украины, чтобы весь этот мусор отдать под суд.
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Не все данной личностью однозначно. Не создавайте еще одного кумира. Возможно отказ в предоставлении гражданства Украины упирается не только в справку об отсутствии судимостей (такая справка получается при необходимости обыкновенным запросом). Я бы не спешил с выводами.
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