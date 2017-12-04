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Все про:Россия (66628) Госмиграция (136) добровольцы (445) 58 отдельная мотопехотная бригада (5)

 Госмиграционная служба третий раз отказала в предоставлении гражданства участнице АТО из России Юлии Толопе

Доброволец из России, боец добровольческого батальона "Айдар" и 58-й бригады Юлия Толопа заявила, что по решению Государственной миграционной службы она должна 5 декабря вернуться в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Толопа отметила: "Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию! Это требование украинской миграционной службы.
В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ.

В России меня разыскивает ФСБ. За то, что я приехала добровольцем противодействовать российской оккупации.

С самого начала войны, с лета 2014 года, я служила в батальоне "Айда"р, недавно закончила службу в 58-й бригаде.

Поэтому коротко: доброволец из России, была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Затем занималась аэроразведка. Ранения, контузии.

Депутатские запросы, представления на имя президента от министра - и ничего. Мне не дают гражданство. Меня посылать на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости.

ФСБшники не выбирают методов. Угнать могут даже из консульства, юридически это территория РФ.

Поэтому я прошу завтра всех собратьев и сестер, волонтеров, журналистов и просто сознательных украинский прийти и поддержать.

Завтра, вторника, 5 декабря, 15.00, ул. Добровольческих батальонов 5 (бывшая Панфиловцев) Жду!"

Госмиграционная служба третий раз отказала в предоставлении гражданства участнице АТО из России Юлии Толопе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3037401
 
   
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    А я одно скажу. Сучьи порохоботы. Власть гнидастая. Но те, кто ее хвалит, в десять раз хуже. Пиарасты, что делаете.
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    А можно ее обменять у Госмиграции, скажем, на шуфрича, или ефремова, или там на мураева, скажем... У нас такого говна много, можем даже по формуле "одного на всех"...
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    11 месяцев я прослужила командиром боевой машины в «Айдаре», в феврале 2015 года приехала в Киев, родила ребенка. Побыла здесь еще 11 месяцев, подписала второй контракт. Он был неудачный, потому что мы не сошлись характерами с командиром батальона. Я - девочка конфликтная, но не хотела развивать ту ситуацию и просто ушла. Еще четыре месяца я побыла дома и снова подписала контракт, с 16-м батальоном 58-й бригады. Мне осталось полтора месяца до его окончания. Сейчас я занимаюсь разведкой.

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    где она раньше справки брала чтобы служить по контракту?
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    Айдар основан в мае четырнадцатого..
    Обучение, слаживание, получение БМП.. и одинадцать месяцев командир, до февраля 15-го..
    Это как это?
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    Ты когда от армии и мобилизации косил видать мамка документы собирала и носила в военкомат,ну и дебил же ты соевый
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    Добро пожаловать на Родину доченька!
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    Кто там в этой мс такое устроил наверное не понимает, что когда время придет за ним, никто его оправдания слушать не будет. В каталажку пожизненно. Жалко что нет расстрельной статьи. Вот так своих лучших людей выдавать на поругание в страну, которая у нас официально признана агрессором и врагом номер один. Это где в мире может осуществляться такое неприкрытое циничное предательство. Что за страна, что за прпсдки у власти.
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    Полная правовая дикость иммиграционной службы и поразительная подлость властей, обрекающих защитницу Украины, сражавшуюся за свободу Украины, на принудительную высылку прямиком в тюремные застенки карательной системы страны-агрессора...
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    у нас дають можливість злодіям і хабарникам отримувати вид на проживання а патріотам України відмовляють у перебуванні
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    А югик прикрывает от НАБУ этих мразей. А вот этих гнид-чиновников, да в окопы к этой девочке.
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    Соромно бачити, як СБУ та ГПУ зривають роботу НАБУ - екс-високопосадовець Пентагону
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    ну, не суки, га? їй же в рф зразу кайданки начеплять, а не довідку про ексудимість...знущаються, чи що з тих, хто воює??? замість вдячності,- підстави...
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    Ти чекав від шоколадного мерзотника справедливості?
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    Це злочин (зрада) з боку Державної міграційної служби!
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    Ні, з консульства її ніхто, звичайно, не викраде. Наскільки я розумію, якщо довідки про несудимість немає, людина повинна докласти необхідних зусиль, щоб її отримати. У консульстві повинні дати довідку або відмовити з якимось обгрунтуванням. Інакше буде поганий прецедент, яким можуть скористатися інші у якихось злочинних цілях. Ніхто ж її не вишле до Кисловодська! Якщо ж відмовлять, на підставі відмови вона зможе вчиняти подальші розумні дії. Може стати особою без громадянства і спокійно тут жити або навіть звернутися для надання притулку у третій країні. Виправдання Авакову немає, звичайно, але й того, щоб добровольці ставили себе понад законом, не можна допускати
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    Отсосал зачотн, Oleh Domashevskyi.

    Забув тільки про верховенство закону, чи може про право пом*янути, курва...
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    3 ноября, 2015Президент Украины Петр Порошенко ответил на петицию с требованием предоставить гражданство Украины иностранцам, которые участвуют в боевых действиях в Донбассе, которая набрала более 25 тыс. подписей."Учитывая насущную необходимость в решении вопроса принятия в гражданство Украины иностранных граждан, которые защищали или защищают территориальную целостность, в случае поступления в Комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства документов указанных лиц они будут безотлагательно рассмотрены мной как главой государства и будет принято решение
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    2017-11-28

    Изначально я приехала просто посмотреть на Майдан.

    Стрелять уже на фронте научились?
    Нет, еще до этого. Я состояла в России в военно-патриотических клубах. Нас обучали стрельбе, самообороне, тактике выживания...

    В Латугино был один из возрожденного войска Донского. Я сама раньше состояла в этом казаческом войске.

    Дядя у меня ФСБ-шник

    Мои документы сгорели. Все. Оригинала паспорта у меня нет. Есть только копия.

    У меня дочка - украинская гражданка, поэтому я получаю на ребенка от государства 860 грн. Единственное - мне перестали платить помощь как матери-одиночке, потому что последние полгода я служила в ВСУ по контракту. Кроме того, у меня статус участника боевых действий, оформила его в 2016-м.

    На данное время у меня статус лица, требующего дополнительной защиты.

    Сейчас мое дело еще на рассмотрении находится (статус беженца). На это нужно до 6 месяцев, у меня этот срок истекает в декабре. Если в предоставлении статуса мне откажут - у меня будет пять рабочих дней на то, чтобы обжаловать решение.
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    Живу в Германии 20 лет. Здесь в различных ведомствах по многим вопросам достаточно привести свидетелей. Конечно же будет очень плохо, если будет сговор со свидетелями. Такое карается крайне строго. Хочу сказать, что все вопросы решаются. Как это нельзя найти решения для ясной проблемы??
    Эта ваша проблема мелькает уже давно. И ведомства всё ещё не нашли системного решения??? Дивлюсь и дивлюсь бесстыжим и ни на что настоящее не способным чиновникам.
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    надо бы не в фейсбуке писать в последний день, а обратиться к юристу миграционной службы, тем более она уже обращалась по вопросу ребенка "После этого я позвонила в Миграционную службу, ко мне приехал юрист, и мы с ним оформили все."
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    Пасыба за подказку, брат! У нас многа свидэтэлэй!


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    Да ребята. Так нельзя. Это очень плохо для вас кончиться.
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    скотиняки!!!, віддайте москалям Югу Луценку, або краще його Іру, бо Югу ми в Києві судитимемо.
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    Ірку ніззя. Вана - жєнщіна 3-го тисячєлєтія. Більше, бля, таких нема...
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    стидоба
    не можна своїх кидати як москалі напризволяще
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    Отже:

    ДМС, яку не встигло розкуркулити НАБУ, відправляє РЕАЛЬНОГО БІЙЦЯ ЗА НАШУ ЗЕМЛЮ І ВОЛЮ фактично у рашен-фашистський концтабір за відсутність довідки від РАШЕН-ФАШИСТСЬКОЇ ВЛАДИ?

    Я правильно описую, нічого не поплутав?

    Ми, бля*ть, де живемо?

    Ми, бля*ть, хто є?

    Допоки нам/вам нагадувати слова німця пастора Німеллера - не за мною прийшли, тому я й мовчав?

    Ви/ми ще не помітили, що до вас/нас вже прийшли, ну принаймні хоч щодо наших/ваших гаманців?, бля*ть?

    Або не бачите, що за нікчемні мінські, підписані нашими переляканими обісранцями, угоди гинуть вже два роки НАШІ ЛЮДИ - просто так?

    Та ні, не просто так. Бо є у того договорняка 2 бенефіціара.

    Перший Путін, що міг за ними заховати свою неспроможність зжерти бодай щось за межами ОРДЛО, а другий Порошенко, який ховав за ними свої обісрані сподні.

    Інших, серйозних причин для того, для нас ганебного договорняку, я не бачу.

    А далі обидві сволоти зрозуміли, що можуть на цьому наваритись - кожний у себе і кожний на свій лад, і саме огидне те, що МИ ЦЕ СХАВАЛИ! І їмо досі, бля*ть...

    І ось апофеоз НАШОГО МОРАЛЬНОГО ПРОВАЛУ, а може ПРОВАЛЛЯ? - віддаємо жабі нашого мураху?

    Дякуючи батькам, у мене міцне серце, бо якби ні - вже давно сконав би, бля*ть...
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    порохняве очевидно обсцикається перед ху*лом і його кумом...
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    Госмиграционная служба - это просто сепары и еще ответят перед народным судом.
    Хотел посмоьреть на их рожи, но их сайт https://dmsu.gov.ua/ не открывается.
    Сколько же в Украине сепаров засело на местах. Саакашвили определленно нужен в президенты Украины, чтобы весь этот мусор отдать под суд.
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    Я так и не понял - она за царя, за Гитлера или за Неньку-Украину?

    Доброволець із Росії Юлія Толопа, яка воювала на Донбасі з 2014 року, повинна виїхати в РФ на вимогу Держміграції - Цензор.НЕТ 7058
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    Вообще-то если нет необходимых документов для стандартного получения гражданства, то существует процедура получения статуса беженца.
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    А может украинская миграционная служба потребовать, чтобы все граждане россии, воюющие на стороне сепаратистов, покинули Украину, как и эта девочка ?
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    Позорище. Из-за этой женщины должны были выйти возмущенный украинцы на митинг.
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    Ну сейчас в меня полетят тапки...
    Не все данной личностью однозначно. Не создавайте еще одного кумира. Возможно отказ в предоставлении гражданства Украины упирается не только в справку об отсутствии судимостей (такая справка получается при необходимости обыкновенным запросом). Я бы не спешил с выводами.
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    гражданство можно не давать, но требовать ехать к убийцам 10 000 украинцев с кучей заложников неэтично как минимум
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    жесть блин. требование добровольно ехать к оккупантам, со стороны госслужб, во время войны, с погибшими каждый день... ровно настолько и нужны "нашей власти" пленные, заложники и т.д. совсем не палятся
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    кстати убийце Окуевой или Осмаева паспорт по первомутребованию выдали. за неделю.
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    Пока не будут серьезные увольнения и посадки должностных лиц ничего не изменится!
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    Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГосмиграционная служба третий раз отказала в предоставлении гражданства участнице АТО из России Юлии Толопе
     
     
     
     
     
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