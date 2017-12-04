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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
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Все про:Россия (66628) Госмиграция (136) добровольцы (445)

 Доброволец из России Юлия Толопа, воевавшая на Донбассе с 2014 года, должна выехать в РФ по требованию Госмиграции

Доброволец из России, боец добровольческого батальона "Айдар" и 58-й бригады Юлия Толопа заявила, что по решению Государственной миграционной службы она должна 5 декабря вернуться в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Толопа отметила: "Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию! Это требование украинской миграционной службы.
В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ.

В России меня разыскивает ФСБ. За то, что я приехала добровольцем противодействовать российской оккупации.

С самого начала войны, с лета 2014 года, я служила в батальоне "Айда"р, недавно закончила службу в 58-й бригаде.

Поэтому коротко: доброволец из России, была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Затем занималась аэроразведка. Ранения, контузии.

Депутатские запросы, представления на имя президента от министра - и ничего. Мне не дают гражданство. Меня посылать на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости.

ФСБшники не выбирают методов. Угнать могут даже из консульства, юридически это территория РФ.

Поэтому я прошу завтра всех собратьев и сестер, волонтеров, журналистов и просто сознательных украинский прийти и поддержать.

Завтра, вторника, 5 декабря, 15.00, ул. Добровольческих батальонов 5 (бывшая Панфиловцев) Жду!"

Доброволец из России Юлия Толопа, воевавшая на Донбассе с 2014 года, должна выехать в РФ по требованию Госмиграции 01

Источник: https://censor.net.ua/n3037401
 
   
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    Нет, просто наша власть, именно твари.
    Или, скорее выродки.
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    Мафія переходить всі межі! Або ми зупинимо зрадників та посадимо їх до в'язниці, або вони знищать Україну!
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    а что законы нарушать не спятили? Думайте, что пишите. Без этой справки нигде не дадут статус.
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    та думаем - эти твари из за справки - практически подписали ей приговор лет так на 20 - думаем сучонок думаем
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    Тавышо? Таки нигде? Мне при натурализации в США подобные справки были не нужны.Ну,а то шо человек в розыске ФСБ за то шо воевал за Вас - это,разумеется,вовсе не важно.
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    Я так понимаю, нигде - это нигде в России?
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    может сама поедешь и возьмешь там справку? ссышь?
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    А теперь порохоботы что скажите? Хуйло хоть одного выдал того кто воевал за боевиков? Зато Барыга выдает кремлю всех кого Хуйло потребует. Стоит ли воевать за ету страну где если Рюкзаков не посадит, если в котлах гидрант не угробит то сдадут врагам.
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    Порохоботы, такими статьями не интересуются.
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    Я шо-то плохо не понял. А шо это было??? А с чьей подачи? Неужто концов не найти... Какое-то жуткое и непонятное вероломство...
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    Власти Украины отказали в получении украинского гражданстве россиянке Юлии Толопе - радикальной националистке-неоязычнице из Кисловодска, которая в 2014 году уехала на Украину и вступила в карательный батальон «Айдар».
    «Мне официально отказали в гражданстве! Спасибо, Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу!» - прокомментировала Толопа решение украинских властей в социальных сетях. По ее словам, ей отказали в гражданстве из-за того, что Толопа не предоставила украинской миграционной службе справку об отсутствии судимости. Чтобы получить эту справку, Толопе нужно ехать по своему месту жительства в Кисловодск. Толопа утверждает, что сделать этого не может, поскольку, по ее словам, стоит ей приехать в Россию, «ее посадят на 36 лет лишения свободы».
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    ублюдки.
    млять, как так можно?
    барыгу и ко лучше за поребрик в липецк нахер выгнать!
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    эта сраная власть должны висеть на столбах!!!! Доброволец из России Юлия Толопа, воевавшая на Донбассе с 2014 года должна выехать в РФ по требованию Госмиграции - Цензор.НЕТ 6441
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    Хоч приблизно уявляєте, що з нею зроблять кати на її батьківщині?
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    Наверное, барыги этого и хотят. И кто теперь пойдет добровольцем в АТО??
    Просто суки. Приличных слов нет.
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    Шоколадный барыга, распихивающий барыжное бабло по офшорам, так и не продавший свой бизнес (как того требует Конституция), наживающийся на крови и страданиях патриотов, ведущий предательско - барыжную торговлю с врагом и платящий налоги в бюджет врага, - должен быть осужден трибуналом и расстрелян за измену. Украина должна полностью очиститься от предателей.
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    Vlad Vladidze) В Украине каждый платит военный сбор, даже деньги в банке, что на депозитах, взимается военный сбор! А ПЕЦА не хочет платить военный сбор, ему это не нужно, потому он держит свое бабло в офшорах, там не нужно платить военные сборы.
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    Враги захватили власть в Украине и мордуют народ, люди должны помочь этой девушке, тем более по слухам она родила ребенка, беспредел не пройдет, может и депутаты очнутся.
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    Там за нее, кажись, Мосийчук впрягался...но говорить и не делать для всех депутатов - это привычка!
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    Ну все верно. Добровольцы воевали за Независимую и Свободную Украину. Такая Украина Пэдре с его шайкой вовсе не нужна. Вот поэтому Украинских добровольцев сажают в Украине,а зарубежных выдают на расправу хуйлу. А я еще год назад писал Саше Крещатику шо пора Патриотам обновлять дедовские схроны. Он тогда делал круглые глазки и кипел от возмущения....
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    Не розхитуйте будку..ой,лодку бо всі станете шатунами і игентами крембля і ще хуйло може напасти! Доброволець із Росії Юлія Толопа, яка воювала на Донбасі з 2014 року, повинна виїхати в РФ на вимогу Держміграції - Цензор.НЕТ 8806
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    Ох не зря НАБУ ворошило этот гадюшник. Но прокурватура на стреме.
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    Надо всем миром сброситься. Пимахова за 30,0тыс выдаст паспорт без шума и пыли. И без справки о судимости. Делов-то)).
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    І що поїде ?
    Хіба не можна лишитись в Україні?
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    Арестуют и вышлют хуйлу в подарок.Она будет первая?
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    Сподіваюсь, що не буде.
    Видати таку людину це злочин.
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    Перші вже були ? Хто саме?
    Цій дівчині потрібно допомогти. Розголос і підтримка.
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    Меня посылать на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости.
    ФСБшники не выбирают методов. Угнать могут даже из консульства, юридически это территория РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3037401
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    Ти ж ненавидиш націоналістів.
    Для неї зробив вийняток?
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    те, кто борется на фронте, а не в тылу непонятно чем занимаются достойны уважения, даже если националисты
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    тем более она доброволец из раши, что показывает, что не все там ватаны
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    Для шоколадной банды люди которые с оружием в руках защищают Украину это враги, а коллаборационисты, сепаратисты и террористы это союзники и торговые партнеры. Нельзя победить в войне если руководство страны работают на врага, так что уничтожение шоколадной банды это вопрос национальной безопасности.
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    Это песец, неизвестно, почему такая реакция власти, нужно, чтобы побратимы, сослуживцы ее поддержали, иначе ей будет очень плохо.
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    Это всё, что нужно знать о поросячий власти. Просто в голове не укладывается. Тошнит уже от этого блядства.
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    если тошнит, нефиг было закон принимать где требуется справка. пусть депутаты которые под радой внесут поправки
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    А шо вы хотели от ставленника хуйла шоколадного-педро Или у кого-то есть сомнения
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    Это пИМАХОВА так изощрённо издевается? И вообще, что за паскудство разбрасываться воинами, а тем более мотивированными добровольцами?!! То грузинских добровольцев кошмарили, теперь за эту российскую девочку принялись! Сами падлы воевать собрались или под сдачу страну готовят???
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    Потрібен розголос! Добровольців, яким в рф - смерть, віддають туди під маркою проросійських терористів!

    http://pochekun.net/editor2/15222/


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    зрадоботы, вы идиоты. справка о несудимости иностранцам выдается нашими органами мвд. только для этого нужно сначала иностранцу надо зарегаться и получить временную регистрацию, справка выдается за 30 дней
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    Мала б 30 000 $ для Держміграції, то не мала би й проблем
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    Интересно, что практически все порохоботы на ветке где в кацапской армии х...ми меряются.
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    им надо знаки набивать до нормы. А тут им самим могут кое-что "набить"
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    Если разорвать дип отношение с кацапстаном,то вся бюрократия станет на свои места,а.так чиновники зомби)им написано они и требует,думаю кацапстам не чем не выделяется в бумагах от скажем с Молдовы))
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    какая нафиг справка из рф, нашим огранам нужна наша справка, выдается и иностранцам тоже
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    Непонятно. Она что воевала не в составе ВСУ и без какого либо статуса с стороны государства вообще?
    А если в ВСУ то у нее должен быть официальный статус с стороны государства.
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    Після наїзду на НАБУ, вже нічому не здивуюсь, ці можуть .....
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    чтобы вступить в всу на контракт не нужно гражданство
    чтобы получить справку о не судимости не нужно консульство парашки а только наше мвд
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    Она что, по китайски написала?

    Толопа отметила: "Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию! Это требование украинской миграционной службы.
    В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3037401
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    вже навіть не приховують своєї сутності...а навіщо парашенку тут свідомі патріоти? щоб скинули його, запроданця і кремлівського агента ?
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    а че не зарегаться в миграционной службе, получить справку в НАШЕМ мвд, и подать на контракт (закон есть)
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    пусть михо поделится опытом как подать на уюежище, ему по 3 месяца продлевают даже после нелегального перехода границы
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    Это Миграционная служба, где служит тварина Дина Пимахова?
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    Главу фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко в кулуарах парламента облила томатным соком гражданка России, бывший боец батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Юлия Толопа. Трансляцию конфликта вел телеканал "112 Украина".
    Как пояснил Ляшко, Толопа принимала участие в Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе и в свое время обратилась к лидеру радикалов с просьбой помочь ей в вопросе получения гражданства Украины.
    "Юлия Толопа - героическая девушка, которая, будучи гражданкой России, воевала на восточном фронте, защищая нашу страну. Мне посчастливилось познакомиться с этой девушкой летом 2014 года. Юлия обратилась ко мне с вопросом помочь ей получить украинское гражданство. Я написал обращение к президенту Украины, я найду вам копию этого документа. Перед тем, как обливать меня, должны были выяснить, может, вы не знаете как гражданка России, но по Конституции Украины гражданство предоставляется указом президента", - сказал Ляшко.
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    В свою очередь Толопа заявила, что неоднократно обращалась со своим вопросом к лидеру фракции Радикальной партии и нардепу от этой политсилы Игорю Мосийчуку: "Я обращалась к вам на протяжении полутора года! Я звонила, я разговаривала с Мосийчуком, с вашим непосредственным замом. Кто он вам - зам, не зам?".
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    Общаясь с девушкой, Ляшко попытался перейти на русский язык, но признал, что плохо им владеет. Политик обвинил в этой провокации против себя бывшего коллегу по фракции радикалов, а ныне - представителя депутатской группы "Воля народа" Сергея Мельничука, который ранее командовал батальоном "Айдар".
    "Я воспринимаю эту девушку спокойно, потому что ее использовали в провокации. Использовал Мельничук. Он взял эту молодую умную девушку и использовал вместо того, чтобы помочь ей получить гражданство", - отметил лидер Радикальной партии.
    Ляшко также пообещал Толопе еще раз поднять вопрос предоставления ей украинского гражданства и сообщил, что вынужден ехать домой, чтобы переодеться.
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    Який ще нах мирний спротив? лише вогонь і куля, інакше Україні кінець
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    Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДоброволец из России Юлия Толопа, воевавшая на Донбассе с 2014 года, должна выехать в РФ по требованию Госмиграции
     
     
     
     
     
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