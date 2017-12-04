 Доброволец из России Юлия Толопа, воевавшая на Донбассе с 2014 года, должна выехать в РФ по требованию Госмиграции

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Толопа отметила: "Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию! Это требование украинской миграционной службы.
В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ.
В России меня разыскивает ФСБ. За то, что я приехала добровольцем противодействовать российской оккупации.
С самого начала войны, с лета 2014 года, я служила в батальоне "Айда"р, недавно закончила службу в 58-й бригаде.
Поэтому коротко: доброволец из России, была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Затем занималась аэроразведка. Ранения, контузии.
Депутатские запросы, представления на имя президента от министра - и ничего. Мне не дают гражданство. Меня посылать на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости.
ФСБшники не выбирают методов. Угнать могут даже из консульства, юридически это территория РФ.
Поэтому я прошу завтра всех собратьев и сестер, волонтеров, журналистов и просто сознательных украинский прийти и поддержать.
Завтра, вторника, 5 декабря, 15.00, ул. Добровольческих батальонов 5 (бывшая Панфиловцев) Жду!"
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Или, скорее выродки.
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«Мне официально отказали в гражданстве! Спасибо, Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу!» - прокомментировала Толопа решение украинских властей в социальных сетях. По ее словам, ей отказали в гражданстве из-за того, что Толопа не предоставила украинской миграционной службе справку об отсутствии судимости. Чтобы получить эту справку, Толопе нужно ехать по своему месту жительства в Кисловодск. Толопа утверждает, что сделать этого не может, поскольку, по ее словам, стоит ей приехать в Россию, «ее посадят на 36 лет лишения свободы».
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млять, как так можно?
барыгу и ко лучше за поребрик в липецк нахер выгнать!
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Просто суки. Приличных слов нет.
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Хіба не можна лишитись в Україні?
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Видати таку людину це злочин.
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Цій дівчині потрібно допомогти. Розголос і підтримка.
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ФСБшники не выбирают методов. Угнать могут даже из консульства, юридически это территория РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3037401
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Для неї зробив вийняток?
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http://pochekun.net/editor2/15222/
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А если в ВСУ то у нее должен быть официальный статус с стороны государства.
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чтобы получить справку о не судимости не нужно консульство парашки а только наше мвд
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Толопа отметила: "Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию! Это требование украинской миграционной службы.
В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3037401
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Как пояснил Ляшко, Толопа принимала участие в Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе и в свое время обратилась к лидеру радикалов с просьбой помочь ей в вопросе получения гражданства Украины.
"Юлия Толопа - героическая девушка, которая, будучи гражданкой России, воевала на восточном фронте, защищая нашу страну. Мне посчастливилось познакомиться с этой девушкой летом 2014 года. Юлия обратилась ко мне с вопросом помочь ей получить украинское гражданство. Я написал обращение к президенту Украины, я найду вам копию этого документа. Перед тем, как обливать меня, должны были выяснить, может, вы не знаете как гражданка России, но по Конституции Украины гражданство предоставляется указом президента", - сказал Ляшко.
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"Я воспринимаю эту девушку спокойно, потому что ее использовали в провокации. Использовал Мельничук. Он взял эту молодую умную девушку и использовал вместо того, чтобы помочь ей получить гражданство", - отметил лидер Радикальной партии.
Ляшко также пообещал Толопе еще раз поднять вопрос предоставления ей украинского гражданства и сообщил, что вынужден ехать домой, чтобы переодеться.
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