 Доброволец "Правого сектора" с позывным Казах погиб 4 декабря на Донбассе. ФОТО

Как сообщаент Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Коцюбайло отметил: "Тяжелая потеря для нашего подразделения ...
Сегодня враг Украины забрал жизни нашего бойца - первой штурмовой роты ДУК ПС - друга Казаха.
Он переехал из Казахстана в Украину, выучил язык. Встал на защиту нашей страны.
Казах был самым старшим бойцом подразделения. Примером для многих, имел огромный боевой опыт.
Прошел долгий боевой путь в рядах Первой штурмовой роты.
Преданно, с невероятной жаждой освобождения украинских территорий боролся против врага Украины, до последней минуты своей жизни ...
"Я воюю за Украину, не для того, чтобы умереть! А для того, чтобы потом-счастливо жить !! "(с) Казах.
Покойся с миром, брат".