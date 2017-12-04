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 Доброволец "Правого сектора" с позывным Казах погиб 4 декабря на Донбассе. ФОТО

Командир отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло обнародовал информацию о погибшем 4 декабря добровольце с позывным Казах.

Как сообщаент Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Коцюбайло отметил: "Тяжелая потеря для нашего подразделения ...

Сегодня враг Украины забрал жизни нашего бойца - первой штурмовой роты ДУК ПС - друга Казаха.
Он переехал из Казахстана в Украину, выучил язык. Встал на защиту нашей страны.
Казах был самым старшим бойцом подразделения. Примером для многих, имел огромный боевой опыт.
Прошел долгий боевой путь в рядах Первой штурмовой роты.

Преданно, с невероятной жаждой освобождения украинских территорий боролся против врага Украины, до последней минуты своей жизни ...

"Я воюю за Украину, не для того, чтобы умереть! А для того, чтобы потом-счастливо жить !! "(с) Казах.
Покойся с миром, брат".

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Доброволец Правого сектора с позывным Казах погиб 4 декабря на Донбассе 01

Доброволец Правого сектора с позывным Казах погиб 4 декабря на Донбассе 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3037399
 
   
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