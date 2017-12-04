 Доброволец "Правого сектора" с позывным Казах погиб 4 декабря на Донбассе. ФОТО

Как сообщаент Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Коцюбайло отметил: "Тяжелая потеря для нашего подразделения ...

Сегодня враг Украины забрал жизни нашего бойца - первой штурмовой роты ДУК ПС - друга Казаха.

Он переехал из Казахстана в Украину, выучил язык. Встал на защиту нашей страны.

Казах был самым старшим бойцом подразделения. Примером для многих, имел огромный боевой опыт.

Прошел долгий боевой путь в рядах Первой штурмовой роты.

Преданно, с невероятной жаждой освобождения украинских территорий боролся против врага Украины, до последней минуты своей жизни ...

"Я воюю за Украину, не для того, чтобы умереть! А для того, чтобы потом-счастливо жить !! "(с) Казах.

Покойся с миром, брат".

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