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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1902) САП (593) Йованович (75)

 США продолжат оказывать помощь НАБУ и САП, - посол Йованович

Вашингтон продолжит оказывать поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины и антикоррупционной прокуратуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович заявила в интервью LIGA.net.

"Я безусловно соглашаюсь, что борьба с коррупцией, это - важнейший вызов и перед украинским правительством, и перед всем украинским народом. И стоит признать, что в 2014 году и с того времени президент, все премьер-министры и Верховная Рада очень много усилий приложили, и проявлением этого является создание новых антикоррупционных органов. Мы гордимся тем, что оказали поддержку созданию этих антикоррупционных органов и продолжим помогать им", - сказала Йованович.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Американская помощь в Украине направлена на поддержку реформ и сопротивление российской агрессии, - Йованович

Она считает, что в этих органах есть немало людей, которые умеют хорошо работать вместе, и доказательством этого является около 100 дел, которые антикоррупционные органы расследовали и возбудили и которые практически приостановлены на судебном уровне.

Посол также подчеркнула необходимость создания независимого Антикоррупционного суда.  "Мы очень надеемся, что уже в декабре увидим принятое законодательство, которое это дело, создание Антикоррупционного суда, продвинет и решит. Об этом мы слышали и от президента Порошенко и от влиятельных политиков в Раде. Венецианская комиссия предоставила очень ценные советы, дорожную карту в продвижении в этом направлении, и я думаю, что нужно ей следовать", - добавила Йованович.

Также читайте: Вопрос создания Антикоррупционного суда критично важен, - Йованович

29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.

А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

Источник: https://censor.net.ua/n3037394
 
   
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по-моему,кого-то треснули по наглой курчавой морде)))))
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А точно Сытник с Холодницким поехали в Америку??
Наверно вернуться с группой поддержки ввиде десанта ФБР)))))))
Потешные....ховайтесь.
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Та нее, просто его начнут мощно торпедировать на выборах, и оно не выдержит и сбежит, т.к. экзитполы более, чем на 10% не подделать, а всех избирателей подкупить жадность не позволит.
ЗЫ Выборы приближаются, порохоботы, вам пиздец (и Гыге тоже)
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думаете он туда за помощью едет? больше всего поклоны бить) чтоб не тронули больше парня, чтоб оставили на своем месте - будет каятся и кричать, что исправится! А то заигрался в политику) атата - ему там сделают!
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Перл Югика Луцыка про незаконность "секретных агентов, которых должны отбирать на открытом конкурсе" - это на века
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да думаю вообще деятельность НАБУ - это на века, столько сколько у них уже скандалов и интриг то на года хватит, только толку нет - а деньги мы на них тратим хорошие! Вот зачем они нам такие нужны, кто подскажет?
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Мартыны кроличьи, а нафик вы нужны вообще и на этом ресурсе в частности?? Вот не подскажете, почему не найдете себе приличной работы вроде уборщицы? Не, лучше за кроллей троллить? Зря.
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Госпожа посол, никакого Антикоррупционного суда Порошенко не создаст. А если и создаст что-то под этим названием, то это будет пародия на суд. Зря надеетесь. Если у США есть доказательства в коррумпированности Порошенко, то пора вам начинать дело против него. Без вас Украина с ним не справится.
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НАБУ нашло у нардепа от Оппоблока дом во Франции за 40 млн евро.

Детективы Национального антикоррупционного бюро считают, что народный депутат от фракции «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин купил дом во Франции за более чем 40 миллионов евро. Об этом говорится в ходатайстве детектива НАБУ.
В ходатайстве сказано, что нардеп в своей декларации указал этот дом общей площадью почти 1056 кв. м. По информации СМИ, общая стоимость его составила более 40 млн евро, что заставило НАБУ усомниться в законности оснований его приобретения.

Вот где собака зарыта - НАБУ слишком близко подобралось к главными ворюгам во главе страны.

И наверное, такой домик не один и не у одного коррупционера.

Именно поэтому алкаш Юрик и поднял такой вой вокруг НАБУ - боится картавый поц, чтобы и его не взяли за бейцы, и его шоколадного шефа.
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интересно, скоро шоколадный захрюкает "путенпамаги"?
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Было бы кому оказывать поддержку, НАБУ уже полностью дискредитировала идею как таковой борьбы с коррупцией, Сытник управляет Бюро в своих политических целях, о чем неоднократно заявлял его лоббист Шабунин)
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да такой концерт закрутили наши антикоррупционеры что диву даешься, и это все за наши с вами денежки из бюджета! вот честное слово! как вообще такое терпеть можно-то?
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это больше на цирк похоже и уже не очень смешно, если вспоминать сколько наших денег на них уходит( Только в этом году на Бюро было выделено около 800 млн., а в бюджет они вернули всего 130 млн. грн., это очень печальный показатель
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Николай Сергеев 60995946...возьми с полки рошенку))))
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А было бы НАБУ если бы не жесткие условия запада?...та хрен там. Эта кошерная отрава просчиталась с Сытником, думая его купить можно. Но чес слово, мерзко читать когда посол такой страны унижается перед свинорылым поощряя похвалой и прося еще чуть чуть поднатужиться и создать антикор суд...дипломатический сленг они ввиду имели...только подсрачник может исправить положение.
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+++
У Штатов, похоже, урываеться терпець, глядя на фортеля шоколадной шайки.
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мне кажется у них там на всех рвется уже все) особенно после того как даже эти молодые антикоррупционеры решили что можно играться как хотят - потому скоро будет весело, мне кажется Сытник долго не протянет на посту! США уже им недовольны
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А мне кажется, пан мартын, что вам пора закрывать свою лавочку. И, как я уже писала, найти себе ЧЕСТНУЮ работу в виде дворника. А не писать бред, троля за ушастых кролей на деньги мартына.
Сгиньте, кроляче троле-отродье!
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"Посол также подчеркнула необходимость создания независимого Антикоррупционного суда...." - а посол в курсе, что у нас до этого времени не проводилась судебная реформа, что у нас не менялись законы, поэтому "новый" суд будет неэффективен в нынешних реалиях, но почему то об этом никто не думает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША продолжат оказывать помощь НАБУ и САП, - посол Йованович
 
 
 
 
 
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