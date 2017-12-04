 США продолжат оказывать помощь НАБУ и САП, - посол Йованович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович заявила в интервью LIGA.net.
"Я безусловно соглашаюсь, что борьба с коррупцией, это - важнейший вызов и перед украинским правительством, и перед всем украинским народом. И стоит признать, что в 2014 году и с того времени президент, все премьер-министры и Верховная Рада очень много усилий приложили, и проявлением этого является создание новых антикоррупционных органов. Мы гордимся тем, что оказали поддержку созданию этих антикоррупционных органов и продолжим помогать им", - сказала Йованович.
Она считает, что в этих органах есть немало людей, которые умеют хорошо работать вместе, и доказательством этого является около 100 дел, которые антикоррупционные органы расследовали и возбудили и которые практически приостановлены на судебном уровне.
Посол также подчеркнула необходимость создания независимого Антикоррупционного суда. "Мы очень надеемся, что уже в декабре увидим принятое законодательство, которое это дело, создание Антикоррупционного суда, продвинет и решит. Об этом мы слышали и от президента Порошенко и от влиятельных политиков в Раде. Венецианская комиссия предоставила очень ценные советы, дорожную карту в продвижении в этом направлении, и я думаю, что нужно ей следовать", - добавила Йованович.
29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.
НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.
А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.
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Наверно вернуться с группой поддержки ввиде десанта ФБР)))))))
Потешные....ховайтесь.
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ЗЫ Выборы приближаются, порохоботы, вам пиздец (и Гыге тоже)
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Детективы Национального антикоррупционного бюро считают, что народный депутат от фракции «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин купил дом во Франции за более чем 40 миллионов евро. Об этом говорится в ходатайстве детектива НАБУ.
В ходатайстве сказано, что нардеп в своей декларации указал этот дом общей площадью почти 1056 кв. м. По информации СМИ, общая стоимость его составила более 40 млн евро, что заставило НАБУ усомниться в законности оснований его приобретения.
Вот где собака зарыта - НАБУ слишком близко подобралось к главными ворюгам во главе страны.
И наверное, такой домик не один и не у одного коррупционера.
Именно поэтому алкаш Юрик и поднял такой вой вокруг НАБУ - боится картавый поц, чтобы и его не взяли за бейцы, и его шоколадного шефа.
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У Штатов, похоже, урываеться терпець, глядя на фортеля шоколадной шайки.
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Сгиньте, кроляче троле-отродье!
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