 Минобороны отказалось отстранять от должности на время следствия генерала Павловского, подозреваемого в коррупции, - САП. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Несмотря на декларируемые во время проведения брифинга 12.10.2017 года главой Министерства обороны Украины намерения борьбы с коррупцией как одного из ключевых факторов надлежащего обеспечения обороноспособности государства, и необходимости проведения объективного и беспристрастного расследования в уголовном производстве № 52016000000000319, о рассмотрении ходатайства Детективов национального антикоррупционного бюро Украины согласованного с прокурорами САП, о необходимости отстранения заместителя министра обороны Украины от занимаемой должности на время досудебного расследования, одним из документов который был подан на рассмотрение суда со стороны защиты есть письмо за подписью Министра обороны Украины: (на фото).

Отзывы о незаменимости и "отсутствия" влияния заместителя министра Павловского И.В. на сотрудников министерства обороны по мнению прокуроров САП излишни".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 11 октября 2017 г. детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины (МОУ) и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства. Позже стало известно, что задержанным замминистра обороны оказался генерал-лейтенант Игорь Павловский.



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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам на брифинге, что в деле о коррупционных схемах с закупкой топлива для армии задержали четырех человек включая Павловского, а также директора Департамента госзакупок Минобороны Владимира Гулевича.



Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее о готовности взять на поруки Павловского заявил заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.



Задержание чиновников Минобороны уже прокомментировал президент, заявив, что "никому не позволит воровать в армии".



Более детальный анализ информации по данному делу читайте в статье "НАБУ задержало Павловского и ударило по компании друзей президента" ЗДЕСЬ.