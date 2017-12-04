EN|RU|UK
Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Происшествия
  2540  108
Материалы по теме:
Все про:Полторак (826) САП (593) Павловский_Игорь (21)

 Минобороны отказалось отстранять от должности на время следствия генерала Павловского, подозреваемого в коррупции, - САП. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала ответ Министерства обороны, за подписью главы ведомства Степана Полторака, где мотивируется отказ на предложение прокуратуры отстранить на время расследования заместителя главы Минобороны Игоря Павловского, подозреваемого в коррупции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Несмотря на декларируемые во время проведения брифинга 12.10.2017 года главой Министерства обороны Украины намерения борьбы с коррупцией как одного из ключевых факторов надлежащего обеспечения обороноспособности государства, и необходимости проведения объективного и беспристрастного расследования в уголовном производстве № 52016000000000319, о рассмотрении ходатайства Детективов национального антикоррупционного бюро Украины согласованного с прокурорами САП, о необходимости отстранения заместителя министра обороны Украины от занимаемой должности на время досудебного расследования, одним из документов который был подан на рассмотрение суда со стороны защиты есть письмо за подписью Министра обороны Украины: (на фото).

Отзывы о незаменимости и "отсутствия" влияния заместителя министра Павловского И.В. на сотрудников министерства обороны по мнению прокуроров САП излишни".

Минобороны отказалось отстранять от должности на время следствия генерала Павловского, подозреваемого в коррупции, - САП 01

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 11 октября 2017 г. детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины (МОУ) и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства. Позже стало известно, что задержанным замминистра обороны оказался генерал-лейтенант Игорь Павловский.

Читайте также: Касько ушел из Transparency International Ukraine и будет представлять интересы "Трейд коммодити"

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам на брифинге, что в деле о коррупционных схемах с закупкой топлива для армии задержали четырех человек включая Павловского, а также директора Департамента госзакупок Минобороны Владимира Гулевича.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее о готовности взять на поруки Павловского заявил заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

Задержание чиновников Минобороны уже прокомментировал президент, заявив, что "никому не позволит воровать в армии".

Более детальный анализ информации по данному делу читайте в статье "НАБУ задержало Павловского и ударило по компании друзей президента" ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3037386
 
 
    Комментировать
    Сортировать:
    в виде дерева
    по дате
    по имени пользователя
    по рейтингу
    Совет форумчанПравила форума
    Страница 2 из 2
    <<<1 2
     
    Барыга решает кто крадет а кто "честнейший" кому еще не понятно... Минобороны отказалось отстранять от должности на время следствия генерала Павловского, подозреваемого в коррупции, - САП - Цензор.НЕТ 3963 злодея посадить и вся цепочка рухнет во как нужно думать.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    В Петиной "армии" воруют?...не верю А вот в Петиной армии воров, туда устраиваются только по блату и за большие деньги!! А этот генерал никак не может быть уволенным так как ещё не сдал норму в общак...пускай "работает", ребята на фронте потом с них спросят...если в живых останутся!
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Ета пиримоха? или ета рыгворма? Соевые,подскажите,плиз?
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Patriotoff‏ @PatriotoffUA 24h24 hours ago

    Follow Follow @PatriotoffUA Following Following @PatriotoffUA Unfollow Unfollow @PatriotoffUA Report Tweet Add to other MomentAdd to new Moment
    Вы видели как сдали агентов НАБУ под прикрытием, которых никто не должен был видеть и знати их! Также сдавали наших разведчиков,наши позиции,наши колонны,наших птичек, просто в наглую

     показать весь комментарий
    Ответить
    Страница 2 из 2
    <<<1 2
    Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинобороны отказалось отстранять от должности на время следствия генерала Павловского, подозреваемого в коррупции, - САП. ДОКУМЕНТ
     
     
     
     
     
     вверх