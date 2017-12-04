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 Политика Украины
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Все про:арест (9459) суд (19802) Семенченко Семен (219) Виногродский (6)

 Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-командиру батальона "Донбасс" Виногродскому на домашний арест

Мариупольский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродскому (позывной Гал) с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции "Самопомич" Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольский апелляционный суд изменил меру пресечения подполковнику Анатолию Виногродскому (Гал) с содержания под стражей на домашний арест", - написал нардеп. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Самопомич" требует объяснений от Президента, МВД и СБУ из-за задержаний Виногродского и его соратника

Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-командиру батальона Донбасс Виногродскому на домашний арест 01

Напоминаем, одного из бывших руководителей батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского и его сослужица - бывшего "донбассовца" задержали (в Киеве и на Житомирщине) за нападение на охранника частного сельскохозяйственного предприятия на Кировоградщине в июле этого года. Активистам было объявлено подозрение в совершении разбойного нападения на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий Кировоградщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3037381
 
   
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Не уверен, что писал именно Саша, потом и комментарии те не к этому разговору.
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ахха... а что ж еще можно сказать... Конечно,что это не он)))
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Под меня не раз подделывали ник. По стилю часть комментариев явно не его.
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А я дякую Семену і Єгору, що сьогодні вони в суді Марика. Що вчора на Європейській стояли з плакатами за звільнення наших бійців разом із нами, а не на трибуні. Що вночі в таборі.

Ех, якби ж то таких справді народних депутатів було не те, що більшість, а хоча б чоловік 100...
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UA Леонид Днепр
Я просто нагадую тобі про ту обіцянку , котру ти тут давав мені десь місяць тому.. Щоб ти не забув ненароком.. А тепер про твій військовий облік - тобі 55 років, проголошуєш тут полум'яні гасла, весь такий патріотичний від маківки до п'ят, майстер всіляких єдиноборств - і не перебуваєш на обліку в військкоматі під час війни? Підігруєш хуйлові?
04.12.2017 20:04
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Обіцянки лайну не даються.
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Лайно ховається від військового обліку у Галі під спідницею.. Заглянь туди - побачиш..
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Арешт домашній. А де йому присудили домашній арешт? Якщо в Марику, то "злочин", який йому шиють, підслідний Кіровоградськиій області і слідомудаки запаряться їздити.
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Влада в очередной раз обосралась....
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ні, влада відкрито сере на нас, вже не приховуючи своє сутності
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Два ' агента кремля' по версии порошенко - Семенченко и Соболев Егор сделали максимум для освобождения Гала. Жаль только, чтобы вместо того, чтобы работать над антикоррупционными законами, такие люди должны постоянно то и делать, что отбивать добробатов от соевой банды. Кто бы мне это предсказал в феврале 14 года, наверное, несмотря на мои 54 кг прибила бы.
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Апеляційний суд змінив запобіжний захід екс-командирові батальйону "Донбас" Виногродському на домашній арешт - Цензор.НЕТ 3472 "...- свєт мой , зєркальце , скажи ..."
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Вы только посмотрите как спелись украинофобы, недобитые рыгоаналы, враги Украины из рашки-говняшки, рашистские консервы и лугандонская манкуртная мразь!
это что-то, это просто наколотые апельсинки, это шабаш. )
панове, скажiть пару ласкавих цiй ригоанальнiй та рашистськiй шоблi, допоможiть трохи стулити iй пельку.

https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev

прошу.
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Там самі кацапи...
таких просто ліквідовувати потрібно, спілкування марна справа.
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Стоит только посмотреть кто у него в друзьях - Королевская, Бондаренко,Лукаш,Боря Колесников,Лонгвинский и т.д. - и сразу становится понятным куда ветер дует. Эту шарашку надо закрывать однозначно.
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Почему в Широкино бойцы батальона " Донбасс" дали Виногродскому кличку "Кал" ? Он никогда не ездил на передовую в Широкино из Мелекино.Не ходил на построения , трахался с проститутками в пансионате " Светлана" . Записал в списки батальона девять мёртвых душ ,в том числе генерала таможни. Деньги сыграли с ним злую шутку .Рейдерство и рэкет стали основным источником дохода под прикрытием шеврона " Донбасс".
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Интересно..а сколько еще гомна можно вилить на человека который полгода держал Широкино? или организовал блокаду ОРДЛО? или на грушевского?
До кормушки не пустили? Филин-ты?
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антиукраинский режим вальцмана - зачищает Украину от Патриотов..
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