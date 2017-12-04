 Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-командиру батальона "Донбасс" Виногродскому на домашний арест

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции "Самопомич" Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольский апелляционный суд изменил меру пресечения подполковнику Анатолию Виногродскому (Гал) с содержания под стражей на домашний арест", - написал нардеп.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Самопомич" требует объяснений от Президента, МВД и СБУ из-за задержаний Виногродского и его соратника

Напоминаем, одного из бывших руководителей батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского и его сослужица - бывшего "донбассовца" задержали (в Киеве и на Житомирщине) за нападение на охранника частного сельскохозяйственного предприятия на Кировоградщине в июле этого года. Активистам было объявлено подозрение в совершении разбойного нападения на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий Кировоградщины.