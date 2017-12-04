 Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-командиру батальона "Донбасс" Виногродскому на домашний арест

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции "Самопомич" Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариупольский апелляционный суд изменил меру пресечения подполковнику Анатолию Виногродскому (Гал) с содержания под стражей на домашний арест", - написал нардеп.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Самопомич" требует объяснений от Президента, МВД и СБУ из-за задержаний Виногродского и его соратника
Напоминаем, одного из бывших руководителей батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского и его сослужица - бывшего "донбассовца" задержали (в Киеве и на Житомирщине) за нападение на охранника частного сельскохозяйственного предприятия на Кировоградщине в июле этого года. Активистам было объявлено подозрение в совершении разбойного нападения на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий Кировоградщины.Источник: https://censor.net.ua/n3037381
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Ех, якби ж то таких справді народних депутатів було не те, що більшість, а хоча б чоловік 100...
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Я просто нагадую тобі про ту обіцянку , котру ти тут давав мені десь місяць тому.. Щоб ти не забув ненароком.. А тепер про твій військовий облік - тобі 55 років, проголошуєш тут полум'яні гасла, весь такий патріотичний від маківки до п'ят, майстер всіляких єдиноборств - і не перебуваєш на обліку в військкоматі під час війни? Підігруєш хуйлові?
04.12.2017 20:04
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Обіцянки лайну не даються.
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https://www.facebook.com/100006700849337/videos/2056354227931252/?id=100006700849337&hc_ref=ARSgHkYfAffFhqYSUDUNHKjgueYIyqFs0ndzxZHgDqw98DL-ie9Z49KqVMNiCoa1C4A&fref=nf
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это что-то, это просто наколотые апельсинки, это шабаш. )
панове, скажiть пару ласкавих цiй ригоанальнiй та рашистськiй шоблi, допоможiть трохи стулити iй пельку.
https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev
прошу.
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таких просто ліквідовувати потрібно, спілкування марна справа.
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До кормушки не пустили? Филин-ты?
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