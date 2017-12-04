 Наемники РФ из минометов обстреливали защитников Луганского и Песков, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении снова горячее всего было на Светлодарск дуге. Здесь противник не прекращает ведение усиленной разведки. Привлекает к выполнению задач деверсионно-разведывательные группы, целью которых могут быть проведение провокаций, совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ.

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Враг неоднократно из минометов и гранатометов вел огонь по нашим оборонным укреплениям у Луганского, а из вооружения БМП и спаренной зенитной установки - неподалеку Новолуганского. Кроме того, из гранатометов противник обстреливал защитников Желтого и Зайцево, а из крупнокалиберных пулеметов - защитников Троицкого.

На Донецком направлении захватчики интенсивно обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов различных типов и вооружения БМП украинских воинов вблизи Песков.

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Не перестают оккупанты запугивать и гражданское население. Так, в ночное время захватчики из минометов обстреляли два частных дома в селе Майское. К счастью, люди не пострадали, однако повреждены крыши в жилых домах.



