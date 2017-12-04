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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Происшествия
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 Наемники РФ из минометов обстреливали защитников Луганского и Песков, - штаб АТО

С полуночи российско-террористические войска уже 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении снова горячее всего было на Светлодарск дуге. Здесь противник не прекращает ведение усиленной разведки. Привлекает к выполнению задач деверсионно-разведывательные группы, целью которых могут быть проведение провокаций, совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения и боевые травмы, - штаб

Враг неоднократно из минометов и гранатометов вел огонь по нашим оборонным укреплениям у Луганского, а из вооружения БМП и спаренной зенитной установки - неподалеку Новолуганского. Кроме того, из гранатометов противник обстреливал защитников Желтого и Зайцево, а из крупнокалиберных пулеметов - защитников Троицкого.

На Донецком направлении захватчики интенсивно обстреливали из 82-мм минометов, гранатометов различных типов и вооружения БМП украинских воинов вблизи Песков.

Также смотрите: Террористы обстреляли гражданский автомобиль в Майорске, водитель чудом не пострадал, - Жебривский. ФОТО

Не перестают оккупанты запугивать и гражданское население. Так, в ночное время захватчики из минометов обстреляли два частных дома в селе Майское. К счастью, люди не пострадали, однако повреждены крыши в жилых домах.

Источник: https://censor.net.ua/n3037369
 
 
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    Спасибо!!! Хоть, что то нормальное, с юмором, а то одна кровожадность и ненависть.
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    Боятся юридических последствий, а отвечать придётся.
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    Народний депутат Надія Савченко знову їздила на окуповані території, де провела зустріч із заступником лідера бойовиків «ДНР» - Ташкентом.
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    Надя Савченко Герой Украины и наш президент!!!
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    твой президент только обладал Кони - после чего она и двинула кони...
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    Хорошо стало как! Теперь про Савченко можно свободно писать.
    А ЧЕМ САВЧЕНКО ХУЖЕ БАРЫГИ? Теперь пусть ригошоколады ответят! Найманці РФ із мінометів обстрілювали захисників Луганського і Пісків, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 7793
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    Все Саша! Кончились твои жалобы админам. Теперь ты только такое можешь. Найманці РФ із мінометів обстрілювали захисників Луганського і Пісків, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4311
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    а джавелины могуть не дать из-за тупого картавого генплокулола,который наехал на ФБР
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    А еси не дадуть Джавелины мы пообещает казнить посла Йованович и пускай тогда хорошо подумают...
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    Как старый анекдот: Если не выпустят Манделу, я целый месяц на работу не пойду. Найманці РФ із мінометів обстрілювали захисників Луганського і Пісків, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4066
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    Шоколадное перемирие уже в печенках - каждый день хоронит Украина своих патриотов, и только заставляют наших воинов его соблюдать, ненавижу шоколад...
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    Ольга Мартынюк b6557456) А вы какой шоколад ненаведите свиточ, авк, или корона?
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    И будут! Пока мы иддиоты. Кому война, а кому, нажива.
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    Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ из минометов обстреливали защитников Луганского и Песков, - штаб АТО
     
     
     
     
     
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