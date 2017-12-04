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 В госпитале Днепра скончался раненный 18 ноября украинский воин Юрий Рудик

В Днепре в областной клинической больнице им. Мечникова умер 46-летний боец ​​АТО Юрий Рудик, раненный еще 18 ноября во время боевых действий на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на медиков  Днепровского госпиталя.

Бойца ранил снайпер оккупантов 18 ноября во время выполнения боевого задания на Луганщине. Военный потлучил тяжелое сквозное проникающее пулевого ранения головы - пуля вошла в висок и вышла в темени. После этого он находился в глубокой коме.

Врачи боролись за жизнь мужчины около двух недель, однако он умер, не приходя в сознание.

Юрий Рудик был родом из села Майков, что в Гощанском районе Ривненской области. В связи с его гибелью 5 и 6 декабря в Гощанском районе будут объявлены днями траура.

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Источник: https://censor.net.ua/n3037366
 
 
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