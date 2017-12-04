 На Светлодарской дуге отбита атака вражеской ДРГ - террористы сбежали, бросив одного ликвидированного и двух раненных, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Сегодня одно из подразделений Вооруженных Сил Украины, который выполняет боевые задачи в данном районе, отразило нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса 8 Армии Южного военного округа РФ.

В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место схватки.

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