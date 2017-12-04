Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Сегодня одно из подразделений Вооруженных Сил Украины, который выполняет боевые задачи в данном районе, отразило нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса 8 Армии Южного военного округа РФ.
В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место схватки.
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1. Когда расейские вояки стреляют в спину врагу, которого перед этим клятвенно убеждали дать бесприпятственный проход - свинорусы называют военной мудростью и боевым опытом непабедимой расейской армии
2. Когда расейским воякам наваливают и они, роняя какахи, драпают с поля боя, бросая оружие и технику - эти расейские военные резко становятся какими-то непонятными ополченцами, с достоинством передислоцировавшиеся в другое место для потенциального наступательного удара
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Сепары думали что они бессмертные.
https://youtu.be/kLrisUSlL9I?t=355
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04.12.17 17:49 На Светлодарской дуге отбита атака вражеской ДРГ - террористы сбежали, бросив одного ликвидированного и двух раненных, - штаб АТО
Противник не прекращает ведение усиленной разведки на Светлодарском направлении. В том числе привлекает к выполнению задач ДРГ, целью которых могут быть проведение провокаций, совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ. Обнаруженную угроза локализована.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Сегодня одно из подразделений Вооруженных Сил Украины, который выполняет боевые задачи в данном районе, отразило нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса 8 Армии Южного военного округа РФ.
В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место схватки.
Также читайте: Российские наемники понесли потери на Светлодарской дуге, - волонтер Мысягин
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UA SANDY
чекаємо новину, що поранені не вижили На Светлодарской дуге отбита атака вражеской ДРГ - террористы сбежали, бросив одного ликвидированного и двух раненных, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9217
04.12.2017 17:51
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UA Alexandr Slavich
Да пусть даже выживут... на первую группу инвалидности. И для обмена сгодятся, и толку уже с этих бравых обдолбенцев по жизни никакого не будет.
04.12.2017 17:55
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UA Алексей Носов d8330900
Что гнида, за своих переживаешь? Отрезать бошки козломордым нужно и выставлять их на дороге. А фотографии отсылать их родне на Рашку. Вот только тогда война закончится.
04.12.2017 18:07
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UA Alexandr Slavich
Ты дебил, алёша?
Как ты, вУмник, считаешь, что страшнее - сдохнуть с отрезанной бошкой, или жить в россосии инвалидом 1-й группы?
04.12.2017 18:09
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CA Люцифер
На Светлодарской дуге отбита атака вражеской ДРГ - террористы сбежали, бросив одного ликвидированного и двух раненных, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2889
04.12.2017 17:51
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DE никита ники
04.12.2017 17:52
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UA никита ники
04.12.2017 17:53
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UA Alexandr Slavich
Никин никитка, ну опиши уже свою картинку словами. Опять какую-то хрень из говна в Савушкина слепил и похвастаться хочешь?
04.12.2017 17:57
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UA Hehe
бугаааа
04.12.2017 18:01
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UA шурец
а фото ранненіх на голову где???????
04.12.2017 17:53
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EU Aleks_15
Заживо закопать
04.12.2017 17:55
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UA Данило Галицький 1c1ee858
Если правда про раненных,то это хорошо, будет обмен,если это не фейк.
04.12.2017 17:56
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UA Alexandr Slavich
+
04.12.2017 17:57
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UA igor555 ab2700df
На первом снимке, это что у него пилемет максим образца 1910 года?
04.12.2017 17:57
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UA Hehe
сожалею...что раненные
04.12.2017 17:59
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UA Данило Галицький 1c1ee858
Сепары недавно видео показывали о захваченном раненном солдате,а мы что не можем показать сразу двоих,или нельзя?
04.12.2017 18:00
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UA Hehe
из двух мож и 4 сделать... скоко хош
04.12.2017 18:02
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UA Alexandr Slavich
Ну зачем нам уподобляться выродкам?
04.12.2017 18:02
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UA igor555 ab2700df
ПЕЦА не разрешает.
04.12.2017 18:03
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UA Kare Resa
Русские своих не бросают, они просто их предают. Теперь, что делать с раненными, может еще их лечить. Стоит только начать наступление и они будут драпать, как в 1941 г., аж до самой Москвы.
04.12.2017 18:03
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DE Росин Владимир
04.12.2017 18:04
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UA Алексей Носов d8330900
Парни добивайте раненных козломордых чтобы наши сепарские суды во главе с Барыгой-Медведчуком их не отпускали.
04.12.2017 18:04
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US fresh guacamole
двоих ранеНых, грамотеи
04.12.2017 18:05
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UA Алексей Носов d8330900
Цензор стал похож на помойную яму. Одни рашисты и порохоботы в коментариях.". Носов а ты хто, рашист или порохобот?
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Щойно ·
Пряма «отвєтка» ОПГ з Банкової на вчорашній Марш.
Генпрокуратура порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе, який очолює Володимир Федорин, і співзасновником якого є я, по шпигунської статті «Причетність до передачі інформації представникам іноземних держав», з прямим завданням від прокурора (я юрист з тридцятирічним стажем і вперше бачу таке на папері) - зібрати на нас «компрометуючі матеріали». Цирк ситуації в тому, що однією з головних функцій Центру і є популяризація України по всьому світу і передача інформації українцям та іноземцям. Бідний Каха Бендукідзе перевертається в могилі і передає привіт Порошенкові.
З ранку затримали двох працівників офісу: Назара і Севера. Северіон Дангадзе, один з координаторів Київської області, поміщений у СІЗО (хоч у нього і грузинське прізвище, він на 100% українець). Зараз йде обшук квартири керівника нашої Бориспільської організації Руху Нових Сил Ярослава Сарафінюка.
Порошенко все ближче підбирається до мене. Гей ви там, в Печерському трикутнику, невже досвід попередників вас нічому не навчив? У будь-якому випадку моєї спини, що втікає або переляканого обличчя ви точно не побачите.
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2. "Южного потока" нє будєт.
3. "Сєвєрного потока-2" нє будєт.
А що, ізвєнітє, будєт? Пісєц? Азохєн вей...
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