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 На Светлодарской дуге отбита атака вражеской ДРГ - террористы сбежали, бросив одного ликвидированного и двух раненных, - штаб АТО

Противник не прекращает ведение усиленной разведки на Светлодарском направлении. В том числе привлекает к выполнению задач ДРГ, целью которых могут быть проведение провокаций, совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ. Обнаруженную угроза локализована.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Сегодня одно из подразделений Вооруженных Сил Украины, который выполняет боевые задачи в данном районе, отразило нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса 8 Армии Южного военного округа РФ.

В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место схватки.

Также читайте: Российские наемники понесли потери на Светлодарской дуге, - волонтер Мысягин

Источник: https://censor.net.ua/n3037357
 
 
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    чекаємо новину, що поранені не вижили На Светлодарской дуге отбита атака вражеской ДРГ - террористы сбежали, бросив одного ликвидированного и двух раненных, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9217
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    Да пусть даже выживут... на первую группу инвалидности. И для обмена сгодятся, и толку уже с этих бравых обдолбенцев по жизни никакого не будет.
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    Что гнида, за своих переживаешь? Отрезать бошки козломордым нужно и выставлять их на дороге. А фотографии отсылать их родне на Рашку. Вот только тогда война закончится.
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    В описании боестолкновений между ВСУ и расейской военщины заметил 2 интересных подхода:
    1. Когда расейские вояки стреляют в спину врагу, которого перед этим клятвенно убеждали дать бесприпятственный проход - свинорусы называют военной мудростью и боевым опытом непабедимой расейской армии
    2. Когда расейским воякам наваливают и они, роняя какахи, драпают с поля боя, бросая оружие и технику - эти расейские военные резко становятся какими-то непонятными ополченцами, с достоинством передислоцировавшиеся в другое место для потенциального наступательного удара
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    вот и видео - к стати через 12 секунд а именно с 6:07 он это подтверждает - тактическое отступление

    Сепары думали что они бессмертные.
    https://youtu.be/kLrisUSlL9I?t=355
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    здогадайтеся, що чекатиме тоді на наших полонених
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    Никин никитка, ну опиши уже свою картинку словами. Опять какую-то хрень из говна в Савушкина слепил и похвастаться хочешь?
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    никитки на отсосе у Суркова, что они еще слепить могут?
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    а свинорусский триколор где? палитесь сегодня нипадецки
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    а фото ранненіх на голову где???????
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    Если правда про раненных,то это хорошо, будет обмен,если это не фейк.
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    На первом снимке, это что у него пилемет максим образца 1910 года?
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    Сепары недавно видео показывали о захваченном раненном солдате,а мы что не можем показать сразу двоих,или нельзя?
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    из двух мож и 4 сделать... скоко хош
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    Ну зачем нам уподобляться выродкам?
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    За законом до вироку суду або принаймні до реєстрації в ЄР "підозри/обвинувачення" - заборонено!
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    Они тоже не сразу показывают , подождем - еще не вечер .
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    Русские своих не бросают, они просто их предают. Теперь, что делать с раненными, может еще их лечить. Стоит только начать наступление и они будут драпать, как в 1941 г., аж до самой Москвы.
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    Парни добивайте раненных козломордых чтобы наши сепарские суды во главе с Барыгой-Медведчуком их не отпускали.
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    Цензор стал похож на помойную яму. Одни рашисты и порохоботы в коментариях. Другие коментарии баняться и удаляются.Неужели Цензор уже Медведчук выкупил?
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    обычно рашисты и зрадники в оду трубу дуют и те же песни про "барыгу" поют! и в 90% это ольгинцы
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    та отож і дивлюся що у вас кацапсин сьогодні аншлаг
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    к вам точно подкрался флудераст казламордый...
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    отвернис Сергей Михайлов de883929 от зеркало, а то мырещитса тебе животное, нее ну ты не причём, это всё зеркало.
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    а ты чего так сразу напрягся кацапик? боишься что пайку урежут?
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    "Материалы по теме:Антитеррористическая операция Бои под Светлодарском
    Все про:терроризм (17484) Донбасс (14300) Антитеррористическая операция (14858)

    04.12.17 17:49 На Светлодарской дуге отбита атака вражеской ДРГ - террористы сбежали, бросив одного ликвидированного и двух раненных, - штаб АТО
    Противник не прекращает ведение усиленной разведки на Светлодарском направлении. В том числе привлекает к выполнению задач ДРГ, целью которых могут быть проведение провокаций, совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ. Обнаруженную угроза локализована.
    Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
    В сообщении отмечается: "Сегодня одно из подразделений Вооруженных Сил Украины, который выполняет боевые задачи в данном районе, отразило нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса 8 Армии Южного военного округа РФ.
    В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно покинули место схватки.
    Также читайте: Российские наемники понесли потери на Светлодарской дуге, - волонтер Мысягин

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    UA SANDY
    чекаємо новину, що поранені не вижили На Светлодарской дуге отбита атака вражеской ДРГ - террористы сбежали, бросив одного ликвидированного и двух раненных, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9217
    04.12.2017 17:51
    Ответить
    UA Alexandr Slavich
    Да пусть даже выживут... на первую группу инвалидности. И для обмена сгодятся, и толку уже с этих бравых обдолбенцев по жизни никакого не будет.
    04.12.2017 17:55
    Ответить
    UA Алексей Носов d8330900
    Что гнида, за своих переживаешь? Отрезать бошки козломордым нужно и выставлять их на дороге. А фотографии отсылать их родне на Рашку. Вот только тогда война закончится.
    04.12.2017 18:07
    Ответить
    UA Alexandr Slavich
    Ты дебил, алёша?

    Как ты, вУмник, считаешь, что страшнее - сдохнуть с отрезанной бошкой, или жить в россосии инвалидом 1-й группы?
    04.12.2017 18:09
    Ответить
    CA Люцифер
    На Светлодарской дуге отбита атака вражеской ДРГ - террористы сбежали, бросив одного ликвидированного и двух раненных, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2889
    04.12.2017 17:51
    Ответить
    DE никита ники

    04.12.2017 17:52
    Ответить
    UA никита ники

    04.12.2017 17:53
    Ответить
    UA Alexandr Slavich
    Никин никитка, ну опиши уже свою картинку словами. Опять какую-то хрень из говна в Савушкина слепил и похвастаться хочешь?
    04.12.2017 17:57
    Ответить
    UA Hehe
    бугаааа
    04.12.2017 18:01
    Ответить
    UA шурец
    а фото ранненіх на голову где???????
    04.12.2017 17:53
    Ответить
    EU Aleks_15
    Заживо закопать
    04.12.2017 17:55
    Ответить
    UA Данило Галицький 1c1ee858
    Если правда про раненных,то это хорошо, будет обмен,если это не фейк.
    04.12.2017 17:56
    Ответить
    UA Alexandr Slavich
    +
    04.12.2017 17:57
    Ответить
    UA igor555 ab2700df
    На первом снимке, это что у него пилемет максим образца 1910 года?
    04.12.2017 17:57
    Ответить
    UA Hehe
    сожалею...что раненные
    04.12.2017 17:59
    Ответить
    UA Данило Галицький 1c1ee858
    Сепары недавно видео показывали о захваченном раненном солдате,а мы что не можем показать сразу двоих,или нельзя?
    04.12.2017 18:00
    Ответить
    UA Hehe
    из двух мож и 4 сделать... скоко хош
    04.12.2017 18:02
    Ответить
    UA Alexandr Slavich
    Ну зачем нам уподобляться выродкам?
    04.12.2017 18:02
    Ответить
    UA igor555 ab2700df
    ПЕЦА не разрешает.
    04.12.2017 18:03
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    UA Kare Resa
    Русские своих не бросают, они просто их предают. Теперь, что делать с раненными, может еще их лечить. Стоит только начать наступление и они будут драпать, как в 1941 г., аж до самой Москвы.
    04.12.2017 18:03
    Ответить
    DE Росин Владимир

    04.12.2017 18:04
    Ответить
    UA Алексей Носов d8330900
    Парни добивайте раненных козломордых чтобы наши сепарские суды во главе с Барыгой-Медведчуком их не отпускали.
    04.12.2017 18:04
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    US fresh guacamole
    двоих ранеНых, грамотеи
    04.12.2017 18:05
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    UA Алексей Носов d8330900
    Цензор стал похож на помойную яму. Одни рашисты и порохоботы в коментариях.". Носов а ты хто, рашист или порохобот?
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    Mikheil Saakashvili
    Щойно ·

    Пряма «отвєтка» ОПГ з Банкової на вчорашній Марш.
    Генпрокуратура порушила провадження стосовно Центра Бендукідзе, який очолює Володимир Федорин, і співзасновником якого є я, по шпигунської статті «Причетність до передачі інформації представникам іноземних держав», з прямим завданням від прокурора (я юрист з тридцятирічним стажем і вперше бачу таке на папері) - зібрати на нас «компрометуючі матеріали». Цирк ситуації в тому, що однією з головних функцій Центру і є популяризація України по всьому світу і передача інформації українцям та іноземцям. Бідний Каха Бендукідзе перевертається в могилі і передає привіт Порошенкові.

    З ранку затримали двох працівників офісу: Назара і Севера. Северіон Дангадзе, один з координаторів Київської області, поміщений у СІЗО (хоч у нього і грузинське прізвище, він на 100% українець). Зараз йде обшук квартири керівника нашої Бориспільської організації Руху Нових Сил Ярослава Сарафінюка.
    Порошенко все ближче підбирається до мене. Гей ви там, в Печерському трикутнику, невже досвід попередників вас нічому не навчив? У будь-якому випадку моєї спини, що втікає або переляканого обличчя ви точно не побачите.
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    Зрозуміло: Саака їв галстук зі спокійним обличчям.
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    1. "Сіли Сібірі" нє будєт.
    2. "Южного потока" нє будєт.
    3. "Сєвєрного потока-2" нє будєт.
    А що, ізвєнітє, будєт? Пісєц? Азохєн вей...
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    А як же хвалене "руськіє на вАйнє свАіх нє брасАют".... ??? Знову "скрепи" клинить
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    Если Цапы - сразу пристреливать. если "шахтиоры" - держать этих животных для обмена....
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    очередные сказки? Где видео пленных? ДНР сразу видео предоставило, все четко. А тут что?
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    кацапездол, не для всех пропаганда стоит на первом месте! люди с достоинством до такого не опускаются. Потому Ольгино, Савушкино и пр свинофермы могут существовать только у вас в Пидарашке!
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    Виродки мокшанські не угомоняться...
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    Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Светлодарской дуге отбита атака вражеской ДРГ - террористы сбежали, бросив одного ликвидированного и двух раненных, - штаб АТО
     
     
     
     
     
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