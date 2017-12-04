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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 Рада завтра планирует в закрытом режиме заслушать руководителей НАБУ, САП, Генпрокуратуры и СБУ, - Гончаренко

Верховная Рада Украины во вторник, 5 декабря, намерена провести закрытую часть заседания с заслушиванием руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Завтра на заседании Верховной Рады планируется провести закрытую часть с участием руководителей НАБУ, САП, ГПУ и СБУ для заслушивания сложившейся ситуации", - написал он.

Рада завтра планирует в закрытом режиме заслушать руководителей НАБУ, САП, Генпрокуратуры и СБУ, - Гончаренко 01

Напомним, ранее в этот день глава фракции БПП Артур Герасимов на заседании согласительного совета Верховной Рады сообщил, что фракция партии "Блок Петра Порошенко" просит пригласить в парламент и заслушать руководителей Генеральной прокуратуры, СБУ, НАБУ и САП в связи с противостоянием между этими структурами.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Своими действиями и заявлениями Генпрокурор санкционирует наступление на независимость НАБУ, - заявление Бюро

Источник: https://censor.net.ua/n3037346
 
 
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смешно слушать))) генапрокурор с удовольствием на всю страну рассказывает все подробности, вы его хоть не приглашайте
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Ладно бы только на комиссии по вопросам безопасности, а то на всей раде - вот уж оппоблок оторвется! Прямая трансляция в кремль обеспечена.
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Главные коррупционеры страны завтра заслушают НАБУ и сделают замечания по ее работе?
Цирк, шоу маст го он! Рада завтра планує в закритому режимі заслухати керівників НАБУ, САП, Генпрокуратури і СБУ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1226
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Зассала шакаладная кодла, что всех на вилы поднимут. Техустройства контробандные!!!! А карандаши, которыми писали протоколы правильно заточены???
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Это " закрытое" будет транслироваться в Москве. А операторы -депутаты ВР Украины.
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Так закрытое от людей, а не от Моксвы...
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Значит завтра они все будут в одном месте в одно время?
Замечательно... Рада завтра планирует в закрытом режиме заслушать руководителей НАБУ, САП, Генпрокуратуры и СБУ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4127
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Алкаш Луценко уже на ФБР пыхтит. Плохая примета
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Можно ставить ставки на результат...
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У самого Луценко мобильник скорее всего контробандный. Друзья привезли из США или из Европы. Конечно, если Луценко умеет пользоваться мобильным телефоном....
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Ляшко на велике
https://www.facebook.com/O.Liashko/videos/1498329350235657/
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Лещенко: "Готовьтесь к буре, НАБУ готовит дело против Порошенко…" если сейчас "всплывут" Петины коррупционные схемы и офшоры - ему конец!
"Хорошо бы еще подключить к расследованию ФБР и Минфин (отдел финансовой разведки) США!
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Так вот откуда вся эта вонь против НАБУ пошла , на самого офшоренко замахнулись.
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Liza Bogutskaya
46 мин. ·

Прочитала, что НАБУ открыло дело против Порошенко. Использует материалы финансовой полиции США.
Украинская повестка ближайшего времени:
1. ТрампЧМО.
2. Не дадим Омерике завоевать Украину!
3. Россия- наш стратегический партнёр.
4. Путин, введи войска!
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чому в закритому , хіба там мало агентів ФСБ , чи народа боїтеся?
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Дожились! Эта рыговская мерзота будет заслушивать и оценивать законников.
Скоко же там, в ВР, мусора человеческого сидит и воняет!
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Шо это такое "цензор" учудил с сайтом?
Куда делись друзья?
Куда делась функция "нравится"?
И шо теперь толку от цензоровского форума?
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Так как проплаченые соевые боты не смогли исказить картинку на Цензоре и простой украинский читатель мог быстро разобраться, кто есть чмо в Украине и откуда растут шоколадные рога, то Гидрантом было принято "непростое" решение угробить форум, а с ним и шалену критику влади - это если коротко...
Бутусов таки не выдержал прессинга власти.
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Сейчас по форуму не видно кого больше поддерживает читатель...
а значит произошло искажение истины.
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Спасибо. Теперь понятно.
Шо ж, этим действом "цензор" перестал выделяться из большой кучи новостных украинских сайтов. А был ЛУЧШИМ!
Ухожу. Уже не интересно. Все эти новости можно прочитать на других украинских ветках, в куда лучшей подаче.
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Вот и я говорю...
Цензор!верните старые опции сайта!потеряете часть посетителей!не дуркуйте!!!
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Беги , убогий мальчик Алёша, беги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
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вонючего джина выпустили-теперь давай закрывать...
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Ригіонал,аферист Гончаренко завтра буде компастувати мозок НАБУ.
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А суть происходящего следующая НАБУ и ФБР в данный момент копают под Пэтины офшоры бульдозером, представьте возможности ФБР. Выводы амереканской финразведки будут половым органом бабушки для Пети. Поэтому картавый пёс так лает на НАБУ, "сотрудничество с ФБР незаконно, амереканское оборудование уже контрабанда которое Байден лично привозил и прочий алкобред от Луцыка!!! И весь этот бред порохоботы должны теперь разгонять по сети...
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Закрите засідання - демократія по-новому. По щикалядному. Між Завгаром та вальцманом поступово стирається різниця. Обидва втрачають зв'язок з реальністю.
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главгешефтмахер до зустрічі у Вашингтоні хоче хоч щось собі виторгувати..
або підсилити свої позиції перед роносом у вашингтонському обкомі
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Rostyslav Demchuk разом з Семеном Семенченком та 22 іншими особами.
52 хв ·

Розборки між СБУ, ГПУ і НАБУ відбудуться в США
Після того, як генпрокурору Юрію Луценку вчора остаточно зірвало дах, директор НАБУ Артем Ситник вирішив не чекати коли той прийде до тями і першим рейсом вилетів до Вашингтона. У столиці США на пана Ситника вже чекали його гоколеги із Федерального бюро розслідувань (ФБР).
Відтак слідчі ФБР довідались в деталях про зрив Службою безпеки України і Генпрокуратурою восьми (8 !!!) спецоперацій, які НАБУ спільно розробляли з ФБР.

Наразі нам відомо лише про одну зірвану операцію під прикриттям. Це справа щодо корупційних схем і хабарництва в системі Державної міграційної служби України. Інші сім запланованих спецоперацій під прикриттям НАБУ вирішило припинити після втручання в роботу спецоргану СБУ та Генпрокуратури.
За масштабами скоєних Службою безпеки і Генпрокуратурою збитків Україні - випадок безпрецидентний в історії спецслужб. Аби зрозуміти і вивчити те, що сталося, Ситник і його американські колеги очікують прибуття до Вашингтону керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Віддуватися за викрутаси Юрія Луценка від Генпрокуратури прилетить заступник генерального прокурора Євген Єнін.
Оскільки професійне протистояння українських спецслужб переросло в політичне і міжнародне - до розв'язання цього резонансного конфлікту залучено ще й міністерство закордонних справ України. Його в Сполучених Штатах представлятиме посол України в США Валерій Чалий.
Наразі тяжко сказати, яких результатів досягнуть ці перемовини, адже з кожним днем поведінка Юрія Луценка і Петра Порошенка стає все більше непередбачувана і непрогнозована. Зрозуміло одне - керівництво держави невпинно підриває міжнародну довіру до України і знищує її репутацію в очах цілого світу.
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А они что уже все вернулись из-за океана с отчета о самовольностях? Кстати, а где тот член правительства, которого громогласно упоминал на прошлой неделе Ген.прокурор, которому он публично заявил, что объявит пидозру? Ну и где этот член, кто он и где пидозра? Сколько всякой туфты и бредятины виливают на голову населения? Что стоят одно только заявления Генпрокурора, что тайных агентов НАБУ нужно выбирать по конкурсу или что нельзя при работе с разрабатываемыми дельцами тайным агентам применять бабки, вино и секс - это как бы аморально! Уши вянут! А что эти нувориши миллиарды разворовывают это не аморально?
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А что заслушивать? Ничего нового МЫ не услышим. Тайное, все равно, по своей сути - не предназначено рядовому гражданину. Будут терки? Ну разве, что за каждого агента будут голосовать по кнопкам и поименно? Або перший чи другий микрофон? В целом? Наличие "интересов" - победило здравый смысл, предназначение спецслужб, а по большому счету престиж и безопасность страны. В разборках - мелькают не "детские" - аббревиатуры...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада завтра планирует в закрытом режиме заслушать руководителей НАБУ, САП, Генпрокуратуры и СБУ, - Гончаренко
 
 
 
 
 
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