 Рада завтра планирует в закрытом режиме заслушать руководителей НАБУ, САП, Генпрокуратуры и СБУ, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.
"Завтра на заседании Верховной Рады планируется провести закрытую часть с участием руководителей НАБУ, САП, ГПУ и СБУ для заслушивания сложившейся ситуации", - написал он.
Напомним, ранее в этот день глава фракции БПП Артур Герасимов на заседании согласительного совета Верховной Рады сообщил, что фракция партии "Блок Петра Порошенко" просит пригласить в парламент и заслушать руководителей Генеральной прокуратуры, СБУ, НАБУ и САП в связи с противостоянием между этими структурами.
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Цирк, шоу маст го он!
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Замечательно...
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https://www.facebook.com/O.Liashko/videos/1498329350235657/
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"Хорошо бы еще подключить к расследованию ФБР и Минфин (отдел финансовой разведки) США!
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Liza Bogutskaya
46 мин. ·
Прочитала, что НАБУ открыло дело против Порошенко. Использует материалы финансовой полиции США.
Украинская повестка ближайшего времени:
1. ТрампЧМО.
2. Не дадим Омерике завоевать Украину!
3. Россия- наш стратегический партнёр.
4. Путин, введи войска!
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Скоко же там, в ВР, мусора человеческого сидит и воняет!
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Куда делись друзья?
Куда делась функция "нравится"?
И шо теперь толку от цензоровского форума?
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Бутусов таки не выдержал прессинга власти.
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а значит произошло искажение истины.
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Шо ж, этим действом "цензор" перестал выделяться из большой кучи новостных украинских сайтов. А был ЛУЧШИМ!
Ухожу. Уже не интересно. Все эти новости можно прочитать на других украинских ветках, в куда лучшей подаче.
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Цензор!верните старые опции сайта!потеряете часть посетителей!не дуркуйте!!!
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або підсилити свої позиції перед роносом у вашингтонському обкомі
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52 хв ·
Розборки між СБУ, ГПУ і НАБУ відбудуться в США
Після того, як генпрокурору Юрію Луценку вчора остаточно зірвало дах, директор НАБУ Артем Ситник вирішив не чекати коли той прийде до тями і першим рейсом вилетів до Вашингтона. У столиці США на пана Ситника вже чекали його гоколеги із Федерального бюро розслідувань (ФБР).
Відтак слідчі ФБР довідались в деталях про зрив Службою безпеки України і Генпрокуратурою восьми (8 !!!) спецоперацій, які НАБУ спільно розробляли з ФБР.
Наразі нам відомо лише про одну зірвану операцію під прикриттям. Це справа щодо корупційних схем і хабарництва в системі Державної міграційної служби України. Інші сім запланованих спецоперацій під прикриттям НАБУ вирішило припинити після втручання в роботу спецоргану СБУ та Генпрокуратури.
За масштабами скоєних Службою безпеки і Генпрокуратурою збитків Україні - випадок безпрецидентний в історії спецслужб. Аби зрозуміти і вивчити те, що сталося, Ситник і його американські колеги очікують прибуття до Вашингтону керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Віддуватися за викрутаси Юрія Луценка від Генпрокуратури прилетить заступник генерального прокурора Євген Єнін.
Оскільки професійне протистояння українських спецслужб переросло в політичне і міжнародне - до розв'язання цього резонансного конфлікту залучено ще й міністерство закордонних справ України. Його в Сполучених Штатах представлятиме посол України в США Валерій Чалий.
Наразі тяжко сказати, яких результатів досягнуть ці перемовини, адже з кожним днем поведінка Юрія Луценка і Петра Порошенка стає все більше непередбачувана і непрогнозована. Зрозуміло одне - керівництво держави невпинно підриває міжнародну довіру до України і знищує її репутацію в очах цілого світу.
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