 Рада завтра планирует в закрытом режиме заслушать руководителей НАБУ, САП, Генпрокуратуры и СБУ, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Завтра на заседании Верховной Рады планируется провести закрытую часть с участием руководителей НАБУ, САП, ГПУ и СБУ для заслушивания сложившейся ситуации", - написал он.

Напомним, ранее в этот день глава фракции БПП Артур Герасимов на заседании согласительного совета Верховной Рады сообщил, что фракция партии "Блок Петра Порошенко" просит пригласить в парламент и заслушать руководителей Генеральной прокуратуры, СБУ, НАБУ и САП в связи с противостоянием между этими структурами.

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