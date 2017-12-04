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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
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Все про:НАБУ (1902) ГПУ (8182)

 Своими действиями и заявлениями Генпрокурор санкционирует наступление на независимость НАБУ, - заявление Бюро

Заявления Генерального прокурора Украины о якобы незаконности работы отдельных подразделений Национального бюро не соответствуют действительности, а иногда и противоречат здравому смыслу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении НАБУ.

В информации отмечается: " Поскольку господин Луценко, судя по его заявлениям, не в полной мере знаком с базовыми правовыми принципами проведения оперативно-розыскных действий, информируем, что в оперативно-розыскной деятельности НАБУ руководствуется требованиями Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Закона "Об оперативно-розыскной деятельности ". В частности, согласно ст. 8 последнего, для выполнения задач в рамках ОРД могут привлекаться гласные и негласные штатные и внештатные работники.

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Отбор штатных работников для выполнения ОРД, так же как и в других подразделений Национального бюро, осуществляется на конкурсной основе, но с учетом требований Закона "О государственной тайне". Базовой основой оперативно-розыскной деятельности является безусловная негласность мероприятий. Достижения их результатов требует обеспечения неразглашения информации о формах и методах их организации и осуществлению, а также личных данных работников и других лиц, готовящихся к привлечению, обеспечивают или участвуют в выполнении соответствующих ОРД. Эти сотрудники могут иметь доступ к информации, составляющей государственную тайну, так же, как и сотрудники подразделений ОРД других правоохранительных органов.

Также смотрите: "А кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины?", - Луценко прокомментировал слова Сытника о совместной работе НАБУ и ФБР

Разглашение личных данных работников и содержания оперативно-розыскных мероприятий не просто вредит негласной деятельности, но и представляет угрозу жизни и здоровью правоохранителей и их близких. Таким образом, разглашая сведения о негласных сотрудников НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием. НАБУ прилагает максимум усилий, чтобы этим действиям была оказана адекватная правовая оценка.

Относительно заявлений Юрия Луценко о якобы использовании агентами НАБУ "контрабандной" и "нелегальной" техники, подчеркиваем, что все технические средства, которые НАБУ использует при осуществлении ОРД, приобретенные официально и находятся на учете, как того требует законодательство. Считаем недопустимой ситуацию, когда Генеральный прокурор сознательно вводит общество в заблуждение, сообщая ложные факты и предлагая "произвольное" трактовки законодательства. Таким образом он фактически дает "зеленый свет" дальнейшей атаке на вновь антикоррупционные органы".

Также читайте: Действия агента НАБУ "Катерины" в "янтарном деле" были в рамках законодательства, - Луценко

Справочно. В соответствии со статьей 21 Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", работники Национального бюро при исполнении возложенных на них обязанностей являются представителями власти, действуют от имени государства и находятся под его защитой. Никто, за исключением уполномоченных должностных лиц государственных органов в предусмотренных законом случаях, не имеет права вмешиваться в их законную деятельность. В интересах обеспечения личной безопасности работников Национального бюро и членов их семей не допускается разглашение в средствах массовой информации сведений о месте жительства этих лиц. Сведения о прохождении службы сотрудниками Национального бюро предоставляются с разрешения директора Национального бюро или его заместителя.

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29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.

А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

Источник: https://censor.net.ua/n3037332
 
   
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а может набу стоит проверить гениального югика?
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Слова здоровий глузд і луценко - несумісні..))
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А я думаю что на Югика уже что то есть, поэтому он так и переживает о расследованиях ФБР и отставке Сытника, ему и его компаньонам надо срочно поставить того, кто будет давать ход только нужным делам и будет сообщать под кого копает ФБР.
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Там если всплывет то всплывет,паровоз не хылый выйдет и вони много будет,всему свое время.
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Цього колаборанта луценка новий суд буде судити. Все таємне обов'язково стає явним. І тоді строк, можливо й пожиттєвий... Раз вже нема смертної кари...
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а что это за новый суд такой?) это тот что антикоррупционеры хотят создать? вы уверены что этот суд будет эффективно работать? я вот очень сомневаюсь... мне кажется что это очередная игрушка для них чтоб управлять процессами в стране
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юГику не осилить столько текста и терминов. для этого надо протрезветь.
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НАБУ парировало безграмотные инвективы алкаша. Ход за Юриком.
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У него один ответ: "они действуют аморально".
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Пошла информация, что НАБУ готовит дело на ПетраАлексеевича.
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Да нет, рыги подбросили фишку, что Сытник хочет пойти в президенты, а порох и испугался...
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и с испугу пустил шыкаляд по своим дрожащим ляшкам?
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та ладно вам на прокурора наезжать , он на пост назначен кумом и им же руководим ...куда шоколадка шоколадка скажет фас , туда оно и гавкает
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Если за его возьмутся то вырок Вовка цветочками оказались бы.
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Вкотре генеральній далппайоуп виставив себе на посміховисько перед всім світом...Максимум,що йому можна очолити-хліборізку в Менській колонії...
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Яку хліборізку ? Завідуючим вигребною ямою де він і начальник і робітник та місце в хаті під шпонкою коло нужника.
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обидно, шо на волне Революции Достоинства к власти пришли, в большинстве своем,дилетанты и низкоквалифицированные или вообще неквалифицированные люди-какие-то малоизвестные журналисты,мелкие чиновники и т.п.,у которых глаза загорелись и руки зачесались от ощущения власти.
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Пошла возня... Как-то непонятно мне... Если Ген.прокурор видит нарушения закона со стороны НАБУ , то почему не привлекают к уголовной ответственности виновных? За допуск ФБР к расследовании, за работу с незаконной аппаратурой, за другие "шалости"? Зачем "наводить тень на плетень", а не просто "выжигать каленым железом" нарушителей законности? Тогда один вывод: Ген.прокурор просто "гонит порожняк" вместо прямого выполнения своих обязанностей.
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Суд на рыгошоколадной бандой будет народный и открытый, максимально гласный и справедливый - на Майдане.
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Сподіваюсь,він буде таки в Гаазі!
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Ну Югик это Пэтин ретранслятор...Петя бздонул а Луцик озвучил. Паникует пархатая власть...ежедневные победы над здравым смыслом тому подтверждение!
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юра пора чистить свою алюминиевую кружку...
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югику не только кружку чистить нужно но и дырку в ложке сверлить. А вообще судя по всему для него самое страшное наказание это оказаться в одной камере с его супружницей иркой. Ужас на протяжении 24 часов в сутках.
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а у нас Генпрокурора нет, есть генпрокугор,не легитимный кум-алкаш, которого протащил с нарушением Конституции гарант Конституции Петя офшорный -липецкий, протащил с целью которую понять не сложно--- дурной цепной пес, на кого дон Пэдро покажут на того и картаво гавкает Своїми діями і заявами Генпрокурор санкціонує наступ на незалежність НАБУ, - заява Бюро - Цензор.НЕТ 8382
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Геніальний прокурор , скоїв злочин . А за розголошення даних про агентів , чим піддав загрозі життя їх і їхніх рідних .
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на крысме :
1. Сегодня оккупанты продлили арест до 27 мая 2018 года фигурантам "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" правозащитнику Эмиру-Усеину Куку, Муслиму Алиеву, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову, Рефату Алимову и Арсену Джеппарову. Все политзаключённые находятся в застенках гестапо с 2016 года. Кроме того, всех узников этапируют из Крыма в россию, где 11 декабря в Ростове начнётся судилище. Оккупанты обвиняют крымчан в "террористической деятельности" http://qha.com.ua/ru/obschestvo/yaltinskoe-delo-vseh-figurantov-etapiruyut-v-rf/183442/ (фото и видео).
2. Ватоголовые, ссылаясь на лживые российские ресурсы, пишут: "Есть повышение уровня? «На Украине признали повышение уровня жизни в Крыму после присоединения к россии», - пишет издание Лента". Комментарии: "Можно узнать, в чём?", "Скорее, повышение уровня цен", "Это, наверное, писали те же, что и про 98% ялтинцев, привитых от гриппа!", "П*здеж", "Какое нах*й??? Бюджетникам зарплаты урезали, или мне приснилось? Чинуши лучше стали жить, не спорю. Кто ещё стал???", "Верните Януковича", "Тупой п*здешь", "Первые пару лет после референдума - может быть, а сейчас - нет. Зарплата не должна быть меньше 30 тысяч. Меньше - это уже выживание, а у нас в основном 15-20", "Как по мне, только валюта поменялась. Рубль просто визуально кажется больше, чем гривна. Но если сравнить цены и курс, то так же, как и раньше всё. Только все какие-то злые стали", "Повышение цен и коммунальных платежей", "Что-то как-то не ощущается", "Раньше свобода была, а теперь лицом тыкать стали", "Цифры на купюрах стали больше, это безусловно", "Жить в россии тяжело, это объективная реальность. Лично у меня уровень жизни при Украине был выше", "Налоги стали выше, аренда помещений - тоже, покупательская способность - ниже. Многие, даже крупные предприятия, страдают от стагнации, не хватает денег на оплату сотрудников. Кто-то тут про нытиков и т.д., а реальная ситуация не такая уж и хорошая, и будет ещё хуже" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937632875092078592 (скрин).
3. Запоребриковая ватница выложила в Инстаграме фото о поездке в Севастополь. Её Инстаграм посвящён красоте, но политика ворвалась в комментарии: "Мы тоже общались с людьми из Крыма по поводу присоединения (были в июле 2 недели) - большинство недовольны. В основном по поводу цен и зарплат", "Насчёт дорог - не соглашусь. За последние три года стали заметно хуже, по крайней мере в Севастополе. Чинить их начали только этим летом. А до этого почти ничего не делали. У нас почему-то хорошими дорогами хвастаются те, у кого автомобилей даже нет. А большинство знакомых постоянно правят диски и резину новую покупают, я в том числе", "Я из Донецка. Год жила здесь (в Крыму квартира на ЮБК). Сейчас приезжаю на лето. У всех ответ один: «главное, нет войны». Многие недовольны, особенно частные предприниматели, многие говорят: «поменяли шило на мыло, только теперь денег побольше надо». Довольны однозначно бюджетники. Но а цены. У нас война, и то всё дешевле", "Родилась и живу в Крыму и, поверьте, статистика довольных/недовольных у вас неправильная (имеет ввиду, что недовольных много)", "Однозначно в Крым ехать не стоит, судя по всему. И да, вопрос про Крым и отношение к аннексии поднимать не стоит. Мои родственники с Крыма очень не рады, и их там таких много", "Живу тут (в Крыму) и, как и многие, мягко говоря, не в восторге", "Была в Симферополе в начале августа. Все люди, с которыми разговаривала, негативно отзываются к присоединению Крыма к россии", "Я коренная жительница Севастополя и могу сказать, что люди стали действительно злее. Всё потому, что живут в буквальном смысле от зарплаты до зарплаты. Транспорт при Украине был намного дешевле, чем сейчас. Купить качественные продукты могут единицы. Делайте выводы, господа", "На Камчатке, которую никто не дарил, не присоединял, вообще условия выживания. Автобус - 25 рублей, 92 бензин - около 45 рублей, цены на коммуналку бешеные, мы не получаем миллионы, северные надбавки не компенсируют наши цены, тут ещё и налог на некоторые виды транспорта поднимают в два раза", "А я живу в Севастополе, увы, есть на что пожаловаться" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937310408360292352 (скрин).
4. С утра только и слышно про Украину отовсюду… Ватоголовый отец рассказывал маленькому сыну, как нас "присоединили". В транспорте многие что-то упоминают - санкции, цены, тогдашнюю приветливость. Готовьтесь, предатели, Украина скоро вам в кошмарах сниться будет!
5. Ватоголовые родители отдали на растерзание оккупантам очередную партию детских душ, впихнув своих детей в "Юнармию". Туда же впихнулись и некоторые одебиленные, но уже с осознанием своей одебиленности, студенты некогда престижного симферопольского вуза - ТНУ - теперь КФУ https://ru.krymr.com/a/news/28894295.html
6. Вчера в Симферополе чтили неизвестных дидов, чьи могилы "мирная" смехдержава разбросала по миру. Короче, ростовские могилки № Х российских террористов и наёмников, вернувшихся с "гражданской войны" из Украины, тоже чтили https://twitter.com/KrimRt/status/937345180574846976 (фото).
7. Крым просит Москву построить ему новые электростанции и увеличить мощность существующих. Оказалось, что у нас снова дефицит электроэнергии, а энергомост таки фейк, т.к. Крым напичкан массой других источников энергии, но они очень дорогие и нестабильные https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937612884170936320 (скрин).
8. Понаехавшие строители (судя по дичайшему акающему акценту) газопроводной системы к одной из строящихся ТЭС в Крыму объявили о приостановке работы из-за долгов по зарплате, которую оккупанты не платят им с июня 2017 года https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937646923128999938 (видео).
9. В битве за озеро Донузлав одержана победа: жителей Евпаторийского округа победила компания, добывающая в озере гигантское количество песка ценой гибели всего живого. На публичных слушаниях в минувшую субботу засланные "активисты" проголосовали за продолжение добычи. Ватники, чьи дома начали проседать, пишут путину срочное письмо https://primechaniya.ru/home/news/dekabr_2017/s_donuzlavom_mozhno_nachinat_proshhatsya/
10. Оккупированный Крым не является популярным направлением на новогодние праздники среди россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров россии. Да, было время, когда на Новый год украинцы на своих авто и поездах массово ехали в Крым. А теперь в Крыму сосут лапу и молятся на мост, который ничего в лучшую сторону не изменит http://qha.com.ua/ru/turizm/rossiyane-ne-rvutsya-v-krim-na-novogodnie-prazdniki/183443/
11. Херург (главная мотокосметичка эрэфии) на горе Гасфорта в Севастополе снимает пропагандистскую хрень "Руцкий реактор". Скоро на ватных экранах.
12. Россия сделала оккупированную часть Донбасса НИЩЕЙ и ГОЛОДНОЙ, в то время как ставленник путина Плотницкий стал мультимиллионером, но стрелки переводят исключительно на рыга Ефремова, который находится под следствием, чтобы кремлёвский сцарь оставался по-прежнему святым в глазах ватоголовых. Севастопольские пропагандоны подключились к мочилову террориста Плотницкого, который сбежал в Москву с награбленными миллионами зелени https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937373376741543936 (скрин).
13. Сверх упоротая вата считает, что оккупация Крыма и война на 1/3 части Донбасса, который россия превратила в нищету и разруху, это "соблюдение будапештского меморандума", и сожалеет, что россия "не смогла спасти всю Украину от иностранной интервенции". Как там Киев, Харьков, Одесса, Львов.., завидуете подвалам Донецка? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937636613139714048

P.S. Закончу выпуск словами крымчанина, с которыми нельзя не согласиться: "Каждый народ делает свой выбор - носить цветы палачам или их жертвам. И этот выбор очень многое объясняет"…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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А ведь когда-то Югик-клоун-алкоголик был нормальным человеком.
Во всяком случае - так казалось.
Теперь, за деньги, стал подстилкой кагального Барыги.
Это нужно запомнить.
Этого нельзя прощать.
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гостайну можно доверить кому угодно?
Он дебил?
Посадить и пусть подумает.
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Луцика нужно было снимать с должности генпрокурора уже за то что на свадьбе его сына использовались автомобили генпрокуратуры в частных целях .
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Я смотрю у них там конкуренция огромная. Но тем не менее, никто не позволял Бюро незаконно прослушивать людей
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А ведь давненько мы генпгокугога не меняли. Может, "Рошен" ещё не оскудел кадрами, и Пётр Ляксеич примет меры? Юридическое образование генпрокурору больше не нужно, какая-нибудь укладчица конфет с десятилетним стажем справится не хуже Югика, а платить ей можно поменьше.
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ТОВАРИЩ СААХОВ: Вы понимаете, это очень тяжелая форма заболевания. Надо спасать человека - так стоит вопрос, честное слово, клянусь! Вы понимаете, на почве алкоголизма у него появляются какие-то навязчивые идеи. Какая-то украденная невеста. Он рвется все время кого-то спасать… просто помутнение рассудка, честное слово. ВРАЧ: Ясно, делириум тременс. Белая горячка. ТОВАРИЩ СААХОВ: Да, белый, горячий, совсем белый.
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НАБУ совсем заигрались в свои игры - все пытаются нас с вами убедить в свое правоте и очень большой эффективности, но в реальность - это ведь не так - они только шум поднимают, себя пиарят, а коррупционеры и дальше при власти
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСвоими действиями и заявлениями Генпрокурор санкционирует наступление на независимость НАБУ, - заявление Бюро
 
 
 
 
 
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