 Своими действиями и заявлениями Генпрокурор санкционирует наступление на независимость НАБУ, - заявление Бюро

Отбор штатных работников для выполнения ОРД, так же как и в других подразделений Национального бюро, осуществляется на конкурсной основе, но с учетом требований Закона "О государственной тайне". Базовой основой оперативно-розыскной деятельности является безусловная негласность мероприятий. Достижения их результатов требует обеспечения неразглашения информации о формах и методах их организации и осуществлению, а также личных данных работников и других лиц, готовящихся к привлечению, обеспечивают или участвуют в выполнении соответствующих ОРД. Эти сотрудники могут иметь доступ к информации, составляющей государственную тайну, так же, как и сотрудники подразделений ОРД других правоохранительных органов.
Разглашение личных данных работников и содержания оперативно-розыскных мероприятий не просто вредит негласной деятельности, но и представляет угрозу жизни и здоровью правоохранителей и их близких. Таким образом, разглашая сведения о негласных сотрудников НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием. НАБУ прилагает максимум усилий, чтобы этим действиям была оказана адекватная правовая оценка.
Относительно заявлений Юрия Луценко о якобы использовании агентами НАБУ "контрабандной" и "нелегальной" техники, подчеркиваем, что все технические средства, которые НАБУ использует при осуществлении ОРД, приобретенные официально и находятся на учете, как того требует законодательство. Считаем недопустимой ситуацию, когда Генеральный прокурор сознательно вводит общество в заблуждение, сообщая ложные факты и предлагая "произвольное" трактовки законодательства. Таким образом он фактически дает "зеленый свет" дальнейшей атаке на вновь антикоррупционные органы".
Справочно. В соответствии со статьей 21 Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", работники Национального бюро при исполнении возложенных на них обязанностей являются представителями власти, действуют от имени государства и находятся под его защитой. Никто, за исключением уполномоченных должностных лиц государственных органов в предусмотренных законом случаях, не имеет права вмешиваться в их законную деятельность. В интересах обеспечения личной безопасности работников Национального бюро и членов их семей не допускается разглашение в средствах массовой информации сведений о месте жительства этих лиц. Сведения о прохождении службы сотрудниками Национального бюро предоставляются с разрешения директора Национального бюро или его заместителя.
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1. Сегодня оккупанты продлили арест до 27 мая 2018 года фигурантам "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" правозащитнику Эмиру-Усеину Куку, Муслиму Алиеву, Вадиму Сируку, Энверу Бекирову, Рефату Алимову и Арсену Джеппарову. Все политзаключённые находятся в застенках гестапо с 2016 года. Кроме того, всех узников этапируют из Крыма в россию, где 11 декабря в Ростове начнётся судилище. Оккупанты обвиняют крымчан в "террористической деятельности" http://qha.com.ua/ru/obschestvo/yaltinskoe-delo-vseh-figurantov-etapiruyut-v-rf/183442/ (фото и видео).
2. Ватоголовые, ссылаясь на лживые российские ресурсы, пишут: "Есть повышение уровня? «На Украине признали повышение уровня жизни в Крыму после присоединения к россии», - пишет издание Лента". Комментарии: "Можно узнать, в чём?", "Скорее, повышение уровня цен", "Это, наверное, писали те же, что и про 98% ялтинцев, привитых от гриппа!", "П*здеж", "Какое нах*й??? Бюджетникам зарплаты урезали, или мне приснилось? Чинуши лучше стали жить, не спорю. Кто ещё стал???", "Верните Януковича", "Тупой п*здешь", "Первые пару лет после референдума - может быть, а сейчас - нет. Зарплата не должна быть меньше 30 тысяч. Меньше - это уже выживание, а у нас в основном 15-20", "Как по мне, только валюта поменялась. Рубль просто визуально кажется больше, чем гривна. Но если сравнить цены и курс, то так же, как и раньше всё. Только все какие-то злые стали", "Повышение цен и коммунальных платежей", "Что-то как-то не ощущается", "Раньше свобода была, а теперь лицом тыкать стали", "Цифры на купюрах стали больше, это безусловно", "Жить в россии тяжело, это объективная реальность. Лично у меня уровень жизни при Украине был выше", "Налоги стали выше, аренда помещений - тоже, покупательская способность - ниже. Многие, даже крупные предприятия, страдают от стагнации, не хватает денег на оплату сотрудников. Кто-то тут про нытиков и т.д., а реальная ситуация не такая уж и хорошая, и будет ещё хуже" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937632875092078592 (скрин).
3. Запоребриковая ватница выложила в Инстаграме фото о поездке в Севастополь. Её Инстаграм посвящён красоте, но политика ворвалась в комментарии: "Мы тоже общались с людьми из Крыма по поводу присоединения (были в июле 2 недели) - большинство недовольны. В основном по поводу цен и зарплат", "Насчёт дорог - не соглашусь. За последние три года стали заметно хуже, по крайней мере в Севастополе. Чинить их начали только этим летом. А до этого почти ничего не делали. У нас почему-то хорошими дорогами хвастаются те, у кого автомобилей даже нет. А большинство знакомых постоянно правят диски и резину новую покупают, я в том числе", "Я из Донецка. Год жила здесь (в Крыму квартира на ЮБК). Сейчас приезжаю на лето. У всех ответ один: «главное, нет войны». Многие недовольны, особенно частные предприниматели, многие говорят: «поменяли шило на мыло, только теперь денег побольше надо». Довольны однозначно бюджетники. Но а цены. У нас война, и то всё дешевле", "Родилась и живу в Крыму и, поверьте, статистика довольных/недовольных у вас неправильная (имеет ввиду, что недовольных много)", "Однозначно в Крым ехать не стоит, судя по всему. И да, вопрос про Крым и отношение к аннексии поднимать не стоит. Мои родственники с Крыма очень не рады, и их там таких много", "Живу тут (в Крыму) и, как и многие, мягко говоря, не в восторге", "Была в Симферополе в начале августа. Все люди, с которыми разговаривала, негативно отзываются к присоединению Крыма к россии", "Я коренная жительница Севастополя и могу сказать, что люди стали действительно злее. Всё потому, что живут в буквальном смысле от зарплаты до зарплаты. Транспорт при Украине был намного дешевле, чем сейчас. Купить качественные продукты могут единицы. Делайте выводы, господа", "На Камчатке, которую никто не дарил, не присоединял, вообще условия выживания. Автобус - 25 рублей, 92 бензин - около 45 рублей, цены на коммуналку бешеные, мы не получаем миллионы, северные надбавки не компенсируют наши цены, тут ещё и налог на некоторые виды транспорта поднимают в два раза", "А я живу в Севастополе, увы, есть на что пожаловаться" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937310408360292352 (скрин).
4. С утра только и слышно про Украину отовсюду… Ватоголовый отец рассказывал маленькому сыну, как нас "присоединили". В транспорте многие что-то упоминают - санкции, цены, тогдашнюю приветливость. Готовьтесь, предатели, Украина скоро вам в кошмарах сниться будет!
5. Ватоголовые родители отдали на растерзание оккупантам очередную партию детских душ, впихнув своих детей в "Юнармию". Туда же впихнулись и некоторые одебиленные, но уже с осознанием своей одебиленности, студенты некогда престижного симферопольского вуза - ТНУ - теперь КФУ https://ru.krymr.com/a/news/28894295.html
6. Вчера в Симферополе чтили неизвестных дидов, чьи могилы "мирная" смехдержава разбросала по миру. Короче, ростовские могилки № Х российских террористов и наёмников, вернувшихся с "гражданской войны" из Украины, тоже чтили https://twitter.com/KrimRt/status/937345180574846976 (фото).
7. Крым просит Москву построить ему новые электростанции и увеличить мощность существующих. Оказалось, что у нас снова дефицит электроэнергии, а энергомост таки фейк, т.к. Крым напичкан массой других источников энергии, но они очень дорогие и нестабильные https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937612884170936320 (скрин).
8. Понаехавшие строители (судя по дичайшему акающему акценту) газопроводной системы к одной из строящихся ТЭС в Крыму объявили о приостановке работы из-за долгов по зарплате, которую оккупанты не платят им с июня 2017 года https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937646923128999938 (видео).
9. В битве за озеро Донузлав одержана победа: жителей Евпаторийского округа победила компания, добывающая в озере гигантское количество песка ценой гибели всего живого. На публичных слушаниях в минувшую субботу засланные "активисты" проголосовали за продолжение добычи. Ватники, чьи дома начали проседать, пишут путину срочное письмо https://primechaniya.ru/home/news/dekabr_2017/s_donuzlavom_mozhno_nachinat_proshhatsya/
10. Оккупированный Крым не является популярным направлением на новогодние праздники среди россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров россии. Да, было время, когда на Новый год украинцы на своих авто и поездах массово ехали в Крым. А теперь в Крыму сосут лапу и молятся на мост, который ничего в лучшую сторону не изменит http://qha.com.ua/ru/turizm/rossiyane-ne-rvutsya-v-krim-na-novogodnie-prazdniki/183443/
11. Херург (главная мотокосметичка эрэфии) на горе Гасфорта в Севастополе снимает пропагандистскую хрень "Руцкий реактор". Скоро на ватных экранах.
12. Россия сделала оккупированную часть Донбасса НИЩЕЙ и ГОЛОДНОЙ, в то время как ставленник путина Плотницкий стал мультимиллионером, но стрелки переводят исключительно на рыга Ефремова, который находится под следствием, чтобы кремлёвский сцарь оставался по-прежнему святым в глазах ватоголовых. Севастопольские пропагандоны подключились к мочилову террориста Плотницкого, который сбежал в Москву с награбленными миллионами зелени https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937373376741543936 (скрин).
13. Сверх упоротая вата считает, что оккупация Крыма и война на 1/3 части Донбасса, который россия превратила в нищету и разруху, это "соблюдение будапештского меморандума", и сожалеет, что россия "не смогла спасти всю Украину от иностранной интервенции". Как там Киев, Харьков, Одесса, Львов.., завидуете подвалам Донецка? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/937636613139714048
P.S. Закончу выпуск словами крымчанина, с которыми нельзя не согласиться: "Каждый народ делает свой выбор - носить цветы палачам или их жертвам. И этот выбор очень многое объясняет"…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Во всяком случае - так казалось.
Теперь, за деньги, стал подстилкой кагального Барыги.
Это нужно запомнить.
Этого нельзя прощать.
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Он дебил?
Посадить и пусть подумает.
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