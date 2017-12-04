 Своими действиями и заявлениями Генпрокурор санкционирует наступление на независимость НАБУ, - заявление Бюро

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении НАБУ.

В информации отмечается: " Поскольку господин Луценко, судя по его заявлениям, не в полной мере знаком с базовыми правовыми принципами проведения оперативно-розыскных действий, информируем, что в оперативно-розыскной деятельности НАБУ руководствуется требованиями Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Закона "Об оперативно-розыскной деятельности ". В частности, согласно ст. 8 последнего, для выполнения задач в рамках ОРД могут привлекаться гласные и негласные штатные и внештатные работники.

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Отбор штатных работников для выполнения ОРД, так же как и в других подразделений Национального бюро, осуществляется на конкурсной основе, но с учетом требований Закона "О государственной тайне". Базовой основой оперативно-розыскной деятельности является безусловная негласность мероприятий. Достижения их результатов требует обеспечения неразглашения информации о формах и методах их организации и осуществлению, а также личных данных работников и других лиц, готовящихся к привлечению, обеспечивают или участвуют в выполнении соответствующих ОРД. Эти сотрудники могут иметь доступ к информации, составляющей государственную тайну, так же, как и сотрудники подразделений ОРД других правоохранительных органов.

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Разглашение личных данных работников и содержания оперативно-розыскных мероприятий не просто вредит негласной деятельности, но и представляет угрозу жизни и здоровью правоохранителей и их близких. Таким образом, разглашая сведения о негласных сотрудников НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием. НАБУ прилагает максимум усилий, чтобы этим действиям была оказана адекватная правовая оценка.

Относительно заявлений Юрия Луценко о якобы использовании агентами НАБУ "контрабандной" и "нелегальной" техники, подчеркиваем, что все технические средства, которые НАБУ использует при осуществлении ОРД, приобретенные официально и находятся на учете, как того требует законодательство. Считаем недопустимой ситуацию, когда Генеральный прокурор сознательно вводит общество в заблуждение, сообщая ложные факты и предлагая "произвольное" трактовки законодательства. Таким образом он фактически дает "зеленый свет" дальнейшей атаке на вновь антикоррупционные органы".

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Справочно. В соответствии со статьей 21 Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", работники Национального бюро при исполнении возложенных на них обязанностей являются представителями власти, действуют от имени государства и находятся под его защитой. Никто, за исключением уполномоченных должностных лиц государственных органов в предусмотренных законом случаях, не имеет права вмешиваться в их законную деятельность. В интересах обеспечения личной безопасности работников Национального бюро и членов их семей не допускается разглашение в средствах массовой информации сведений о месте жительства этих лиц. Сведения о прохождении службы сотрудниками Национального бюро предоставляются с разрешения директора Национального бюро или его заместителя.

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29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.



НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.



А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.