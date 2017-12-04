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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:НАТО (5475) членство в НАТО (157) Столтенберг (485)

 Украине самой решать, становиться ли ей снова страной-претендентом и подавать ли заявку на членство в НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО отмечает, что на нынешнем этапе важным является то, что Украина сосредоточена на реформах своей системы безопасности и обороны.

Украина сама должна определиться, подавать ли ей заявку на присоединение к НАТО и каким способом ей определяться с курсом на евроатлантическую интеграцию, заявил руководитель НАТО Йенс Столтенберг накануне встреч в брюссельской штаб-квартире глав внешнеполитических ведомств государств альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Политика "открытых дверей" НАТО будет одним из пунктов повестки дня этих министерских встреч.

"Украине самой решать, становиться ли ей снова страной-претендентом и подавать ли ей заявку на присоединение к НАТО. Также ей решать, проводить ли по этому поводу референдум или определяться каким-то другим путем. Это национальное решение", – заявил глава Североатлантического альянса.

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Вместе с тем, должно ли НАТО продолжать расширяться или принимать в свой состав новых членов, решают не только страны-претенденты на вступление, но и 29 государств-союзников, пояснил Столтенберг, добавляя, что это решение принимается консенсусом, а факт нынешнего присоединение Черногории свидетельствует о том, что двери организации остаются открытыми.

Генеральный секретарь НАТО отмечает, что на нынешнем этапе важным является то, что Украина сосредоточена на реформах своей системы безопасности и обороны.

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"Важно то, что Украина сейчас сосредоточена на реформах. И независимо от вопроса членства, реформы украинских оборонных и безопасностных учреждений, модернизация Вооруженных сил, все практическое сотрудничество с НАТО и ее государствами-союзниками являются важными. Это укрепит Украину, сделает ее более выносливой, а это в свою очередь будет значительным достижением и в смысле членства", – заявил Йенс Столтенберг.

"Наше партнерство крепкое, и мы, союзники по НАТО, предоставляем Украине поддержку во многих сферах", - заверил Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/n3037313
 
 
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    Дайте сказать Яйценюку, Йуле, Шлюшко, Ляксеичу - истинно украинские патриоты
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    Кацап, по совместительству рошеновский гавноед, истинный пэдриот Украины?
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    Не хотят брать в НАТО всю Украину?
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    Прекрасный образчик пустой болтовни. Говорить долго и при этом ничего не сказать - это искусство. А общий смысл: вы ребята украинцы такие симпатяжки, но реформы, референдумы - это ваше личное дело, поэтому вы панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь.
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    Они далеко не дурак , и говорит то , что есть . А есть то , что украинской власти не нужно ни НАТО и ЕС , грабить народ тогда будет не возможно , а народу как-то по барабану и НАТО и ЕС .
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    "...народу как-то по барабану и НАТО и ЕС"
    Не скажи, не скажи...

    с ЕС нужен безвиз - больше свободы. А так - пусть гейРопейцы сами в жопу целуют арабов с неграми.

    А НАТО нужно обязательно - НАТО требует судебную систему (правовое государство) и уровень жизни населения. НАТО не даст жизни гыдоте у власти...
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    пока порошенко с сынками подают заявки на новые футболки "расея",
    и мутятся по схеме роттердам плюс ....
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    становиться ли ей снова страной-претендентом
    Україні самій вирішувати, чи ставати їй знову країною-претендентом і подавати заявку на членство в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 832
    Т.е. была претендентом, а сейчас отказалась?
    .
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    "...становиться ли ей снова страной-претендентом и подавать ли ей заявку" - Т.е. из это следует, что наши власти втихомолку уже успели отказаться от присоединения к альянсу. Только на публику мы слышем: бла-бла, "стремимся в НАТО" - чисто внутренний ппродукт для лохтората.
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    Там где танки НАТО
    Там живут богато.
    Там, где танки ваты,
    Там пылают хаты.нужны ли другие аргументы?
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    Нет не надо. Всё ясно. На эту тему есть ещё один стишок - Кто писал на заборе - не знаю, а я дурак читаю.
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине самой решать, становиться ли ей снова страной-претендентом и подавать ли заявку на членство в НАТО, - Столтенберг
     
     
     
     
     
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