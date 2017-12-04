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 Политика Украины
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 Украина занимает 1-е место в мире по количеству погибших из-за взрывов мин, - координатор ООН Уокер

Украина занимает первое место в мире по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщил на пресс-конференции Гуманитарный координатор системы Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине Нил Уокер.

"Украина занимает третье место в мире по загрязненности территорий минами и первое место - по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин", - сказал он.

В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что из-за непрекращающихся обстрелов очистка территории в Луганской и Донецкой областях от взрывоопасных предметов крайне усложнена.

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Источник: https://censor.net.ua/n3037294
 
 
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    Ми ще багато в чому на першому місці.
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    "Україна на першому місці!" -
    Написати хтів Порох на пісьці,
    Та лиш зміг написать "Украї...", -
    Бо обрізали зайве свої.


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    Що вони мінометні міни теж порахували? А взагалі маячня нехай порахують скільки загиблих наприклад у Афгані чи Сомалі, це некоректно взагалі.
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    До речі, це багато про що говорить.

    Україна ще в 90-х підписала конвенцію про заборону протипіхотних мін. І не просто підписала, а знищила свій арсенал мін. На це нам ООН і США гроші виділили і проконтролювали, щоб міни дійсно знищили, а не гроші розікрали.

    В Україні не лишилось протипіхотних мін на складах.

    А от Росія цю конвенцію так і не підписала...
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    А Россия поставляет мины в ОРДЛО как гуманитарную помощь...
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    і до речі це 100% доказ проти неї, бо тут уже неможливо сказати, що міни забрали в української армії. Їх у нас нема.
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    Здесь уже мы не виноваты,а как говорится по воле судьбы.
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    ну кацапы на нас мин не пожалели ... как и танков , градов или буков ...
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    Ну а на каком же месте афганистан, сирия, ирак, ?
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    Ну видать мы уже их обогнали,хорошо хоть не на долго бы.
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    Ну хоть в чем то мы лидируем. Где там медальный гавнокомандующий, давай медали раздавай за первое место.
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина занимает 1-е место в мире по количеству погибших из-за взрывов мин, - координатор ООН Уокер
     
     
     
     
     
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