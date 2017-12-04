 Украина занимает 1-е место в мире по количеству погибших из-за взрывов мин, - координатор ООН Уокер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщил на пресс-конференции Гуманитарный координатор системы Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине Нил Уокер.

"Украина занимает третье место в мире по загрязненности территорий минами и первое место - по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин", - сказал он.

В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что из-за непрекращающихся обстрелов очистка территории в Луганской и Донецкой областях от взрывоопасных предметов крайне усложнена.

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