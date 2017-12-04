 Украина занимает 1-е место в мире по количеству погибших из-за взрывов мин, - координатор ООН Уокер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщил на пресс-конференции Гуманитарный координатор системы Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине Нил Уокер.
"Украина занимает третье место в мире по загрязненности территорий минами и первое место - по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин", - сказал он.
В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что из-за непрекращающихся обстрелов очистка территории в Луганской и Донецкой областях от взрывоопасных предметов крайне усложнена.
Ответить
Написати хтів Порох на пісьці,
Та лиш зміг написать "Украї...", -
Бо обрізали зайве свої.
Ответить
Ответить
Україна ще в 90-х підписала конвенцію про заборону протипіхотних мін. І не просто підписала, а знищила свій арсенал мін. На це нам ООН і США гроші виділили і проконтролювали, щоб міни дійсно знищили, а не гроші розікрали.
В Україні не лишилось протипіхотних мін на складах.
А от Росія цю конвенцію так і не підписала...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить