 БПП поддержит законопроект по Донбассу во втором чтении, - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов на брифинге в понедельник в Киеве.
"Сейчас этот законопроект передан представителям всех фракций и групп, народным депутатам. Как мы выяснили во время согласительного совета, не все его получили или посмотрели. Мы хотим, чтобы все детально ознакомились, чтобы законопроект получил как можно большую поддержку в зале", - сказал он.
По словам главы фракции, БПП будет голосовать за данный проект закона во втором чтении.
На уточняющий вопрос, устраивает ли фракцию редакция документа ко второму чтению, Герасимов констатировал: "На данный момент - да. Кроме этого, единственное, что на фракции мы эту окончательную редакцию не обсуждали. И сделаем это в ближайшее время".
Вместе с тем глава фракции "Самопомич" Олег Березюк опроверг слова Герасимова, что не все фракции ознакомились с законопроектом.
"Это фейковая новость руководителя фракции (БПП. - Ред.). Все фракции очень хорошо ознакомились, имеют к нему свои предложения и претензии и ожидают во вторник в сессионном зале", - сказал он.
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Какая поддержка, если не обсуждали редакцию документа? Может там и про Крым не прописали...
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была сверху вказівка - поддержать!
а вот то, что он "спалился" своим высказыванием - не могу понять почему?
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Ночью захожу на цензор, поражен куча россиянц с антиукраиских комментариями.
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,понимаешь они выиграли войну у нас и их депутаты принимают нужные ИМ законы.
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Таки все продається, і не треба ля-ля, пане Бутусов.
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