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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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Все про:ВР (21227) законопроект (1802) Донбасс (14300) Блок Петра Порошенко (1442) Герасимов (85)

 БПП поддержит законопроект по Донбассу во втором чтении, - Герасимов

Законопроект по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей (№7163) передан представителям всех фракция для ознакомления.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов на брифинге в понедельник в Киеве.

"Сейчас этот законопроект передан представителям всех фракций и групп, народным депутатам. Как мы выяснили во время согласительного совета, не все его получили или посмотрели. Мы хотим, чтобы все детально ознакомились, чтобы законопроект получил как можно большую поддержку в зале", - сказал он.

По словам главы фракции, БПП будет голосовать за данный проект закона во втором чтении.

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На уточняющий вопрос, устраивает ли фракцию редакция документа ко второму чтению, Герасимов констатировал: "На данный момент - да. Кроме этого, единственное, что на фракции мы эту окончательную редакцию не обсуждали. И сделаем это в ближайшее время".

Вместе с тем глава фракции "Самопомич" Олег Березюк опроверг слова Герасимова, что не все фракции ознакомились с законопроектом.

"Это фейковая новость руководителя фракции (БПП. - Ред.). Все фракции очень хорошо ознакомились, имеют к нему свои предложения и претензии и ожидают во вторник в сессионном зале", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3037279
 
 
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    Бесполезно, теперь тут всюду тлен и пустота....
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    На уточняющий вопрос, устраивает ли фракцию редакция документа ко второму чтению, Герасимов констатировал: "На данный момент - да. Кроме этого, единственное, что на фракции мы эту окончательную редакцию не обсуждали. И сделаем это в ближайшее время" Источник: https://censor.net.ua/n3037279--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Какая поддержка, если не обсуждали редакцию документа? Может там и про Крым не прописали...
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    россия - агрессор:Крым - это Украина: в россии четко объяснили неправоту кремля
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    это не столь важно...
    была сверху вказівка - поддержать!
    а вот то, что он "спалился" своим высказыванием - не могу понять почему?
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    по наглой глупости... можно и так сказать...
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    А бюджет страны вам роздан для ознакомления??? Или как обычно по строму сценарию под ёлочку и сами не знаете,за что голосуете.
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    Бутусов, что это за шабаш россиянский тут ночью происходит?
    Ночью захожу на цензор, поражен куча россиянц с антиукраиских комментариями.
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    и это вы еще культурно выразились...
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    Зрада,Кондитер сдал Путлеру Сракашвильцев до самого Львова... БПП поддержит законопроект по Донбассу во втором чтении, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9320
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    Проект Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях
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    Хакерская атака на Цензор была кремлевские шакалы не унимаются
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    Жоден законопроект з 2014 року ще нічого Україні корисного не дав. Це як авто не їде, а воно біга навколо - то там підфарбує, то скло протре - і кричить, що ремонтує (реформує). Ганьба.
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    Законопроекти Україні і українцям нічого не дали , зате Орду-Московію підтримали . Одне фінансування аборигенами (нами) ордло , чого варте .
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    Кондитер агент ЦРУ и Госдепа сдался РАБссии БПП поддержит законопроект по Донбассу во втором чтении, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8825
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    Нужно поддержать БПП! Это самая реалистичная позиция! Тем более возражений на форуме, судя по анти-лайкам- нет и быть не может! Мы- за мир любой ценой!
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    Тогда проще всего капитулировать.Только что потом будет-может гораздо хуже,чем сейчас.
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    Кажеш деокупація, а з цими ушльопками що робити?

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    так тож тамжынашилюди - онижыдети.
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    платить социалку, отстраивать детские площадки и новые школы, ну и все что животные пожелают
    ,понимаешь они выиграли войну у нас и их депутаты принимают нужные ИМ законы.
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    Да кто и сомневаается. Хуйло Барыгу поторапливает.
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    А чому "Цензор" соромиться дати відповідь на запитання багатьох дописувачів, а саме - куди ділося "Підтримую" чи "не підтримую"???
    Таки все продається, і не треба ля-ля, пане Бутусов.
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    Мы хотим, чтобы все детально ознакомились, чтобы законопроект получил как можно большую поддержку в зале" ---должна быть поддержка на Майдане.в зале ВЗрады поддержка зеленью от куйла-обеспеченна...
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    Их уже купили с потрохами Этот закон иудушки замылят Рашистскому олигархату он не нужен
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    Відчуваю, треба всім запасатися шинами, "коктейлями", і особливо тим, що українці накупували в "воєнторзі". Часи настають гарячі. І мабуть тими "Ганьба !" та "Геть !" не обійдеться...
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБПП поддержит законопроект по Донбассу во втором чтении, - Герасимов
     
     
     
     
     
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