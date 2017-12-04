 БПП поддержит законопроект по Донбассу во втором чтении, - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов на брифинге в понедельник в Киеве.

"Сейчас этот законопроект передан представителям всех фракций и групп, народным депутатам. Как мы выяснили во время согласительного совета, не все его получили или посмотрели. Мы хотим, чтобы все детально ознакомились, чтобы законопроект получил как можно большую поддержку в зале", - сказал он.

По словам главы фракции, БПП будет голосовать за данный проект закона во втором чтении.

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На уточняющий вопрос, устраивает ли фракцию редакция документа ко второму чтению, Герасимов констатировал: "На данный момент - да. Кроме этого, единственное, что на фракции мы эту окончательную редакцию не обсуждали. И сделаем это в ближайшее время".

Вместе с тем глава фракции "Самопомич" Олег Березюк опроверг слова Герасимова, что не все фракции ознакомились с законопроектом.

"Это фейковая новость руководителя фракции (БПП. - Ред.). Все фракции очень хорошо ознакомились, имеют к нему свои предложения и претензии и ожидают во вторник в сессионном зале", - сказал он.