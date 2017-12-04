 Суд над Януковичем: в дело вошел новый адвокат Игорь Ляшенко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию этого процесса.

14:19 Адвокат Ляшенко заявляет, что сторона обвинения должна была направить по адресу Януковича в Ростове письмо с разъяснением его прав на суд присяжных. В противном случае это может стать основанием для оспаривания пригвоора в ЕСПЧ.

Прокурор Кравечнко говорит, что сторона обвинения выполнила все требования.

"Все официальные докмуенты вручаются адвокатам, а потом обвиняемым. Суд разъяснил все права обвиняемого, но сторона защиты и сам обвиняемый не воспользовались этим правом", - сказал он.

Ляшенко настаивает, что нет доказательств того, что именно Янукович лично ознакомился с этими правами.

14:17 Перерыв окончен.

14:08 Судья просит прокуроров заранее предупреждать, какие доказательства будут исследовать и кого допрашивать.

Также адвокат Ляшенко просит технический перерыв для того, чтобы подключить ноутбук - говорит, что нет удлинителя.

Объявляется перерыв на 5 минут.

14:03 Адвокат Ляшенко заявляет, что ознакомился с материалами дела, но процедуру ещё не окончил. Он просит прокуроров предоставить порядок рассмотрения доказательств.

14:01 В зале уже присутствует новый защитник Януковича Игорь Ляшенко. Зашли судьи Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов.

Напомним, что на предыдущем заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".



Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.



Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: " Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину ".



21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.