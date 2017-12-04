 На суде о госизмене Януковича слушали Путина и смотрели роспропаганду. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию этого процесса.

17:50 По окончанию заседания прокуроры Крым и Кравченко вышли к прессе.

Прокурор Крым заявил, что доказательства, которые сегодня исследовали, являются допустимыми.

Также они сообщили, что сторона обвинения хочет допросить не менее 130 свидетелей, включая Секретаря СНБО Турчинова.

Полный список будет предоставлен на ближайших заседаниях, добавили прокуроры.

Также стало известно, что к допросу свидетелей планируют перейти 11 декабря.

17:30 Далее рассматривают доказательства-подозрения ряду российских военных.

Часть дел уже слушается в украинских судах, говорит прокурор.

Обвинение просит исследовать подозрение министру обороны РФ Шойгу.

Адвокат говорит, что прокуроры не предоставляют доказательств вины этого человека, и что нет приговора суда, а значит это доказательство не является допустимым.

Прокуроры уточняют, что дело по Шойгу ещё расследуется и не передано в суд, потому что ему ещё инкриминируют войну на Донбассе.

Адвокат обращает внимание, что нет доказательств вины, нет приговора и нет в подозрении фамилии Януковича.

"Это попытка ввести суд в заблуждение", - говорит Ляшенко.

Обвинение просит перейти к следующему этапу - материалам украинского МИДа.

Судья предлагает начать рассматривать их уже на следующем заседании.

Следующие заседания назначены на 14:00 6 декабря и 10:00 7 декабря.

17:13 Судьи вернулись в зал.

Рассматривают результаты судебно-экономической экспертизы (эксперт Переймивовк) того, какой материальный ущерб нанесен государству Украина в результате оккупации Крыма.

Размер ущерба в связи с аннексией и оккупации АРК и Севастополя, по выводам эксперта, составил больше 1 триллиона гривен.

16:52 В перерыве адвокат заявил журналистам, что ещё не встречался с подзащитным, и что он расценивает доказательства обвинения как недопустимые.

Ляшенко утверждает, что и не связывался никак с Януковичем.

Однако подтверждает, что поддерживает связь с адвокатами беглого экс-президента, которые изначально представляли его позицию в суде - фирмой "Аверлекс".

16:48 Судья Девятко говорит, что если у адвоката есть сомнение, что на видео Путин, Шойгу и Витко, то он может ходатайствовать об экспертизе.

Судьи заявляют, что решат в совещательной комнате, допустимы ли эти доказательства.

Объявлен 15-минутный перерыв.

16:45 Прокурор Крым: "Представители российской власти, которых мы слышали, имеют непосредственное отношение к ведению агрессивной войны".

Адвокат заявляет, что видео является недопустимым доказательством, так как скачано в интернете и не ясно, что за личности на данном видео.

"Особа, похожая на Путина, утверждает, что захват Верховного Совета АРК проходил 27 февраля, и это не имеет никакого отношения к моему подзащитному. И особа, похожая на Путина утверждает, что ему звонил мой подзащитный. Этого не было. Есть тому доказательства. И особа, похожая на Путина, подтверждает, что моему подхащитному угрожали", - говорит Ляшенко.

16:38 Просмотр фрагментов из фильма "Крым. Путь на родину" окончен. Перешли к рассмотрению выводов семантико-лингивстического эксперта.

Эксперт изучал наличие в высказываниях Путина, Шойгу и Витко намерений о захвате части Украины, ведение агрессивной войны.

В выводах эксперта говорится, что в высказываниях была агрессия, дискредитационные заявления и так далее.

16:15 Путин рассказывает, как украинские военные переходили на сторону России и говорит, что нужно было разоружить 20 тысяч военных, что он и поручил Минобороны РФ.

"Под видом усиления наших подразделений в Крыму туда перебросили спецподразделения разведки и морскую пехоту", - говорит Путин.

Он также рассказывает, как вербовали украинских военнослужащих: российские военные требовали переходить на сторону РФ и мотивировали обещаниями.

16:04 Далее исследуются фрагменты, на которых рассказывается, как Россия стягивала вооружение и что береговой комплекс "Бастион" был отправлен на полуостров по личному приказу Путина.

На 1:29:11 президент РФ говорит, что был готов привести в боевую готовность ядерные боеголовки.

15:52 Следует ряд перемоток на определенные фрагменты фильма, в которых Путин говорит, что "Крым ассоциируется с героическими страницами нашей истории", а также, что "сразу подумал о присоединении Крыма и поручил провести закрытый опрос о настроениях среди крымчан".

Он сообщает, сколько тысяч российских военных стояло в Крыму, а также что специально был увеличен контингент, и что российский спецназ взял под контроль Совмин и Верховный совет АРК.

На одном из фрагментов министр обороны Шойгу рассказывает, как брались под контроль административные здания в Крыму.

На 13 минуте второго часа Путин говорит, что все получилось, потому что операцией занимался он лично.

15:45 Далее прокурор просит включить фрагмент с 20 минуты 55 секунды, в котором рассказывают о событиях в оккупированном Крыму.

В данном фрагменте президент РФ утверждает, что не знает Аксенова.

15:38 Прокурор Кравченко просит включить новый фрагмент из данного фильма.

В данном фрагменте рассказывается видение событий 21 февраля и дальнейших дней глазами Кремля.

Показывают Януковича, который называется себя легитимным, а события в Киеве государственным переворотом.

Путин рассказывает, что на Януковича и на бывшего генпрокурора Пшонку покушались, а российские спецслужбы его спасли.

15:29 Следующее доказательство прокуроров - фрагмент из фильма "Крым. Путь на родину".

В исследуемом фрагменте Путин рассказывает, как проводили "спецоперацию по спасению Януковича", и что он лично руководил этой спецоперацией.

Он говорит, что тогда решил оккупировать Крым.

15:28 Прокурор обращает внимание, что теперь хотят посмотреть видео о том, как потом изменилась риторика Путина. А также выводы экспертов о его словах.

Он также подчеркивает, что в своём выступлении Путин дважды заявил, что у него есть обращение от украинского президента.

Адвокат Ляшенко говорит, что у суда нет доказательств, что на видео именно Путин, что не проведены экспертизы, а видео просто скачано с интернета.

Судья говорит: "Если у вас сомнения, что на этом видео Путин, то можем провести экспертизу".

Хотелось бы и допросить, отмечает защитник.

Судья Девятко: "Думаю, что с этим могут быть проблемы. Но вы можете ходатайствовать о проведении экспертизы".

Адвокат говорит, что пока не подает такое ходатайство, но оставляет за собой такое право.

15:24 Судьи слушают выступление Путина.

Российский президент далее говорит:

"Кстати говоря, примерно вот то самое, о чём я говорю сейчас, об этом единстве, происходит и в Крыму. Ведь обратите внимание, слава богу, там нет ни одного выстрела и нет ни одной жертвы, кроме давки на площади, которая случилась там неделю назад, по‑моему. А ведь что там происходило? Люди приходили, блокировали вооружённые подразделения, подразделения вооружённых сил и договаривались с ними о том, что они должны подчиниться требованиям и воле народа, проживающего на этой территории. Не было ни одного боестолкновения, ни разу никто не стрелял, нет ни одного выстрела.

Таким образом, напряжённая ситуация в Крыму, связанная с возможным применением Вооружённых Сил, она просто была исчерпана, в этом не было никакой необходимости. Единственно, какая необходимость была и что мы делали, мы усилили охрану наших военных объектов, потому что они всё время получали угрозы, и мы видели, что в Крым подтягиваются уже боевички из националистических организаций. Мы это сделали, и сделали правильно и своевременно. Поэтому исхожу из того, что нам и в восточной Украине ничего подобного делать не придётся".

Прокурор на этих словах останавливает и просит включить следующий фрагмент - диалог с журналистом "Блумберга".

Вопрос: Владимир Владимирович, можно уточнить? Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму, – в форме, очень похожей на российскую военную форму. Это были российские солдаты, это были российские военные?

В.Путин: А Вы посмотрите на постсоветское пространство. Там полно формы, которая похожа на форму… Пойдите в магазин у нас, и вы купите там любую форму.

Вопрос: Но это были российские солдаты или нет?

В.Путин: Это были местные силы самообороны.

Вопрос: Настолько хорошо подготовленные? Просто если мы сравниваем с силами самообороны в Киеве…

В.Путин: Дорогой мой коллега, посмотрите, как хорошо были подготовлены люди, которые орудовали в Киеве. Их, как известно, готовили на соответствующих базах на сопредельных территориях: в Литве, Польше, и в самой Украине тоже. Готовили инструкторы, готовили в течение длительного времени. Они уже разбиты на десятки, на сотни, действуют организованно, с хорошими системами связи. Всё функционирует как часы. Вы видели, как они работают? Абсолютно профессионально, как спецназ. Почему вы думаете, что в Крыму должно быть хуже?

Вопрос: Можно тогда уточнить вопрос? Принимали ли мы участие в подготовке сил самообороны Крыма?

В.Путин: Нет, не принимали.

Вопрос: А как Вы представляете себе будущее Крыма? И рассматривается ли вариант его присоединения к России?

В.Путин: Нет, не рассматривается.

15:11 Прокурор Кравченко просит ещё раз исследовать интервью Путина от 4 марта 2014 года.

В частности Путин в этом выступление говорит:

"Что может послужить поводом для использования Вооружённых Сил? Это, конечно, крайний случай, просто крайний.

Во‑первых, о легитимности. Как вы знаете, у нас есть прямое обращение действующего и легитимного, как я уже сказал, президента Украины Януковича об использовании Вооружённых Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины.

Что нас беспокоит больше всего? Мы видим разгул неонацистов, националистов, антисемитов, который сейчас происходит в некоторых частях Украины, и в том числе в Киеве. Вы‑то, представители средств массовой информации, видели наверняка, как одного из действующих губернаторов цепями, наручниками на площади приковали к каким‑то там сооружениям, зимой, в холодное время, обливали водой. После этого, кстати говоря, его заточили в подвал и там ещё подвергали пыткам. Это что такое? Это что – демократия? Это такое проявление демократии? Кстати говоря, он назначен был совсем недавно, в декабре, по‑моему. Даже если предположить, что все власти там коррумпированы, я думаю, что он даже украсть‑то ничего не успел.

А когда захватили здание Партии регионов? Вы знаете, что там произошло? Там вообще никого не было из партии‑то. Вышли два-три сотрудника, технический персонал, один инженер и сказал нападавшим: "Ребята, нас отпустите, женщин пропустите, пожалуйста. Я – инженер, я вообще не имею даже к политике никакого отношения". Его тут же на глазах толпы пристрелили. Второго такого же человека из технического персонала загнали в подвал и закидали бутылками с "коктейлем Молотова" и сожгли заживо. Это тоже проявление демократии?

И вот когда мы это видим, мы тогда понимаем, что беспокоит граждан Украины – и русских, и украинцев, вообще русскоязычное население, проживающее в восточных и в южных регионах Украины. Что их беспокоит? Их беспокоит вот такой беспредел. И если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно. Это крайняя мера."

15:10 Исследуют еще одно доказательство - копию сообщения о подозрении Сергею Аксенову.

Адвокат подчеркивает, что в этом документе нет доказательств вины Аксенова и нет информации о том, на какой стадии дело.

Прокурор Крым говорит, что не знает, на какой стадии дело.

Судья просит прокуроров выяснить.

15:06 Адвокат говорит, что это документ и не является доказательством. Он подчеркивает, что следователи скачали его в интернете, а не истребовали официально копию.

Прокурор Крым заявляет, что КПК не обязывает их истребовать каким-то образом определённым документы.

"Таким образом, по вашей логике, нам нужно у Верховной Рады каждый закон из Уголовного Кодекса просить!" - говорит Крым адвокату.

Адвокат настаивает, что нет доказательств того, что указ оригинальный.

Судья говорит, что можно будет выяснить это при допросе свидетеля Турчинова.

15:02 Адвокат настаивает, что нет доказательств, что на видео Аксенов.

Судья говорит, что решат в совещательной комнате, допустимо ли данное доказательство.

Далее исследуют том №32 - осмотр сайта Верховной Рады.

Изучают указ от 1 марта 2014 и.о. Президента Турчинова о том, что решение ВР Крым о назначении Аксенова на должность главы Совета министров Крыма было принято с нарушениями.

В этом указе Турчинов заявляет, что Аксенов не является главой Совета министров АРК.

14:58 Прокурор Крым заявляет, что ранее адвокаты Януковича подчеркивали, что именно это обращение Аксенова якобы стало поводом для Путина оккупировать полуостров.

"Именно поэтому мы решили исследовать и это видео", - говорит он.

Адвокат настаивает, что возможно это и не Аксенов, потому что нет никаких выводов экспертов, что на видео именно он.

Судья соглашается.

Прокурор Крым говорит, что есть уголовное производство, где отдельно изучается роль Аксенова.

"У нас нет цели в этом производстве осудить именно Аксенова, поэтому мы не проводили соответствующих экспертиз", - утверждает он.

14:54 Прокурор просит включить видео "Аксенов обратился к Путину за помощью".

В этом видео Аксенов заявляет, что переподчиняет себе органы власти в АРК и просит помощи у Путина.

Адвокат настаивает, что это доказательство недопустимо, так как не истребовано у журналистов, а скачано с YouTube, и подчеркивает, что Аксенов никак здесь не доказывает вину Януковича.

14:50 Следующими доказательствами прокуроры называют сюжеты и фрагменты из выпусков новостей, которые были скачаны в интернете.

Адвокат Ляшенко заявляет, что такие материалы не являются доказательствами, и что прокуроры должны были истребовать эти сюжеты у телеканалов и журналистов.

Прокурор Крым говорит, что их цель была показать, что "все тогда говорили, что началась агрессивная война".

Защитник настаивает, что необходимо было идти по процедуре, а иначе эти доказательства являются недопустимыми.

Судьи удовлетворяют частично ходатайство адвоката и решают вернуться к этому вопросу в совещательной комнате, когда будут оценивать допустимость доказательств.

14:45 Прокурор Кравченко объясняет, что свидетель Середа - военнослужащий, который служил в Севастополе. На диске - фото и видео, которые снимал сам Середа. Прокурор просит суд решить, допустимы ли эти доказательства после того, как будет допрошен свидетель.

Судья соглашается.

14:34 Прокурор Кравченко просит посмотреть это видео. Он объясняет, что этот свидетель - военнослужащий, которого позже будут допрашивтаь в суде.

Судья говоорит: "Мы в данном случае станем на сторону защиты, ведь свидетель этот еще не был допрошен".

Прокурор Крым объясняет, что согласно порядку, утвержденному в суде, допрашивать свидетеля и просматривтаь видео одновременно не могут. Поэтому просит суд рассмотерть допустимость такого доказательства после допроса свидетелей.



Продолжают исследовать том №37 - осмотр следователем диска с фото и видео, которые предоставил свидетель Середа из города Одесса.

14:27 Начинают исследовать том №37 с протоколом осмотра следователем диска с фото- и видеоматериалами.

Прокурор объясняет, что там фото с диспетчерской вышки аэропорта Симферополь, на которых зафиксированы российские военные и техника. На этом же диске - российские КАМАЗы, которые блокировали дороги из аэропорта.

Адвокат Ляшенко заявляет что такое доказательство не является допустимым, потому что в самом протоколе отображено личное мнение свидетеля, а не изложены факты.

"Я смотрел это видео, оно ничего не доказывает", - заявляет Ляшенко.

14:24 Адвокат Крым не возражает против приобщения к делу актов от адвоката. Но напоминает, что Янукович подтверждал, что знает о суде и тогда еще его инетресы представляла юридическая фирма, которая поддерживала контакт с бывшим президентом Украины.

Суд постановляет присоединить к делу акт адвоката о том, что, по его мнению, Януковичу не разъяснили его права. При этом судья Девятко напоминает, что и адвокаты Януковича и он сам были ознакомлены с тем, что они имеют право на суд присяжных.

У адвоката больше нет заявлений, и теперь ходатайства подают прокуроры. Ходатайства имеют технический характер, и адвокат не возражает против них.

14:19 Адвокат Ляшенко заявляет, что сторона обвинения должна была направить по адресу Януковича в Ростове письмо с разъяснением его прав на суд присяжных. В противном случае это может стать основанием для оспаривания пригвоора в ЕСПЧ.

Прокурор Кравченко говорит, что сторона обвинения выполнила все требования.

"Все официальные документы вручаются адвокатам, а потом обвиняемым. Суд разъяснил все права обвиняемого, но сторона защиты и сам обвиняемый не воспользовались этим правом", - сказал он.

Ляшенко настаивает, что нет доказательств того, что именно Янукович лично ознакомился с этими правами.

14:17 Перерыв окончен.

14:08 Судья просит прокуроров заранее предупреждать, какие доказательства будут исследовать и кого допрашивать.

Также адвокат Ляшенко просит технический перерыв для того, чтобы подключить ноутбук - говорит, что нет удлинителя.

Объявляется перерыв на 5 минут.

14:03 Адвокат Ляшенко заявляет, что ознакомился с материалами дела, но процедуру ещё не окончил. Он просит прокуроров предоставить порядок рассмотрения доказательств.

14:01 В зале уже присутствует новый защитник Януковича Игорь Ляшенко. Зашли судьи Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов.

Напомним, что на предыдущем заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".



Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.



Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: " Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину ".



21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.