EN|RU|UK
Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, За рубежом
  1052  22
Все про:переговоры (3262) Донбасс (14300) минские соглашения (2226) Ващиковский (132)

 Женевский формат переговоров дал бы Донбассу шансы на мир, - Ващиковский

Для разрешения конфликта на Донбассе следует перейти к более широкому формату переговоров, в частности Женевскому (Украина, Россия, ЕС, США).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью польскому изданию Polska The Times заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

"Мы предлагаем возвращение к более широкому формату, например Женевскому, который включал бы также и США. Но американцы в этом не заинтересованы. Зато, Германия и Франция заманивают Киев заверениями, что Минский формат принесет результаты", - заявил Ващиковский.

Он отметил, что после подписания Минских договоренностей на Донбассе прекратилась открытая война, но инциденты с летальным исходом происходят ежедневно.

"Сложно таким образом достичь мирных договоренностей. Шанс на это был бы в Женевском формате", - констатировал глава МИД РП.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "В декабре планируется встреча дипсоветников в рамках "нормандской четверки", - Елисеев

По его мнению, украинцы "допустили ошибку", когда сделали ставку исключительно на Нормандский формат, то есть акцентируя внимание на сотрудничестве с Германией и Францией.

Он отметил, что предыдущие польские правительства допустили ряд ошибок, в частности, отказавшись в свое время участвовать в Минском формате переговоров. Ващиковский подчеркнул, что на переговоры в Минск по делу Украины польских политиков приглашали президент Беларуси Александр Лукашенко и глава МИД РБ Владимир Макей.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать польско-украинские проблемы, - Ващиковский

Источник: https://censor.net.ua/n3037262
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ни норманский формат, ни Женевский не принесут результата, по будут действовать в рамках Минского позора. Только Будапештский на основе Меморандума 1994 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эй, чудо ващиковское, сколько еще форматов предложишь? По количеству городов в Европе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уничтожение олигархов -главный препон в войне с рф
 показать весь комментарий
Ответить
 
КацаКрысы не выполняют ни одного договора.Бумага стоит дороже....
 показать весь комментарий
Ответить
 
американцы заинтересованны,но подельники куйла фрицы и французы ,плюс италянцы да рошеновская власть,дали понять американцам ,что они сами разрулят ситуацию в Минске таким образом,что создадут лднр подконтрольные куйлу, и повесят их на шею украинскому народу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кондитеру Плешивый предлагал 50 ярдов за Крым,Кондитер послал плешивого на Буй Женевский формат переговоров дал бы Донбассу шансы на мир, - Ващиковский - Цензор.НЕТ 7518
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но судя по действиям кондитера, сколько то он всё таки взял Женевський формат переговорів дав би Донбасу шанс на мир, - Ващиковський - Цензор.НЕТ 2058
 показать весь комментарий
Ответить
 
Однозначно что минские договорняки Порошенко с кацапией, нужно менять , они ни разу не выполнялись оккупантом. Нормальный президент давно уже что то поменял, но только не порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ав сё закончится 2 февраля 2018 года.в Декабре РАБссия обязана заплатить 70 ярдов по кредитам ГрязьПорома и Роснефти,а бабла нету... Женевский формат переговоров дал бы Донбассу шансы на мир, - Ващиковский - Цензор.НЕТ 9866
 показать весь комментарий
Ответить
 
Женевский формат переговоров дал бы Донбассу шансы на мир, - Ващиковский уже не будет другом Украины и к его советам никто не хочет прислушиваться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В жопу всякие форматы, драться и воевать (до конца и принципиально) как следует нужно уметь, а не заключать минские капитуляции!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Він з Місяця впав? Не буде там миру. І в першу чергу через самих дамбасян. Як би хотіли миру то не верещали б хуйловвєді.


 показать весь комментарий
Ответить
 
безмозглые рабы империи, и кто там "выборы" (среди РАБОВ и холопов) собирается устраивать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
договор о дружбе с РАБссией который подписал Данилыч действует до сих пор...,хотя в малом объёме,Плешивый ввел Эмбарго против Украины на 200 лишним наименований товоров и продуктов питания.На РАБссии Импортозамещение идёт семимильными ШАГАМИ... Женевский формат переговоров дал бы Донбассу шансы на мир, - Ващиковский - Цензор.НЕТ 5626
 показать весь комментарий
Ответить
 
При участии ЕС там если не мадьяры, так сам Ващиковский будут Украину шантажировать разными требованиями. А могут и голландцы заднюю включить, как недавно с референдумом по ассоциации...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никакой политический формат, мира не принесёт и оккупированную территорию не вернёт, по крайней мере пока путин у власти. Но судя из реальности он будет у власти до конца своей жизни.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖеневский формат переговоров дал бы Донбассу шансы на мир, - Ващиковский
 
 
 
 
 
 вверх