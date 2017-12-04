Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в интервью польскому изданию Polska The Times заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

"Мы предлагаем возвращение к более широкому формату, например Женевскому, который включал бы также и США. Но американцы в этом не заинтересованы. Зато, Германия и Франция заманивают Киев заверениями, что Минский формат принесет результаты", - заявил Ващиковский.

Он отметил, что после подписания Минских договоренностей на Донбассе прекратилась открытая война, но инциденты с летальным исходом происходят ежедневно.

"Сложно таким образом достичь мирных договоренностей. Шанс на это был бы в Женевском формате", - констатировал глава МИД РП.

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По его мнению, украинцы "допустили ошибку", когда сделали ставку исключительно на Нормандский формат, то есть акцентируя внимание на сотрудничестве с Германией и Францией.

Он отметил, что предыдущие польские правительства допустили ряд ошибок, в частности, отказавшись в свое время участвовать в Минском формате переговоров. Ващиковский подчеркнул, что на переговоры в Минск по делу Украины польских политиков приглашали президент Беларуси Александр Лукашенко и глава МИД РБ Владимир Макей.

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