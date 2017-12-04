 Нацсовет по ТРВ работает не достаточно эффективно, - Порошенко о причинах блокирования телеканала NewsOne

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Прежде всего, Порошенко отметил, что любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокирование - недопустимы.

Так же недопустимы, по его словам, попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины и подыгрывание российской пропаганде, в том числе в таких вопросах как оценка Революции Достоинства, а отсутствие реакции соответствующих органов на такие вещи влекут за собой желание людей самим разобраться в ситуации.

"Иногда такие действия (активистов - ред.) являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства", - заключил глава государства.

Ранее сообщалось, что вечером 3 декабря активисты заблокировали телеканал NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева о Революции Достоинства.