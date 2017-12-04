 Нацсовет по ТРВ работает не достаточно эффективно, - Порошенко о причинах блокирования телеканала NewsOne

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Прежде всего, Порошенко отметил, что любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокирование - недопустимы.
Так же недопустимы, по его словам, попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины и подыгрывание российской пропаганде, в том числе в таких вопросах как оценка Революции Достоинства, а отсутствие реакции соответствующих органов на такие вещи влекут за собой желание людей самим разобраться в ситуации.
"Иногда такие действия (активистов - ред.) являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства", - заключил глава государства.
Ранее сообщалось, что вечером 3 декабря активисты заблокировали телеканал NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева о Революции Достоинства.
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Тваюжмать. Негативно отзываешься о "Революции Достоинства" - твой канал оштрафуют или вообще закроют по идеологическим соображениям.
Потому что мы стали свабоднее и гиднее, вот почему.
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Тепер треба всім обрізання робити. Скільки ж важкої праці у архістратіга однотурового! Аж посивів, бідолашний, від безсонних ночей... А тут ще відкриті конкурси таємних агентів проводити... Ніколи й вгору глянути....
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Импорт товаров в октябре составил $4,5 млрд, увеличившись на 22,4% в годовом измерении. С начала года общий объем импорта товаров вырос на 22%. Больше всего в номинальном выражении увеличился импорт из стран ЕС (на $2,9 млрд или 24,8%) и России (на $1,5 млрд или 37%). Доля стран ЕС выросла с 36,9% в соответствующем периоде прошлого года до 37,8%, доля России - с 12,5% до 14%.
, На 37 % мы покупаем больше у страны агрессора "!!!!!!!!!
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Пропоную вашій увазі перелік так званих "політологів" та "експертів", які, судячи з контент-аналізу, співпрацюють з штабом Медведчука.
Отже, ось їх ще далеко не повний перелік:
- Кость Бондаренко
- Михайло Погребинський
- Василь Німченко (заступник голови "Украинского выбора»)
- Руслан Бортник
- Сергій Биков
- Анне Бикова
- Валентин Гладких
- Олексій Якубін
- Олександра Решмеділова
- Олег Постернак
- Кирило Молчанов
- Андрій Мишин
- Віталій Усенко
- Юлія Комарова
- Олексій Вороненко
- Анатолій Тищенко
- Олексій Краснопьоров
- Євген Заїка
- Володимир Гавриш
- Максим Гольдарб
- Павло Карназицький
- Мороко Юрій
- Микола Спиридонов
- Наталія Белоус
- Дмитро Воронков
- Володимир Воля
- Олександр Радчук
- Антон Кучухідзе
- Оксана Богданова
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Підтримую+++++
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Я згідна з тим, що Революцією гідності скористалися нечесні люди, які й прийшли до влади, але Мураєв говорить зовсім не про це. Я не знаю що там ще говорять на цьому каналі і про яку, власне, свободу слова там йдеться, але останні події пов'язані саме з останніми висловлюваннями Мураєва.
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Кива блокирует канал своей титушнёй с братками Корчинского.
После этого Аваков орёт всем что-бы освободили канал.
Мне интересно - ОН ИДИЁТ?
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Еще за Шустера ответить надо!!!
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