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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нацсовет_ТРВ (333) Порошенко (13541) пропаганда (1742) телевидение (390) блокирование (183) Мураев (14)

 Нацсовет по ТРВ работает не достаточно эффективно, - Порошенко о причинах блокирования телеканала NewsOne

Президент Украины Петр Порошенко считает, что действия активистов по блокированию телеканала NewsOne связаны с неэффективной работой Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Прежде всего, Порошенко отметил, что любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокирование - недопустимы.

Так же недопустимы, по его словам, попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины и подыгрывание российской пропаганде, в том числе в таких вопросах как оценка Революции Достоинства, а отсутствие реакции соответствующих органов на такие вещи влекут за собой желание людей самим разобраться в ситуации.

"Иногда такие действия (активистов - ред.) являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства", - заключил глава государства.

Ранее сообщалось, что вечером 3 декабря активисты заблокировали телеканал NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева о Революции Достоинства.

Нацсовет по ТРВ работает не достаточно эффективно, - Порошенко о причинах блокирования телеканала NewsOne 01

Источник: https://censor.net.ua/n3037251
 
 
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ХА ...ХА а 5 (ПЯТЫЙ Порошенковский) ну канал просто образец плюрализма и множества мнений ??!! если есть претензиик мураеву то ради Бога!! но у нас есть ТРК Украина- Ахметов и канал Интер Фирташа ("крыша") Порошенко да и 1+1 иногда бывает заносит и СТБ и Новый... молчу про региональные каналы молчу про ради и молчу вовсе про Интернет порталы и бумажные издания...
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завидуй, русский. в твоей сране такое не возможно
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"Так же недопустимы, по его словам, попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины и подыгрывание российской пропаганде, в том числе в таких вопросах как оценка Революции Достоинства".
Тваюжмать. Негативно отзываешься о "Революции Достоинства" - твой канал оштрафуют или вообще закроют по идеологическим соображениям.
Потому что мы стали свабоднее и гиднее, вот почему.
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та на своїх сру помийках ти можеш "отзываться" про що хочеш та як хочеш.
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Этой ночью, уже хорошо выпивший генпрокурор обнаружил дома красную ядерную кнопку и начал жать ее чтобы уничтожить Америку, к утру оказалось что он всю ночь давил себе на еб@ло в зеркале.
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Тадааа... Не очікував однотуровий від н'юсвана мураєва такого уя в сраку....
Тепер треба всім обрізання робити. Скільки ж важкої праці у архістратіга однотурового! Аж посивів, бідолашний, від безсонних ночей... А тут ще відкриті конкурси таємних агентів проводити... Ніколи й вгору глянути....
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Откройте ему ТАЙНУ, что в Державе при Порошенко президенте не только Нацсовет по ТРВ работает не достаточно эффективно.
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Страна агрессор, Революция Достоинства. Так почему же растет товарооборот с агрессором и после т.н. революции Украина вырвалась в первые ряды по бедности и коррупции. Это называется достоинством ???????
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у нас эффективно работает только коррупция...
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Даже Овощ до Роттердама и Дюссельдорфа не смог додуматься ....... А говорят был бандит. Тогда как назвать этих уродов ?
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Самое большое достижение за 4 года после то, что называют революцией........
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Чтобы не быть голословным

Импорт товаров в октябре составил $4,5 млрд, увеличившись на 22,4% в годовом измерении. С начала года общий объем импорта товаров вырос на 22%. Больше всего в номинальном выражении увеличился импорт из стран ЕС (на $2,9 млрд или 24,8%) и России (на $1,5 млрд или 37%). Доля стран ЕС выросла с 36,9% в соответствующем периоде прошлого года до 37,8%, доля России - с 12,5% ​​до 14%.

, На 37 % мы покупаем больше у страны агрессора "!!!!!!!!!
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и что дальше? наступить на собственніе яйца и орать?
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Если, вы считаете, что торговать с оккупантом это нормально, то не жалуйтесь, что так плохо жите.
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ну так это все к росту ВВП, ведь если импортная вещь продается с больше чем 100% наценкой то уже приводит к росту
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Да какой рост ВВП???? Бред сивой кобылы .
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Зважена, компетентна відповідь Президента. Порошенко найкращий президент з можливих.
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Мураев - сепаратист и враг государства Украина. То, что данное существо до сих пор не осуждено и не сидит в тюрьме - ошибка, которая должна быть исправлена в ближайшее время. Однако вызывает недоумение и удивление тот факт, что ни Генпрокурор Луценко, ни глава СБУ Грицак никак не реагируют на это уебище.
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Е. Мураев - это руский агент влияния, давно завербованный фсб москальщины и само существование которого представляет угрозу национальной безопасности Украины. Мураев - это подонок, который должен быть арестован и осужден или ликвидирован.
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Вони не вилазять з екранів каналів 112, NewsOne (найвищі з них - "Інтер" та "Україна"), шпальт та стрічок Українських Новин, Страна.ua та низки інших сайтів, які фінансуються Медведчуком або його партнерами з "Опоблоку". Де проштовхують тези в стилі "план Медведчука врятує Україну", "міру-мір", "пора миритися з РФ" тощо. За ними я й відслідковую цю шваль.

Пропоную вашій увазі перелік так званих "політологів" та "експертів", які, судячи з контент-аналізу, співпрацюють з штабом Медведчука.

Отже, ось їх ще далеко не повний перелік:

- Кость Бондаренко

- Михайло Погребинський

- Василь Німченко (заступник голови "Украинского выбора»)

- Руслан Бортник

- Сергій Биков

- Анне Бикова

- Валентин Гладких

- Олексій Якубін

- Олександра Решмеділова

- Олег Постернак

- Кирило Молчанов

- Андрій Мишин

- Віталій Усенко

- Юлія Комарова

- Олексій Вороненко

- Анатолій Тищенко

- Олексій Краснопьоров

- Євген Заїка

- Володимир Гавриш

- Максим Гольдарб

- Павло Карназицький

- Мороко Юрій

- Микола Спиридонов

- Наталія Белоус

- Дмитро Воронков

- Володимир Воля

- Олександр Радчук

- Антон Кучухідзе

- Оксана Богданова
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А зачем тогда вы такие "эффективные" нужны? И уж совсем незаметно что Потрох рад как дитя что канал который у Пети поперек горла, блокируют типа "активисты" которых наняли в АП, оправдывая это своим же разгильдяйством. Уже вся кумовская верхушка умыла потные рученки выступив в защиту СМИ ??
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Юлія Володимирівна, ви що курили? Мураєву треба було базар фільтрувати, от і все. Його давно треба було на місце поставити. Якби не такі як Мураєв, то і війни сьогодні не було б. Тобто ви згідні з тим, що Революція гідності - це державний переворот? Прошу пані, якби не цей, як каже Мураєв, якого ви захищаєте, "переворот", то ви б і далі перебували за ґратами.

Я згідна з тим, що Революцією гідності скористалися нечесні люди, які й прийшли до влади, але Мураєв говорить зовсім не про це. Я не знаю що там ще говорять на цьому каналі і про яку, власне, свободу слова там йдеться, але останні події пов'язані саме з останніми висловлюваннями Мураєва.
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Бузина тоже просто допис..ся...мураев...смотри!!!
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Аваков по моему йопнулся.
Кива блокирует канал своей титушнёй с братками Корчинского.
После этого Аваков орёт всем что-бы освободили канал.
Мне интересно - ОН ИДИЁТ?
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Барыга - великий дерьмократ!
Еще за Шустера ответить надо!!!
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Объясните. Есть сериал Сваты, снятый в 2009-м (до войны), семейный юмор. Его запрещает СБУ. И есть Ани Лорак, которая в 2016-м (во время войны!) выступает на концерте ко дню русских военных, т.е. поднимает настроение убийцам украинцев. Она везде, на Интере, Украине, там же же множество явно русских сериалов, снятых с русскими артистами про русскую жизнь. И ничего. СБУ даже не поражена
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет по ТРВ работает не достаточно эффективно, - Порошенко о причинах блокирования телеканала NewsOne
 
 
 
 
 
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