 Грабитель застрелил одного охранника и ранил другого во время налета на ювелирный магазин в Белой Церкви, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

В полиции сообщили, что нападающий зашел в магазин в конце рабочего дня, распылил в помещении слезоточивый газ и пытался завладеть ювелирными изделиями. Продавец успел нажать тревожную кнопку и через несколько минут на место происшествия прибыл наряд частной охраны. Злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в охранников, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В результате нападения 42-летний работник охранной фирмы получил огнестрельное ранение шеи и медикам не удалось спасти ему жизнь. Другой охранник получил нетяжелые ранения.

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На месте преступления работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 4 ст. 187 (разбой) и по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и его задержания.