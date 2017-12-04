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 Грабитель застрелил одного охранника и ранил другого во время налета на ювелирный магазин в Белой Церкви, - Нацполиция

В городе Белая Церковь, около 18 часов неизвестный мужчина в маске напал на ювелирный магазин, угрожая оружием. Нападающий ранил двух сотрудников частной охраны. Один из них скончался в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

В полиции сообщили, что нападающий зашел в магазин в конце рабочего дня, распылил в помещении слезоточивый газ и пытался завладеть ювелирными изделиями. Продавец успел нажать тревожную кнопку и через несколько минут на место происшествия прибыл наряд частной охраны. Злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в охранников, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В результате нападения 42-летний работник охранной фирмы получил огнестрельное ранение шеи и медикам не удалось спасти ему жизнь. Другой охранник получил нетяжелые ранения.

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На месте преступления работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 4 ст. 187 (разбой) и по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и его задержания.

Источник: https://censor.net.ua/n3037249
 
 
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    ОН получается на Свободе и без наживы. Стрёмно.
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    У бандита зброя є. а у охоронця нема. Гарні у нас закони...
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    В каком месте статьи ты это выдоил?
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    Частной охраны. Право на огнестрел есть только у ГСО.
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    в наших законах передбачена можливість укладення договору охорони з МВС
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    От токо хоче это МВС за охрану в 4 раза больше чем часная контора. И расценки такие сугубо из-за монополии на вооруженную охрану. Да и 100% шо був у этой ювелирки договор с ДСО на приезд по сигналу с тревожной кнопки, от токо толку с того... менты это прежде всего менты, а не охрана.
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    Зброя у таких торгових закладах має бути у працівників, а краще там має бути підготовлений озброєний охоронець за куленепробивним склом з бійницею для знешкодження грабіжника.
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    Частная охрана должна охранять магазины попроще,а ювелирку вооруженная полиция охраны
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    скоро вернемся в 90-е, когда некоторые торгаши на ночь заваривали магазины...
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    Функция охранника в ювелирке выкинуть оттуда зашедшего погреться бомжа, который распугивает своей вонью клиентов. Для остального есть тревожная кнопка на брелке и под прилавком.
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    Они его с цветами ехали встречать?
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    получается бандит может себе спокойно позволить стрелять, а охрана - думает!
    сколько будет геморроя если ранят, а если убьют - вообще сядут...
    вот и не спешат сразу палить, а эти секунды.... вытекают потом собственной жизнью
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    А он охраником пошел работать он этого не знал?! типа открытие?!! ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ ДОЛЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ!! И за не законное ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛЖНЫ САЖАТЬСЯ НА ДОЛГО!!
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    Наскільки мені відомо , приватні охоронці не мають зброі при собі , на жаль !
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    допустим им дали оружие а на основании какого закона они будут это оружие применять! У нас нет законов регламентирующих применение оружия гражданскими лицами!!
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    На основании закона самосохранения.
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    А где штатные боты с криками что оружие нормальным гражданам продавать нельзя?
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    Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрабитель застрелил одного охранника и ранил другого во время налета на ювелирный магазин в Белой Церкви, - Нацполиция
     
     
     
     
     
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