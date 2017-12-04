 Необходимо ликвидировать дублирование функций райсоветов и госадминистраций, - Гройсман

"Нам необходимо ликвидировать дублирование функций районных советов, администраций. В пределах того района, где уже создана 1, 2, 3 и больше территориальных громад, там должно быть повсеместное, полноценное местное самоуправление на базе объединенных территориальных громад", - сказал он в ходе II Всеукраинского форума объединенных громад в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что объединенные громады могут эффективнее кого-либо другого управлять на местах.

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По словам В.Гройсмана, необходимо принять закон об административно-территориальном устройстве.