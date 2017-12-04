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Все про:райсовет (49) Гройсман (3514) реформы (2703) РГА (129) децентрализация (318)

 Необходимо ликвидировать дублирование функций райсоветов и госадминистраций, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о необходимости ликвидации дублирования функций районных советов и государственных администраций.

"Нам необходимо ликвидировать дублирование функций районных советов, администраций. В пределах того района, где уже создана 1, 2, 3 и больше территориальных громад, там должно быть повсеместное, полноценное местное самоуправление на базе объединенных территориальных громад", - сказал он в ходе II Всеукраинского форума объединенных громад в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что объединенные громады могут эффективнее кого-либо другого управлять на местах.

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По словам В.Гройсмана, необходимо принять закон об административно-территориальном устройстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3037224
 
 
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    о вылез , третий в мире по запасам брехни , а может уже и второй
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    Потрібно ліквідувати не тільки райадміністрації, а й облради та обладміністрації, бо вони теж дублюють функції місцевих рад! Якщо влада на певній території належить місцевим радам, то яка вада можу бути в облради, райадміністрації чи обладміністрації???? Гройсман каже А, але не каже Б.
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    облрады пускай будут.
    там депутаты от районов решают что и где строить, дороги и т.д....
    а вот РДА, и ОГА нужно ликвидировать как рудимент.
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    Ага, таки треба. Тоді депутатам можна платити як госадміністрації.
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    як собакам - хазяїн їх оплачує, щоб робили те, що скаже
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    Та й узагалі ні ті ні ті нічого не роблять, тільки дай язиком поляпати, не говорячи про те, що ніде не вчились
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    А ещё надо "ликвидировать" квартальных в частном секторе .
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    Фонтан идей! И главное. Двоечник с базара показывает "глубокую продуманность" каждой соевой реФФормы.
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    Необхідно ліквідувати гнойсмана..І якомога скоріше....
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    може тільки його й треба залишити?! а всіх ліквідувати, вони же дублюють! Необходимо ликвидировать дублирование функций райсоветов и госадминистраций, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1188
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    Раз надо, то чего не делаешь, а просто ляпаешь языком. Ты же - власть! Делай!
    А потом говори - мы ликвидировали. А то заладил уже не в первый раз: Надо, надо....
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    ОО,да что Вы??А как же белые здания,пожизненные должности и старые коррупционерки, которые для района ничерта не делают.
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    администрации давно надо разогнать, это смотрящие барыги
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    Зменшити кількість рішал-чиновників.
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    Лучше бы ликвидировать ненужных функционеров.
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    В первую очередь надо ликвидировать вашу воровскую банду !
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо ликвидировать дублирование функций райсоветов и госадминистраций, - Гройсман
     
     
     
     
     
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