 Минимальная зарплата в следующем году должна быть 4100 гривен, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщнии Президента в Twitter.
"4100 гривен - такой должна быть минимальная зарплата в следующем году. Соответствующее решение должен принять Кабмин после анализа выполнения бюджета на 2017 год", - сказал Президент.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Размер минимальной зарплаты на уровне 3723 грн вполне реален, - Рева
Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что установить минимальную заработную плату на уровне 3723 гривен вполне реально, это предусмотрено в проекте бюджета на 2018 год.
Источник: https://censor.net.ua/n3037217
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Он пришел при 11.5
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Как же оно истерично пиарится!
Чувствует, что скоро отвечать...
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Хитрожопым нужна Украина без украинцев...
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