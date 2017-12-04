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Все про:Порошенко (13541) минимальная зарплата (103)

 Минимальная зарплата в следующем году должна быть 4100 гривен, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает реальным повысить минимальную заработную плату в Украине до 4100 грн. в 2018 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщнии Президента в Twitter.

"4100 гривен - такой должна быть минимальная зарплата в следующем году. Соответствующее решение должен принять Кабмин после анализа выполнения бюджета на 2017 год", - сказал Президент.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Размер минимальной зарплаты на уровне 3723 грн вполне реален, - Рева

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что установить минимальную заработную плату на уровне 3723 гривен вполне реально, это предусмотрено в проекте бюджета на 2018 год.

Минимальная зарплата в следующем году должна быть 4100 гривен, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3037217
 
 
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Хуй с ней- хоть милярд. С ценами что будет?))
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ЛУЧШЕ БЫ КУРС ВЕРНУЛ 8 ГРН ЗА 1 ДОЛЛАР!!! КАК БЫЛО ДО ТВОЕГО ПРИХОДЫ ШОКОЛАДНАЯ РЫГОВСКАЯ РОЖА!!!
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"4100 гривен - такой должна быть цифра з якої будете платить налоги в следующем году. Соответствующее решение должен принять Кабмин после анализа выполнения бюджета на 2017 год
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А еще каждой бабе выдадут по мужику, а мужикам - по литре водки!
Как же оно истерично пиарится!
Чувствует, что скоро отвечать...
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Прийдеться звільнити пару людей. Пора виїжджати, тут немає нормального майбутнього.
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Виезджайте. Кагал этого добивается.
Хитрожопым нужна Украина без украинцев...
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порохоботы расскудахтались .вам тоже повысят жалования " не сцыте в кампот "
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да уже давно пора отказаться от гривны и платить зарплату в евро. Только олигархам и работодателям это будет не выгодно.
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Петя економіку вивчав, на відміну від Овоща, хай же ж скаже, на скільки для цього треба підняти ціни, тобто яка буде інфляція.Росту виробництва то немає, ростуть тільки тарифи.Це казочка для порохоботів.
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Минимальная зарплата в следующем году должна быть 4100 гривен... Ать- два! Шагай правой!
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Дайош зарплату 10000тис.!!! Слабо? Хто більше ?
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МАЛО !!! ВСЁ ОТДАВАЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Астанавитесь! (с). Увеличение ЕСВ до 1000 грн это закрытие половины из еще как-то сводящих концы с концами ФОП.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинимальная зарплата в следующем году должна быть 4100 гривен, - Порошенко
 
 
 
 
 
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