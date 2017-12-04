 Минимальная зарплата в следующем году должна быть 4100 гривен, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщнии Президента в Twitter.

"4100 гривен - такой должна быть минимальная зарплата в следующем году. Соответствующее решение должен принять Кабмин после анализа выполнения бюджета на 2017 год", - сказал Президент.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Размер минимальной зарплаты на уровне 3723 грн вполне реален, - Рева

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что установить минимальную заработную плату на уровне 3723 гривен вполне реально, это предусмотрено в проекте бюджета на 2018 год.