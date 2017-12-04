 Блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев, - Аваков

Об этом Аваков написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"1. Мураев мерзавец и провокатор. 2. Обращаюсь к протестующим - Блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев. 3. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей. 4. Нацполиция примет решение по п. 1-3 в пределах компетенции", - заявил глава МВД.
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дают высказать позицию не всем, а только своим, антиукраинским, и все больше и больше. - готовится к выборам - ср..ь нам на голову.
Жулька-баба-яга прибегала вчера, критиковала, как это плохо, что повысили пенсии и зарплаты, пиховшек за всех отдувался (не пришли гости) и нес ахинею.
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Вопрос....ЗА ЧТО?
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Слава Украине и слава Героям , которые защищают украинскую землю от московской орды !
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По результатам опроса 34,3% респондентов по всей Украине согласны с тем, что "события, произошедшие зимой 2014 года в Киеве - это незаконный вооруженный переворот". . 56,4% опрошенных считают Майдан народной революцией."
Данный опрос 2017 года не учитывает мнения жителей ОРДЛО и Крыма, если добавить их, то получится, что около половины граждан Украины считает Майдан госпереворотом, причем с 2014 года этот процент заметно вырос (https://zn.ua/UKRAINE/okolo-30-ukraincev-schitayut-maydan-gosperevorotom-159252_.html) !
Как видим, масса народа согласна с Мураевым, м.б. - даже большинство, но в СМИ такая точка зрения почти отсутствует, так это цензура или как?
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Все, кто работает на этот гибридный план, начиная от Зеленского, искренне верящего, что русская культура выше украинской, и кончая любым пророссийским каналом или политиком - безусловные гавнюки и прямая опасность для нашего будущего.
Порошенко не может отнять будущее у Украины. Хотя бы потому, что у него нет такой цели и президеном он будет максимум два срока, а это мгновения для нашей истории. А Россия будет всегда и имеет сознательную цель уничтожения нашей идентичности и поглощения украинского народа русским. Поэтому сначала нужно уверенно и безусловно послать нахуй любой пророссийский ресурс, открытиый, как NewsOne, или гибридный, как множество других, а потом уже разбираться с Порошенко. Любой, кто использует пророссийских политков или пророссийские ресурсы, как союзников в борьбе с Порошенко, даже ситуативных, сам становится врагом Украины. Потому что при выборе между Россией и Порошенком нужно понимать, что Порошекно не просто меньшее зло, это несоизмеримо меньшее зло. Да и не факт, что зло вообще. Пока в потоке всего негатива я вижу больше инсинуаций, чем достоверной инфы, подозреваю что и втом, о чем, в силу неинформированности, не могу судить, также больше лжи, чем правды.
Я еще помню, что первым, кто начал катить бочку на Порошенко, что он - плоть от плоти старой власти и не сможет провести нужные реформы, был Юрий Романенко. Все выглядело правдоподобно и вполне логично, если бы не одно - интуитвно чувствую, что Романенко не патриот Украины и работает в парадигме, очень похожей на парадигму московских аналитиков и очень отличающейся от той, в которой мыслят на Западе. То есть , если сказать проще - там русский дух, только пахнет не русью, а московией. Уже этого одного достаточно для того, чтобы к антипорошенковским наездам я относился слегка скептически. Ясно, что Порошенко из старой гвардии, а Гройсман звезд с неба не хватает, ясно, что гениального плана реформации страны у них нет. Тем не менее за три года они сделали больше, чем за двадцать три перед тем. И то, что они барыги и их цель - грабить страну, это, мягко говоря, существенное превеличение. По тому, что они делают я могу с уверенность сказать, что они не мыслят как однодневки и при этом понимают, что западных стандартов не избежать. Этого достаточно, чтобы понимать, что большинство наездов не них основаны на лжи.
Поэтому в этой ситуации NewsOne не жалко. Несмотря на то, что они оппозиционеры, они - оппозиционеры не с той стороны.
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Финальная серия - Аваков-миротворец на белом коне "Ребята, давате жить дружно". Все остальные - в луже. И Хряк тоже. Взул показательно.
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Хряк - оно в Москве, ты ошиблась, проснись и пой!
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это что-то, это просто наколотые апельсинки, это шабаш. )
панове, скажiть пару ласкавих цiй ригоанальнiй та рашистськiй шоблi, допоможiть трохи стулити iй пельку.
https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev
прошу.
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А не звиздеть -
Как Фейсбучно-Рюкзачный...
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что НАТО не принимает в свой состав Украину и Грузию, потому что боится российских войск.
Украина не вступает в НАТО, потому что Североатлантический альянс боится России. Об этом лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил 3 декабря в эфире телеканала "Россия 1".
"В тот день, когда в Брюсселе начнется заседание с повесткой дня... принять Украину в НАТО, русские войска будут стоять уже на германской границе. Мы никогда не позволим, чтобы НАТО стояло у наших границ", - сказал он.
По словам лидера ЛДПР, "никуда НАТО не подойдет на бывшие советские территории".
"Прибалтика была ошибкой. Больше этой ошибки не будет, и в НАТО об этом знают. Они заранее говорят: "Украина не готова. И Грузия не готова". Они боятся нас. Потому что русские танки подойдут к германской границе, там два часа, чтобы взять Берлин, Вену, Париж, Лондон", - заявил Жириновский.
https://www.youtube.com/watch?v=d8NDcbajNfg
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Очень есть серьёзные опасения по цензору. Огромное количество нулевых триолей как десант высадившихся на цензоре. Изменение в худшую сторону коммуникативной политики сайта, что было предметом нашей гордости за нашу свободу слова в отличие от рашки. Думаю, Бутусов пошёл на это для того чтобы сохранить издание, Есть люди , нА которых можно ориентироваться и доверять им. Бутусов и есть такая личность.
Кроме того из последних преступлений банковой - нападение на набу. Неприкрытое , наглое. Были пущены вход все инструменты для его дискредитации. Сыт6ик и его зам углава обречены. Жду просто посмотреть - как Пэтя это совершит, на мой взгляд- это дело времени.
Долго ли это все будет - не знаю. Но на мой взгляд мы превращаемся в рашу. Там тоже это не в один день произошло.
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38 хвилин тому
ПП: Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування - неприпустимі.
Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни - агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях як оцінка Революції Гідності.
Часом такі дії є реакцією на бездіяльність тих органів, які повинні оперативно реагувати. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має більш ефективно здійснювати регулювання медіапростору.
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Одна из версий заключается в том, что найденные деньги были выведены из Нота-банка и других кредитных организаций, которые были признаны банкротами и лишились лицензий.
"Часть этих денег имела упаковку как минимум трех банков, один из них ПАО "Нота-банк", лицензия у которого отозвана в ноябре 2015 года", - рассказал собеседник ТАСС. По его словам, изначально само задержание Захарченко было связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть денег, найденных у полковника полиции, были запечатаны в пачки с символикой именно этого банка.
Другой источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что роль Захарченко в этой "многомиллиардной многоходовке" еще устанавливается. Он пояснил, что Захарченко, скорее всего, хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. "По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор. За это он получал свой процент, но это только версия, следствию это пока так и не удалось доказать", - сказал источник.
В правоохранительных органах пока не комментируют, удастся ли вкладчикам Нота-банка вернуть их средства. Для этого еще предстоит доказать, что эти деньги были действительно выведены и украдены у банка.
В пятницу 1 декабря Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму свыше 9 млрд рублей.
Где нашли миллиарды и что отошло государству
Захарченко хранил деньги как в рабочем кабинете и в машине, так и в двух квартирах. В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти €1,5 млн и свыше 342 млн рублей. Еще в одной квартире на Мичуринском проспекте количество обнаруженных денег было скромней - почти 19,5 млн рублей, €600 тыс. и $20 тыс. В машине Захарченко возил более 13 млн рублей, $170 тысяч и €5 тыс. В служебном кабинете он хранил около 93 тысяч рублей. Еще более $16 млн было обнаружено на счетах его знакомой.
Всего в ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма. Все это состояние общей стоимостью более 9 млрд рублей по требованию генпрокуратуры обращено в доход государства.
Дело Захарченко
Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову. В настоящее время он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
Первый эпизод взятки Захарченко связан с бывшим руководителем и совладельцем компании "Русинжиринг" Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, он получил 7 млн рублей. Также он обвиняется в получении $800 тыс. от владельца ресторана "Ля Маре" Меди Дусса. В данном эпизоде посредниками выступили генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, являющийся родственником Захарченко.
Третий эпизод взятки - 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре" - он получил также от ресторатора Меди Дусса. Четвертым эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей в виде услуги на отдых в Сочи.
В середине января следствие намерено предъявить Захарченко обвинение в окончательной редакции. Источник пояснил, что новых обвинений в деле пока нет, а эпизоды преступлений, которые уже в ближайшее время могут дойти до суда, были выявлены в ходе предварительного расследования. Кроме того, источник добавил, что следствие намерено исключить из обвинения Захарченко один эпизод получения взятки в размере 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
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