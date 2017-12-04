 Блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев, - Аваков

Об этом Аваков написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"1. Мураев мерзавец и провокатор. 2. Обращаюсь к протестующим - Блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев. 3. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей. 4. Нацполиция примет решение по п. 1-3 в пределах компетенции", - заявил глава МВД.

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Напомним, активисты блокируют телеканал NewsOne из-за высказываний Мураева о Революции Достоинства.