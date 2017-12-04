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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 Блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает прекратить блокирование телеканала NewsOne.

Об этом Аваков написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"1. Мураев мерзавец и провокатор. 2. Обращаюсь к протестующим - Блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев. 3. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей. 4. Нацполиция примет решение по п. 1-3 в пределах компетенции", - заявил глава МВД.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Активисты блокируют телеканал NewsOne из-за высказываний Мураева о Революции Достоинства (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев, - Аваков 01

Напомним, активисты блокируют телеканал NewsOne из-за высказываний Мураева о Революции Достоинства.

Источник: https://censor.net.ua/n3037208
 
 
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    Как бы кто к Ньюсван не относился, но это единственный на сегодня канал, где дают высказать свою позицию всем политическим силам. Кто ж виноват Авакову, что его однопартийцы слабо аргументируют свои доводы и выглядят как стадо баранов?
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    а зачем аргументировать, отвечать, т.е. оправдываться! Люди делом занимаются, держат страну на плаву,
    дают высказать позицию не всем, а только своим, антиукраинским, и все больше и больше. - готовится к выборам - ср..ь нам на голову.
    Жулька-баба-яга прибегала вчера, критиковала, как это плохо, что повысили пенсии и зарплаты, пиховшек за всех отдувался (не пришли гости) и нес ахинею.
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    Для неучей и тупых и теория относительности Энштейна полная ахинея.
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    Порохоботы - люди, способные думать о будущем Украины глобально, не визжащие - даёшь пятилетку за два года, понимающие, что только последовательным и упорным трудом достигаются результаты, а не волшебной палочкой.
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    Какое-то странное определение слова "идиот", никогда еще такого не встречал
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    реформы в Польше шли 20 лет, Прибалтике (население 5 млн.) (после совка) 10 лет, а какие реформы шли при Жульке и при Януковиче? Даже не заикались и такого слова не знали коррупция, а крали, крали и в том числе и из бюджета. Как Жулька проиграла выборы - сразу была запущена мулька_ - все и всё крадут, коррупция, барыга - все Жулькина работа, это она придумала.
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    Единственный критерий реформ это цифры. ВВП упал в два раза, молодежь массово бежит из страны, гривна упала в 3.5 раза. Продолжать?
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    Цензор,а почего не публикуем топ-новость???.......труханов наградил медалькой "маразли" пидрах.я кивалова.(думская.нет).
    Вопрос....ЗА ЧТО?

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    Да Аваков,очень скоро народ Украины прекратит ваши страдания ...
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    интересно, сАбаков застрелится из именного, как "офицер" или в Италию сбежит опять?
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    Спочатку знищити цей рупор кремлівської пропаганди разом з усім його складом, щоб не зміг відновитися, а потім вже припинити блокування.
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    Народ Украины прекратит страдания антиукраинским пройдохам , которые пытаются погрузить Украину в хаос , в угоду кремлёвскому упырю !
    Слава Украине и слава Героям , которые защищают украинскую землю от московской орды !
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    Выглядит как попытка перелить раздутые антипорошенковские настроения в антиукраинские.
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    Посмотри на себя в зеркало и откроешь для себя многое😊
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    В кои веки Аваков прав. Не стоит из подлеца делать жертву. Наилучший выход - полный игнор данного канала и он очень быстро сам схлопнется. Можно также привлечь к ответственности, поскольку есть за что. А блокировать здание - это лишнее.
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    канал должен самозарегистрироваться в качестве кремлёвского агента....тогда может и вести пропутинскую политику
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    "как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ОО Детектор медиа, сообщается на сайте Media Sapiens.
    По результатам опроса 34,3% респондентов по всей Украине согласны с тем, что "события, произошедшие зимой 2014 года в Киеве - это незаконный вооруженный переворот". . 56,4% опрошенных считают Майдан народной революцией."

    Данный опрос 2017 года не учитывает мнения жителей ОРДЛО и Крыма, если добавить их, то получится, что около половины граждан Украины считает Майдан госпереворотом, причем с 2014 года этот процент заметно вырос (https://zn.ua/UKRAINE/okolo-30-ukraincev-schitayut-maydan-gosperevorotom-159252_.html) !

    Как видим, масса народа согласна с Мураевым, м.б. - даже большинство, но в СМИ такая точка зрения почти отсутствует, так это цензура или как?
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    Чистая манипуляция . Рассчитанная - на лоха . !! Блокування NewsOne потрібно припинити - не варто з негідників робити страждальців, - Аваков - Цензор.НЕТ 9058 . А если подумать .?? В Крыму и луганде физически не наберётся 20% ( 9 млн всех жителей Украины , включая грудных младенцев ) , что бы сравнять число тех кто считает Майдан революцией с числом тех кто считает его переворотом .
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    Так в опросе еще и заробитчане не представлены, которых большинство в России, так что может быть, что и наберутся те самые 20%. но если и нет, то что с того? Ясно, что такое мнение массовое, а в СМИ его нет даже в комментариях и это может быть только следствием тотальной цензуры, осуществляемой как официально, так и приближенными к официальной власти безнаказанными бандитами и хулиганами.
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    А с чего вы взяли, что большинство зароботчан - в России? А я бы сказала, что большинство заробитчан как раз в Европе, Америке и других странах мира. И подавляющее большинство вовсе не считает революцию достоинства переворотом. Другое дело, что к власти пришли не те люди. Ну так кто же доктор 54,4 % любящих грабли избирателей? Винить в этом революцию достоинства - явный перебор. И, потом, кто сказал, что революция достоинства завершена? Тут не знаешь что завтра будет, не говорю уже через месяц и тем более через год.
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    Масса народа также согласна, что ты - чмо и анальный терпила, но СМИ про такого петуха не напишут, так что можешь считать себя еще и жертвой цензуры киевских карателей )
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    Отвечу. Это гибридные манипуляции, работающие в составе плана: "Украина жизненно нужна России, но должна находиться в подчиненном положении. Украинцы должны чувствовать себя хуже, глупее и ниже россиян. Несмотря на то, что в момент присоединения Укранина была намного развитее и образованнее, чем Московия, украинцы должны верить в то, что это Россия принесла им свет просвещения. И поверить в то, что ходить стройными рядами под команду старшего брата это лучше, чем жить свободно и самому отвечать за свою судьбу. А поскольку заставить поверить в то, что против здравого смысла невозможно, мы будет их подавлять следующим образом: создадим им максимально сложные экономические условия и продержим их достаточно долго, чтобы они решили, что выбрали неверный путь. А сами будем их все это время торочить: "Посмотрите, а под Россией было лучше!" Если после трехсот лет экспериментов нам все же удалось сломать сопротивления украинского крестьянсва голодомором, превратив их в практически русских, выполнябщих команды дрессировщика, то и сейчас сможем их сломить и вернуть в стойло."
    Все, кто работает на этот гибридный план, начиная от Зеленского, искренне верящего, что русская культура выше украинской, и кончая любым пророссийским каналом или политиком - безусловные гавнюки и прямая опасность для нашего будущего.
    Порошенко не может отнять будущее у Украины. Хотя бы потому, что у него нет такой цели и президеном он будет максимум два срока, а это мгновения для нашей истории. А Россия будет всегда и имеет сознательную цель уничтожения нашей идентичности и поглощения украинского народа русским. Поэтому сначала нужно уверенно и безусловно послать нахуй любой пророссийский ресурс, открытиый, как NewsOne, или гибридный, как множество других, а потом уже разбираться с Порошенко. Любой, кто использует пророссийских политков или пророссийские ресурсы, как союзников в борьбе с Порошенко, даже ситуативных, сам становится врагом Украины. Потому что при выборе между Россией и Порошенком нужно понимать, что Порошекно не просто меньшее зло, это несоизмеримо меньшее зло. Да и не факт, что зло вообще. Пока в потоке всего негатива я вижу больше инсинуаций, чем достоверной инфы, подозреваю что и втом, о чем, в силу неинформированности, не могу судить, также больше лжи, чем правды.
    Я еще помню, что первым, кто начал катить бочку на Порошенко, что он - плоть от плоти старой власти и не сможет провести нужные реформы, был Юрий Романенко. Все выглядело правдоподобно и вполне логично, если бы не одно - интуитвно чувствую, что Романенко не патриот Украины и работает в парадигме, очень похожей на парадигму московских аналитиков и очень отличающейся от той, в которой мыслят на Западе. То есть , если сказать проще - там русский дух, только пахнет не русью, а московией. Уже этого одного достаточно для того, чтобы к антипорошенковским наездам я относился слегка скептически. Ясно, что Порошенко из старой гвардии, а Гройсман звезд с неба не хватает, ясно, что гениального плана реформации страны у них нет. Тем не менее за три года они сделали больше, чем за двадцать три перед тем. И то, что они барыги и их цель - грабить страну, это, мягко говоря, существенное превеличение. По тому, что они делают я могу с уверенность сказать, что они не мыслят как однодневки и при этом понимают, что западных стандартов не избежать. Этого достаточно, чтобы понимать, что большинство наездов не них основаны на лжи.
    Поэтому в этой ситуации NewsOne не жалко. Несмотря на то, что они оппозиционеры, они - оппозиционеры не с той стороны.
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    Со многим согласна (про Порошенко особый разговор и предпочитаю вести его вне данного комментария). Кстати, не только о Зеленском, но и о Вечернем квартале. Ведь если послушать некоторые их высказывания, то поневоле задаешь себе вопрос: а они действительно наши? Передача юмористическая, создана для того, чтобы посмеяться, но иногда прислушиваешься к некоторым плоским шуткам, и думаешь: а над чем, собственно, смеемся?
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    сАбаков!!!! в какой стране гавноговорилки агрессора имеют трансляцию??? может просто пора заняться недобитыми Аналами, задротами мураевым, ПИДОрашенскими шлюхами левочкиными,бойками, меРтвечуками, давно нужно национализировать интер,нтн, ньюсван,а страну юа закрыть все шобло поменять у ботаксного педофила на Украинским заложников, а лучше расстрелять с полной конфискацией!!!
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    Янгол Смертi, а голова тобi навiщо?
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    Як навищо? А куда он заработанные на дежурстве рошенки будет есть?
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    Как изящно Авак всю партию продумал и разыграл. Послал на марш к Саакашвили провокатора Корча. Потом его же направил по надуманному и запоздалому обвинению блокировать ньюсван - по "случайному стечению обстоятельств", транслирующему марш наживо, когда все остальные ведещие каналы тупо игнорили. Саакашвили поддался на провокацию и побежал защищать свободу слова, тем самым замазался поддержкой сепаратисткого канала.
    Финальная серия - Аваков-миротворец на белом коне "Ребята, давате жить дружно". Все остальные - в луже. И Хряк тоже. Взул показательно.
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    и все это сделал вездесущий Аваков - Фигаро тут, Фигаро там, это все он, устроил провокацию для Саакашвили, послал Корчинского, блокировку Ньюсуана, это все он, вездесущий!
    Хряк - оно в Москве, ты ошиблась, проснись и пой!
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    Хорошему менеджеру и шахматисту никуда не нужно тут и там, достаточно грамотно спланировать, подобрать толковых исполнителей и проконтроллировать процесс. Азы тебе неизвестны, стеценя? А ты лучше занятия в своем ПТУ не прогуливай, вдруг поумнееешь и перестанешь считаться тут дешевым соевым паяцем Блокування NewsOne потрібно припинити - не варто з негідників робити страждальців, - Аваков - Цензор.НЕТ 5881
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    Вы только посмотрите как спелись украинофобы, недобитые рыгоаналы, враги Украины из рашки-говняшки и лугандонская манкуртная мразь!
    это что-то, это просто наколотые апельсинки, это шабаш. )
    панове, скажiть пару ласкавих цiй ригоанальнiй та рашистськiй шоблi, допоможiть трохи стулити iй пельку.

    https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev

    прошу.



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    Этот гадюшник не блокировать,а уничтожить нужно,вместе с мураевым и рабиновичем
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    Не чіпайте агентів кремля, бо українська влада посадить вас за їх страждання - хотіла сказати собака Блокування NewsOne потрібно припинити - не варто з негідників робити страждальців, - Аваков - Цензор.НЕТ 5083
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    Антиукраинских мерзавцев нужно сажать
    А не звиздеть -
    Как Фейсбучно-Рюкзачный...
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    Жириновский о вступлении Украины в НАТО: Русские танки подойдут к германской границе, там два часа, чтобы взять Берлин, Вену, Париж, Лондон
    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что НАТО не принимает в свой состав Украину и Грузию, потому что боится российских войск.

    Украина не вступает в НАТО, потому что Североатлантический альянс боится России. Об этом лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил 3 декабря в эфире телеканала "Россия 1".
    "В тот день, когда в Брюсселе начнется заседание с повесткой дня... принять Украину в НАТО, русские войска будут стоять уже на германской границе. Мы никогда не позволим, чтобы НАТО стояло у наших границ", - сказал он.
    По словам лидера ЛДПР, "никуда НАТО не подойдет на бывшие советские территории".
    "Прибалтика была ошибкой. Больше этой ошибки не будет, и в НАТО об этом знают. Они заранее говорят: "Украина не готова. И Грузия не готова". Они боятся нас. Потому что русские танки подойдут к германской границе, там два часа, чтобы взять Берлин, Вену, Париж, Лондон", - заявил Жириновский.
    https://www.youtube.com/watch?v=d8NDcbajNfg
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    Что- то происходит. Именно из- под тишка соевая банда атакует СМИ, пока ещё неподконтрольные банковой. Терпеть не могу мураева и габиновича, но продукт они выпускают очень хороший. На ньюз ван можно было увидеть всех запрещённых банковой политиков. И Саакашвили , и Тимошенко , и Лещенко , и Добродомова. Порошенко чужими руками естественно зачищает медиа простор- кому как не ему дважды зашедшему в топы благодаря своему пятому, не знать силу СМИ. 112 они уже положили под себя, шустера, за которого порошенко обещал умереть, выперли из Украины , то же происходит с ньюз опе. Они посмели транслировать Майдан. Вот в чем главная причина. Они транслировали 50 000 собрание, требовавшее импичмента. Марш импичмента в прямом эфире порошенко никому не простит.
    Очень есть серьёзные опасения по цензору. Огромное количество нулевых триолей как десант высадившихся на цензоре. Изменение в худшую сторону коммуникативной политики сайта, что было предметом нашей гордости за нашу свободу слова в отличие от рашки. Думаю, Бутусов пошёл на это для того чтобы сохранить издание, Есть люди , нА которых можно ориентироваться и доверять им. Бутусов и есть такая личность.
    Кроме того из последних преступлений банковой - нападение на набу. Неприкрытое , наглое. Были пущены вход все инструменты для его дискредитации. Сыт6ик и его зам углава обречены. Жду просто посмотреть - как Пэтя это совершит, на мой взгляд- это дело времени.
    Долго ли это все будет - не знаю. Но на мой взгляд мы превращаемся в рашу. Там тоже это не в один день произошло.
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    Увы, здесь существует опасность впасть в другую крайность. Да, опблок вроде против существующей власти. Да, вроде как бы канал ньюз ван неподконтрольный банковой (а так ли уж?), критикует правительство и Порошенко. Вот здесь и кроется троянский конь. Как бы потом не перепутать того же Добродомова с Рабиновичем или Лещенко с Мураевым. Вот вы уже считаете, что продукт очень хороший. А я бы не так ставила вопрос. Я бы ставила вопрос: а какова конечная цель продукта? А теперь при всех недостатках Порошенко представьте себе, что президент у нас - не Порошенко, а тот же Рабинович или Мураев. Страшно не становится? А ведь ван ньюз - ничто иное как борьба опоблока за умы людей, в пользу того же Рабиновича или Мураева, пусть даже ради этого они приглашают таких людей как, скажем, Добродомов. Неужели вы думаете. что опблок отказался от реванша? И цель канала - именно реванш, а вовсе не любовь к родине. Как бы мы и правда следующим президентом Мураева не получили.
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    Петро Порошенко

    38 хвилин тому
    ПП: Будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування - неприпустимі.
    Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни - агресора проти України, підігрування російській пропаганді, в тому числі і в таких питаннях як оцінка Революції Гідності.

    Часом такі дії є реакцією на бездіяльність тих органів, які повинні оперативно реагувати. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має більш ефективно здійснювати регулювання медіапростору.
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    Стоит ли верить тому, кто пообещал сам себе поотрубать руки и помереть за Савика Шустера?
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    Кто угадает через сколько минут или секунд разблокировали бы "5 канал" или "прямой", а "активистов" загнали бы в воронки?
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    даже троль сознался , что только 5-й канал не сепарский на сегодня в Украине
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    Каждый политик, который считает высказывания хозяев канала Мураева-Рабиновича пропагандой против государства Украина, должны игнорировать эту помойку. Но там тусуются все, от рыгоаналов до Тягнибока. Бойкот помойке!
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    ИНОГДА АВАК АРСЕНОВ ГОВОРИТ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕЩИ .
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    Вот пример " демократии , отсутствия коррупции в стране" . Может полковнику тоже " везе" ?Следствие пока не смогло установить истинного владельца 8,5 миллиарда рублей, обнаруженных в квартире бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Одна из версий заключается в том, что найденные деньги были выведены из Нота-банка и других кредитных организаций, которые были признаны банкротами и лишились лицензий.
    "Часть этих денег имела упаковку как минимум трех банков, один из них ПАО "Нота-банк", лицензия у которого отозвана в ноябре 2015 года", - рассказал собеседник ТАСС. По его словам, изначально само задержание Захарченко было связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть денег, найденных у полковника полиции, были запечатаны в пачки с символикой именно этого банка.
    Другой источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что роль Захарченко в этой "многомиллиардной многоходовке" еще устанавливается. Он пояснил, что Захарченко, скорее всего, хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. "По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор. За это он получал свой процент, но это только версия, следствию это пока так и не удалось доказать", - сказал источник.
    В правоохранительных органах пока не комментируют, удастся ли вкладчикам Нота-банка вернуть их средства. Для этого еще предстоит доказать, что эти деньги были действительно выведены и украдены у банка.
    В пятницу 1 декабря Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму свыше 9 млрд рублей.
    Где нашли миллиарды и что отошло государству
    Захарченко хранил деньги как в рабочем кабинете и в машине, так и в двух квартирах. В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти €1,5 млн и свыше 342 млн рублей. Еще в одной квартире на Мичуринском проспекте количество обнаруженных денег было скромней - почти 19,5 млн рублей, €600 тыс. и $20 тыс. В машине Захарченко возил более 13 млн рублей, $170 тысяч и €5 тыс. В служебном кабинете он хранил около 93 тысяч рублей. Еще более $16 млн было обнаружено на счетах его знакомой.
    Всего в ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма. Все это состояние общей стоимостью более 9 млрд рублей по требованию генпрокуратуры обращено в доход государства.
    Дело Захарченко
    Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову. В настоящее время он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
    Первый эпизод взятки Захарченко связан с бывшим руководителем и совладельцем компании "Русинжиринг" Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, он получил 7 млн рублей. Также он обвиняется в получении $800 тыс. от владельца ресторана "Ля Маре" Меди Дусса. В данном эпизоде посредниками выступили генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, являющийся родственником Захарченко.
    Третий эпизод взятки - 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре" - он получил также от ресторатора Меди Дусса. Четвертым эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей в виде услуги на отдых в Сочи.
    В середине января следствие намерено предъявить Захарченко обвинение в окончательной редакции. Источник пояснил, что новых обвинений в деле пока нет, а эпизоды преступлений, которые уже в ближайшее время могут дойти до суда, были выявлены в ходе предварительного расследования. Кроме того, источник добавил, что следствие намерено исключить из обвинения Захарченко один эпизод получения взятки в размере 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев, - Аваков
     
     
     
     
     
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