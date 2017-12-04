 МИД подтверждает гибель украинца в результате наводнения на Шри-Ланке: "Принимаются необходимые при таких обстоятельствах меры"

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Консул подтверждает гибель украинца в результате шторма в Шри-Ланке. Принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры", - сообщили в МИД Украины.

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Ранее Deutsche Welle сообщило, что на Шри-Ланку обрушился шторм "Окхи", в результате которого началось масштабное наводнение. По словам представителей власти, на данный момент известно о 26 погибших. Среди них может быть и гражданин Украины, которого во время наводнения смыло водой недалеко от туристического города Галле.