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 88 населенных пунктов обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Отключения электричества произошли в населенных пунктах трех областей Украины: Львовской, Закарпатской и Волынской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В ночь с 3 декабря на 4 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь и налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская область - 41 н.п., Закарпатская - 30 н. п. и Волынская - 17 н.п. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - рассказали в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3037190
 
 
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Ви звітки? в Києві снігу нема, обіцяли 6см снігу, але віталька домовився))) і сніг не пішов! 88 населенных пунктов обесточены из-за непогоды, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8000
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Где вы этот снег берете ? У меня +6 , снега нема .
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Монополіст не вкладає гроші в реконструкцію і осучаснення. Результати - от такі. Тарифи завищені, а обладнання ще совкове...
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Фух, а Київ цього разу відскочив, хоча також обіцяли сніг вночі. Температура не впала, тому замість снігу був дощ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия88 населенных пунктов обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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