 88 населенных пунктов обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В ночь с 3 декабря на 4 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь и налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская область - 41 н.п., Закарпатская - 30 н. п. и Волынская - 17 н.п. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - рассказали в ведомстве.

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