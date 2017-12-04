 Очередной российский наемник уничтожен на Ближнем Востоке: "Взял в ипотеку квартиру, нужны деньги, заключил контракт в Сирию". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Горсайт.

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Денис Николаевич Салов родился 18 июля 1977 года в селе Серебрянка Чулымского района. Заместитель главы администрации местного сельсовета Наталья Гутникова хорошо знала Дениса: она была заведующей детского сада, куда он ходил, а затем парень вместе с её сыном учился в одном классе.





"Денис был активным, весёлым, участвовал во всех праздниках. Декларировал стихи, особенно, очень любил творчество Владимира Маяковского", - рассказывает Наталья Алексеевна.

Затем Денис поступил в Высшее Военное Командное училище в Академгородке, учился на спецназовца. Но спустя два года ушёл служить в армию.

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"Вернувшись, он пытался заняться фермерством. У него папа пчеловод, который вдобавок к пчелам имел хозяйство. Денис вот тоже попытался, но вскоре все дело свернул. Сказал: "Я добрый, жалко животных. Их же надо потом убивать", - вспоминает Наталья Гутникова.

Спустя какое-то время Денис встретил свою будущую жену Ларису и уехал с ней в Карасук. Там мужчина работал некоторое время на таможне, а затем он с женой и двумя дочками переехал в Новосибирск.

"Взял в городе в ипотеку трёхкомнатную квартиру, ему нужно было заработать денег. Пошёл служить по контракту. Был в Ростове на сборах, оттуда уже отправился в Сирию", - рассказывает сотрудник администрации Серебрянского сельсовета.

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Там наемник находился с мая по 30 августа этого года. Регулярно поддерживал связь с семьёй, присылал им деньги на ипотеку. Но, вдруг, 29 августа он перестал выходить на связь. Два с половиной месяца ни жена, ни мать, ни сестра не знали, что с ним. Лишь не так давно им пришло известие, что ещё 30 августа Денис был ликвидирован. Лариса Салова поехала оформлять все документы в Ростов.

На похоронах был и "сослуживец" Дениса. "Они там охраняли объект, к ним пришло пополнение — новые военные. В один момент боевики ИГИЛ начали стрельбу. Денис всем крикнул : "Лежать!" и побежал к новичкам, чтобы предупредить. Он хотел, чтобы они спрятались. Но по пути снайпер пустил ему пулю прямо в шею. Смерть была мгновенной, - вспоминает историю Наталья Алексеевна.

В родном селе все считают наемника "героем". В следующем году на здании местной школы, где он когда-то учился, установят мемориальную доску в память о наемнике.