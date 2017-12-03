 "А кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины?", - Луценко прокомментировал слова Сытника о совместной работе НАБУ и ФБР

Так Луценко прокомментировал заявление Сытника, о том, что НАБУ сотрудничало с представителями Федерального бюро расследований США по делам о коррупции в Миграционной службе Украины и незаконной добычи янтаря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Артем Сытник в вашем эфире сказал, что это была совместная операция НАБУ и ФБР. Если он это заявил, то возникает вообще вопрос - а кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины?. Мне известно, что на территорию Украины были раз приглашены сотрудники ФБР после убийства Павла Шеремета.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: НАБУ вело дело по Госмиграции в сотрудничестве с ФБР: было неприятно слышать месседжи от американских коллег из-за произошедшего, - Сытник

Совместная операция, как он формулирует, является незаконной без соответствующих процедур. Я понимаю желание Сытника прикрыть свои огромные проблемы, но прикрывать их иностранными партнерами", - сказал Луценко.

Генпрокурор считает, что парламенту следует готовить законодательные изменения в закон о НАБУ.

Смотрите: СБУ сорвала все операции НАБУ под прикрытием. Это аморально, - Сытник. ВИДЕО