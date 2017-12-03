 "А кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины?", - Луценко прокомментировал слова Сытника о совместной работе НАБУ и ФБР

Так Луценко прокомментировал заявление Сытника, о том, что НАБУ сотрудничало с представителями Федерального бюро расследований США по делам о коррупции в Миграционной службе Украины и незаконной добычи янтаря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Артем Сытник в вашем эфире сказал, что это была совместная операция НАБУ и ФБР. Если он это заявил, то возникает вообще вопрос - а кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины?. Мне известно, что на территорию Украины были раз приглашены сотрудники ФБР после убийства Павла Шеремета.
Совместная операция, как он формулирует, является незаконной без соответствующих процедур. Я понимаю желание Сытника прикрыть свои огромные проблемы, но прикрывать их иностранными партнерами", - сказал Луценко.
Генпрокурор считает, что парламенту следует готовить законодательные изменения в закон о НАБУ.
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У бесталанной вышиваты всегда так- за что не возьмется, везде обосрется!)))
Судьба у вас зрадоприводных такая - чтобы вас везде лошили и опуцскали, как Михо, как Леща квартирного, как Парасюка, Вомбата и остально непотриб )))
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Ваш ход, паны патриоты.
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Заява Луценко є, мовою нормального слєдака, "явкою з повинною", хоч і не пряма.
Він же просто спалився - публічно зламав піврічну операцію НАБУ по викриттю високої корупції в ДМС, розкрив 7 (СІМОХ) таємних агентів НАБУ, і на додаток звинуватив ФБР, яке брало участь в розробці операції, у "втручанні у внутрішні справи України".
Прямо як СРСР про США пизді*ли в сімдесяті роки, бля*ть, (коли сей блазень ще срав у пелюхи, а може соску ссав, але бач яке - з молоком якимось там всотав те лайно та й згадав сьогодні принагідно).
Як ви гадаєте, а що зроблять США (якщо не сьогодні, то завтра), в яких усі оборудки Панамського Шоколаду записані у реєстр фінрозвідки?
І які, хай не з усих сил, але ж допомагають Україні, а отримують у відповідь від комсомолістського знахабнілого уйопка: "А ви хто такі? Чого лізете у НАШІ справи?
А тепер песимізм. Сидимо на канапах. Клацяємо. Саакашвілі нам не такий, бля*ть?
Тоді сподіваймося на бога, який, чомусь, буде замість нас стайні чистити.
А воно йому треба? А нам?
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Тогда вы наконец успокоетесь?
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Интересная статья про фейки
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как не бреши
а у НАБУ все козыри на руках)))
а больничка - для блатных
ништяяяяк!!!))
скоро опять все под одеяло )))
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