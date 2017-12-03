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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 "А кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины?", - Луценко прокомментировал слова Сытника о совместной работе НАБУ и ФБР

Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.

Так Луценко  прокомментировал заявление Сытника, о том, что НАБУ сотрудничало с представителями Федерального бюро расследований США по делам о коррупции в Миграционной службе Украины и незаконной добычи янтаря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Артем Сытник в вашем эфире сказал, что это была совместная операция НАБУ и ФБР. Если он это заявил, то возникает вообще вопрос - а кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины?. Мне известно, что на территорию Украины были раз приглашены сотрудники ФБР после убийства Павла Шеремета.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: НАБУ вело дело по Госмиграции в сотрудничестве с ФБР: было неприятно слышать месседжи от американских коллег из-за произошедшего, - Сытник

 

Совместная операция, как он формулирует, является незаконной без соответствующих процедур. Я понимаю желание Сытника прикрыть свои огромные проблемы, но прикрывать их иностранными партнерами", - сказал Луценко.

Генпрокурор считает, что парламенту следует готовить законодательные изменения в закон о НАБУ. 

Смотрите: СБУ сорвала все операции НАБУ под прикрытием. Это аморально, - Сытник. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3037164
 
 
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поддержи, ога - глядишь 11 рублев накинут , олька ватная ))))))
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Я так думаю что ФБР пробило себе лоб фейспаламаи , когда это бесполезное чмо - Сырник попытался примазать их к своей бездарнейшей опарации ))))

У бесталанной вышиваты всегда так- за что не возьмется, везде обосрется!)))

Судьба у вас зрадоприводных такая - чтобы вас везде лошили и опуцскали, как Михо, как Леща квартирного, как Парасюка, Вомбата и остально непотриб )))
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Похоже что вместо того чтобы зачищать безнадежно погрязшее в коррупции ГПУ, ФБР под вывеской НАБУ охотится за панамскими патриотами.

Ваш ход, паны патриоты.
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Спрбую трохи оптимізму.

Заява Луценко є, мовою нормального слєдака, "явкою з повинною", хоч і не пряма.

Він же просто спалився - публічно зламав піврічну операцію НАБУ по викриттю високої корупції в ДМС, розкрив 7 (СІМОХ) таємних агентів НАБУ, і на додаток звинуватив ФБР, яке брало участь в розробці операції, у "втручанні у внутрішні справи України".

Прямо як СРСР про США пизді*ли в сімдесяті роки, бля*ть, (коли сей блазень ще срав у пелюхи, а може соску ссав, але бач яке - з молоком якимось там всотав те лайно та й згадав сьогодні принагідно).

Як ви гадаєте, а що зроблять США (якщо не сьогодні, то завтра), в яких усі оборудки Панамського Шоколаду записані у реєстр фінрозвідки?

І які, хай не з усих сил, але ж допомагають Україні, а отримують у відповідь від комсомолістського знахабнілого уйопка: "А ви хто такі? Чого лізете у НАШІ справи?

А тепер песимізм. Сидимо на канапах. Клацяємо. Саакашвілі нам не такий, бля*ть?

Тоді сподіваймося на бога, який, чомусь, буде замість нас стайні чистити.

А воно йому треба? А нам?
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А если не сделают, выходит нет у них ничего на Порошенко?
Тогда вы наконец успокоетесь?
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Хто дозволив... Тебе п`янюгу забули спитати. Скоро відповідатимеш на Страшному Суді за свої подвиги зі своїм оффшорно-соєвим сюзереном, блазень
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Луценко перебрал.Не в смісле водки,а в смысле трындежа
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Ну что во власти неадекватьі єто понятно,а це вже истерика у алкаша.
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щяс тебе из посольства позвонят и всё объяснят.
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как не крути
как не бреши
а у НАБУ все козыри на руках)))

а больничка - для блатных
ништяяяяк!!!))

скоро опять все под одеяло )))
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Сегодня, 3 декабря, следователи специального отдела полиции 13 часов допрашивали ранее задержанного главу парламентской коалиции израильского кнессета Давида Битана. Он подозревается в получении многомиллионной взятки от главы организованной преступной группировки, в период своего недавнего пребывания на посту заместителя мэра города Ришон ле-Цион. По информации ряда СМИ, у следствия имеются оперативные аудио и видеозаписи, подкрепляющие подозрения в адрес Битана. Пресс-служба полиции сообщила, что расследование данного дела долгое время находилось в закрытой стадии сбора информации и наблюдения за подозреваемыми. Переход расследования в открытую стадию, задержание подозреваемых и их допрос производятся в соответствии с заранее составленным графиком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"А кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины?", - Луценко прокомментировал слова Сытника о совместной работе НАБУ и ФБР
 
 
 
 
 
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