 Все работающие под прикрытием агенты НАБУ находятся вне закона и используют контрабандную технику, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все, так называемые агенты НАБУ набраны с нарушением закона. Закон требует, чтобы всех, всех до единого сотрудников НАБУ набирать на открытом конкурсе, но десятки агентов, в том числе, те двое, которые были зафиксированы на конспиративной квартире, выбраны на каких-то закрытых процедурах, что нарушает закон", – сказал он в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.
Генпрокурор отметил, что эти агенты используют нелегальное оборудование в своей работе.
"Дальше больше: мы имеем нелегальных агентов, они используют незаконные методы провокаций, никто из них не допущен к государственной тайне, но в то же время им предоставляются материалы "прослушки" СБУ, что является уголовным преступлением, они сами используют незарегистрированную в Украине прослушивающую технику, которая завезена контрабандным путем", – сказал Ю.Луценко.
По его словам, все это является "огромным букетом нелегальной группировки, которая действует нелегальными методами с нелегальной аппаратурой".
При этом Ю.Луценко добавил, что знал о данной ситуации в отношении двух агентов на протяжении только 2-х недель, но теперь понимает "полноту всей проблемы НАБУ".
"Весь аппарат агентов на сегодняшний день вне закона, поэтому руководитель агентства, который лично начал такой отбор агентов, допуск их к гостайне, предоставление им особо тайных документов, должен принимать решение для себя", – подчеркнул генпрокурор.
Напомним, в НАБУ заявили о срыве спецоперации по выявлению коррупционных схем в миграционной службе после задержания сотрудника бюро, который работал под прикрытием, при попытке дать взятку. В Генпрокуратуре ответили заявлением, что сотрудники НАБУ не могли провоцировать чиновника на дачу взятки.
29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.
НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.
А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.
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А теперь кажется совсем скочерыжился от действительности и от потоков бабла, которое на него хлынуло, и похоже по высказываниям, что уже не просыхает.
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НАБУ - в законе по любому))
а вой гиен зачетно сказываеться на их репутации
легализация террора - это вам не игральные автоматы крышевать
после этого не отмажется ни гпу ни мвд ни сбу
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Суд в Гаазі дав офшорному Пітору одну добу, щоб він випустив американського інвестора Бойка і владнав всі справи з ним. Докладніше тут
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То нашо нам таке ГПУ і та голова ГПУ треба.
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Антибиотики пытаются выкорчевать здоровый орган
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Нельзя построить страну искуственно, все должно быть природно.
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Во-вторых, за 3 года строительства нынешняя власть построила то, что строила предыдущая - олигархат. Только эти более хитрые и ловкие.
В-третьих, Запад, не дав нам погибнуть в когтях мордора, по сути взял страну под внешнее управление. Да это горько признать, но это так. Понятно, что внешние управленцы не ангелы и работают больше на Запад, чем на Украину. Но наши власти выглядят уж очень омерзительно и разоряют страну не хуже кацапни.
Ну, и пока наши цели с Западом совпадают - надо построить более-менее сильную, независимую от кацапни Украину. Посмотрите на Германию - там тоже было внешнее управление Запада, и к чему это привело.
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Суд в Гаазі дав Порошенку добу, щоб він врегулював всі справи з американським інвестором Бойком.
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Гора родила мышь.
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То з ГПУ звонят "Не трож наших". А тут судді взяли і відпустили хабарника...
А патріота на 10-13 років... Отака фігня малята...
І кому вірити - ГПУ, m@тіосу який патріотів на заказ саджає?
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не могу подобрать слово к тому, что он творит.
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НЕ МОЖЕТ НИКТО нарушать закон.
Это основа.
Если не будет основы, будет пшик.
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Они и в афган полезли.
И что там хорошо нынче?
Хотите быть афганом?
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Подивіться фото Афганістана та почитайте про нього 70-х 80-х років,і що там зараз
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Потом туда влезли США и надавали оружие, которое до сих пор стреляет
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-Отпусти меня, выполню любое твоё желание, говорит рыбка.
- Нуууу, хочу быть генеЛальным пГокуГоГом!!!
Рыбка подумала и отвечает:
-Тебе очень тяжело будет вговарить свою должность, да и образования в тебя юридического нет. Давй что нибудь другое.
-Хочу чтобы моя жена стала самой кГасивой в миГе.
-А какое там первое желание было???? переспросила рыбка.
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https://elise.com.ua/2017/12/03/srochnaya-novost-ukraine-dali-sutki-chtoby-ostanovit-zverstva-protiv-inostrantsev/
Как сообщает юрист Андрей Портнов, в связи с арестом Бойко главными акционерами Житомирской кондитерской фабрики стали депутаты Народного Фронта Пашинский и Черновил.
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Суд указал в своём приказе все последние факты - арест, избиение, похищение в неизвестное место, отказ в принятии следственным изолятором из-за травм, угрозы жизни и здоровью.
Это одна из самых быстрых международных судебных реакций в отношении официальной украинской власти за последнее время.
Не нужно было вам отнимать у Бойко собственность. Теперь, всё, что установит Трибунал ляжет в основу вашего обвинительного приговора.
Документ здесь: http://portnov.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/Sud.pdf
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кортавому пора на нары обратно.....
полицию на нары ! ВСЮ !
потому что самый большой парк стукачей имено у них ! это тоже внештатные сотрудники которыхтнабрали по немпонятному конкурсу!
мало того они каждый день нарушают закон, потому что иначе они бы не были стукачами еси не живут в той среде откуда стучат!
луцык волшебный на всю голову если втирает такую хню народу.
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Какие еще надо доказательства про коррупцию в Украине, на высшем уровне!
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Видно Розенблад, не одну бурштиновую кімнату подарил! Вон как закрутились войны на развал конторы. А оборудование? Что они должны централизовано , через СБУ покупать, и показать тем против кого им может представится работать, все свои возможности, мол примите меры для успешного контроля нас и блокировки успешной, по необходимости. Ты дебил Югик!
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