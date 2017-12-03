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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1940) ГПУ (8260) задержание (4563) Луценко (6724) Сытник (454)

 Все работающие под прикрытием агенты НАБУ находятся вне закона и используют контрабандную технику, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все агенты Национального антикоррупционного бюро, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Все, так называемые агенты НАБУ набраны с нарушением закона. Закон требует, чтобы всех, всех до единого сотрудников НАБУ набирать на открытом конкурсе, но десятки агентов, в том числе, те двое, которые были зафиксированы на конспиративной квартире, выбраны на каких-то закрытых процедурах, что нарушает закон", – сказал он в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.

Генпрокурор отметил, что эти агенты используют нелегальное оборудование в своей работе.

"Дальше больше: мы имеем нелегальных агентов, они используют незаконные методы провокаций, никто из них не допущен к государственной тайне, но в то же время им предоставляются материалы "прослушки" СБУ, что является уголовным преступлением, они сами используют незарегистрированную в Украине прослушивающую технику, которая завезена контрабандным путем", – сказал Ю.Луценко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Мы слишком много сделали, чтобы сейчас это не довести до конца", - Сытник о коррупции в Госмиграции

По его словам, все это является "огромным букетом нелегальной группировки, которая действует нелегальными методами с нелегальной аппаратурой".

При этом Ю.Луценко добавил, что знал о данной ситуации в отношении двух агентов на протяжении только 2-х недель, но теперь понимает "полноту всей проблемы НАБУ".

"Весь аппарат агентов на сегодняшний день вне закона, поэтому руководитель агентства, который лично начал такой отбор агентов, допуск их к гостайне, предоставление им особо тайных документов, должен принимать решение для себя", – подчеркнул генпрокурор.

Напомним, в НАБУ заявили о срыве спецоперации по выявлению коррупционных схем в миграционной службе после задержания сотрудника бюро, который работал под прикрытием, при попытке дать взятку. В Генпрокуратуре ответили заявлением, что сотрудники НАБУ не могли провоцировать чиновника на дачу взятки.

29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.

А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

Источник: https://censor.net.ua/n3037156
 
 
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Борьба с коррупцией накрылась медным. Бедняги поверили что все не понарошку.
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Было бы все понарошку - была бы тишь и благодать и никаких скандалов.
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Никто и не верит в реальную борьбу с коррупцией, пока существует главный вор и коррупционер Порошенко в президентском кресле.
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Кого из действующих высокопоставленных чиновников благодаря стараниям Луценко посадили в тюрьму? Никого? Так можно ли верить высказываниям этого недопрокурора?
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Да, точно, был когда-то симпатичным малым, этаким рубахой, вода по колено.
А теперь кажется совсем скочерыжился от действительности и от потоков бабла, которое на него хлынуло, и похоже по высказываниям, что уже не просыхает.
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Знатно шикалад подгорать начал- быть добру
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DI GI бил подключился к вещанию из дурки))))

НАБУ - в законе по любому))
а вой гиен зачетно сказываеться на их репутации
легализация террора - это вам не игральные автоматы крышевать
после этого не отмажется ни гпу ни мвд ни сбу
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Штирлиц шел по Берлину и увидел проституток. "Это проститутки",- подумал Штирлиц. "Это Штирлиц", - подумали проститутки.)))
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Жирному шпигуну - капець.
Суд в Гаазі дав офшорному Пітору одну добу, щоб він випустив американського інвестора Бойка і владнав всі справи з ним. Докладніше тут
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Югик, а теперь расскажи где смеяться? Видимо всех надо разгонять и набирать по новому? не тянет эта команда европейский путь развитя Украины.... не тянет потому как все кругом пронизано баблом кумовством протекционизмом круговой порукой коррупцией распилкой лаве и воровством! и что самое прискорбное что наше керивныцтво не только не готово, но и не имеет желания с этим злом бороться!!! конечно пересичным украинцам это не нравится.....
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Если этот Генпрокурор не замолчит, то своим трепом и без Майдана кума похоронит.
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УРОД лУЦЕНКО УЖЕ В ОТКРЫТУЮ ПОКРЫВАЕТ КОРУПЦИОНЕРОВ - ВТОРОЙ ПШОНКА .
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Покрывает всех кто хорошо платит, особенно кума Пэтю. Пэтя не обижает своего кума. Не зря же он закон изменил лично для любимого кума. Нужно отрабатывать....
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Рівень ненависті, особисто мій наближається до рівня пшонки зразка 2013 року. Не зроблено ніх"я, єдиний антикорупційний орган, який хоч якось працює намагаються втопити і це в них виходить, бо сили не рівні. Юга, ти чмо і балабол, прокуратура при тобі так і не стала правоохоринним органом, а так і продовжує обслуговувати корпоративний інтерес. Який конкурс для таємних агентів??? Це, як б@ять??? Ти мудак з грановським обирати будеш??? На нас положили і питання, що робити не стоїть, стоїть питання коли...
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+100500 ГПУ боретсья з НАБУ... ГПУ бореться з антикорупціонерами.
То нашо нам таке ГПУ і та голова ГПУ треба.
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Говорят, скоро в прокате буде цикаве кино "Беги, Петя,Беги"называется 😁😁😁
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Пэтя всегда сухим из воды выйдет и сделает всех дураками - разведет всех, как котят....
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НАБУ - это орган одобренный США, которые открыто заявляют о борьбе с корупцией, а Петя и его шестерки, типа Луценко, открыто дескридитируют его
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Я смею отметить, что США уже давно недовольны НАБУ, чего только стоит заявления МВФ, которые говорили что нет прогресса в борьбе с коррупцией, а представители ЕБРР прямо отмечают - чтоб борьба с коррупцией в Украине - это словил - сфоткал - отпустил!
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Я смею отметить, что жалким прокси-мартынам лучше не вумничать - уши кроличьи очень явно торчат. Палитесь вы, хлопчики. И пургу метете некачественно. Выгонит вас кролик без выходного пособия. Улицы мести пойдете Усі агенти НАБУ, які працюють під прикриттям, перебувають поза законом і використовують контрабандну техніку, - Луценко - Цензор.НЕТ 2929
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Шмолдон, пока вне закона именно ты - алкаш без элементарного юридического образования, по случаю возглавивший гпу
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Вас же, паскуд, предупреждали, причем много раз - Запад поставил на Украину и поверил в народ Украины, прекращайте воровать! Ну ничего, жвалы вам быстро повыдергивают.
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согласен! подписуюсь под каждым словом
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то что набу не смогло накопать ничего на Порошенко - это показательно.

Антибиотики пытаются выкорчевать здоровый орган
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Почему не смогло? Вам об этом не доложили? Всему свое время.
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Скорее всего, Порошенко обещали не трогать, если наглеть не будет. А вот всей его шайке яйки прижмут. И картавое падлюченя есть в списке.
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а что б сделали США если бы внешняя страна так нагло лезла в их дела?
Нельзя построить страну искуственно, все должно быть природно.
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Во-первых, Украина - не США, ибо за 25 лет мы благополучно сумели просрать всё - и экономику, и армию, и, почти - страну. Чтобы быть такими как США надо еще и свою страну любить, а не только деньги.
Во-вторых, за 3 года строительства нынешняя власть построила то, что строила предыдущая - олигархат. Только эти более хитрые и ловкие.
В-третьих, Запад, не дав нам погибнуть в когтях мордора, по сути взял страну под внешнее управление. Да это горько признать, но это так. Понятно, что внешние управленцы не ангелы и работают больше на Запад, чем на Украину. Но наши власти выглядят уж очень омерзительно и разоряют страну не хуже кацапни.
Ну, и пока наши цели с Западом совпадают - надо построить более-менее сильную, независимую от кацапни Украину. Посмотрите на Германию - там тоже было внешнее управление Запада, и к чему это привело.
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Дык тебя "святоша" Луценко самого Порох как КОНТРАБАНДУ притащил на генпрокурора. И ты вне закона - народного
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Этот идиот, верит тому, что сказало ?
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Сьогодні цей неук говорив про все це на "плюсах". Більше чим воно озвучило навіть і не прокоментуєш. Повний маразм. Такі політики повинні працювати мітлою.
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ГПУ начинает крышевать взяточников в открытую?
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Каждый раз, когда НАБУ начинает новое "дело", знаю: все дела не будут доведены до конца. Даже до суда не будут доведены. Ни результативности, не эффективности.
Гора родила мышь.
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Ага, то Порох не дає посадити корупціонера.
То з ГПУ звонят "Не трож наших". А тут судді взяли і відпустили хабарника...
А патріота на 10-13 років... Отака фігня малята...
І кому вірити - ГПУ, m@тіосу який патріотів на заказ саджає?
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вот так и получается - что сегодня НАБУ играется со всеми своими, чтоб просто подчинить себе, Сытник просто решил сделать новую структуру - которая будет все решать в стране! Вот в чем его цель и задача!
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А твоя задача гроші клавою відробляти?
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юГик уже даже не жжет.
не могу подобрать слово к тому, что он творит.
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По закону Югик должен досидеть срок, затем поступить в юрку, закончить, поработать лет пять в райпрокуратуре и т.д.
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Не ускладнюйте. Він за свій довічний термін(ув'язнення) стане досвідченим юристом(заочно))
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юга а йди ти до себе на хій -- жінці третього тисячоліття він всерівно не потрібен...
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Американська розвідка і ЦРУ теж працюють не по украхнським барижним законам,саме тому в них є результат. Сподіваюсь , ця влада таки заплатить за все.
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но тем не менее они действуют. в америке по ее внутренним законам. И это ОСНОВА их демократии.
НЕ МОЖЕТ НИКТО нарушать закон.
Это основа.
Если не будет основы, будет пшик.
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Вони працюють по всьому світу,порушуючи законодавство тих країн де знаходячи , як і будь-яка розвідка , але гловне для них результат.
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так результата нет. И те страны где они работают не обязаны радоваться тому что их пытаются подорвать.
Они и в афган полезли.
И что там хорошо нынче?
Хотите быть афганом?
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Афганістан до 80-х була розвинена країна ,де вибрали демократичний шлях розвитку,доки туди не зайшов СССР.
Подивіться фото Афганістана та почитайте про нього 70-х 80-х років,і що там зараз
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І прочитайте про штурм Аміна , спецоперація,яка дала початок афганській війні
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и что это меняет?
Потом туда влезли США и надавали оружие, которое до сих пор стреляет
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заносить гуріка на поворотах.. ой заносить
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Пошел (или полетел с пашинским) юГа на рыбалку, и поймал Золотую Рыбку.
-Отпусти меня, выполню любое твоё желание, говорит рыбка.
- Нуууу, хочу быть генеЛальным пГокуГоГом!!!
Рыбка подумала и отвечает:
-Тебе очень тяжело будет вговарить свою должность, да и образования в тебя юридического нет. Давй что нибудь другое.
-Хочу чтобы моя жена стала самой кГасивой в миГе.
-А какое там первое желание было???? переспросила рыбка.
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Вполне может быть. Судя по окладам в НАБУ и вольному (+безконтрольному!) обращению с бюджетными деньгами (вскоре мы услышим много интересного, столь же и печального), то Артемка Сытник даже не понял, какие надежды народ связывал с его назначением. Но...мыльный пузырь оказался всего лишь мыльным пузырем. Увы..
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А вот американцев "мыльный пузырь" вполне устраивает. А вот главный мыльный барыга - нет.
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А в законі у нас тільки головний авторитет на Банковій.
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Уже и американцев похищают
https://elise.com.ua/2017/12/03/srochnaya-novost-ukraine-dali-sutki-chtoby-ostanovit-zverstva-protiv-inostrantsev/

Как сообщает юрист Андрей Портнов, в связи с арестом Бойко главными акционерами Житомирской кондитерской фабрики стали депутаты Народного Фронта Пашинский и Черновил.
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Сегодня, в воскресенье, Президент находящегося в Лондоне Арбитражного Трибунала David D.Caron дал украинским властям срок всего в одни сутки для немедленной приостановки всех незаконных действий в отношении избитого и арестованного бизнесмена Boyko.
Суд указал в своём приказе все последние факты - арест, избиение, похищение в неизвестное место, отказ в принятии следственным изолятором из-за травм, угрозы жизни и здоровью.
Это одна из самых быстрых международных судебных реакций в отношении официальной украинской власти за последнее время.
Не нужно было вам отнимать у Бойко собственность. Теперь, всё, что установит Трибунал ляжет в основу вашего обвинительного приговора.
Документ здесь: http://portnov.com.ua/wp-content/uploads/2017/12/Sud.pdf
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Бортьба з кримінальними злочинами не може вестись злочинними методами.
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ооооо....
кортавому пора на нары обратно.....
полицию на нары ! ВСЮ !
потому что самый большой парк стукачей имено у них ! это тоже внештатные сотрудники которыхтнабрали по немпонятному конкурсу!
мало того они каждый день нарушают закон, потому что иначе они бы не были стукачами еси не живут в той среде откуда стучат!
луцык волшебный на всю голову если втирает такую хню народу.
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Главный законник страны тоже с нарушениями закона занял этот высокий пост.
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"контрабандную технику" пользуют официальные лица! И это утверждает генПрокурор!
Какие еще надо доказательства про коррупцию в Украине, на высшем уровне!
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Попахивает предательством интересов Украины. Югий что тебе ФСБ пообещало убежище дать?
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Может ещё агентам под прикрытием ходить с бейджеками что они агенты?Луценко ты перебухал?Походу НАБУ жарит и Петю и тебя и это ой как вам не нравиться.
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Ну и Югик! Какие открытые конкурсы, агентам? Ещё по телевизору показать и всю подноготную на осмотр, окружающим. На месте агентов, которых эти уроды провалили, нужно подать в суд на уродов, и возместить ущерб, за невозможность теперь заниматься профессиональной деятельностью, и вывернуть по миллиону с них. И под суд их отдать за разглашение совершенно секретных сведений, об агентуре и методах их работы.
Видно Розенблад, не одну бурштиновую кімнату подарил! Вон как закрутились войны на развал конторы. А оборудование? Что они должны централизовано , через СБУ покупать, и показать тем против кого им может представится работать, все свои возможности, мол примите меры для успешного контроля нас и блокировки успешной, по необходимости. Ты дебил Югик!
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После таких слов генпрокурор уже сам вне закона.
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лицемер и лжец, надеюсь не долго этой кодле осталось рулить, главное бабулькам на выборах за гречку не продаться...
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Главный лозунг барыжной власти и барыжного прокурора: "Своим всё, чужим закон!".
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Вся эта вакханалия уже вызывает не тихий хохот,а истерический смех,а иногда даже ужас от которого мороз по коже.Потому все у нас делается через жопу. Точно также пишутся и законы и надо быть просто блестящим интеллектуалом, экспертом,аналитиком,чтобы разобраться в этой писанине и то вряд ли.Потому что во всех наших системах,органах власти и правительстве находятся и занимают высокие посты-идиоты,гопники,ложкомойки,базаркомы,предатели и воры.Единственная цель их всех это пополнить банковские счета,купить побольше дворцов на островах,пристроить своих безграмотных отпрысков на теплые местечка,И не давать спокойно работать тем,кто действительно хочет что-то изменить и вырвать страну из этого порочного круга.
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Та дайте ему похмелиться,а то целый день такую херню несёт!!!!
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Правильно, разгони эту шайку, устроили тут борьбу с коррупцией, жить людям мешают!! Усі агенти НАБУ, які працюють під прикриттям, перебувають поза законом і використовують контрабандну техніку, - Луценко - Цензор.НЕТ 5271
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тайных агентов на открытом конкурсе? - толково.
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Сегодня, 3 декабря, следователи специального отдела полиции 13 часов допрашивали ранее задержанного главу парламентской коалиции израильского кнессета Давида Битана. Он подозревается в получении многомиллионной взятки от главы организованной преступной группировки, в период своего недавнего пребывания на посту заместителя мэра города Ришон ле-Цион. По информации ряда СМИ, у следствия имеются оперативные аудио и видеозаписи, подкрепляющие подозрения в адрес Битана. Пресс-служба полиции сообщила, что расследование данного дела долгое время находилось в закрытой стадии сбора информации и наблюдения за подозреваемыми. Переход расследования в открытую стадию, задержание подозреваемых и их допрос производятся в соответствии с заранее составленным графиком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе работающие под прикрытием агенты НАБУ находятся вне закона и используют контрабандную технику, - Луценко
 
 
 
 
 
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