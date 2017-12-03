 Все работающие под прикрытием агенты НАБУ находятся вне закона и используют контрабандную технику, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Руководство ГПУ пыталось закрыть дело в отношении подозреваемых по делу, в котором фигурируют Пшонка и его сын, - адвокат Маселко

"Все, так называемые агенты НАБУ набраны с нарушением закона. Закон требует, чтобы всех, всех до единого сотрудников НАБУ набирать на открытом конкурсе, но десятки агентов, в том числе, те двое, которые были зафиксированы на конспиративной квартире, выбраны на каких-то закрытых процедурах, что нарушает закон", – сказал он в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.

Генпрокурор отметил, что эти агенты используют нелегальное оборудование в своей работе.

"Дальше больше: мы имеем нелегальных агентов, они используют незаконные методы провокаций, никто из них не допущен к государственной тайне, но в то же время им предоставляются материалы "прослушки" СБУ, что является уголовным преступлением, они сами используют незарегистрированную в Украине прослушивающую технику, которая завезена контрабандным путем", – сказал Ю.Луценко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Мы слишком много сделали, чтобы сейчас это не довести до конца", - Сытник о коррупции в Госмиграции

По его словам, все это является "огромным букетом нелегальной группировки, которая действует нелегальными методами с нелегальной аппаратурой".

При этом Ю.Луценко добавил, что знал о данной ситуации в отношении двух агентов на протяжении только 2-х недель, но теперь понимает "полноту всей проблемы НАБУ".

"Весь аппарат агентов на сегодняшний день вне закона, поэтому руководитель агентства, который лично начал такой отбор агентов, допуск их к гостайне, предоставление им особо тайных документов, должен принимать решение для себя", – подчеркнул генпрокурор.

Напомним, в НАБУ заявили о срыве спецоперации по выявлению коррупционных схем в миграционной службе после задержания сотрудника бюро, который работал под прикрытием, при попытке дать взятку. В Генпрокуратуре ответили заявлением, что сотрудники НАБУ не могли провоцировать чиновника на дачу взятки.



29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.



НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.



А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.