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 Наемники РФ совершили 19 обстрелов украинских позиций с начала суток, на Приазовье и Луганщине били из минометов, - штаб АТО

С начала суток российско-террористические войска 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе..

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении оккупанты стреляли из 82-мм миномета по опорным пунктам сил АТО у Золотого. Из гранатометов различных типов враг вел огонь на подступах к Крымскому, Новоалександровке, Троицкому, Зайцево и Новгородскому, а в районе Новолуганского, Малинового и Луганского беспокоил наших защитников из стрелкового оружия.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Трое воинов получили ранения и боевые травмы, за сутки наемники РФ 30 раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб

На Донецком направлении эпицентром противостояния осталось Приазовье. Здесь противник вел огонь из минометов, гранатометов и пехотного вооружения на подступах к Широкино, Водяному, Талаковке и Павлополю. Несколько раз из минометов и гранатометов различных модификаций боевики обстреливали наших воинов в пригороде Авдеевки, а в районе Новотроицкого зафиксирован огонь вражеского снайпера.

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Источник: https://censor.net.ua/n3037145
 
 
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    Никаких наемников нет,а есть регулярные рашефаистские войска которые оккупировали Украину.
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    Тримайтесь, хлопці.
    Щоб всі були живі та здорові.
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    Ще одна болячка..І серйозна.
    Радник Білого дому з питань національної безпеки генерал Герберт Макмастер заявив, що вірогідність війни з бідною, але озброєною ядерною зброєю країною «зростає з кожним днем».
    «Існують шляхи вирішення цієї проблеми, які не включають збройний конфлікт. «Але це гонка, тому що він (Кім Чен Ин - ред.) стає все ближче і ближче до цього, і часу залишається не так багато», - сказав Макмастер на Форумі з питань безпеки у Вашингтоні, організованому Фондом Рейгана.
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    Да и сейчас фигачат под Мариком.
    Кстати, похоже наша арта только что включила ответку оркам. Во всяком случае, вспышки и звуки совпадают со 122-ой артой.
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    а пеца тоже артиллерист,если пьет - то залпом
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    Фигасе! не проишло и четырех лет, штаб АТО открыл для себя что наш регион Приазовье называется . Ранее по терминологии можно было подумать, что война только на Донбассе идет. В любом случае - похвально
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    Смерть расіянсько-фашиським окупантам !!!! Мочкуйте браття Українці ,ціх рогато-копитних маскавітов !!
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    Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ совершили 19 обстрелов украинских позиций с начала суток, на Приазовье и Луганщине били из минометов, - штаб АТО
     
     
     
     
     
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