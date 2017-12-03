 Наемники РФ совершили 19 обстрелов украинских позиций с начала суток, на Приазовье и Луганщине били из минометов, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении оккупанты стреляли из 82-мм миномета по опорным пунктам сил АТО у Золотого. Из гранатометов различных типов враг вел огонь на подступах к Крымскому, Новоалександровке, Троицкому, Зайцево и Новгородскому, а в районе Новолуганского, Малинового и Луганского беспокоил наших защитников из стрелкового оружия.
На Донецком направлении эпицентром противостояния осталось Приазовье. Здесь противник вел огонь из минометов, гранатометов и пехотного вооружения на подступах к Широкино, Водяному, Талаковке и Павлополю. Несколько раз из минометов и гранатометов различных модификаций боевики обстреливали наших воинов в пригороде Авдеевки, а в районе Новотроицкого зафиксирован огонь вражеского снайпера.
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Щоб всі були живі та здорові.
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Радник Білого дому з питань національної безпеки генерал Герберт Макмастер заявив, що вірогідність війни з бідною, але озброєною ядерною зброєю країною «зростає з кожним днем».
«Існують шляхи вирішення цієї проблеми, які не включають збройний конфлікт. «Але це гонка, тому що він (Кім Чен Ин - ред.) стає все ближче і ближче до цього, і часу залишається не так багато», - сказав Макмастер на Форумі з питань безпеки у Вашингтоні, організованому Фондом Рейгана.
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Кстати, похоже наша арта только что включила ответку оркам. Во всяком случае, вспышки и звуки совпадают со 122-ой артой.
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