Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал на своей странице в соцсети террорист Игорь Стрелков-Гиркин.
По его словам, бесправных наемников из Донбасса в Сирии "обкладывают "данью" их командиры. Так, боевик под позывным "Клуня", который также воевал на востоке Украины, приказал платить ему 10% дани. Неповиновение карается "изгнанием".
Гиркин также рассказал, что в ЧВК "Вагнер" набирают две категории бойцов: "элита" (для спецопераций) и "расходники". В последнюю категорию отправляют бывших наемников из Донбасса.
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кацап/раб/перегной слова синонимы уже
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https://vk.com/iistrelkov
Стрелков Игорь Иванович
два часа назад
Действия
ВАХТА ПАМЯТИ 2017 "ВЫСОТА СМЕРТНИКОВ"
Сегодня 3 декабря в нашей стране отмечается День Памяти неизвестного солдата и я хочу сегодня вам рассказать об одной из Вахт Памяти, которая проходила в июле месяца этого года на "Зайцевой горе".
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Рассказал наперед про конец сепаратистов и русских-фашистов.
П.С. Он об этом еще раньше писал 29 ноября о 9,03.
Так шо работают сепары... пушечным мясом.
Оплата - гроб цинковый, и место безымянного солдата под Ростовом.
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Если гиркин возмущен, тогда пусть покажет пример, наберет добровольцев россиян и сам с ними едет на утилизацию в Сирию.
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R
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Заголовок гласит:
Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии"
Я смотрю В УПОР и читаю:
Полковник ФСБ Гиркин: "Ко-ко-ко куд-кудах! Добровольцев Новороссии квох-пок-пок ко-ко-ко-ко-ко-о-о-ок-ко-ко-о-о КУ-КА-РЕ-КУ!!!"
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Звичайно що на утилізацію.
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Тыж, сука конченая и заварила эту гавнину!
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Наверное только тем что один убивал украинский народ в 14 году а второй это делает и сейчас?
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