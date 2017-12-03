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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Происшествия, Общество
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 Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии"

На войну в Сирию продолжают уезжать “добровольцы” из так называемых “ДНР/ЛНР”. Имея при себе в лучшем случае "паспорта" самопровозглашенных республик, они лишены прав на все и их используют в качестве "пушечного мяса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал на своей странице в соцсети террорист Игорь Стрелков-Гиркин.

Читайте также: За 2 недели в Сирии потери "официальных военных" РФ - под 20 человек "двухсотыми", а ЧВК - как минимум раза в три больше, - террорист Гиркин

По его словам, бесправных наемников из Донбасса в Сирии "обкладывают "данью" их командиры. Так, боевик под позывным "Клуня", который также воевал на востоке Украины, приказал платить ему 10% дани. Неповиновение карается "изгнанием".

Гиркин также рассказал, что в ЧВК "Вагнер" набирают две категории бойцов: "элита" (для спецопераций) и "расходники". В последнюю категорию отправляют бывших наемников из Донбасса.

Полковник ФСБ Гиркин: Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для утилизации в Сирии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3037124
 
 
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Да нормальн..Надо же куда то это гавно с Лугандона девать
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Почему он возмущается ? Там быстрее и почти не больно . Это у нас долго и мучительно (минские позорные) .
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свежий кацапский перегной!
кацап/раб/перегной слова синонимы уже Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии" - Цензор.НЕТ 6805
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Гиркинда полный Ютуб,где он поносом прёт на кремлевскую Банду не воров и жуликов..., а про Крым где он был типа закоперщик так это полный Атас...,спалил Плешивого с потрохами... Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии" - Цензор.НЕТ 8140
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Гіркін агент ЦРУ. Він впіхнув Крим расєї і залугандонив ім по самі гланди впридачу.
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НУ ЗАЧЕМ ВРАТЬ ??? ВЕДЬ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ..

https://vk.com/iistrelkov

Стрелков Игорь Иванович
два часа назад

Действия

ВАХТА ПАМЯТИ 2017 "ВЫСОТА СМЕРТНИКОВ"

Сегодня 3 декабря в нашей стране отмечается День Памяти неизвестного солдата и я хочу сегодня вам рассказать об одной из Вахт Памяти, которая проходила в июле месяца этого года на "Зайцевой горе".
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Пост можно и удалить как бы. Но ты все равно спалился кремлебот.
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ты удмуртъ и любишь гнилодыркина?
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2 часа назад, да. Но не сегодня. Я єто читал вчера или позавчера, не помню точно. А какая, в сущности, разница?
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А гиркин не врет... Всю правду матку в глаза режет...
Рассказал наперед про конец сепаратистов и русских-фашистов.
П.С. Он об этом еще раньше писал 29 ноября о 9,03.
Так шо работают сепары... пушечным мясом.
Оплата - гроб цинковый, и место безымянного солдата под Ростовом.
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в Мемуарах бывшего Председателя ДурьДумы РАБссии времен сЦаря Николашки под названием "Крушение Империи" описаны события с 1907 по 1917 год.Интересный материальчик для сегодняшнего быдла РАБссии... Полковник ФСБ Гіркін: "Це зрада! Добровольців Новоросії набирають для "утилізації" в Сирії" - Цензор.НЕТ 4827
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автор Михаил Родзянко,типа Предсядатель ДурьДумы тогдашней Полковник ФСБ Гіркін: "Це зрада! Добровольців Новоросії набирають для "утилізації" в Сирії" - Цензор.НЕТ 1375
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Неизвестно кто пишет под ником "Стрелков"
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Это не предательство, отбросы общества никому не нужны, разумное решение с пользой для россии, это их утилизация в Сирии.
Если гиркин возмущен, тогда пусть покажет пример, наберет добровольцев россиян и сам с ними едет на утилизацию в Сирию.
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жалко, что изю гиркина не удалось утилизировать ранее. это ведь он начал войну в лугандоне. сам в интервью певцу раскаго мира проханову признал! его интервью так и называлось - "я спустил курок войны на донбассе"....эта сука приперлась из крыма в Славянск с вооруженным до зубов отрядом кацапов еще задолго до начала АТО. в спорах с кацапами по поводу кто первый начал войну в луганде гиркин наш главный козырь! т.е - вы рашисты и начали во главе с изиком гиркиным!!! кстати в этом интервью он засветил как организовывал референдум в крыму - как собирал крымских депутатов и под дулами АКМ заставляли голосовать за решение о референдуме и дальше как гонял народ на референдум... вобщем правдоруб гиркин и в гаагу первый поедет!
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Шкода, що Гіркінд ще не одвухсотілся.
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Чёрт, это у меня со зрением баги или с мозгом?
Заголовок гласит:
Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии"

Я смотрю В УПОР и читаю:
Полковник ФСБ Гиркин: "Ко-ко-ко куд-кудах! Добровольцев Новороссии квох-пок-пок ко-ко-ко-ко-ко-о-о-ок-ко-ко-о-о КУ-КА-РЕ-КУ!!!"

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в ордило ситуация не лучше, хунта лютует
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Это значительно облегчит предстоящую реинтеграцию.
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а куда ваще кнопки в коментах подевались?
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М'ясо вже своє відслужило і майже віджило...
Звичайно що на утилізацію.
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гиркин в душе бендеровец,может у него корни украинские чтото часто он критикует и разоблачает своих дегенератов
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Крым говорите ваш? Тогда Карелия наша! Смотрите на ютуб
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Так застрелись, гнида драная!
Тыж, сука конченая и заварила эту гавнину!
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Ну а кому нафиг нужны эти дебилы?Кому особняк за 30 млн. зеленіх под Москвой, кому Сирия.
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Игаль (Изя, Гарик) Гиркинд действует, как конструктор техники, то бишь после испытания опытного образца делает всесторонний анализ недостатков. Далее недостатки устраняются и конструкция таким образом усовершенствуется.
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а чем изя гнилодыркин отличается от потрошеску ( вальцмана)???
Наверное только тем что один убивал украинский народ в 14 году а второй это делает и сейчас?
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Цензор внимательно следит за страницей Гиркина??? Можно и говно жрать любить, но кормить им свою аудиторию - это как минимум некрасиво.
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Ну в Рашке к своим военным всегда относились как разменной монете, не понимаю почему это Гиркина удивляет?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии"
 
 
 
 
 
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