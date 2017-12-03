 Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал на своей странице в соцсети террорист Игорь Стрелков-Гиркин.

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По его словам, бесправных наемников из Донбасса в Сирии "обкладывают "данью" их командиры. Так, боевик под позывным "Клуня", который также воевал на востоке Украины, приказал платить ему 10% дани. Неповиновение карается "изгнанием".

Гиркин также рассказал, что в ЧВК "Вагнер" набирают две категории бойцов: "элита" (для спецопераций) и "расходники". В последнюю категорию отправляют бывших наемников из Донбасса.