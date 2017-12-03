 "Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии", - полковник ФСБ Гиркин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал на своей странице в соцсети террорист Игорь Стрелков-Гиркин.
По его словам, бесправных наемников из Донбасса в Сирии "обкладывают "данью" их командиры. Так, боевик под позывным "Клуня", который также воевал на востоке Украины, приказал платить ему 10% дани. Неповиновение карается "изгнанием".
Гиркин также рассказал, что в ЧВК "Вагнер" набирают две категории бойцов: "элита" (для спецопераций) и "расходники". В последнюю категорию отправляют бывших наемников из Донбасса.
13 год ·
Я напомню как дело было
З февраля 2016 года "умер" председатель РУСАДА Синев
15 февраля 2016 года "умер" бывший СЕО РУСАДА Камаев
Они решили поиграть с гебней, но забыли что гебня избавляется от тебя не только когда хочешь выйти из игры, а просто так, по приколу. В отличие от мафии это даже отдаленно не семья и люди рассматриваются исключительно как ресурсы, которые лучше ликвидировать в конце операции. Чтобы не было вещдоков. А на эмоции всем насрать.
Естественно один нашелся, который не пожелал себе скоропостижной смерти ибо не конченый лох, в отличие от остальных, пошел и всех сдал, получил за это бочку варенья, корзину печенья и гарантию того что любителей порубать ледорубами от него будут палками отгонять по мере возможности. Немного, ненадежно, но куда лучше чем у Вовы на пере.
В остальных областях, где рюске нагадили, видимо в основном работают полные идиоты, которые за участие в крымнашах и донбабве теперь массово героически гибнут как в сириях, так и на гражданке. Впрочем, патриотизм не к стране а к государству - это психический диагноз и IQ от него падает в геометрической прогрессии, вплоть до отрицательных величин.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Цікаво , Плотницький зустріне Новий Рік
Чи буде в пеклі в чані варитись ??
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Выкусили, руссофобы?
Ответить
Ответить
Ответить
патамуша, Христофор Колумб и Америго Виспуччи біли ребята из рязани...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Колумб хрєнов!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И где теперь -можно будет окунуться в скрепное болото в по самую макушку?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
кацап/раб/перегной слова синонимы уже
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://vk.com/iistrelkov
Стрелков Игорь Иванович
два часа назад
Действия
ВАХТА ПАМЯТИ 2017 "ВЫСОТА СМЕРТНИКОВ"
Сегодня 3 декабря в нашей стране отмечается День Памяти неизвестного солдата и я хочу сегодня вам рассказать об одной из Вахт Памяти, которая проходила в июле месяца этого года на "Зайцевой горе".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Рассказал наперед про конец сепаратистов и русских-фашистов.
П.С. Он об этом еще раньше писал 29 ноября о 9,03.
Так шо работают сепары... пушечным мясом.
Оплата - гроб цинковый, и место безымянного солдата под Ростовом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если гиркин возмущен, тогда пусть покажет пример, наберет добровольцев россиян и сам с ними едет на утилизацию в Сирию.
Ответить
R
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заголовок гласит:
Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии"
Я смотрю В УПОР и читаю:
Полковник ФСБ Гиркин: "Ко-ко-ко куд-кудах! Добровольцев Новороссии квох-пок-пок ко-ко-ко-ко-ко-о-о-ок-ко-ко-о-о КУ-КА-РЕ-КУ!!!"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Звичайно що на утилізацію.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тыж, сука конченая и заварила эту гавнину!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наверное только тем что один убивал украинский народ в 14 году а второй это делает и сейчас?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кроме того, предателей, даже кацапы не уважают.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить