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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Происшествия, Общество
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Все про:война (2761) Сирия (2304) Донбасс (14507) наемник (206) Гиркин (45)

 "Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии", - полковник ФСБ Гиркин

На войну в Сирию продолжают уезжать “добровольцы” из так называемых “ДНР/ЛНР”. Имея при себе в лучшем случае "паспорта" самопровозглашенных республик, они лишены прав на все и их используют в качестве "пушечного мяса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал на своей странице в соцсети террорист Игорь Стрелков-Гиркин.

Читайте также: За 2 недели в Сирии потери "официальных военных" РФ - под 20 человек "двухсотыми", а ЧВК - как минимум раза в три больше, - террорист Гиркин

По его словам, бесправных наемников из Донбасса в Сирии "обкладывают "данью" их командиры. Так, боевик под позывным "Клуня", который также воевал на востоке Украины, приказал платить ему 10% дани. Неповиновение карается "изгнанием".

Гиркин также рассказал, что в ЧВК "Вагнер" набирают две категории бойцов: "элита" (для спецопераций) и "расходники". В последнюю категорию отправляют бывших наемников из Донбасса.

Добровольцев Новороссии набирают для утилизации в Сирии, - полковник ФСБ Гиркин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3037124
 
   
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    Konstantin Kukushkin
    13 год ·

    Я напомню как дело было
    З февраля 2016 года "умер" председатель РУСАДА Синев
    15 февраля 2016 года "умер" бывший СЕО РУСАДА Камаев

    Они решили поиграть с гебней, но забыли что гебня избавляется от тебя не только когда хочешь выйти из игры, а просто так, по приколу. В отличие от мафии это даже отдаленно не семья и люди рассматриваются исключительно как ресурсы, которые лучше ликвидировать в конце операции. Чтобы не было вещдоков. А на эмоции всем насрать.
    Естественно один нашелся, который не пожелал себе скоропостижной смерти ибо не конченый лох, в отличие от остальных, пошел и всех сдал, получил за это бочку варенья, корзину печенья и гарантию того что любителей порубать ледорубами от него будут палками отгонять по мере возможности. Немного, ненадежно, но куда лучше чем у Вовы на пере.
    В остальных областях, где рюске нагадили, видимо в основном работают полные идиоты, которые за участие в крымнашах и донбабве теперь массово героически гибнут как в сириях, так и на гражданке. Впрочем, патриотизм не к стране а к государству - это психический диагноз и IQ от него падает в геометрической прогрессии, вплоть до отрицательных величин.
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    Непорядок! Надо гундяю еще десятину отстегивать, на скрепы.
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    ВСЁ Что когда либо придумали в Кремле,успешно дохнет....АКСИОМА...
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    Походу плохо вооруженные сирийские ополченцы намного лучше утилизируют русню чем ВСУ Безальтернативщика.
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    ...съезди, проверь, вася, а потом нам всем расскажешь...
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    кремлю свідки не потрібні
    Цікаво , Плотницький зустріне Новий Рік
    Чи буде в пеклі в чані варитись ?? Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии" - Цензор.НЕТ 1777
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    сначала разденут его до нитки, а потом оно уже никому не интересено, лифт уже едет или оркестр репетирует "Полет шмеля"
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    У россиян скрепы в сирии,сестра она им.Гы-гы.
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    Вот вам и доказательство, что первыми Америку открыли руССкие!

    Выкусили, руссофобы?
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    100% и это был предок путена, из рюриковичей конечно.
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    Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии" - Цензор.НЕТ 3828

    патамуша, Христофор Колумб и Америго Виспуччи біли ребята из рязани... Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии" - Цензор.НЕТ 8658
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    пАдАжжи! там еще и свечи енергозберегающие!
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    Євпать его коло врат!!!
    Колумб хрєнов!
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    а ведь мог бы и табачком побаловаться)
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    Не треба туфту розповсюджувати. В 13-му столітті картопля на московії була. Бо насправді це москалі за рахунок долучення до яблук або ще чогось, своєї зайвої хромосоми картоплю і створили, а за часів Гіпербореї вони її пєндосам і продали, разом з головним символом свого "руського миру" - колорадським жуком. А за часів смути, коли Расєєй-матушкой оволоділи єврогеї і інквізиція, в черговій пожежі Білокамьяної, ці унікальні документи на відкриття були втрачені. А потім вже Колумб і інші хвашисти, як це вони зазвичай роблять, відібрали ісконно руську картоплю у індіанців.
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    А кому цікаво що верещить ця хуйловська шльондра....одне тільки запитання до СБУ чого воно ще живе
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    Плешь ещё не поняла, в какое гуано она в Сирии вляпалась..
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    Сайт цензор на РАБссии запрещен с 19 ноября 2015 года,как экстремистская организация грозящая безопасности РАБссии...от Камчатки до Кенигсберга...сцыкуны... Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии" - Цензор.НЕТ 5915
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    как жить?! Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии" - Цензор.НЕТ 8463 НУ ВСЕ!! доведут амеров до полярного расстройства личности!
    И где теперь -можно будет окунуться в скрепное болото в по самую макушку?!
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    А мне кажется как раз биомусор используют по назначению, как расходный материал
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    лучше б он вернулся в на родину-рашкЄ ...еще и с оружием, там больше біло б с них пользі...
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    Да нормальн..Надо же куда то это гавно с Лугандона девать
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    Почему он возмущается ? Там быстрее и почти не больно . Это у нас долго и мучительно (минские позорные) .
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    свежий кацапский перегной!
    кацап/раб/перегной слова синонимы уже Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии" - Цензор.НЕТ 6805
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    Гиркинда полный Ютуб,где он поносом прёт на кремлевскую Банду не воров и жуликов..., а про Крым где он был типа закоперщик так это полный Атас...,спалил Плешивого с потрохами... Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии" - Цензор.НЕТ 8140
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    Гіркін агент ЦРУ. Він впіхнув Крим расєї і залугандонив ім по самі гланди впридачу.
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    НУ ЗАЧЕМ ВРАТЬ ??? ВЕДЬ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ..

    https://vk.com/iistrelkov

    Стрелков Игорь Иванович
    два часа назад

    Действия

    ВАХТА ПАМЯТИ 2017 "ВЫСОТА СМЕРТНИКОВ"

    Сегодня 3 декабря в нашей стране отмечается День Памяти неизвестного солдата и я хочу сегодня вам рассказать об одной из Вахт Памяти, которая проходила в июле месяца этого года на "Зайцевой горе".
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    Пост можно и удалить как бы. Но ты все равно спалился кремлебот.
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    ты удмуртъ и любишь гнилодыркина?
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    2 часа назад, да. Но не сегодня. Я єто читал вчера или позавчера, не помню точно. А какая, в сущности, разница?
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    А гиркин не врет... Всю правду матку в глаза режет...
    Рассказал наперед про конец сепаратистов и русских-фашистов.
    П.С. Он об этом еще раньше писал 29 ноября о 9,03.
    Так шо работают сепары... пушечным мясом.
    Оплата - гроб цинковый, и место безымянного солдата под Ростовом.
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    в Мемуарах бывшего Председателя ДурьДумы РАБссии времен сЦаря Николашки под названием "Крушение Империи" описаны события с 1907 по 1917 год.Интересный материальчик для сегодняшнего быдла РАБссии... Полковник ФСБ Гіркін: "Це зрада! Добровольців Новоросії набирають для "утилізації" в Сирії" - Цензор.НЕТ 4827
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    автор Михаил Родзянко,типа Предсядатель ДурьДумы тогдашней Полковник ФСБ Гіркін: "Це зрада! Добровольців Новоросії набирають для "утилізації" в Сирії" - Цензор.НЕТ 1375
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    Неизвестно кто пишет под ником "Стрелков"
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    какая разница? один или другой козлорылый рашист!
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    Это не предательство, отбросы общества никому не нужны, разумное решение с пользой для россии, это их утилизация в Сирии.
    Если гиркин возмущен, тогда пусть покажет пример, наберет добровольцев россиян и сам с ними едет на утилизацию в Сирию.
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    только это напоминает конвеер смерти, когда русские бабы рожают этих, недоделанных добровольцев, с пьяного то угару, которых только за смертью и посылать
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    жалко, что изю гиркина не удалось утилизировать ранее. это ведь он начал войну в лугандоне. сам в интервью певцу раскаго мира проханову признал! его интервью так и называлось - "я спустил курок войны на донбассе"....эта сука приперлась из крыма в Славянск с вооруженным до зубов отрядом кацапов еще задолго до начала АТО. в спорах с кацапами по поводу кто первый начал войну в луганде гиркин наш главный козырь! т.е - вы рашисты и начали во главе с изиком гиркиным!!! кстати в этом интервью он засветил как организовывал референдум в крыму - как собирал крымских депутатов и под дулами АКМ заставляли голосовать за решение о референдуме и дальше как гонял народ на референдум... вобщем правдоруб гиркин и в гаагу первый поедет!
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    Шкода, що Гіркінд ще не одвухсотілся.
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    Чёрт, это у меня со зрением баги или с мозгом?
    Заголовок гласит:
    Полковник ФСБ Гиркин: "Это предательство! Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии"

    Я смотрю В УПОР и читаю:
    Полковник ФСБ Гиркин: "Ко-ко-ко куд-кудах! Добровольцев Новороссии квох-пок-пок ко-ко-ко-ко-ко-о-о-ок-ко-ко-о-о КУ-КА-РЕ-КУ!!!"

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    в ордило ситуация не лучше, хунта лютует
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    Это значительно облегчит предстоящую реинтеграцию.
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    а куда ваще кнопки в коментах подевались?
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    М'ясо вже своє відслужило і майже віджило...
    Звичайно що на утилізацію.
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    гиркин в душе бендеровец,может у него корни украинские чтото часто он критикует и разоблачает своих дегенератов
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    Крым говорите ваш? Тогда Карелия наша! Смотрите на ютуб
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    Так застрелись, гнида драная!
    Тыж, сука конченая и заварила эту гавнину!
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    Но отвечать за свои "заслуги" должен по полной программе...
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    Ну а кому нафиг нужны эти дебилы?Кому особняк за 30 млн. зеленіх под Москвой, кому Сирия.
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    Игаль (Изя, Гарик) Гиркинд действует, как конструктор техники, то бишь после испытания опытного образца делает всесторонний анализ недостатков. Далее недостатки устраняются и конструкция таким образом усовершенствуется.
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    а чем изя гнилодыркин отличается от потрошеску ( вальцмана)???
    Наверное только тем что один убивал украинский народ в 14 году а второй это делает и сейчас?
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    а чем ты отличаешься от ольгинской гниды?
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    Цензор внимательно следит за страницей Гиркина??? Можно и говно жрать любить, но кормить им свою аудиторию - это как минимум некрасиво.
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    Ну в Рашке к своим военным всегда относились как разменной монете, не понимаю почему это Гиркина удивляет?
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    Странный он, этот Гиркин. Куда-то же их, этих подонков, это прокремлёвское мясо, надо девать, утилизировать!
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    Это логический итог "русского мира", к которому эта падаль стремилась.
    Кроме того, предателей, даже кацапы не уважают. Полковник ФСБ Гіркін: "Це зрада! Добровольців Новоросії набирають для "утилізації" в Сирії" - Цензор.НЕТ 9260
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    Вот и превратили думбабве в Газу, отсутствие заработка пропаганда насыщенность оружием и на выходе очень дешевое пушечное мясцо.
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    и много желающих в отряды расходников? сами записываются или их заставляют?
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    ботаксному Педофильному Задроту и Шнырю вове нужно отдать должное, умеет собирать отбросы и биомусор а потом от него избавляться, эта шушара и недоПИДАроские обДраченци в ПИДОраше ему не нужны!!!
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    Нє,я в якості кого,як не гарматного м"яса,цих дебілів-апалчєнцєв можна викоритовувати...хіба що ще в якості органічного добрива...
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    Пока этот зброд не будет выдавлен с Украины, в стране будет не разбериха и ни чего хорошего. Украину будут всегда жалить через Донбасс.
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    только это похоже на конвеер смерти, когда русские бабы рожают этих, недоделанных добровольцев, с пьяного то угару, которых только за смертью и посылать
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    Дивно, що сирійці не маючи ані президента-головнокомандуючого, ані начальника генштабу, ані секретаря РНБО, ані Укроборонпрому, ані як каже президент чи-то 25-ї чи-то 5-ї найпотужнішої армії на контіненті, ані авіації і засобів ПВО, давлять кацапів як тарганів, а Україна за наявності всього цього, чекає коли прийдуть пєндоси-миротворці і звільнять нас від московської окупації. Може в цій схемі є якісь зайві елементи, які треба прибрати, щоб покінчити з окупацієй, не чекаючи пєндосів.
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    Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии", - полковник ФСБ Гиркин
     
     
     
     
     
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