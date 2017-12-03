 "Мы продолжим укреплять оборонительные возможности Украины", - советник Трампа Макмастер 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в президентской библиотеке Рональда Рейгана.

"Мы продолжим укреплять оборонительные возможности Украины. Все знают о том, что это основывается на предоставлении нелетальной помощи", - отметил Макмастер.

Он добавил, что Украина достигла определенных успехов в проведении реформ.

"Украинцы очень смышленые. Украинцы прилагают усилия к осуществлению важной правительственной реформы, но также военной реформы. И я думаю, пророссийским (сепаратистам) и России будет чрезвычайно сложно достичь значительных успехов в расширении территории, которую они контролируют после вторжения в Украину", - подытожил Макмастер.

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Напомним, в Сенате США заявили о смене политики правительства о предоставлении Украине оборонительных вооружений.

18 ноября представитель Госдепартамента США сообщил, что Совет национальной безопасности решил во время заседания во вторник дать "зеленый свет" на выделение грантового пакета в размере 47 млн долларов правительству Украины на покупку американского военного оружия.

Ранее, Сенат США одобрил проект закона "Бюджет США на 2018 на нужды национальной обороны", содержащий разрешение на выделение 350 млн долл. для предоставления военной помощи Украине.

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