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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, За рубежом
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 "Мы продолжим укреплять оборонительные возможности Украины", - советник Трампа Макмастер 

Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать поддержку Украине в укреплении ее обороноспособности. 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в президентской библиотеке Рональда Рейгана.

"Мы продолжим укреплять оборонительные возможности Украины. Все знают о том, что это основывается на предоставлении нелетальной помощи", - отметил Макмастер.

Он добавил, что Украина достигла определенных успехов в проведении реформ.

"Украинцы очень смышленые. Украинцы прилагают усилия к осуществлению важной правительственной реформы, но также военной реформы. И я думаю, пророссийским (сепаратистам) и России будет чрезвычайно сложно достичь значительных успехов в расширении территории, которую они контролируют после вторжения в Украину", - подытожил Макмастер.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Почему в это вмешались США? Потому что это вопросы права и территориальной целостности", - посол в РФ Хантсман о санкциях за агрессию против Украины

Напомним, в Сенате США заявили о смене политики правительства о предоставлении Украине оборонительных вооружений.

18 ноября представитель Госдепартамента США сообщил, что Совет национальной безопасности решил во время заседания во вторник дать "зеленый свет" на выделение грантового пакета в размере 47 млн долларов правительству Украины на покупку американского военного оружия.

Ранее, Сенат США одобрил проект закона "Бюджет США на 2018 на нужды национальной обороны", содержащий разрешение на выделение 350 млн долл. для предоставления военной помощи Украине.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Совет нацбезопасности США одобрил выделение Украине $47 млн на оружие, - ABC News

Источник: https://censor.net.ua/n3037118
 
   
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Ага, схоже ЦН айтішніка з однокласників взяв .
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Наверное что похуже.Видел - друзей обнулили,спама нет,лайка нет.....
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Привіт,якщо буде далі така фігня на цензорі,то скорше за все плюну я на той цензор.
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Военно-морские силы Украины совместно с флотом США провели учения в акватории Черного моря
На эти манёвры уже отреагировали российские официальные лица, в Москве тренировку военных назвали провокацией и пригрозили последствиями.
Учения по стандартам НАТО, которые США провели совместно с украинскими военными, вызвали ожидаемую реакцию в российском парламенте. Зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал случившееся недружественным шагом. Сенатора возмутило то, что США «берет в партнеры абсолютно безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках». «Такая тренировка, - приводит слова Клинцевича агентство «РИА «Новости», - нарушает все мыслимые и немыслимые договоренности с США». О каких именно договоренностях идет речь, сенатор не пояснил и при этом пообещал, что такие «игры» будут иметь серьёзные последствия.
В нижней палате парламента пошли ещё дальше и назвали тренировку ВМС Украины и США очередным витком эскалациии напряженности в регионе. Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин почему-то напомнил о Минских соглашениях, в которых, кстати, нет ни слова о военном сотрудничестве Украины и США.
Тем не менее, по словам депутата, такие действия двух стран недопустимы. О том, что вчера в Чёрном море прошли тренировки военно-морских сил, сообщила пресс-служба командования украинской армии. Во время учений её вертолеты в сложных метеоусловиях отработали элементы посадки на палубу американского эсминца. Кроме того, участники манёвров провели тренировку по противовоздушной обороне.
США продолжат оказывать поддержку Украине. Об этом рассказал в эфире телеканала 112UA советник президента США по национальной безопасности Герберт МакМастер.
К одной из упомянутых реформ относится тренировка ВМС Украины с эсминцем США в Черном море, которая прошла накануне.Россия назвала эти учения провокацией.Єхо мацькви
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Сначала угробили все вооружение, что было у Украины, теперь укрепляют, типа маневры с одним кораблем проводят "Ми продовжимо зміцнювати оборонні можливості України", - радник Трампа Макмастер - Цензор.НЕТ 4842
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При Рейгане в Одессе уже парковалась парочка авианосцев как минимум! Нынешние презы-слабаки.
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Были бы смышленые - не отдали бы ЯО, хотя бы тактическое.
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Что, купил тебя наверное шоколядный за коробку "Вечернего Киева"?
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чтобы "продолжить " надо "начать "...........
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"Украинцы очень смышленые.". Звучит как то неправильно. Эта фраза больше подходит к детенышам кенгуру.
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В суботу американський патрульний протичовновий літак з бортовим номером 168437 і позивним PS026 вилетів з бази "Сігонелла" на Сицилії і протягом декількох годин курсував над акваторією Чорного моря, на північний захід від Севастополя.
Маршрут літака після вильоту з Італії проходив над Грецією і Болгарією. Кацапи шаленіють
http://www.pravda.com.ua/news/2017/12/3/7164111/
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А что, америкосы, уже что-то укрепляете? Папкой от МИМОрандума?
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Бесполезно что либо укреплять при нынешней преступной власти, всю помощь эта офшорно-криминальная власть перепродает в страны Африки, а украинская армии держится только исключительно за счет волонтеров!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы продолжим укреплять оборонительные возможности Украины", - советник Трампа Макмастер 
 
 
 
 
 
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