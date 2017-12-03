Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Наталья Рынгач, главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи НАН Украины.

Среди отдельных позиций, в частности водителей транспортных средств таких почти 90%. Также значительным остается число смертей среди детей, подростков и людей до 35 лет.

"На потери, обусловленные ранней смертностью в результате транспортных несчастных случаев, приходится довольно значительная часть — более 17% всех аналогичных потерь из-за внешних причин (то есть неприродных, или травм, отравлений, несчастных случаев и т.п.). По нашим расчетам, в 2015 г. все смертные случаи, связанные с транспортом, стали причиной потерь лет потенциальной жизни (ПЛПЖ), которые можно оценить в 108,74 тыс. человеко-лет (в 2013 г. — 128,18 тыс.)", - отмечает ученый.

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При этом среди всего количества жертв ДТП пешеходы составляли почти 41%, а общее количество потерянных лет потенциальной жизни мужчин в четыре раза выше, чем женщин. Именно смерти мужчин формируют 80% всех потерь.

"Конвертация этих потерь в экономическом эквиваленте показала, что рассчитанная величина ВВП, недополученного вследствие преждевременной смертности населения Украины в дорожно-транспортных происшествиях, составила в 2015 г. 5 млрд грн, или более 230 млн долл. США", - говорится в статье.

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