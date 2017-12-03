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 Три четверти смертей в ДТП - это люди трудоспособного возраста. ИССЛЕДОВАНИЕ

Большинство смертей в дорожно-транспортных происшествиях (три четверти) сконцентрированы в пределах трудоспособного возраста. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Наталья Рынгач, главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи НАН Украины.

Среди отдельных позиций, в частности водителей транспортных средств таких почти 90%. Также значительным остается число смертей среди детей, подростков и людей до 35 лет. 

Три четверти смертей в ДТП - это люди трудоспособного возраста 01

"На потери, обусловленные ранней смертностью в результате транспортных несчастных случаев, приходится довольно значительная часть — более 17% всех аналогичных потерь из-за внешних причин (то есть неприродных, или травм, отравлений, несчастных случаев и т.п.). По нашим расчетам, в 2015 г. все смертные случаи, связанные с транспортом, стали причиной потерь лет потенциальной жизни (ПЛПЖ), которые можно оценить в 108,74 тыс. человеко-лет (в 2013 г. — 128,18 тыс.)", - отмечает ученый.

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Три четверти смертей в ДТП - это люди трудоспособного возраста 02

При этом среди всего количества жертв ДТП пешеходы составляли почти 41%, а общее количество потерянных лет потенциальной жизни мужчин в четыре раза выше, чем женщин. Именно смерти мужчин формируют 80% всех потерь.

"Конвертация этих потерь в экономическом эквиваленте показала, что рассчитанная величина ВВП, недополученного вследствие преждевременной смертности населения Украины в дорожно-транспортных происшествиях, составила в 2015 г. 5 млрд грн, или более 230 млн долл. США", - говорится в статье.

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Источник: https://censor.net.ua/n3037111
 
 
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    ТА ХАРЭ НИТЬ!Штрафы уже повысили,что ещё надо?
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    Видимо хотят теперь выбить пару миллиардов на системы фиксации нарушений, причем зуб даю что деньги оборудование возьмут из гос.кармана, а прибыль от штрафов пойдет в частную фирму которая будет оказывать "услуги по обслуживанию", типа концессия. Эти мрази стали сильно предсказуемы.
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    Что, опять надо снизить скорость, до 30 км/ч (что бы велосипедисты обгоняли)?
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    После каждого резонансного ДТП с мажорами власть будет изображать оргазм бурную деятельность и пропихивать нужные ИМ законы.
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    Меня уже реально бесят эти мрази, все за что выгнали Овоща они успешно воплощают в жизнь. Регистрацию сим карт уже вернули, камеры и тех.осмотр вернут в следующем году. Походу совсем страх потеряли.
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    Ніфіга собі !Коменти вернули!
    Напевно собака з участковим приходила Три чверті смертей у ДТП - це люди працездатного віку - Цензор.НЕТ 8516?
    Вчорашнім "ремонтьорам" імпічмент!
    А тепер про наведену статистику- там відсутня інфа про призвідників ДТП.
    Якщо б навели статистику по цих водіях то половина з них виявилась би "намажореними" ,а решта всякі пізднесмени ,менежери, пгакугоги,і решта приблатнених.
    Ну і звичайно у мінімумі звичайний забембаний народ.
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    какая же дебильная новость...

    они бы еще провели исследование, которое бы показало, шо половина детей в школах мальчики, а другая половина - девочки
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    Не придирайся, надо же как-то обосновать выделение из бюджета миллиардов на систему видео фиксации.
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    Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТри четверти смертей в ДТП - это люди трудоспособного возраста. ИССЛЕДОВАНИЕ
     
     
     
     
     
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