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 Спорт, За рубежом
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 Минспорта РФ пыталось "испортить" допинг-пробу украинской биатлонистки Семеренко, - информатор WADA Родченков

Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории (МАЛ) Григория Родченкова склоняли к тому, чтобы заменить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко грязной.

Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Родченкова, во время соревнований в Москве, которые проходили незадолго до Олимпиады в Сочи, к нему обратился бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных с просьбой о подмене допинг-пробы украинки.

Он отметил, что отказался это сделать: "Я не мог так поступить с невинной спортсменкой. За время работы я менял немало грязных допинг-проб на чистые, но не наоборот". Кроме того, по его словам, при анализе "испорченной" допинг-пробы станет заметно, что наркотик был подсыпан в мочу, а не прошел через организм спортсмена.

При этом Родченков подчеркнул, что Семеренко и другие украинские биатлонистки представляли наиболее серьезную угрозу для российской эстафетной команды во время Олимпийских игр в Сочи.

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Несмотря на коварные умыслы россиян, Вита Семеренко выступила в Сочи. В составе украинской сборной она выиграла золотую медаль в эстафете, а в одиночном разряде завоевала бронзовую медаль в спринте.

Григорий Родченков, который сейчас живет в США, в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Басманный суд Москвы 21 сентября 2017 года заочно арестовал его по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, а уже 8 ноября Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против Родченкова и бывшего начальника отдела допинг-контроля Тимофея Соболевского по подозрению в препятствовании предварительного расследования.

Источник: https://censor.net.ua/n3037105
 
   
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цапы,цапы...вы как были сидорами на букву "п" так ими и остались.
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это всё "цветочки"...."ягодки" зреют в ботоксной башке демонстративно-показательно!!!
Лавров спрогнозировал вероятный первый удар КНДР

Первыми жертвами горячей фазы конфликта на Корейском полуострове станут Южная Корея и Япония. Об этом в эфире белорусского телеканала СТВ рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
и далее по тексту...языком Эзопа...а ведь в Южной Корее Олимпиада...а ведь МОК хочет рашу наказать за мельдоний..а если будете "дразнить" Ына(читай ХУЙЛО) можем и войнушку устроить в Южной Корее!!!
Сцуки!!!напрямую угрожают войной в случае отстранения "мельдониевых"!!!
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Если бы Путин не стал убирать людей, которые были связаны с
операцией ФСБ ''Моча'', то Родченков до сих пор бы жил на России и никто бы
никогда не отобрал бы медали у россиян. Но, Путин и здесь дал очередную многоходовочку.
Все медали отобранные у россиян лежат на Путине и ФСБ, которое выполняла его
приказ.

А Родченков просто спас свою жизнь, иначе он бы был отравлен,
как его коллеги
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российским атлетам вменяют то что они говорили код своей пробы Родченкову(без этого кода просто не знаешь какую пробу поменять на чистую) потому их дисквалифицировали персонально. Имхо наброс
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Даже не удивляюсь, это так по братски! В этом поступке вся суть козломордых!
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учитывая , что мы лишены возможности ставить лайк, я тебе ставлю лайк письменно.
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Посмотрите видео Родченкова..которое он сам снимал онлайн..больной человек,психически больной..
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В русском мире психически здоровых нет, и ты тому доказательство.
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Раньше, когда подделывал анализы, был здоровый, а когда отказался, стал больным. ?Путинский критерий здоровья.))))
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В связи с лыжами вспомнился анекдот.
Штирлиц шёл по зимнему лесу.
Навстречу бежали лыжники в фуфайках.
- Штирлиц, - подумали лыжники.
- Фуфлыжники, - подумал Штирлиц.
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Псувати - це те, що в кацапів виходить найкраще. Мінспорту РФ намагалося "зіпсувати" допінг-пробу української біатлоністки Семеренко, - інформатор WADA Родченков - Цензор.НЕТ 8892 Наприклад:

"За словами джерела «Інтерфаксу», причина втрати супутника «Метеор-М» - неправильний маневр розгінного блоку. Наскільки можна зрозуміти, маневр був би вірним при запуску з інших космодромів, оскільки розгінний блок був запрограмований на старт з Байконура, а не Східного.
«Розгінний блок «Фрегат» виконав перший маневр для до виведення на орбіту в неправильної орієнтації. В результаті маневр вийшов не розгінним, а гальмівним - і замість виходу на перехідну орбіту, розгінний блок разом з корисним навантаженням попрямував до Землі і затонув в Атлантичному океані », - сказало джерело, близьке до комісії, яка розслідує проблему." Мінспорту РФ намагалося "зіпсувати" допінг-пробу української біатлоністки Семеренко, - інформатор WADA Родченков - Цензор.НЕТ 8591
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Чомусь нечути радісних криків росіян дно наше.
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"Кроме того, по его словам, при анализе "испорченной" допинг-пробы станет заметно, что наркотик был подсыпан в мочу, а не прошел через организм спортсмена".Источник: https://censor.net.ua/n3037105
Як на мене, це єдина причина, через яку він відмовився зробити підміну проби.
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Да что тут комментировать - после вероломного нападения на Украину неделей позже и горы трупов, попытка подмены анализов уже как-то и не воспринимается.

Скоты, чего там говорить . . .
Их образумят только руины Кремля, голод и отсутствие электричества в результате бомбардировок . . .
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на фоне чемпионата мира, НУЖНО ТРАНСЛИРОВАТЬ ЭТО, НА ВЕСЬ СВЕТ!...
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В России планируют ввести уголовную ответственность за отрицание Великой Победы на XXII Олимпийских играх в Сочи!
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широка сибирь - матушка?
(не все же ее китайцам осваивать - пусть и свои "отрицатели" поработают?)
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Цензор.НЕТНовостиСпортМинспорта РФ пыталось "испортить" допинг-пробу украинской биатлонистки Семеренко, - информатор WADA Родченков
 
 
 
 
 
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