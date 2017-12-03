 Минспорта РФ пыталось "испортить" допинг-пробу украинской биатлонистки Семеренко, - информатор WADA Родченков

Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Родченкова, во время соревнований в Москве, которые проходили незадолго до Олимпиады в Сочи, к нему обратился бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных с просьбой о подмене допинг-пробы украинки.

Он отметил, что отказался это сделать: "Я не мог так поступить с невинной спортсменкой. За время работы я менял немало грязных допинг-проб на чистые, но не наоборот". Кроме того, по его словам, при анализе "испорченной" допинг-пробы станет заметно, что наркотик был подсыпан в мочу, а не прошел через организм спортсмена.

При этом Родченков подчеркнул, что Семеренко и другие украинские биатлонистки представляли наиболее серьезную угрозу для российской эстафетной команды во время Олимпийских игр в Сочи.

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Несмотря на коварные умыслы россиян, Вита Семеренко выступила в Сочи. В составе украинской сборной она выиграла золотую медаль в эстафете, а в одиночном разряде завоевала бронзовую медаль в спринте.

Григорий Родченков, который сейчас живет в США, в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Басманный суд Москвы 21 сентября 2017 года заочно арестовал его по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, а уже 8 ноября Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против Родченкова и бывшего начальника отдела допинг-контроля Тимофея Соболевского по подозрению в препятствовании предварительного расследования.