Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО осложнилась. Российско-оккупационные войска возобновили обстрелы позиций сил АТО с тяжелой артиллерии. Особенно активно противник нарушал перемирие в темное время суток. На Луганском направлении враг применил оружие, которое давно должно было быть отведенным, сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Горячее всего было на Светлодарской дуге", – говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

Как отмечается, на луганском направлении НФВ выпустили более 20 снарядов из артиллерии калибра 152-мм вблизи Новолуганского. У этого населенного пункта, а также недалеко от Луганского, Троицкого, Новоалександровки, Золотого, Попасной и Новотошковского боевики интенсивно обстреливали украинские оборонительные укрепления из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

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На донецком направлении эпицентром противостояния стало Приазовье. В частности, вблизи Водяного и Широкино НВФ в течение нескольких часов вел огонь из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров. Позиции ВСУ у Талаковки боевики обстреляли из 120-мм минометов, а неподалеку Павлополя и Гнутово – из пехотного вооружения. Утром из противотанкового ракетного комплекса было обстреляно Опытное.

"Всего, вдоль всей линии соприкосновения, захватчики выпустили по нашим опорным пунктам не менее 200 снарядов и мин", уточняется в сводке.

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Вместе с тем, в течение минувших суток боевики возобновили обстрелы непосредственно прифронтовых населенных пунктов. Так под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком. В результате обстрела последнего ранение получила 31-летняя женщина.