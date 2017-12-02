 Знать государственный язык - не только обязанность, это реальный билет в будущее, - Климкин

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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Итог поездки в Закарпатье в двух впечатлениях: в одной гимназии ученикам мои вопросы переводили с украинского на венгерский, а в другой – ученики из венгерских семей после нескольких лет обучения прекрасно разговаривают на украинском. Знать государственный язык – не только обязанность, это реальный билет в будущее", – написал Климкин.

Он добавил, что план реализации закона "Об образовании" необходимо разрабатывать вместе с общинами.

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"Мы должны разработать план реализации закона "Об образовании" вместе с общинами. Они – неотъемлемая часть Украины. Мало делали для их поддержки. Финансирование, адаптация программ и методологии, обучение учителей и главное – поощрения изучения украинского. Именно положительные стимулы – это путь вперед", – подчеркнул глава украинского МИД.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.



Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.



Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.



Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.



28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).



28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".



4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка ".