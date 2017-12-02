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 Политика Украины
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 Знать государственный язык - не только обязанность, это реальный билет в будущее, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил в Закарпатье учебные заведения с венгерским и украинским языками обучения.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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Итог поездки в Закарпатье в двух впечатлениях: в одной гимназии ученикам мои вопросы переводили с украинского на венгерский, а в другой – ученики из венгерских семей после нескольких лет обучения прекрасно разговаривают на украинском. Знать государственный язык – не только обязанность, это реальный билет в будущее", – написал Климкин.

Он добавил, что план реализации закона "Об образовании" необходимо разрабатывать вместе с общинами.

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"Мы должны разработать план реализации закона "Об образовании" вместе с общинами. Они – неотъемлемая часть Украины. Мало делали для их поддержки. Финансирование, адаптация программ и методологии, обучение учителей и главное – поощрения изучения украинского. Именно положительные стимулы – это путь вперед", – подчеркнул глава украинского МИД.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".

4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка ".

Знать государственный язык - не только обязанность, это реальный билет в будущее, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3037082
 
   
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    Зараз буде купа злющих коментів кацапською недомовою.
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    Пишу недомовою, которую сможет понять и эстонец и туркмен и литовец и азер. Кацапы за 4 года уже почти выучили украинский язык из-за своих новостей "а что там у хохлов".
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    авакову нема будуещего, это даже радует.
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    Оставьте в покое венгров и румын, ✌️угроза не в них, другой язык надо искоренять.
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    Саме так !!! Потрібно цей спадок від богатовікової асиміляціі українців московитами знищити !!!)))
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    Я і на російських сайтах коменти пишу українською і на Белпартизані !!!)))
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    І як вони сприймають коментарі українською?
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    Синку, розумнi люди по всьому свiту вже давно вивчають мову.
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    ну молодец, хоть гугль-переводчик освоил)но только смотри, чтоб как нибудь не попалиться на нем)))
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    щось не зрозумiв, як це буде нашою мовою?
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    ахха, а на каком ты, *censored*, языке будешь троллить на цензоре?мову изучишь специально для этого?
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    Саме так. А хто цього не розуміє і має щось проти - гоу хоум у свою Угорщину
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    Розкажи це Фейсбукичу і ломпасне з ГШ МОУ, купі депутатів з зРади і чинушам з КМ та АП !!!)))
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    Йовбики, це ж Україна! Знання української - обов'язково!
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    Должен быть метод кнута и пряника. Думать должно Мин.освіти как стимулировать учить украинский язык и лишать права поступать в ВУЗы неграмотным при незнании.
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    Навіть вигадувати нема чого , не здав іспити і до побачення !!!)))
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    Що це за громадяни України, яким перекладають запитання міністра?
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    odessa-ua🇺🇦

    Невероятно компетентный Луценко разгласил государственную тайну. Ради дискредитации НАБУ он дискредитировал вообще всю систему тайных агентов и агентурной работы внутри Украины. Может в отставку?
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    какая отставка, он же кум самого гаранта?
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    Звичайно треба спілкуватись на український мові --це безумовно , але зачекайте ........ Чому в Україні будь де навіть на парканах -- англійська , російська мови -- а рідної МОВи зовсім дуже мало . В Україні сьогодні треба писати державною мовою -- а потім в лапках заморською .
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    А яка мова заморські і головне чому ви так вирішили?
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    Мова в УКраїні будь яка " заморська " крім державної -- Української мови .Вибачаюсь -- але в Україні живе под 120 національних меншин --- і в кожній з них є рідна заморська країна -- країна їх пращурів . І там нєма української загальної мови для всіх меншин а є рідна мова більшості -- державна мова .
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗнать государственный язык - не только обязанность, это реальный билет в будущее, - Климкин
     
     
     
     
     
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