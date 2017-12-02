 Письмо от жителей Гладосово к зампредседателя СММ ОБСЕ Хугу - сфабрикованный ОРДО фейк, - украинская сторона СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

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"СМИ ОРДО обнародовали информацию, что якобы жители населенного пункта Гладосово обратились с открытым письмом к первому заместителю Председателя СММ ОБСЕ в Украине Александру Хугу. В своем обращении "жители поселка" призвали представителя ОБСЕ зафиксировать "факт" незаконного захвата территории и действий украинских военнослужащих, которые якобы арестовали и вывезли в неизвестном направлении часть мирного населения", - говорится в сообщении.

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Опросы местных жителей показал, что лица, подписавшие это обращение, в указанном населенном пункте никогда не проживали. При этом даже без проведения специализированной графологической экспертизы видно, что подписи сделаны одной рукой, отмечают в УС СЦКК.