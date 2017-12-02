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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:бизнес (1028) зарплата (1652) Порошенко (13846) рост (85)

 Прошу бизнес повысить зарплаты, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко обратился к отечественному бизнесу с просьбой увеличить зарплаты своим работникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook, об этом он заявил во время встречи "Диалог власти и бизнеса".

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Президент отметил, что Госстат зафиксировал в этом году рост реальной заработной платы более чем на 20 процентов.

"Логика проста: от бизнеса начали поступать жалобы на дефицит рабочей силы. Как следствие - начинает расти и стоимость рабочей силы в Украине", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, если украинцы стремятся к возвращению в европейскую семью, то должны шаг за шагом приближаться и к европейским стандартам жизни.

Прошу бизнес повысить зарплаты, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3037048
 
   
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    так как глава укрзалізниці себе повысил? а это вроде как государственная монополия,
    странадураков(
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    Кто так много батона кладет кроме бедных студентов?
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    Петро,а ты на свои парадные конфетки цены снизишь?
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    http://reporter-ua.com/sites/default/files/uploads/photos/20.6_16.jpg
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    Он, видимо, повысил зарплаты на Липецкой фабрике и призывает всех следовать его примеру.
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    ...Президент Украины Петр Порошенко обратился к отечественному бизнесу с просьбой увеличить зарплаты своим работникам.Источник: https://censor.net.ua/v3037048
    У Матиоса - 127 тысяч зарплаты

    У Корчак - 107 тысяч
    Павел Климкин, министр иностранных дел, за октябрь 2017 года получил 109 тыс. 630 гривенСергею Князеву начислили 153 тыс. 720 гривен и 13 тыс 945 грн. Вторая сумма - это скорее всего премия и какие-то выплаты. ..
    https://antikor.com.ua/articles/207209-glavnyj_politsejskij_knjazev_poluchil_bolee_150_tysjach_griven_zarplaty_a_ministr_klimkin_-_okolo_11
    ...
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    Порошенко хочет раскрутить "маховик инфляции"? Или скорее всего грядёт повышение цен на продукты, тарифы и комуналку? Тогда всё логично.
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    "Прошу бизнес повысить зарплаты, - Порошенко" - сам себя просит?
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    Иван Петрович Сидоров прогнозирует уменьшение комментов от мигрантов.Тема у мигрантов одна-жалобы на украинское правительство. Иван Петрович Сидоров задавал аборигенам разных стран вопрос Вы довольны своим правительством? и везде получал отрицательный ответ. Мигрантам особенно сбежавшим из СССР что Порошенко, что Яценюк, что Янукович,что Сидоров-по барабану. Но они знают-жалуйся на правительство и получишь лайк.Что и нужно мигрантам. А тут у мигрантов с лайками такая незадача., такой конфуз.
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    сейчас меня опять забанят
    да мне пофиг Прошу бізнес підвищити зарплати, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1837
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    При разговоре о повышении зарплат нужно сразу же говорить о фиксации (или контроле) цен на продукты. Ведь повышение зарплат ничего не меняет, если одновременно так же вырастают цены. Это значит - лить воду в решето, но выигрывать при этом пункты на популизме.
    Повышение цен должно быть разрешено, только если повышается цена на сырьё, из которого эти продукты производятся. Если цены на сырьё остаются прежними, почему тогда повышаются цены на розничные продукты? Государство должно это чётко регулировать. Я ещё ни разу не слышал в Украине разговоров об этом. Как это так - за год цена зимнего салата выросла на 25% ??? С чего это, спрашивается??? На настроение населения влияет не только само по себе повышение цен, но и постоянная тревога в душах, вызванная такой пугающей нестабильностью.
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    Ну так підвищуй. Своїх друганов оповісти про це......
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    Бизнес может и хотел бы поднять зарплаты, но физически не способен.
    Ибо часть заработанного, которую можно было бы использовать для повышения зарплат, уходит на подпитку твоей, Пётр Алексеевич, коррупции.
    Это и взятки налоговикам, и отступные за право заниматься бизнесом в другие структуры, такие как пожарники, регистраторы, суды и т.д.
    Ты подлец, Пётр Алексеевич, сам довёл страну до этого.
    Украина в мировом рейтинг входит в пятёрку стран с наибольшим уровнем коррупции.
    И такого Президента как ты, Пётр Алексеевич, нужно гнать из страны в шею.
    А за ИМПИЧМЕНТ!!!
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    Прикольний спосіб... я вважав, так тільки Хотабич вміє.
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    Прошу бізнес підвищити зарплати, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5553
    Надежды украинцев после Оранжевой революции и Революции достоинства не оправдались - к власти опять пришли "негодяи и подонки", занятые своим обогащением. Чего мы добились? Перераспределения финансовых потоков между властными верхушками!Этот год должен быть переломным или мы олигархов, или они нас и тогда мы останемся рабами!
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    Де ти, "КОМНДАНТЕ ЯРОШ, красно-черные крылья"
    https://www.youtube.com/watch?v=nEPMDXCCg1k
    Чому демократичні сили моєї УКРАЇНИ не можуть об'єднатись і побороти ворогів УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, нинішню так звану владу?
    Я - інженер. Я вже не можу прогодувати свою сім'ю. Я не хочу, щоб мої діти поповнювали якусь діаспору в нормальних країнах. Я хочу бачити свою КРАЇНУ достатньою.
    Демократи! Не розпилюйтесь, не розгублюйтесь, ОБ'ЄДНУЙТЕСЬ! І Ми переможемо!
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    Боже, что за бред он несет? Зарплаты в частном секторе зависят от рынка, их невозможно просто так поднять или опустить по желанию генерального секретаря. 27 лет уже как у нас капитализм, а этот придурок до сих пор живет в СССР и мыслит категориями плановой экономики. Вот же выбрали очередного комми на свою голову.
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    и это "просит" человек ,платящий на своих предприятиях зарплату в "конверте"...
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    Ловля сук на воблер образца 2003 года "Франклин зеленый". 100 % клев !!!!
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    Порох верни ЛУценка в тюрягу, ведь судья который посадил Юрика, перешол в верховный суд, значит все правельно он сделал.
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    «Станиславский сказал бы: не верю!».Не пустил слезу и сопли .... Репетировать перед зеркалом.
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    Он меня начинает риально раздражать , он что всех считает за идиотов ? Я прошу . Ты не проси , а прийми закон как в Дании например , приняли закон , что минимальна зарплата в час 110 датских крон , это минимум , которий обязан платит каждый работодатель .
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрошу бизнес повысить зарплаты, - Порошенко. ВИДЕО
     
     
     
     
     
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