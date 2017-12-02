 Прошу бизнес повысить зарплаты, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook, об этом он заявил во время встречи "Диалог власти и бизнеса".
Президент отметил, что Госстат зафиксировал в этом году рост реальной заработной платы более чем на 20 процентов.
"Логика проста: от бизнеса начали поступать жалобы на дефицит рабочей силы. Как следствие - начинает расти и стоимость рабочей силы в Украине", - подчеркнул он.
При этом, по его словам, если украинцы стремятся к возвращению в европейскую семью, то должны шаг за шагом приближаться и к европейским стандартам жизни.
Ответить
странадураков(
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У Матиоса - 127 тысяч зарплаты
У Корчак - 107 тысяч
Павел Климкин, министр иностранных дел, за октябрь 2017 года получил 109 тыс. 630 гривенСергею Князеву начислили 153 тыс. 720 гривен и 13 тыс 945 грн. Вторая сумма - это скорее всего премия и какие-то выплаты. ..
https://antikor.com.ua/articles/207209-glavnyj_politsejskij_knjazev_poluchil_bolee_150_tysjach_griven_zarplaty_a_ministr_klimkin_-_okolo_11
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
да мне пофиг
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Повышение цен должно быть разрешено, только если повышается цена на сырьё, из которого эти продукты производятся. Если цены на сырьё остаются прежними, почему тогда повышаются цены на розничные продукты? Государство должно это чётко регулировать. Я ещё ни разу не слышал в Украине разговоров об этом. Как это так - за год цена зимнего салата выросла на 25% ??? С чего это, спрашивается??? На настроение населения влияет не только само по себе повышение цен, но и постоянная тревога в душах, вызванная такой пугающей нестабильностью.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ибо часть заработанного, которую можно было бы использовать для повышения зарплат, уходит на подпитку твоей, Пётр Алексеевич, коррупции.
Это и взятки налоговикам, и отступные за право заниматься бизнесом в другие структуры, такие как пожарники, регистраторы, суды и т.д.
Ты подлец, Пётр Алексеевич, сам довёл страну до этого.
Украина в мировом рейтинг входит в пятёрку стран с наибольшим уровнем коррупции.
И такого Президента как ты, Пётр Алексеевич, нужно гнать из страны в шею.
А за ИМПИЧМЕНТ!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Надежды украинцев после Оранжевой революции и Революции достоинства не оправдались - к власти опять пришли "негодяи и подонки", занятые своим обогащением. Чего мы добились? Перераспределения финансовых потоков между властными верхушками!Этот год должен быть переломным или мы олигархов, или они нас и тогда мы останемся рабами!
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nEPMDXCCg1k
Чому демократичні сили моєї УКРАЇНИ не можуть об'єднатись і побороти ворогів УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, нинішню так звану владу?
Я - інженер. Я вже не можу прогодувати свою сім'ю. Я не хочу, щоб мої діти поповнювали якусь діаспору в нормальних країнах. Я хочу бачити свою КРАЇНУ достатньою.
Демократи! Не розпилюйтесь, не розгублюйтесь, ОБ'ЄДНУЙТЕСЬ! І Ми переможемо!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить