 Прошу бизнес повысить зарплаты, - Порошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook, об этом он заявил во время встречи "Диалог власти и бизнеса".

Читайте также: По сравнению с октябрем 2016 года средняя зарплата в Украине выросла почти на 40%, - Госстат

Президент отметил, что Госстат зафиксировал в этом году рост реальной заработной платы более чем на 20 процентов.

"Логика проста: от бизнеса начали поступать жалобы на дефицит рабочей силы. Как следствие - начинает расти и стоимость рабочей силы в Украине", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, если украинцы стремятся к возвращению в европейскую семью, то должны шаг за шагом приближаться и к европейским стандартам жизни.